Норвежская разведка заметила «российские удары по Норвегии»

Меньше года назад, 24 марта, российские бомбардировщики осуществили тактический полет в направлении сооружений ВРС в городе Вардё. Бомбардировщики отрабатывали наступательные действия перед тем, как вернуться на базы на территории Кольского полуострова. Всего в операции участвовали девять самолетов

Глава Военной разведывательной службы Норвегии Мортен Хага Лунде утверждает, что ВКС РФ в прошлом году отрабатывали нанесение ударов по целям, расположенным на территории Северной Норвегии. Как сообщает норвежское интернет-издание The Independent Barents Observer, с таким заявлением генерал-лейтенант выступил в понедельник вечером, читая лекцию в Военном обществе Осло.- цитирует Лунде The Independent Barents Observer.В 2017 году, считает Лунде, таких случаев было еще два – в мае, когда авиация России якобы «отрабатывала» нанесение ударов по военной технике и судам, принимавшим участие в международных учениях в Норвегии, а также во время учений «Запад-2017», когда ракетные комплексы «Искандер» перебрасывались в район Мурманской области.Отмечается, что на норвежском заполярном острове Вардё у границ РФ установлен американский радар Глобус-2", который официально находится в ведении военной разведки королевства. В 2020 году рядом с ним должен быть развернут новый рада "Глобус-3", за который также будет отвечать ВРС, тесно сотрудничающая с Агентством национальной безопасности США. Как считают эксперты, данные радары, а также их предшественник "Глобус" могут быть использованы для отслеживания пусков российских межконтинентальных баллистических ракет и наблюдения за деятельностью Северного флота ВМФ России.А тут еще и неуловимые российские подлодки, которые так и шныряют в водах Норвегии...