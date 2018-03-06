21:18 06 марта
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ФСБ: В Махачкале задержаны пятеро пособников ИГИЛ*

Центр общественных связей ФСБ сообщает о том, что на территории Республики Дагестан произведено задержание представителей террористического подполья. Речь идёт о пятерых пособниках террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в России).

Отмечается, что они вели активную деятельность по вербовке россиян в ряды ИГИЛ*. Заявлено, что преступники оказывали помощь завербованным гражданам РФ по переправку на территорию Сирии для ведения боевых действий.

Из материала:
Они склонили к выезду из России не менее четырёх граждан. Все они впоследствии прошли подготовку в полевых лагерях ИГИЛ*, став в итоге активными участниками террористической организации.



ФСБ: В Махачкале задержаны пятеро пособников ИГИЛ*


В сообщении говорится о том, что у задержанных в Махачкале изъят целый арсенал оружия, взрывчатые вещества, боеприпасы.

Операцию по задержанию пособников террористов сотрудники ФСБ проводили совместно с МВД.

Использованы фотографии: НАК
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Комментарии 14

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:53
    Минус 5. Неплохо. good
    a.s.zzz888
    1. Spartanez300 Сегодня, 13:55
      Выпотрошить все данные и к стенке , такие пленные не к чему .
      Spartanez300
      1. 210окв Сегодня, 14:01
        В Дагестане эти удоды с подачи местной власти пустили глубокие корни.Там калёным железом по всей территории надо идти,да и тут диаспоры зачищать.При Сталине попробовали бы они только рот открыть..
        Цитата: Spartanez300
        Выпотрошить все данные и к стенке , такие пленные не к чему .
        210окв
        1. Vita VKO Сегодня, 14:10
          Цитата: 210окв
          В Дагестане эти удоды с подачи местной власти пустили глубокие корни.

          Там срочно нужно найти своего Кадырова, который сможет возглавить эти кланы и навести порядок.
          Vita VKO
          1. LiSiCyn Сегодня, 14:34
            Цитата: Vita VKO
            Там срочно нужно найти своего Кадырова,

            Это практически не возможно... В Дагестане, может править , только "варяг"... При том, кол-ве народностей проживающих в республике.. no
            Или по опыту СССР, при каждом местном начальнике, русский зам...
            LiSiCyn
        2. влад66 Сегодня, 14:52
          Цитата: 210окв
          В Дагестане эти удоды с подачи местной власти пустили глубокие корни.Там калёным железом по всей территории надо идти,да и тут диаспоры зачищать.При Сталине попробовали бы они только рот открыть

          Не только Дмитрий в Дагестане, но и по всему Северному Кавказу и мусульманских республиках России довольно глубокие корни у Игил и прочих бармалеев, эти 5 бармалеев капля в море.
          влад66
      2. Балу Сегодня, 16:32
        Цитата: Spartanez300
        Выпотрошить все данные и к стенке , такие пленные не к чему .

        Увы, максимум пожизненное, и то не дадаут. А там адвокаты и удо.
        Конгечно за терроризм и пособничество только высшая мера. Речь не о перевоспитании или инаказании, речь об обеспечении общественной изоляции. Звери пусть сидят в клетке пожизненно, только такое наказание единственно справедливое.
        Балу
    2. сибиралт Сегодня, 14:15
      В заголовке обозначено "пособники", а в тексте уже "сторонники". Как-то это разные понятия. Подсобник - это соучастник, а сторонником может быть всего лишь сочувствующий. Цифровое образование у автора заметки, однако, что тут поделаешь. winked
      сибиралт
  2. ДэнСабака Сегодня, 13:53
    "мочить в сортире"(с)
    ДэнСабака
  3. Чёрный Сегодня, 13:54
    ФСБ: В Махачкале задержаны пятеро пособников ИГИЛ*
    Судя по тому , как жировали дагестанские чиновники, они тоже пообники ИГИЛ....потому бармалеи там себя вольготно чувствуют....
    Чёрный
  4. igor1981 Сегодня, 13:58
    Новость не правильная. Должно было быть так - "При попытке ареста, 5 террористов, пособников ИГИЛ, оказали вооружённое сопротивление и были ликвидированы на месте".
    igor1981
    1. Житель Урала Сегодня, 14:31
      Зачем - через них можно всю сеть раскрыть
      Житель Урала
  5. Million Сегодня, 14:07
    В Москве у каждого второго дага в кармане можно найти оружие.
    Million
  6. Геркулесыч Сегодня, 14:12
    Покуда там огромная безработица, и процветает ваххабизм, это третьмеры, и они малоэффективны! Кроме того, с населением нужно работать. Поэтому и вольготно там себя всякие боевики и чувствуют.
    Геркулесыч
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