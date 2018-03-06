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«Сокольская судоверфь» в текущем году передаст ВМФ катер связи
АО «Сокольская судоверфь» (Нижегородская область) намерена передать ВМФ РФ строящийся катер связи к 25 октября 2018 года, сообщает агентство Нижний Новгород со ссылкой на директора предприятия Николая Уланова.
По словам Уланова, 70-метровый катер водоизмещением 980 тонн, предназначенный для проведения военных парадов и испытаний, в настоящий момент готов на 95%. В текущем году он будет передан Балтийскому флоту.
Уланов сообщил также, что параллельно верфь занимается строительством катера-торпедолова (также в рамках выполнения гособоронзаказа) водоизмещением 420 т. Срок его сдачи – 2019 год.
Директор отметил, что, примерно, через год предприятие ожидает снижения гособоронзаказа, в связи с чем планирует увеличение в производстве доли гражданских судов.
Уланов подчеркнул, что «производственные мощности судоверфи на данный момент позволяют строить в год до четырех судов».
По словам Уланова, 70-метровый катер водоизмещением 980 тонн, предназначенный для проведения военных парадов и испытаний, в настоящий момент готов на 95%. В текущем году он будет передан Балтийскому флоту.
Уланов сообщил также, что параллельно верфь занимается строительством катера-торпедолова (также в рамках выполнения гособоронзаказа) водоизмещением 420 т. Срок его сдачи – 2019 год.
Директор отметил, что, примерно, через год предприятие ожидает снижения гособоронзаказа, в связи с чем планирует увеличение в производстве доли гражданских судов.
Не так давно в Москве состоялось совещание, на котором было принято решение о разработке способов обязать судоходные компании списывать устаревшие плавсредства и менять их на новые суда, таким образом стимулируя российские предприятия,сказал он.
Уланов подчеркнул, что «производственные мощности судоверфи на данный момент позволяют строить в год до четырех судов».
Использованы фотографии: КБ "Вымпел"
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