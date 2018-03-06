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65 турецких офицеров ВМС отправлены в колонии на пожизненные сроки
Турецкие СМИ сообщают о том, что за участие в попытке государственного переворота турецкий суд приговорил к пожизненному заключению десятки офицеров вооружённых сил страны. По последним данным, в структурах одних только военно-морских сил Турции на пожизненный срок отправлены 65 офицеров.
По турецкому пенитенциарному законодательству, предусматривается как «обычный» пожизненный срок, так и пожизненный срок с более жёсткими условиями содержания. Так, по более жёсткому варианту приговора, как сообщает турецкий телеканал NTV, пошли 47 офицеров ВМС Турции.
Напомним, что в общей сложности в Турции по подозрению в причастности к совершению попытки государственного переворота были арестованы примерно 53 тысячи человек. Своих должностей в различных государственных структурах и службах лишились почти 150 тысяч чиновников.
Главным организатором попытки переворота Анкара считает проповедника Фетхуллаха Гюлена, запросы о выдаче которого игнорируют США. Гюлен продолжает проживать в штате Пенсильвания под статусом политического беженца. Он активно критикует Эрдогана за то, что тот нарушает права и свободы турецких граждан и участвует в коррупционных схемах.
По турецкому пенитенциарному законодательству, предусматривается как «обычный» пожизненный срок, так и пожизненный срок с более жёсткими условиями содержания. Так, по более жёсткому варианту приговора, как сообщает турецкий телеканал NTV, пошли 47 офицеров ВМС Турции.
Напомним, что в общей сложности в Турции по подозрению в причастности к совершению попытки государственного переворота были арестованы примерно 53 тысячи человек. Своих должностей в различных государственных структурах и службах лишились почти 150 тысяч чиновников.
Главным организатором попытки переворота Анкара считает проповедника Фетхуллаха Гюлена, запросы о выдаче которого игнорируют США. Гюлен продолжает проживать в штате Пенсильвания под статусом политического беженца. Он активно критикует Эрдогана за то, что тот нарушает права и свободы турецких граждан и участвует в коррупционных схемах.
Использованы фотографии: Фейсбук
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