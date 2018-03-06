21:17 06 марта
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Сергей Лавров: США пытаются выводить террористов в Сирии из-под удара

Глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с намибийским коллегой Нетумбо Нанди-Ндайтвой сообщил о многочисленных свидетельствах того, как США и другие «партнёры» предпринимают усилия для сохранения террористических группировок в САР. По словам Сергея Лавров, США и представители так называемой американской коалиции предпринимают все усилия с той целью, чтобы вывести из-под удара террористов «Джебхат ан-Нусры»(*).

Заявление главы российского внешнеполитического ведомства приводит «Интерфакс»:
У нас всё больше свидетельств того, что наши западные партнёры, прежде всего Соединенные Штаты, хотели бы эту «Джебхат ан-Нусру» (*запрещена в РФ), которая сейчас меняет свои наименования, но от этого суть её не меняется, вывести из-под удара и сберечь её на случай возвращения к плану «Б», то есть попытаться сменить режим в Дамаске.


Сергей Лавров: США пытаются выводить террористов в Сирии из-под удара



По словам министра, информация, получаемая Россией из различных источников, свидетельствует от том, что узкая группа, сформированная американцами, вынашивает планы по развалу Сирии.

Сергей Лавров отметил, что западные «партнёры» настаивают на том, чтобы САА прекратила боевые действия. При этом боевики продолжают обстрелы, в том числе и гуманитарного коридора из Восточной Гуты.

Лавров напомнил, что сирийские войска действуют на своей территории для защиты страны от терроризма, и потому все действия сирийских силовиков легитимны.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 46

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:35
    По словам министра, информация, получаемая Россией из различных источников, свидетельствует от том, что узкая группа, сформированная американцами, вынашивает планы по развалу Сирии.
    ну америки не открыл
    Лавров напомнил, что сирийские войска действуют на своей территории для защиты страны от терроризма, и потому все действия сирийских силовиков легитимны.
    и имеют право делать то, что считают нужным для сохранения целостности своего государства
    Angel_and_Demon
    1. Тралл Сегодня, 11:36
      США ан-Нусрут по всему миру
      Тралл
      1. Чёрный Сегодня, 11:39
        Я нигде не читал ,что можно от бешеных псов от биться ласковыми словами. Пора бить.
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 12:22
          Похоже , что этого они и добиваются , только ответить надо как всегда не стандартно и ассиметрично.
          cniza
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 11:43
        Цитата: Тралл
        ан-Нусрут по всему миру

        и еще как, и как много
        Angel_and_Demon
      3. AlexVas44 Сегодня, 12:07
        Цитата: Тралл
        США ан-Нусрут по всему миру

        Да уже везде эти США ан-Нусрули.. crying
        AlexVas44
    2. Кроу Сегодня, 11:37
      Сергей Лавров: США пытаются выводить террористов в Сирии из-под удара
      Почему не препятствуют? Пусть бьют вместе с их спасающими. Делают съёмки и предъявляют в ответ на притензии. Поддерживающий терроризм - террорист.
      Кроу
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:44
        Цитата: Кроу
        Поддерживающий терроризм - террорист.

        высказывание то правильное, но вы забываете, что у них есть - демократические террористы request
        Angel_and_Demon
        1. Кроу Сегодня, 11:56
          А у нас - "тоталитарные "Калибры""! И ещё много чего. Нужно этим пользоваться, а иначе - зачем нам это всё?
          Кроу
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:59
            Цитата: Кроу
            а иначе - зачем нам это всё?

            что бы было и приглашать разговаривать, как то так
            Angel_and_Demon
        2. iliitchitch Сегодня, 12:24
          Цитата: Angel_and_Demon
          высказывание то правильное, но вы забываете, что у них есть - демократические террористы

          Эквилибристы-балаболы , чтоб им . Есть хорошие фашисты , есть не оч.хорошие фашисты . Сказал бы такое черчилль тов.Сталину , году в 1942-м , лондонская ССР на карте вполне могла бы появится .
          iliitchitch
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:30
            Цитата: iliitchitch
            Эквилибристы-балаболы , чтоб им . Есть хорошие фашисты , есть не оч.хорошие фашисты .

            а что на Украине?
            Angel_and_Demon
    3. новичок Сегодня, 11:38
      пора уже накрывать все эти коридоры и лагеря с базами. иначе всё будет идти по кругу: благо, мяса для пополнения бармалеев хватает по свету.
      новичок
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:45
        Цитата: новичок
        пора уже накрывать все эти коридоры и лагеря с базами.

        надо по больше коридоров - а в конце хорошие стенки
        Angel_and_Demon
        1. новичок Сегодня, 11:51
          можно и так. но чисто физически восполнить потери САА критически сложно, по сравнению с бармалеями и курдами. пора уже накрывать все эти лисьи норы.
          новичок
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:00
            Цитата: новичок
            пора уже накрывать все эти лисьи норы.

            норы? согласен, и прямо по выходу в коридор, что б не разбегались
            Angel_and_Demon
            1. новичок Сегодня, 12:05
              уж если накрывать эти норы, так исключительно чтоб никто не разбегался, а прямиком в ад.
              новичок
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:08
                Цитата: новичок
                уж если накрывать эти норы, так исключительно чтоб никто не разбегался, а прямиком в ад.

                тогда только заливать напалм, пусть лучше ад идет к ним - если они не хотят, ну или фосфор
                Angel_and_Demon
    4. влад66 Сегодня, 11:44
      По словам министра, информация, получаемая Россией из различных источников, свидетельствует от том, что узкая группа, сформированная американцами, вынашивает планы по развалу Сирии.

      Так это давно было известно, нужно не говорить, а мордой тыкать как нашкодивших котов.
      влад66
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:47
        Цитата: влад66
        нужно не говорить, а мордой тыкать

        или все же лучше в морду? recourse
        Angel_and_Demon
        1. влад66 Сегодня, 11:58
          Цитата: Angel_and_Demon
          или все же лучше в морду?

          Да давно уже выпрашивают,ох давно. yes
          влад66
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:01
            Цитата: влад66
            Да давно уже выпрашивают,

            и шо? мы такие сиснительные?
            Angel_and_Demon
            1. cniza Сегодня, 12:25
              Нет , долго в затылке чешем и думаем , как сразу или только для процедуры.
              cniza
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:31
                Цитата: cniza
                как сразу или только для процедуры.

                ну если для процедуры - то не в морду request но мы же не гейропейцы feel
                Angel_and_Demon
                1. cniza Сегодня, 12:33
                  Придется кого то нанимать . laughing
                  cniza
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:43
                    Цитата: cniza
                    Придется кого то нанимать . laughing

                    Вроде бы с армянами дружим? да и с Турками пока более менее нормально feel
                    Angel_and_Demon
                    1. cniza Сегодня, 12:46
                      А что , они будут не против.
                      cniza
      2. volodya Сегодня, 11:56
        А кто сказал,что в Сирии мы боремся с террористами? Мы там боремся с американским терроризмом! Оружие американское, инструкторы тоже ,спасают их американцы, информацию дают америкашки! Бить их надо, чтобы бежали без задних ног!
        volodya
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:02
          Цитата: volodya
          Бить их надо, чтобы бежали без задних ног!

          ваши слова, да Путину (ну или хотя бы Шойгу) в уши
          Angel_and_Demon
          1. volodya Сегодня, 12:14
            Цитата: Angel_and_Demon
            ваши слова, да Путину (ну или хотя бы Шойгу) в уши

            Так было всегда,в Корее,во Вьетнаме теперь и в Сирии!
            volodya
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:24
              Цитата: volodya
              Так было всегда,в Корее,во Вьетнаме

              дай бог - что бы слышащий да услышал
              Angel_and_Demon
            2. cniza Сегодня, 12:26
              Думаю , что и сейчас такое происходит , но ещё не стало столь масштабным.
              cniza
  2. Чёрный Сегодня, 11:35
    Сергей Лавров: США пытаются выводить террористов в Сирии из-под удара
    Вот и хватит с ними о высоких материях трындеть. Пора наносить удары по тем кого выводят и тем кто выводит....
    Чёрный
  3. андрей юрьевич Сегодня, 11:35
    Сергей Лавров: США пытаются выводить террористов в Сирии из-под удара
    - американские,своих на войне,не бросают! yes
    андрей юрьевич
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:48
      Цитата: андрей юрьевич
      - американские,своих на войне,не бросают!

      вот по этому у них и есть союзники, хотя....
      Angel_and_Demon
  4. Комментарий был удален.
  5. iliitchitch Сегодня, 11:40
    Гибнут , гибнут , чёрт побери , невинные американские инвестиции в международный терроризм . Вы , коллеги , представляете , как человекам обидно ? Пролетевшим мимо кассы клиентам тов.Мавроди и то так обидно не было .
    iliitchitch
  6. Egorovich Сегодня, 11:46
    Постоянно нужно напоминать матрасии и Западу, что они главные "родители" терроризма в мире. И чем чаще их тыкать мордой в эту гнойную кучу, тем лучше. Главные террористы - это США.
    Egorovich
    1. assa67 Сегодня, 11:54
      Александр,приветствую hi конечно матрасы будут прикрывать своих выпердышей,чужими-то руками легче и за го...навоз ухватиться
      Цитата: влад66
      узкая группа, сформированная американцами, вынашивает планы по развалу Сирии.
      assa67
  7. taiga2018 Сегодня, 11:51
    а почему бы России не рассмотреть вариант с уходом Асада,подобрать ему замену,ну например в лице достаточно раскрученного генерала Сухела...
    taiga2018
    1. Володин Сегодня, 11:59
      Цитата: taiga2018
      а почему бы России не рассмотреть вариант с уходом Асада,подобрать ему замену,ну например в лице достаточно раскрученного генерала Сухела...

      Ну вот взяли и слили все планы)))
      Володин
    2. kriwo.alek Сегодня, 12:15
      Зачем менять? Раз он вполне устраивает и Россию, и свой народ. И уж конечно гарантированно не сдаст страну ам.
      kriwo.alek
  8. kriwo.alek Сегодня, 12:12
    Лавров на какой то недавней конференции (не помню) озвучил, что время переговоров и уговоров уже
    прошло. Разве вы не заметили друзи, что в этот раз в Гуте коридор только на 5ть часов, а в остальное время
    террористы вместе со своими хозяевами извольте-ПОДЫХАТЬ.
    kriwo.alek
  9. seregatara1969 Сегодня, 12:56
    а выводильщики под удар ну чисто случайно не могут попасть?
    seregatara1969
  10. EvGenSad Сегодня, 13:01
    Разбомбить бармалеев вместе с кураторами и заснять на камеру погибших. Ни одна собака не посмеет даже тявкнуть в нашу сторону, так как рыло у них не просто в пуху, можно перинами торговать в производственном маштабе.
    EvGenSad
  11. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:01
    США пытаются выводить террористов в Сирии из-под удара


    Ну это даже не новость, это и козе понятно кто этих террористов создал и спонсирует))
    Генерал Песчаных Карьеров
  12. Летун_64 Сегодня, 13:22
    [quoteУ нас всё больше свидетельств того, что наши западные партнёры, прежде всего Соединенные Штаты, хотели бы эту «Джебхат ан-Нусру» (*запрещена в РФ), которая сейчас меняет свои наименования, но от этого суть её не меняется, вывести из-под удара и сберечь её на случай возвращения к плану «Б», то есть попытаться сменить режим в Дамаске.][/quote] Ай-да Лавров. у него свидетельства. Смешно. Простая констатация фактов и всё. А это грустно. ((
    Летун_64
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