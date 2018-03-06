«Военному обозрению» нужен помощник выпускающего редактора. Должностные обязанности: подбор иллюстративного материала и формирование заголовков. Требования к соискателям: журналистский опыт, творческие способности, умение быстро анализировать текст, грамотность и ответственность. Обращаться: [email protected]
«Вертолеты России» доработали Ми-28 после проблем в Сирии
Специалисты холдинга «Вертолеты России» доработали вспомогательную силовую установку, систему ночного видения и бортовой комплекс электроники вертолета Ми-28Н, который в конце прошлого года критиковал бывший главком ВКС Виктор Бондарев. Об этом РБК сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.
В ноябре прошлого года Виктор Бондарев заявил, что сирийская кампания выявила недостатки вертолета Ми-28. В частности, Бондарев отметил «провальную электронику».
Да, на первом этапе действительно были проблемы с системой ночного видения. Мы общались с Виктором Николаевичем [Бондаревым] и в предыдущем его статусе главкома ВКС, и в нынешнем главы оборонного комитета Совфеда. В кратчайшие сроки мы провели доработку действующего парка Ми-28Н, и за последние полтора года у нас никаких замечаний к работе этого вертолета нет— сообщил Богинский Он подчеркнул, что летчики должны быть специально обучены использованию установленного на «Ночном охотнике» оборудования.
Должны быть навыки по эксплуатации техники с очками ночного видения, так как тут есть серьезные особенности— отметил он.
В ноябре прошлого года Виктор Бондарев заявил, что сирийская кампания выявила недостатки вертолета Ми-28. В частности, Бондарев отметил «провальную электронику».
Ничего летчик не видит, ничего не слышит— заявил сенатор. Он добавил, что очки ночного видения «пилоты называют «смерть пилотам».
Когда безоблачно — все прекрасно, как только дымочка какая-то, то летчик потом три дня ходит с красными глазами— сказал Бондарев.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти