21:21 06 марта
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В Батайске в 2021 году построят летно-испытательный комплекс для вертолетов

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) построит в Батайске для своего предприятия "Роствертол" новый испытательный комплекс, чтобы сократить, в частности, число испытательных полетов над Ростовом, сообщили в холдинге.

В Батайске в 2021 году построят летно-испытательный комплекс для вертолетов


К настоящему времени по летно-испытательному комплексу разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение, основные технико-экономические показатели утверждены Минпромторгом России. Строительство объекта планируется завершить к концу 2021 года. В рамках проекта создания вертолетного кластера в Батайск также планируется перенести агрегатно-сборочное производство "Роствертола", цех окончательной сборки и производственно-логистический комплекс. До конца года будет завершена разработка соответствующей проектной документации. Кроме того, в Батайске будут развернуты центр поддержки и эксплуатации вертолетной техники и авиационный учебный центр.


Модернизированный комплекс позволит в том числе использовать машины Ми-28, Ми-35 и Ми-26 в рамках обучения инозаказчика по заключенным контрактам на поставку вертолетной техники. Кроме того, удастся сократить испытательные полеты над городской застройкой Ростова-на-Дону и обеспечить выполнение ночных полетов в соответствии с программой испытаний за пределами города.

На сегодняшний день на аэродроме "Батайск" развернута временная инфраструктура, которая позволила с начала года выполнить порядка 250 полетов в рамках обучения иностранных специалистов. Строительство полноценного летно-испытательного комплекса позволит сократить количество полетов в Ростове-на-Дону, а перенос части производственных мощностей "Роствертола" будет способствовать освоению перспективных образцов вертолетной техники. Полностью реализовать проект вертолетного кластера мы планируем к 2024 году
– приводит пресс-служба слова генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского.

Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/
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Комментарии 12

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  1. assa67 Сегодня, 10:57
    6 лет до полной реализации проекта....многовато...и во сколько раз за это время увеличится стоимость?....а дело нужное
    assa67
    1. Донской Сегодня, 11:03
      Главное, чтобы при ночных полетах дымки не было, иначе хана пилотам winked
      Донской
      1. assa67 Сегодня, 11:23
        устранили неполадки,по утверждению Богинского полтора года назад
        assa67
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:02
    Хорошее начинание - и над мегаполисом летать не надо , и малый город получит выгоду и рабочие места .
    КВУ-НСвД
    1. assa67 Сегодня, 11:24
      Виктор hi ...что не во вред-уже хорошо..вот только сроки смущают
      assa67
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:34
        Строительство объекта планируется завершить к концу 2021 года.
        Здравствуйте , Андрей . Мне кажется 3.5 - 4 года для первой очереди и ещё 2.5 - 3 на осуществление всех остальных хотелок и выхода на желаемые показатели
        Полностью реализовать проект вертолетного кластера мы планируем к 2024 году
        нормальные сроки для постройки " полигон + сборка + инфраструктура" . К тому же вероятно затраты на строительство просчитывают с учётом "ненапряга" с вложениями и обеспечения нормальной деятельности основного производства .
        КВУ-НСвД
        1. assa67 Сегодня, 11:45
          и все-таки,это не космодром-можно и ускориться...согласен что
          Цитата: КВУ-НСвД
          строительство просчитывают с учётом "ненапряга"

          и дело не архиважное,но тем не менее
          assa67
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:54
            Первоочередное ( площадку и инфраструктуру для испытаний ) думаю построят быстро , а остальное помедленнее..Тут ведь главное уйти от испытаний над густонаселёнными районами и соответствующих рисков и претензий..
            КВУ-НСвД
            1. assa67 Сегодня, 11:59
              не особенно они там мешают.бывал...это дачники жалуются на гул и пр...так сами залезли незаконно на коридоры пролетов..был скандал по этому поводу в администрации
              assa67
              1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:05
                Вероятно совпала необходимость обновления предприятия с возможностью угодить жителям города с их жалобами на полёты над головами в любое время . Да и жители Батайска будут рады рабочим местам..
                КВУ-НСвД
                1. assa67 Сегодня, 12:13
                  да,если будет действительно строится полномасштабный кластер,то рук рабочих понадобится много...спецы-то у "Ростеха"и свои найдутся,а вот по стойке,обслуге.....дай-то Бог
                  assa67
  3. Старый26 Сегодня, 14:25
    Цитата: assa67
    6 лет до полной реализации проекта....многовато...и во сколько раз за это время увеличится стоимость?....а дело нужное

    Практически новый завод построить, аэродром и сопутствующую инфраструктуру - мало?
    Цитата: assa67
    не особенно они там мешают.бывал...это дачники жалуются на гул и пр...так сами залезли незаконно на коридоры пролетов..был скандал по этому поводу в администрации

    Не скажите. Когда вертолетный начинал строиться - был на окраине. Сейчас чуть ли не в центре города.
    В декабре 2016 был в Ростове в командировке. Жил в гостинице "ЗВЕЗДА" (Ростовчане знают, где это. Практически недалеко от центральной улицы). Был свободный день, решил съездить к друзьям в Новочеркасск. Выхожу на ступеньки гостиницы и слышу гул двигателей. Из-за зданий на расстоянии в полкилометра-километр появляется МИ_26, не окрашенный еще. И начинает делать левый разворот, в сторону центра города, а не правый, к окраинам. Честно говоря настроение было не ахти. Машина с завода, как себя может повести - ХЗ. А рухни эти полста тонн с горючкой на город - даже страшно предположить, что будет. Буквально через 10-15 минут, сидя в такси наблюдал несколько иную, но аналогичную картину. На посадку на полосу аэропорта заходит Боинг (или Аэрбас). Не со стороны Аксая, а над городом... Но хоть хорошо, что построили и запустили в эксплуатацию новый аэропорт Платов, который вне городов и глиссады не проходят над городами.
    Старый26
Картина дня