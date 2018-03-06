ФСБ: В Махачкале задержаны пятеро пособников ИГИЛ*

Они склонили к выезду из России не менее четырёх граждан. Все они впоследствии прошли подготовку в полевых лагерях ИГИЛ*, став в итоге активными участниками террористической организации.

Центр общественных связей ФСБ сообщает о том, что на территории Республики Дагестан произведено задержание представителей террористического подполья. Речь идёт о пятерых пособниках террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в России).Отмечается, что они вели активную деятельность по вербовке россиян в ряды ИГИЛ*. Заявлено, что преступники оказывали помощь завербованным гражданам РФ по переправку на территорию Сирии для ведения боевых действий.Из материала:В сообщении говорится о том, что у задержанных в Махачкале изъят целый арсенал оружия, взрывчатые вещества, боеприпасы.Операцию по задержанию пособников террористов сотрудники ФСБ проводили совместно с МВД.