«Сокольская судоверфь» в текущем году передаст ВМФ катер связи

Не так давно в Москве состоялось совещание, на котором было принято решение о разработке способов обязать судоходные компании списывать устаревшие плавсредства и менять их на новые суда, таким образом стимулируя российские предприятия,

АО «Сокольская судоверфь» (Нижегородская область) намерена передать ВМФ РФ строящийся катер связи к 25 октября 2018 года, сообщает агентство Нижний Новгород со ссылкой на директора предприятия Николая Уланова.По словам Уланова, 70-метровый катер водоизмещением 980 тонн, предназначенный для проведения военных парадов и испытаний, в настоящий момент готов на 95%. В текущем году он будет передан Балтийскому флоту.Уланов сообщил также, что параллельно верфь занимается строительством катера-торпедолова (также в рамках выполнения гособоронзаказа) водоизмещением 420 т. Срок его сдачи – 2019 год.Директор отметил, что, примерно, через год предприятие ожидает снижения гособоронзаказа, в связи с чем планирует увеличение в производстве доли гражданских судов.сказал он.Уланов подчеркнул, что «производственные мощности судоверфи на данный момент позволяют строить в год до четырех судов».