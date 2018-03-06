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«Сокольская судоверфь» в текущем году передаст ВМФ катер связи

АО «Сокольская судоверфь» (Нижегородская область) намерена передать ВМФ РФ строящийся катер связи к 25 октября 2018 года, сообщает агентство Нижний Новгород со ссылкой на директора предприятия Николая Уланова.

«Сокольская судоверфь» в текущем году передаст ВМФ катер связи


По словам Уланова, 70-метровый катер водоизмещением 980 тонн, предназначенный для проведения военных парадов и испытаний, в настоящий момент готов на 95%. В текущем году он будет передан Балтийскому флоту.


Уланов сообщил также, что параллельно верфь занимается строительством катера-торпедолова (также в рамках выполнения гособоронзаказа) водоизмещением 420 т. Срок его сдачи – 2019 год.

Директор отметил, что, примерно, через год предприятие ожидает снижения гособоронзаказа, в связи с чем планирует увеличение в производстве доли гражданских судов.

Не так давно в Москве состоялось совещание, на котором было принято решение о разработке способов обязать судоходные компании списывать устаревшие плавсредства и менять их на новые суда, таким образом стимулируя российские предприятия,
сказал он.

Уланов подчеркнул, что «производственные мощности судоверфи на данный момент позволяют строить в год до четырех судов».

Использованы фотографии: КБ "Вымпел"
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Комментарии 14

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  1. 210окв Сегодня, 14:44
    Неплохая адмиральская яхта..
    210окв
  2. Чёрный Сегодня, 14:45
    Чёт он как-то прогулочную яхту напоминает. what ...Кроме как для парадов - больше средства вкладывать некуда? Все другие проблемы флота уже решены? no
    Чёрный
    1. 210окв Сегодня, 14:50
      Понты наверное главнее..Вспоминаю свою срочную службу...
      Цитата: Чёрный
      Чёт он как-то прогулочную яхту напоминает. what ...Кроме как для парадов - больше средства вкладывать некуда? Все другие проблемы флота уже решены? no
      210окв
    2. Тикси-3 Сегодня, 14:53
      Цитата: Чёрный
      Чёт он как-то прогулочную яхту напоминает

      а зумвольт -утюг и что?...часто бываю возле этой верфи - они единственные в РФ которые за 12 лет ни разу заказ не сорвали, хорошая верфь, вот бы з/п там поднять для трудяг.....а то писать стыдно сколько там на руки получают....
      Тикси-3
      1. 210окв Сегодня, 15:04
        Да вот то-то оно...Люди пашут-а отдачи нет.Все идёт в карман владельцу.Кстати,это на Оке?Где именно?[Посмотрел.Все верно.Предприятие градообразующее-работы больше в таких пгт нет и людей держат за скотов.quoteи-3][quote=Чёрный]Чёт он как-то прогулочную яхту напоминает[/quote]
        а зумвольт -утюг и что?...часто бываю возле этой верфи - они единственные в РФ которые за 12 лет ни разу заказ не сорвали, хорошая верфь, вот бы з/п там поднять для трудяг.....а то писать стыдно сколько там на руки получают....[/quote]
        210окв
        1. Тикси-3 Сегодня, 15:06
          Цитата: 210окв
          Да вот то-то оно...Люди пашут-а отдачи нет.Все идёт в карман владельцу.Кстати,это на Оке?Где именно?

          нет, в районом центре Сокольское, это на берегу бывшей реки Волга, а ныне "горе-море" Горьковское водохранилище, левый берег, дача у меня на против верфи-120 метров до этого катера
          Тикси-3
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:46
    С восьмую "калибрами "на борту? Я угодал?Или там сразу "Цирконы "будут? recourse
    Геркулесыч
    1. Чёрный Сегодня, 14:51
      Цитата: Геркулесыч
      С восьмую "калибрами "на борту?
      ...больше....20 - калибром по 0,5 и 20 - по 0,7...и это только НЗ wink
      Чёрный
    2. donavi49 Сегодня, 14:55
      Салон 1-класса. В отличии от предыдущих - где полноценный салон 1 класса не лез из-за корпуса торпедолова.

      Плюс значительно увеличена мореходность и комфорт.

      По госконтракту строят 403, 404 и 405 - три корабля и опцион еще на 2.

      Для тех кто думает - что там мега оборудование и прочее, вот официальная презенташка, да и визуально, там вполне обычный набор РТВ.
      donavi49
  4. Шафран Сегодня, 14:57
    Выглядит он так, что между парадами он будет активно использоваться и отнюдь не по прямому назначению
    Шафран
    1. donavi49 Сегодня, 14:59
      Он не для парадов. Он скорее для круизов и участия ВИП-лиц в маневрах/учениях, вывоза ВИП-лиц на базы и расположения кораблей.

      Для парадов есть особый катер связи. На всех флотах, даже на Каспии.
      donavi49
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 15:21
    Вот с яхтами сейчас могли бы и погодить . Катер связи , блин... am
    КВУ-НСвД
    1. Балу Сегодня, 20:12
      Цитата: КВУ-НСвД
      Вот с яхтами сейчас могли бы и погодить . Катер связи , блин... am

      Я извиняюсь, а водолазные суда с оборудованием для спасательных работ у нас есть на каждом флоте, всепогодные? А с аппаратами для глубоководных погружений при аварийно-спасательных работ как- в порядке, на каждом флоте? А на каждом флоте есть подлодка для спасательных работ?
      Я просто не в курсе. Яхта красава, только для адмирала со свитой не слишком шикарно, как нибудь поскромнее нельзя было типа экраноплана?
      Балу
  6. gig334 Сегодня, 16:20
    катерами свои интересы не защитишь, крейсера когда начнём делать?
    gig334
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