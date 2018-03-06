21:21 06 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

65 турецких офицеров ВМС отправлены в колонии на пожизненные сроки

Турецкие СМИ сообщают о том, что за участие в попытке государственного переворота турецкий суд приговорил к пожизненному заключению десятки офицеров вооружённых сил страны. По последним данным, в структурах одних только военно-морских сил Турции на пожизненный срок отправлены 65 офицеров.

По турецкому пенитенциарному законодательству, предусматривается как «обычный» пожизненный срок, так и пожизненный срок с более жёсткими условиями содержания. Так, по более жёсткому варианту приговора, как сообщает турецкий телеканал NTV, пошли 47 офицеров ВМС Турции.

Напомним, что в общей сложности в Турции по подозрению в причастности к совершению попытки государственного переворота были арестованы примерно 53 тысячи человек. Своих должностей в различных государственных структурах и службах лишились почти 150 тысяч чиновников.


65 турецких офицеров ВМС отправлены в колонии на пожизненные сроки


Главным организатором попытки переворота Анкара считает проповедника Фетхуллаха Гюлена, запросы о выдаче которого игнорируют США. Гюлен продолжает проживать в штате Пенсильвания под статусом политического беженца. Он активно критикует Эрдогана за то, что тот нарушает права и свободы турецких граждан и участвует в коррупционных схемах.

Использованы фотографии: Фейсбук
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 31

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:54
    на пожизненный срок отправлены 65 офицеров.

    У них там не забалуешь...
    a.s.zzz888
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:58
      Главным организатором попытки переворота Анкара считает проповедника Фетхуллаха Гюлена,
      ошибаются - это только говорящая голова
      Angel_and_Demon
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:15
        Angel_and_Demon Сегодня, 12:58 ↑ Новый
        Главным организатором попытки переворота Анкара считает проповедника Фетхуллаха Гюлена,
        ошибаются - это только говорящая голова

        Так эта головешка и мутит воду, с подачки мерикатосов. Потому Эрдоган, ой как! хочет с ним повидаться!
        a.s.zzz888
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:16
          Цитата: a.s.zzz888
          Потому Эрдоган, ой как! хочет с ним повидаться!

          он бы с удовольствием повидался с большинством конгрессменов, но тех точно не выдадут
          Angel_and_Demon
          1. Shurik70 Сегодня, 14:35
            65 офицеров?
            Потрясающе ... Очень толерантная цифра для Турции ... на фоне 53 тысяч арестованных и 150 тысяч уволенных.
            what
            Shurik70
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:49
              Цитата: Shurik70
              Очень толерантная цифра для Турции

              ну так остальных просто отпустили
              Angel_and_Demon
    2. 210окв Сегодня, 13:42
      Да уж..На фото турок ремнем там кого то охаживает..
      Цитата: a.s.zzz888
      на пожизненный срок отправлены 65 офицеров.

      У них там не забалуешь...
      210окв
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:45
        210окв Сегодня, 13:42 ↑
        Да уж..На фото турок ремнем там кого то охаживает..

        А рядом турок с МP5, чуть дернулся под ремнём - пулю заполучи...
        a.s.zzz888
      2. Knizhnik Сегодня, 16:13
        Фотка сделана после вскоре после переворота, и вызвала широкий резонанс в турецком обществе. У них, знаете, в народе отношение к армии очень хорошее, солдат и офицеров, даже мятежников, откровенно жалели: "они исполняли приказы, если надо судить, пусть судят, зачем мучить" .
        Knizhnik
    3. влад66 Сегодня, 15:31
      Султана не забалуешь. laughing
      влад66
  2. Серый брат Сегодня, 12:55
    Это вам не печеньки на майдане жрать.
    Серый брат
  3. assa67 Сегодня, 12:56
    53 тыс арестованы,65 на пожизненное....и бухтит один гюлен...а мы лошадь чуть в зад не целуем...и где спрашивается настоящая демократия?
    assa67
    1. 210окв Сегодня, 13:44
      Поскольку по Черчиллю демократия это отвратительная вещь,то по Вашим словам значит у нас... laughing
      Цитата: assa67
      53 тыс арестованы,65 на пожизненное....и бухтит один гюлен...а мы лошадь чуть в зад не целуем...и где спрашивается настоящая демократия?
      210окв
      1. assa67 Сегодня, 14:28
        у нас ,Дмитрий,по словам западных товарищей тоталитарный режим.а они,как известно глаголят только непреложные истины lol ...и по Вашей же логике исключительные и светнесущие продвигая у нас демократию,толкают нас же на отвратительные вещи...как говорили латиняне:противоречие в определении laughing
        assa67
  4. voyaka uh Сегодня, 12:57
    Султан кошмарит армию. am
    voyaka uh
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:04
      армия стоит где стояла. А вычищать ее от грязи - дело полезное. Нарушили присягу и пошли против руководителя (думаю у османов есть подобное) - пошли под суд. Так и должно быть.

      Раньше стреляли таких борцов за светлое будущее - теперь гласность. СМИ и поборник демократии - приходится их кормить потом до конца жизни.

      В итоге все друзья омерики так закончат. +) Поэтому не сильно радуйтесь вашему сотрудничеству.
      с-т Petrov
      1. voyaka uh Сегодня, 13:11
        Армия деградировала. Это было заметно по
        неуверенной операции против ИГИЛ. Это заметно
        и по операции против курсов.
        Когда профессионалов заменяют преданными режиму людьми,
        ничего другого и быть не может.
        ВВС вообще скатилось. Там арестовали или выгнали половину состава.
        voyaka uh
        1. Alexey RA Сегодня, 13:29
          Цитата: voyaka uh
          Армия деградировала. Это было заметно по
          неуверенной операции против ИГИЛ. Это заметно
          и по операции против курсов.

          Дык... они даже переворот нормальный организовать не смогли! smile
          Alexey RA
        2. protoss Сегодня, 14:14
          а что у них не так с операцией против курдов?
          потихоньку не спеша жмут цыган, каждый день по 3-4 деревухи занимают, выкашивают наиболее самоотверженных оджалановцев, у самих потери приемлемые. общее впечатление, что операция давным давно спланирована и все идет по плану, даже приезд асадовских ополченов никак не повлиял, более-менее системная оборона курдов на границе пройдена, дальше уже двигаются без особых проблем.
          или вы ожидали увидеть танковые колонны, прущие на всех парах по минным полям, сносящие с лица земли населенные пункты и наматывающие на гусеницы всех местных жителей?
          protoss
        3. Knizhnik Сегодня, 16:17
          Есть такое, к сожалению. Эрдоган слишком круто с ними обошёлся. И нерационально, в итоге они имеют то, о чём упомянули.
          Knizhnik
      2. Alexey RA Сегодня, 13:11
        Цитата: с-т Petrov
        армия стоит где стояла. А вычищать ее от грязи - дело полезное. Нарушили присягу и пошли против руководителя (думаю у османов есть подобное) - пошли под суд. Так и должно быть.

        Так-то оно так... но проблема в том, что армия в Турции со времён Ататюрка была гарантом светского государства и вмешивалась в случае уклона гражданского руководства страны в исламизм. Теперь же противовеса у исламистов нет.
        Alexey RA
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:53
          Цитата: Alexey RA
          Так-то оно так... но проблема в том, что армия в Турции со времён Ататюрка была гарантом светского государства и вмешивалась в случае уклона гражданского руководства страны в исламизм. Теперь же противовеса у исламистов нет.

          да как то вот не та армия что ли стала, или не туда вмешалась, непонятненько
          Angel_and_Demon
  5. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:00
    .. "Традиции" .. Бочки с дерьмом, не хватает, чтоб возить по улицам в ней осужденных..
    Своими нравами, сами себе, погибель готовят.. История повторяется.. Методы чуть меняются, и только..
    Просто взгляд, со стороны
    Сибирский цирюльник
  6. bumerang. Сегодня, 13:09
    Напомним, что в общей сложности в Турции по подозрению в причастности к совершению попытки государственного переворота были арестованы примерно 53 тысячи человек.
    А на украине ни один бандеровец не пострадал, все под крылышком США и ЕС
    bumerang.
  7. Геркулесыч Сегодня, 13:24
    Жалко, что эрдогада мы тогда спасли !Не разделил он участь тех, кого сейчас пытают в турецких тюрьмах.
    Геркулесыч
  8. Brs2 Сегодня, 13:38
    А у нас предателей из ГРУ еще и выпускают через 4 года из тюрьмы...
    Brs2
    1. LiSiCyn Сегодня, 14:11
      Не выпускают, а обменивают... stop
      Причем кол-во "наших", в разы больше...
      wink Болеешь за страну ??? Похвально... Только инфу, надо прАвильно подавать...
      Предатель то, умер.. am
      LiSiCyn
  9. Ураган70 Сегодня, 13:53
    Цитата: a.s.zzz888
    на пожизненный срок отправлены 65 офицеров.

    У них там не забалуешь...

    Зато у нас все, блин, можно! Можно ушатами с тв грязь лить на страну и народ, можно быть чиновником правительства и обивать пороги консульства/посольства США, можно чинушам разваливать то, что должен строить и получать за это и у нас зарплату и за кордоном... Короче либерализьм полнейший! Если бы у нас наказания были также реальны и неотвратимы, как хотя бы у турок... Пятая колонна слиняла бы за бугор давно...
    Ураган70
  10. Romka47 Сегодня, 14:02
    Турок можно и не любить, а поступают круто!
    Romka47
  11. strannik1985 Сегодня, 15:26
    Цитата: Геркулесыч
    Жалко, что эрдогада мы тогда спасли !Не разделил он участь тех, кого сейчас пытают в турецких тюрьмах.

    С чего бы? Турецкие военные-атлантисты, они за НАТО топят. России такой расклад совсем не интересен.
    strannik1985
  12. ЖИГАН Сегодня, 18:00
    Цитата: Серый брат
    Это вам не печеньки на майдане жрать.

    Это вам не миллиарды по гаражам ныкать stop
    ЖИГАН
Картина дня