«Военному обозрению» нужен помощник выпускающего редактора. Должностные обязанности: подбор иллюстративного материала и формирование заголовков. Требования к соискателям: журналистский опыт, творческие способности, умение быстро анализировать текст, грамотность и ответственность. Обращаться: [email protected]
ФСБ: В Махачкале задержаны пятеро пособников ИГИЛ*
Центр общественных связей ФСБ сообщает о том, что на территории Республики Дагестан произведено задержание представителей террористического подполья. Речь идёт о пятерых пособниках террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в России).
Отмечается, что они вели активную деятельность по вербовке россиян в ряды ИГИЛ*. Заявлено, что преступники оказывали помощь завербованным гражданам РФ по переправку на территорию Сирии для ведения боевых действий.
Из материала:
В сообщении говорится о том, что у задержанных в Махачкале изъят целый арсенал оружия, взрывчатые вещества, боеприпасы.
Операцию по задержанию пособников террористов сотрудники ФСБ проводили совместно с МВД.
Отмечается, что они вели активную деятельность по вербовке россиян в ряды ИГИЛ*. Заявлено, что преступники оказывали помощь завербованным гражданам РФ по переправку на территорию Сирии для ведения боевых действий.
Из материала:
Они склонили к выезду из России не менее четырёх граждан. Все они впоследствии прошли подготовку в полевых лагерях ИГИЛ*, став в итоге активными участниками террористической организации.
В сообщении говорится о том, что у задержанных в Махачкале изъят целый арсенал оружия, взрывчатые вещества, боеприпасы.
Операцию по задержанию пособников террористов сотрудники ФСБ проводили совместно с МВД.
Использованы фотографии: НАК
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти