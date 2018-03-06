21:20 06 марта
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Шведы научат грузинскую армию обороняться

Стокгольм с будущего года подключится к традиционным ежегодным учениям, проводимым НАТО и Грузией, заявил в Тбилиси министр обороны Швеции Петер Хультквист, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Шведы научат грузинскую армию обороняться


Хультквист провел встречу с министором обороны Грузии Леваном Изория и обсудил перспективы сотрудничества. Было отмечено, что в функционирующем в Грузии учебном центре НАТО уже работает один шведский эксперт, передавая свой опыт.


В ходе встречи основное внимание было уделено активизации динамики двустороннего сотрудничества и обмену опытом в области тотальной обороны. Шведский министр выразил поддержку территориальной целостности Грузии
— сообщает министерство.

Как отметил глава военного ведомства Грузии, его страна получила возможность участвовать в формате сотрудничества государств Скандинавии и Балтии.

Грузинская сторона в процессе реформ максимально использовала опыт этих стран в организации тотальной обороны
– приводит пресс-служба Минобороны Грузии слова Левана Изория

Грузия в настоящее время реформирует систему резерва, поэтому в стране учитывают подобный опыт других государств.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 34

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  1. 210окв Сегодня, 16:27
    Одни уже научили...Четверть страны потеряли..Эти научат-потеряют ещё половину.
    210окв
    1. Венд Сегодня, 16:29
      Видно опыт Полтавы будут передавать laughing
      Венд
      1. volodya Сегодня, 16:32
        Мне кажется быстрее грузины шведов петь и плясать научат!
        volodya
        1. Svarog Сегодня, 16:40
          Вот так и появляются сильнейшие армии мира laughing сколько их уже вдоль наших границ.. wassat
          Svarog
          1. влад66 Сегодня, 17:25
            Цитата: Svarog
            Вот так и появляются сильнейшие армии мира laughing сколько их уже вдоль наших границ.. wassat

            А сколько их костей в нашей земле за не одно столетие накопилось. request у полосатых не получилось, теперь боевые шведы подключились. laughing
            влад66
            1. Svarog Сегодня, 17:46
              Цитата: влад66
              Цитата: Svarog
              Вот так и появляются сильнейшие армии мира laughing сколько их уже вдоль наших границ.. wassat

              А сколько их костей в нашей земле за не одно столетие накопилось. request у полосатых не получилось, теперь боевые шведы подключились. laughing

              Вот и я говорю, боевые грузины, быстрые и мужественная прибалтийская армия, украинские гарные хлопцы... Но случись, что серьезное, не найдешь их на поле брани.. Половина пропитаются патриотическими чувствами к России, а другая половина убежит матерясь на русском языке.. И в этом большой просчет их хозяина.
              Svarog
        2. Ясен Пинь Сегодня, 18:48
          кстате да, надо знать менталитет грузинов))))
          Ясен Пинь
        3. 73bor Сегодня, 21:07
          Петь в терцию у грузин не отнять ,но видеть в качестве учителей шведов это как если -бы обезьяны учили львов охотится на антилоп!
          73bor
    2. Черный_Ватник Сегодня, 16:47
      Если учесть, что в шведских городах уже есть исламское гетто, куда белые не рискуют соваться, а по улицам ходит шариатская полиция.. Ну-ну, пусть учат, оборуны)
      Рагнар от своих потомков в гробу переворачивается)
      Черный_Ватник
      1. Saling Сегодня, 16:58
        Может хватит уже комментариев, в тиле "Как там у других"? А что, в Российских городах таджикских и узбекских гетто, как будто нет wink А в Чечне попробуйте закона шариата понарушать. wink А вот это не Швеция, а столица России г. Москва:
        Saling
        1. Черный_Ватник Сегодня, 18:52
          Может хватит уже комментариев, в тиле "Как там у других"?

          Почему это хватит? Тема касается Швеции, ее и обсуждаю. Создайте тему про "Узбекское гетто в России", обсудим и его. В чем проблема?
          И где в России узбекское гетто? Скажите мне район в Мск, где мне опасно появляться?
          Когда люди вышли молиться - это не плохо, если искренне и организованно. В конце концов таджики и узбеки Москву отмывают каждое утро. В Европу же нелегалы едут за "белым мясом" и легкими деньгами. За примером далеко ходить не надо, просто наберите в гугле "Швеция эмигранты групповое изнасилование на концерте"
          В Стокгольме есть районы, где журналисту просто могут запретить снимать. Это и есть "шариатская полиция".
          Разницу чувствуете?
          Черный_Ватник
          1. Saling Сегодня, 19:16
            Батенька, вы в Стокгольме когда были?
            Saling
            1. Черный_Ватник Сегодня, 19:56
              Я много где не был. Например не был в имперской России или предвоенном СССР. А еще я не был на Марсе, но знаю, что он есть. Не зря же люди придумали книги, журналы, прессу, интернет, различные СМИ и т.д и т.п. не так ли?
              Черный_Ватник
        2. TRex Сегодня, 21:02
          И что? "Гетто" нет по определению, а мусульман в Москве, да и во всей России пока никто не прессует... Вы готовьтесь пока ... они у нас были всегда. А в Европе будет сюрприз...
          TRex
      2. Альф Сегодня, 18:28
        Цитата: Черный_Ватник
        Рагнар от своих потомков в гробу переворачивается)

        Он не похоронен в гробу, он спален на драккаре.
        Альф
    3. Zoldat_A Сегодня, 18:05
      Дмитрий, hi !
      Цитата: 210окв
      Одни уже научили...Четверть страны потеряли..Эти научат-потеряют ещё половину.

      Про Полтаву, как понимаю, уже даже шутить не смешно.... lol
      Zoldat_A
  2. Orionvit Сегодня, 16:32
    уже работает один шведский эксперт, передавая свой опыт.

    Печалька для грузии. Ну ну, давайте, дерзайте. lol
    Orionvit
  3. taiga2018 Сегодня, 16:36
    нападать не смогли научить,теперь решили учить оборонятся...
    taiga2018
    1. Балу Сегодня, 18:37
      Цитата: taiga2018
      нападать не смогли научить,теперь решили учить оборонятся...

      Начнут с тренировок по бегу
      Балу
  4. собаковод Сегодня, 16:39
    Хорошо день заканчивать анекдотом. Задел на завтра.
    собаковод
  5. Волька Сегодня, 16:41
    да пусть потешутся, все одно не поможет...
    Волька
  6. BerBer Сегодня, 16:54
    А Шведы вообще воевать умеют?
    BerBer
    1. Альф Сегодня, 18:31
      Цитата: BerBer
      А Шведы вообще воевать умеют?

      Умеют, да еще как ! Их после Карла 12-го никто завоевать не берется, видно, сильно их боятся.
      Правда, на память анекдот о неуловимом Джоне приходит.
      Альф
    2. Ясен Пинь Сегодня, 18:46
      умели и даже корабли не плохие строили, но как обычно, а не пойти ли нам на восток, там варвары)))
      Ясен Пинь
  7. Jovanni Сегодня, 16:56
    О! Шведы решили на халяву покушать чудесные хачапури, шашлычек по-карски, да со свежей зеленью! И всё это запить прекрасным грузинским вином. И чтобы под замечательные песни. А взамен навесить грузинам шведской унылой лапши на уши про российские подводные лодки у грузинских берегов. Будем надеяться на то, что мудрость вернется к древнему народу... Не все же стали мутантами-галстукоедами...
    Jovanni
  8. Vol4ara Сегодня, 17:05
    Цитата: Saling
    Может хватит уже комментариев, в тиле "Как там у других"? А что, в Российских городах таджикских и узбекских гетто, как будто нет wink А в Чечне попробуйте закона шариата понарушать. wink А вот это не Швеция, а столица России г. Москва:

    А вы в Чечне были? В супер мини там конечно редко встретишь девушку, но в достаточно коротких много, с открытым лицом и волосами. Кто хочет курит, кто хочет пьёт, это не поощряется, но и не запрещается. Дискотеки, вечеринки, как в Москве. Шариат в самом соку. И что там у вас на картинке, курам байрам? И, Я на петроградке в Питере каждый год такое наблюдаю, мне по барабану, молятся мусульмане и бог с ними, это не стихийное событие, о том что улица будет закрыта сообщают заранее, точно так же как о том когда будет крестный ход по невскому
    Vol4ara
    1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 17:38
      Вот на все 100% с Вами соглашусь! Молиться - это не с оружием разгуливать.
      Vasya_Piterskiy
  9. Denis Obukhov Сегодня, 17:20
    Эффективность шведской обороны Карл уже демонстрировал Петру...
    Denis Obukhov
  10. Radikal Сегодня, 18:18
    Шведы научат грузинскую армию обороняться
    О-о-о, эти научат! У них огромный опыт...18-го века! wassat
    Radikal
  11. Piramidon Сегодня, 18:18
    Шведы научат грузинскую армию обороняться

    Начнут с Полтавской битвы опыт передавать?
    Piramidon
  12. assa67 Сегодня, 18:19
    от кого обороняться?...ОДИН лабус сидел в конторе,видно скучно стало,решил еще одного позвать
    Цитата: Венд
    Видно опыт Полтавы будут передавать
    assa67
  13. Ясен Пинь Сегодня, 18:43
    держите меня семеро, пусть про Полтаву расскажут и про всё остальное)))))))
    Ясен Пинь
  14. APASUS Сегодня, 19:30
    Я вот только не могу понять ,где Швеция военного опыта набралась за это время? В каких таких сражениях участвовала ,что будет учить грузин. Ведь даже в Афганистане ,из открытых источников ,воевали 8 тыс шведов и 11 тыс грузин
    APASUS
  15. Романенко Сегодня, 21:16
    Лузеры будут лузеров учить как держать оборону и штаны не обмочить.
    Две "великие" военные державы, обеим накостыляли по самые не балуйся.
    Ну ладно, у шведов хоть период реабилитации побольше был, а грузинам рановато еще.
    Романенко
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