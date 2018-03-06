В Батайске в 2021 году построят летно-испытательный комплекс для вертолетов

На сегодняшний день на аэродроме "Батайск" развернута временная инфраструктура, которая позволила с начала года выполнить порядка 250 полетов в рамках обучения иностранных специалистов. Строительство полноценного летно-испытательного комплекса позволит сократить количество полетов в Ростове-на-Дону, а перенос части производственных мощностей "Роствертола" будет способствовать освоению перспективных образцов вертолетной техники. Полностью реализовать проект вертолетного кластера мы планируем к 2024 году

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) построит в Батайске для своего предприятия "Роствертол" новый испытательный комплекс, чтобы сократить, в частности, число испытательных полетов над Ростовом, сообщили в холдинге.К настоящему времени по летно-испытательному комплексу разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение, основные технико-экономические показатели утверждены Минпромторгом России. Строительство объекта планируется завершить к концу 2021 года. В рамках проекта создания вертолетного кластера в Батайск также планируется перенести агрегатно-сборочное производство "Роствертола", цех окончательной сборки и производственно-логистический комплекс. До конца года будет завершена разработка соответствующей проектной документации. Кроме того, в Батайске будут развернуты центр поддержки и эксплуатации вертолетной техники и авиационный учебный центр.Модернизированный комплекс позволит в том числе использовать машины Ми-28, Ми-35 и Ми-26 в рамках обучения инозаказчика по заключенным контрактам на поставку вертолетной техники. Кроме того, удастся сократить испытательные полеты над городской застройкой Ростова-на-Дону и обеспечить выполнение ночных полетов в соответствии с программой испытаний за пределами города.– приводит пресс-служба слова генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского.