У нас всё больше свидетельств того, что наши западные партнёры, прежде всего Соединенные Штаты, хотели бы эту «Джебхат ан-Нусру» (*запрещена в РФ), которая сейчас меняет свои наименования, но от этого суть её не меняется, вывести из-под удара и сберечь её на случай возвращения к плану «Б», то есть попытаться сменить режим в Дамаске.

Глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с намибийским коллегой Нетумбо Нанди-Ндайтвой сообщил о многочисленных свидетельствах того, как США и другие «партнёры» предпринимают усилия для сохранения террористических группировок в САР. По словам Сергея Лавров, США и представители так называемой американской коалиции предпринимают все усилия с той целью, чтобы вывести из-под удара террористов «Джебхат ан-Нусры»(*).Заявление главы российского внешнеполитического ведомства приводит «Интерфакс» По словам министра, информация, получаемая Россией из различных источников, свидетельствует от том, что узкая группа, сформированная американцами, вынашивает планы по развалу Сирии.Сергей Лавров отметил, что западные «партнёры» настаивают на том, чтобы САА прекратила боевые действия. При этом боевики продолжают обстрелы, в том числе и гуманитарного коридора из Восточной Гуты.Лавров напомнил, что сирийские войска действуют на своей территории для защиты страны от терроризма, и потому все действия сирийских силовиков легитимны.