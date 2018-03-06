Шведы научат грузинскую армию обороняться

В ходе встречи основное внимание было уделено активизации динамики двустороннего сотрудничества и обмену опытом в области тотальной обороны. Шведский министр выразил поддержку территориальной целостности Грузии

Грузинская сторона в процессе реформ максимально использовала опыт этих стран в организации тотальной обороны

Стокгольм с будущего года подключится к традиционным ежегодным учениям, проводимым НАТО и Грузией, заявил в Тбилиси министр обороны Швеции Петер Хультквист, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.Хультквист провел встречу с министором обороны Грузии Леваном Изория и обсудил перспективы сотрудничества. Было отмечено, что в функционирующем в Грузии учебном центре НАТО уже работает один шведский эксперт, передавая свой опыт.— сообщает министерство.Как отметил глава военного ведомства Грузии, его страна получила возможность участвовать в формате сотрудничества государств Скандинавии и Балтии.– приводит пресс-служба Минобороны Грузии слова Левана ИзорияГрузия в настоящее время реформирует систему резерва, поэтому в стране учитывают подобный опыт других государств.