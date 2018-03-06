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Шведы научат грузинскую армию обороняться
Стокгольм с будущего года подключится к традиционным ежегодным учениям, проводимым НАТО и Грузией, заявил в Тбилиси министр обороны Швеции Петер Хультквист, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Хультквист провел встречу с министором обороны Грузии Леваном Изория и обсудил перспективы сотрудничества. Было отмечено, что в функционирующем в Грузии учебном центре НАТО уже работает один шведский эксперт, передавая свой опыт.
Как отметил глава военного ведомства Грузии, его страна получила возможность участвовать в формате сотрудничества государств Скандинавии и Балтии.
Грузия в настоящее время реформирует систему резерва, поэтому в стране учитывают подобный опыт других государств.
Хультквист провел встречу с министором обороны Грузии Леваном Изория и обсудил перспективы сотрудничества. Было отмечено, что в функционирующем в Грузии учебном центре НАТО уже работает один шведский эксперт, передавая свой опыт.
В ходе встречи основное внимание было уделено активизации динамики двустороннего сотрудничества и обмену опытом в области тотальной обороны. Шведский министр выразил поддержку территориальной целостности Грузии— сообщает министерство.
Как отметил глава военного ведомства Грузии, его страна получила возможность участвовать в формате сотрудничества государств Скандинавии и Балтии.
Грузинская сторона в процессе реформ максимально использовала опыт этих стран в организации тотальной обороны– приводит пресс-служба Минобороны Грузии слова Левана Изория
Грузия в настоящее время реформирует систему резерва, поэтому в стране учитывают подобный опыт других государств.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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