21:22 06 марта
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Норвежская разведка заметила «российские удары по Норвегии»

Глава Военной разведывательной службы Норвегии Мортен Хага Лунде утверждает, что ВКС РФ в прошлом году отрабатывали нанесение ударов по целям, расположенным на территории Северной Норвегии. Как сообщает норвежское интернет-издание The Independent Barents Observer, с таким заявлением генерал-лейтенант выступил в понедельник вечером, читая лекцию в Военном обществе Осло.

Норвежская разведка заметила «российские удары по Норвегии»


Меньше года назад, 24 марта, российские бомбардировщики осуществили тактический полет в направлении сооружений ВРС в городе Вардё. Бомбардировщики отрабатывали наступательные действия перед тем, как вернуться на базы на территории Кольского полуострова. Всего в операции участвовали девять самолетов
- цитирует Лунде The Independent Barents Observer.


В 2017 году, считает Лунде, таких случаев было еще два – в мае, когда авиация России якобы «отрабатывала» нанесение ударов по военной технике и судам, принимавшим участие в международных учениях в Норвегии, а также во время учений «Запад-2017», когда ракетные комплексы «Искандер» перебрасывались в район Мурманской области.

Отмечается, что на норвежском заполярном острове Вардё у границ РФ установлен американский радар Глобус-2", который официально находится в ведении военной разведки королевства. В 2020 году рядом с ним должен быть развернут новый рада "Глобус-3", за который также будет отвечать ВРС, тесно сотрудничающая с Агентством национальной безопасности США. Как считают эксперты, данные радары, а также их предшественник "Глобус" могут быть использованы для отслеживания пусков российских межконтинентальных баллистических ракет и наблюдения за деятельностью Северного флота ВМФ России.

А тут еще и неуловимые российские подлодки, которые так и шныряют в водах Норвегии...

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 38

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  1. 210окв Сегодня, 16:47
    Удары!?И вы,викинги ещё живы?
    210окв
    1. volodya Сегодня, 16:50
      Вроде всё подводные лодки раньше были? А теперь и бомбардировщики!
      volodya
      1. влад66 Сегодня, 17:45
        тут еще и неуловимые российские подлодки, которые так и шныряют в водах Норвегии...

        Не stop лодки у берегов Швеции шныряют, шведы их ищут чуть ли не полвека laughing тут армада бомберов летает fellow
        влад66
        1. DMB_95 Сегодня, 19:33
          Ну а зачем военным самолётам просто так летать , нужно что-то отрабатывать . Удары по целям , например .
          DMB_95
        2. krot Сегодня, 19:37
          Отрабатывали, конечно! Скоро будет на практике! )) Норвегия ведь НАТО! А все НАТО лежит под США.
          krot
    2. stalkerwalker Сегодня, 16:55
      Ларчик открывается просто - зёма Столтенберг сделал предложение главе Военной разведывательной службы не оставаться в стороне от святого дела - откровенной брехни, когда речь идёт о России.
      stalkerwalker
    3. LiSiCyn Сегодня, 17:17
      Норвеги, не викинги... no
      Исландцы, датчане, в какой то мере шведы... Но не норвеги..
      LiSiCyn
      1. МИХАН Сегодня, 17:48
        Цитата: LiSiCyn
        Норвеги, не викинги... no
        Исландцы, датчане, в какой то мере шведы... Но не норвеги..

        Все верно , Норвегия это подозрительная территория (заимевшая газ и нефть) , Там такое творится , относительно детей жуть! Это не государство , а некий непонятный анклав.У них и языка своего нет, так кто что и больше.. negative
        МИХАН
        1. volodya Сегодня, 18:20
          Цитата: МИХАН
          Цитата: LiSiCyn
          Норвеги, не викинги... no
          Исландцы, датчане, в какой то мере шведы... Но не норвеги..

          Все верно , Норвегия это подозрительная территория (заимевшая газ и нефть) , Там такое творится , относительно детей жуть! Это не государство , а некий непонятный анклав.У них и языка своего нет, так кто что и больше.. negative

          У американцев тоже своего языка нет и похоже что там тоже какая то подозрительная территория!
          volodya
          1. МИХАН Сегодня, 18:25
            Цитата: volodya
            У американцев тоже своего языка нет и похоже, что там тоже какая то подозрительная территория!

            Какой вы проницательный то...А мужики ,то и не знали..хе хе! laughing
            МИХАН
        2. Ясен Пинь Сегодня, 18:36
          это точно Одна Барна Варен чего стоит, и педофелия там в ходу....козлопасы спустились с гор и заимели европейское государство с европейскими ценностями)))))
          Ясен Пинь
      2. Piramidon Сегодня, 18:13
        Цитата: LiSiCyn
        Норвеги, не викинги...

        Викинги или норманны - северные народы, пришедшие из Скандинавии с территории современных Норвегии, Швеции и Дании.

        Ви́кинги (дат. vikinger, швед. vikingar, норв. vikingene) — раннесредневековые скандинавские мореходы в VIII—XI веках совершавшие морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки. В основной массе это были племена в стадии разложения родоплеменного строя, жившие на территории современных Швеции, Дании и Норвегии
        Piramidon
        1. Ясен Пинь Сегодня, 18:38
          в Норвегии на побережье жили викинги, но очень давно сдриснули...очень давно, норвеги и викинги, бааальшая разница..
          Ясен Пинь
    4. сибиралт Сегодня, 17:22
      Норвегия один из первых организаторов НАТО. Почему бы на ней первой и не потренироваться? lol
      сибиралт
      1. МИХАН Сегодня, 18:28
        Цитата: сибиралт
        Норвегия один из первых организаторов НАТО. Почему бы на ней первой и не потренироваться? lol

        Дельная мысль ..! В Генштабе России , так видать и мыслят ..С кого началось, с того и начинать нужно! laughing
        МИХАН
  2. Волька Сегодня, 16:48
    но это уже паранойя...
    Волька
  3. afrikanez Сегодня, 16:49
    Генералу еще колпак на голову и вылитый Незнайка! lol
    afrikanez
  4. Yrec Сегодня, 16:50
    Норки - не викинги. Они просто любят считать себя таковыми. Пусть молятся, что если до заварухи дело дойдёт, только радарами отделаются.
    Yrec
  5. Azazelo Сегодня, 16:52
    Теперь вы последний оплот на пути Российской агрессии....хохлы передайте флаг!!!
    Azazelo
  6. Laksamana Besar Сегодня, 16:59
    "Ядерным оружием с ядерным вооружением", забыли добавить они.
    Laksamana Besar
  7. Red_Hamer Сегодня, 17:00
    Шведы свой сюрстрёмминг тухлый хавают, потом им лодки подводные мерещатся, а эти то, чего нажрались, гидроксида натрия что-ли?
    Red_Hamer
  8. assa67 Сегодня, 17:01
    аж 10 штук налетело!...что сразу не тысяча?..очнулся только через год бедолага,крепко видно грибочки держали,судя по фото
    assa67
    1. Ясен Пинь Сегодня, 18:40
      его не грибочки держать, его держит европейская толерастия, она похуже грибочков...у них такой бред в стране, похлеще грибочков..
      Ясен Пинь
  9. Миллер Сегодня, 17:08
    А как они хотят? Норвегия член НАТО и в случае конфликта подвергнется упреждающему удару, даже если с ее стороны не будет активных действий.
    Миллер
  10. Mstivoy Сегодня, 17:21
    МО РФ предупреждала Норвегию о последствиях размещения ПРО у себя на территории. Еще не ударили но пусть не сомневаются, они на прицеле.
    Mstivoy
  11. taiga2018 Сегодня, 17:22
    вроде бы северная страна,а всё равно что то находят курить...
    taiga2018
    1. Миллер Сегодня, 17:46
      Они настойкой из грибов кумарят
      Миллер
  12. intuzazist Сегодня, 17:26
    на норвежском заполярном острове Вардё у границ РФ установлен американский радар Глобус-2",
    -------------------------------
    Вот только в этом все ваши проблемы! Есть радар, сна спокойного нет! Нет радара, спи спокойно......
    intuzazist
  13. faiver Сегодня, 17:34
    что уже вышел следующий сезон "оккупации" ? laughing
    faiver
  14. surovts.valery Сегодня, 17:54
    Цитата: Yrec
    Норки - не викинги. Они просто любят считать себя таковыми.

    А я всегда думал, что они и есть настоящие потомки викингов. А оказывается они что-то типа наших чукчей, охота и рыбалка и т.п., только на западе (хотя про воинственных чукчей есть много свидетельств времен ещё Беринга).
    surovts.valery
  15. Симон Сегодня, 18:00
    Глава Военной разведывательной службы Норвегии Мортен Хага Лунде утверждает, что ВКС РФ в прошлом году отрабатывали нанесение ударов по целям, расположенным на территории Северной Норвегии. --- Ну и при дурки Норвежские военачальники fool
    Симон
  16. Симон Сегодня, 18:01
    Цитата: Симон
    Глава Военной разведывательной службы Норвегии Мортен Хага Лунде утверждает, что ВКС РФ в прошлом году отрабатывали нанесение ударов по целям, расположенным на территории Северной Норвегии. --- Ну и при дурки Норвежские военачальники fool
    Симон
  17. behemot Сегодня, 18:02
    оооо! еще (здесь цензура отработала, безобидное народное слово, ни разу не ругательное, стерла, а где же свобода слова?) один нашелся! Правый глазик странного цвета, пропустил по харьке?
    behemot
  18. Ясен Пинь Сегодня, 18:34
    Лучше отрабатывать ядерный удар по этому радару))) чтоб совсем ссыкотно было..
    Ясен Пинь
  19. pafegosoff Сегодня, 18:54
    Это замечательно! Надо и дальше отрабатывать! А разведчикам Норвегии - побольше интервью, чтобы местные жители почувствовали, какое счастье жить "под защитой" американских ПВО.
    pafegosoff
  20. maw Сегодня, 19:02
    Блин! Тоже астматик наверное? laughing
    maw
  21. APASUS Сегодня, 19:14
    Все же странные эти европейцы. Размещая на своей территории военные базы США ,пункты материально-технического назначения ,радары и военные объекты ,очень сильно удивляются что их страну будут атаковать в первые минуты конфликта .
    Мы уже это видели:
    APASUS
    1. VALERIK_097 Сегодня, 19:33
      VALERIK_097 11 января 2018 11:53 | Норвегия купила у США 52 истребителя F-35
      Мало того ,они уже обозначили место базирования.
      12 деревушек (коммун) накроют сразу.Но приоритет всё-таки Вардё. Вот людям не живётся спокойно,нашли приключения на свою пятую точку.Ну не понимают,что все "марьяты"на дно уйдут в первую очередь,Вардё с их радаром вообще исчезнет с глобуса.
      Повторюсь))))
      VALERIK_097
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