21:25 06 марта
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«Вертолеты России» доработали Ми-28 после проблем в Сирии

Специалисты холдинга «Вертолеты России» доработали вспомогательную силовую установку, систему ночного видения и бортовой комплекс электроники вертолета Ми-28Н, который в конце прошлого года критиковал бывший главком ВКС Виктор Бондарев. Об этом РБК сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

«Вертолеты России» доработали Ми-28 после проблем в Сирии


Да, на первом этапе действительно были проблемы с системой ночного видения. Мы общались с Виктором Николаевичем [Бондаревым] и в предыдущем его статусе главкома ВКС, и в нынешнем главы оборонного комитета Совфеда. В кратчайшие сроки мы провели доработку действующего парка Ми-28Н, и за последние полтора года у нас никаких замечаний к работе этого вертолета нет
— сообщил Богинский Он подчеркнул, что летчики должны быть специально обучены использованию установленного на «Ночном охотнике» оборудования.


Должны быть навыки по эксплуатации техники с очками ночного видения, так как тут есть серьезные особенности
— отметил он.

В ноябре прошлого года Виктор Бондарев заявил, что сирийская кампания выявила недостатки вертолета Ми-28. В частности, Бондарев отметил «провальную электронику».

Ничего летчик не видит, ничего не слышит
— заявил сенатор. Он добавил, что очки ночного видения «пилоты называют «смерть пилотам».
Когда безоблачно — все прекрасно, как только дымочка какая-то, то летчик потом три дня ходит с красными глазами
— сказал Бондарев.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 40

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  1. Комментарий был удален.
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:35
      а не участвовали бы в БД- и так бы сошло...война таки,двигатель прогресса...
      андрей юрьевич
      1. maxim947 Сегодня, 10:42
        Ничего летчик не видит, ничего не слышит — заявил сенатор. Он добавил, что очки ночного видения «пилоты называют «смерть пилотам».


        На военпредов давить не надо. А то как обычно бывает, сверху - давай быстрей, а потом вот так и получается...
        maxim947
      2. Артек Сегодня, 17:41
        "доработали" -и всё ,а что сделали то?
        Артек
  2. Сергей Д_2 Сегодня, 10:33
    Например у Миг15 в Корее запотевало остекление фонаря.Не видели до этого?
    Сергей Д_2
    1. НасРать Сегодня, 10:34
      Ми-28Н - Ночной охотник !!!! wassat

      Когда безоблачно — все прекрасно, как только дымочка какая-то, то летчик потом три дня ходит с красными глазами
      — сказал Бондарев.


      НасРать
      1. Донской Сегодня, 10:50
        Цитата: НасРать
        Ми-28Н - Ночной охотник !!!! wassat

        Правильнее было бы "Охотник в безоблачной ночи и смерть пилотов при дымке" wink
        Донской
      2. karelia-molot Сегодня, 16:17
        Охотник с красными глазами оказывает существенное морально-психологическое воздействие на противника. Это - военная хитрость.
        karelia-molot
    2. Teberii Сегодня, 10:34
      Техника проходила боевую обкатку,проблемы выявлены и исправлены.
      Teberii
      1. Грац Сегодня, 10:37
        странные проблемы он стоит на вооружении чуть ли не ельцинской эпохи, а все обкатка и детские болезни
        Грац
        1. Alexey RA Сегодня, 11:18
          Цитата: Грац
          странные проблемы он стоит на вооружении чуть ли не ельцинской эпохи, а все обкатка и детские болезни

          ГСИ Ми-28Н завершены 26 декабря 2008 г. Вертолёт Ми-28Н принят на вооружение приказом президента РФ 15 октября 2009 г., 27 декабря 2013 г. - министерством обороны.
          Причём принятие на вооружение вовсе не означало, что машина уже была доведена до ума и освоена в частях. Первое время на Ми-28Н летал только Торжок - и экипажи ЦБП довольно нелицеприятно отзывались о новых машинах КБ Миля (как, впрочем, и о Ка-52). Проблем, ЕМНИП, было две - опасность стрельбы НАР на малых скоростях и с висения (глох двигатель) и проблемы с наведением ПТУР. В результате, в 2014 г. в Крым полетели старые, но надёжные Ми-35.
          ЕМНИП, проблемы эти на новых машинах удалось решить только в 2015.
          Alexey RA
          1. неглавный Сегодня, 21:23
            Цитата: Alexey RA
            (глох двигатель)

            Ну как серпом по яйцам! В авиации двигатели выключаются, отказывают, но не глохнут!
            неглавный
        2. voyaka uh Сегодня, 11:26
          До этого ночью не летали. А в Сирии попробовали.
          И один вертолет врезался в гору ночью.
          Самолеты с Хмеймим в Сирии тоже, кстати, не работают ночью.
          По той же причине.
          voyaka uh
          1. андрей юрьевич Сегодня, 11:34
            Цитата: voyaka uh
            Самолеты с Хмеймим в Сирии тоже, кстати, не работают ночью.
            По той же причине.

            да ну...?
            андрей юрьевич
          2. ПалБор Сегодня, 12:35
            Ещё как по Гуте работают.
            ПалБор
    3. bouncyhunter Сегодня, 10:35
      На то она и боевая эксплуатация - чтобы выявлять слабые места и недоработки . Ну и исправлять . Только на деле , а не на бумаге .
      bouncyhunter
      1. новичок Сегодня, 10:41
        Паша, с бодрым утром! говорят же, что война двигатель прогресса тех.мысли. хотя конечно жаль, что именно таким путём прокладывается путь к прогрессу. но, так сказать, жизнь_ одео брльшое испытание, от рождения до смерти. (что то в философию я нырнул).
        новичок
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:44
          Привет , Гарик ! hi
          Цитата: новичок
          говорят же, что война двигатель прогресса тех.мысли. хотя конечно жаль, что именно таким путём прокладывается путь к прогрессу

          Человечество всегда проявляло недюжинную фантазию в изобретении способов уничтожения себе подобных . Это я в поддержку твоей философии . wink
          bouncyhunter
          1. новичок Сегодня, 10:53
            эх да. но как говорит наша философия: “Не мы эту войну начали, но мы её закончим“. это я про арт. подготовку нашего постпреда в ООН, поддержанный тяж. артой Лавровым, перед убедительным заявлением ВВП в адрес запада. я хоть не “того“, но чувствуется громадный накал. но, как бы там ни было_ наше дело правое!
            новичок
        2. Genry Сегодня, 14:47
          Цитата: новичок
          говорят же, что война двигатель прогресса

          Вы здесь направы.
          Лень - двигатель прогресса!
          Именно ленивые люди изобрели колесо, лошадь, дом с крышей, пружинную кровать, стиральную машину, ..... А теперь и роботов...
          Genry
      2. assa67 Сегодня, 11:10
        Паша,приветствую hi ...философствовать с утра-вредно lol ....Багинский заявил,что уже полтора года замечаний к работе вертолета нет..что-то не сходится...
        assa67
    4. Vard Сегодня, 10:35
      Ну так одно дело летать... а совсем другое стрелять... ночью...
      Vard
    5. Комментарий был удален.
    6. Dreamboat Сегодня, 11:33
      Одно дело непродолжительные вылеты на учениях и тестирование в условиях полигона завода, совсем другое боевая эксплуатация в очень жестких и очень интенсивных условиях, да еще и в совсем другой климатической зоне.
      Плюс, любая техника на полигоных испытаниях работает лучше и надежней, т.к. ее обслуживает высоко квалифицированная заводская команда! Войсковая эксплуатация и обслуживание дело совсем другое.
      Dreamboat
  3. seregatara1969 Сегодня, 10:34
    всё верно ! полигон это одно а вот реальность это всё покажет ! все болячки видно
    seregatara1969
  4. taiga2018 Сегодня, 10:34
    ну вот,а если бы не Сирия,то ещё долго летали бы с этими недоработками...
    taiga2018
  5. Архивариус Вася Сегодня, 10:52
    Очень хочется верить что все недостатки устранили. Да и вообще на экспорт лучше поставлять Ми-28, от греха, а нам одного ударного вертолета Ка-52 хватит, да и Ми-24 ещё в строю.
    Архивариус Вася
  6. роман66 Сегодня, 10:59
    а нынешнему главкому ВКС , видимо, пофигу - лишь бы сапоги почищены были....
    роман66
    1. assa67 Сегодня, 11:12
      Рома,доброго утра hi ...а за что Бондарева убрали? за эту критику?...
      assa67
      1. роман66 Сегодня, 11:34
        Андрей. аналогично hi даже и не интересно за что сняли . интересно. чем ВКС так провинились, что сапога командовать поставили?
        роман66
        1. assa67 Сегодня, 11:39
          за расслабон ,...нападение на авиабазу не прошло даром,по -видимому
          assa67
          1. роман66 Сегодня, 11:41
            так оно вроде позже было, хотя Путин - он такоооой! наперед видит! lol
            роман66
            1. assa67 Сегодня, 11:47
              этточно laughing ...
              assa67
    2. FalconD Сегодня, 12:05
      Откуда такие выводы?
      FalconD
      1. роман66 Сегодня, 13:00
        если честно - с потолка. не доверяю я...
        роман66
  7. san4es Сегодня, 11:06
    Бондарев заявил, что сирийская кампания выявила недостатки вертолета Ми-28

    ...Пораньше "выявились" soldier

    Опубликовано: 5 нояб. 2014 г.
    san4es
    1. assa67 Сегодня, 11:20
      Саня,утра доброго hi ....как всегда в тему... болячек детских все меньше у машины
      assa67
    2. donavi49 Сегодня, 11:25
      Просто основным средством обеспечения ночного полета остаются ОВН-1.

      Их немного модернизировали но все упирается в 18 мм фотокатод. В целом это позапрошлое поколение на ударных вертолетах и прошлое поколение в поисковых и прочих экстренных службах, по отношению к западу.

      На западе в ударных вертолетах используются комплексные многорежимные системы высокого разрешения. Например Талес - система для Тигра. Или тот же шлем Апача. Также активно применяются системы дополненной реальности в том же Страйкере 2 или Елбите.
      donavi49
      1. Dreamboat Сегодня, 11:59
        Что-то мало верится, что для ратника закупают (и производят) приборы ночного видения 3+ поколения, а на вертолеты ставят 1-ого.
        Меньше смотрите рекламных роликов.
        Dreamboat
        1. Viktor.12.71 Сегодня, 14:16
          Цитата: Dreamboat
          Что-то мало верится, что для ратника закупают (и производят) приборы ночного видения 3+ поколения, а на вертолеты ставят 1-ого.
          Меньше смотрите рекламных роликов.

          Сравнивать приборы ночного видения для авиации с ратником это как минимум глупо.
          Viktor.12.71
  8. ver_ Сегодня, 11:49
    Цитата: андрей юрьевич
    а не участвовали бы в БД- и так бы сошло...война таки,двигатель прогресса...

    ..обче то двигатель прогресса - лень..
    ver_
  9. FalconD Сегодня, 12:04
    Бондарев, по сути, устранил пробелы в своей прошлой работе
    FalconD
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