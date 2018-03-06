«Вертолеты России» доработали Ми-28 после проблем в Сирии

Да, на первом этапе действительно были проблемы с системой ночного видения. Мы общались с Виктором Николаевичем [Бондаревым] и в предыдущем его статусе главкома ВКС, и в нынешнем главы оборонного комитета Совфеда. В кратчайшие сроки мы провели доработку действующего парка Ми-28Н, и за последние полтора года у нас никаких замечаний к работе этого вертолета нет

Должны быть навыки по эксплуатации техники с очками ночного видения, так как тут есть серьезные особенности

Ничего летчик не видит, ничего не слышит

Когда безоблачно — все прекрасно, как только дымочка какая-то, то летчик потом три дня ходит с красными глазами

Специалисты холдинга «Вертолеты России» доработали вспомогательную силовую установку, систему ночного видения и бортовой комплекс электроники вертолета Ми-28Н, который в конце прошлого года критиковал бывший главком ВКС Виктор Бондарев. Об этом РБК сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.— сообщил Богинский Он подчеркнул, что летчики должны быть специально обучены использованию установленного на «Ночном охотнике» оборудования.— отметил он.В ноябре прошлого года Виктор Бондарев заявил, что сирийская кампания выявила недостатки вертолета Ми-28. В частности, Бондарев отметил «провальную электронику».— заявил сенатор. Он добавил, что очки ночного видения «пилоты называют «смерть пилотам».— сказал Бондарев.