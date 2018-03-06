21:24 06 марта
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Талибы предложили охранять строительство газопровода ТАПИ в Афганистане

Афганский телеканал TOLO выходит с материалом, в котором говорится об инициативе одной из групп террористического движения «Талибан» (*запрещено в РФ) выступить в роли охранников при строительстве газопровода ТАПИ (Туркмения – Афганистан – Пакистан – Индия). Группировка заявляет, что готова выделить около 70 человек с той целью, чтобы они «получили работу по охране газопровода».

Соответствующие переговоры с главарём группировки, как сообщается, уже провели представители руководства провинции Герат. В частности, в переговорах принимал участие и глава Совета представителей Герата Камран Ализай.

По словам Ализая, власти провинции рассматривают предложение талибов по участию в охране газопровода ТАПИ.


Губернатор провинции Герат Мохаммад Асиф Рахими отметил, что готов согласиться на предложение представителей группировки талибов, если те сложат оружие и займутся обычной гражданской деятельностью на благо провинции.

Талибы предложили охранять строительство газопровода ТАПИ в Афганистане


Нужно напомнить, что в Афганистане несколько недель назад начались первые строительные работы на будущей ветке газопровода. И буквально через несколько часов в районе строительства прогремели несколько взрывов. Правоохранительные органы Афганистана подозревают, что талибы сами устраивают теракты, чтобы выторговать для себя вариант участия в проекте ТАПИ с целью последующего получения контроля над тем или иным его участком в Афганистане.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. Симон Сегодня, 17:47
    Хорошо бы если бы этот газопровод примирил все воинствующие группировки в Афганистане. yes
    Симон
    1. XXXIII Сегодня, 17:53
      Цитата: Симон
      Хорошо бы если бы этот газопровод примирил все воинствующие группировки в Афганистане. yes

      Тогда в трубе ничего не останется, все уйдет на примирение... yes
      XXXIII
    2. МИХАН Сегодня, 18:05
      Цитата: Симон
      Хорошо бы если бы этот газопровод примирил все воинствующие группировки в Афганистане. yes

      Все возможно, но если без США этот проект осуществлять..И обязательно Россия курировала и не только!
      Туркмения – Афганистан – Пакистан – Индия)

      Страны Пакистан-Индия серьезные и деньги водятся , договорились бы ..
      Но после того как США из Афгана вытурили бы ..Иначе бесполезно!
      Россия уже давно о таком грандиозном проекте мечтает..Перспективы огромные были бы!
      МИХАН
    3. Балу Сегодня, 18:14
      Цитата: Симон
      Хорошо бы если бы этот газопровод примирил все воинствующие группировки в Афганистане. yes

      Для этого нужно вышвырнуть всех до одного амерзов, предусмотреть газификацию хотя бы районов вдоль трубопроводов и оччччень большие средства на переориентацию с маковых полей на выращивание сельхозпродукции, индустриализацию , разработку природных богатств, в т.ч. и драг.камней, редкоземельных элементов и пр., пр. , пр. Вы в это верите? Я в обозримом будущем-нет. Потому что нет кадров, нет политической воли. Кадры могли бы подготовить в России и Средней Азии, помочь со специалистами... А пока в Афганистане всем рулят американские ученые
      Балу
    4. Дормидонт Сегодня, 18:25
      Если бы у бабушки был аппарат, она была бы дедушкой
      Дормидонт
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 17:49
    Правоохранительные органы Афганистана подозревают, что талибы сами устраивают теракты, чтобы выторговать для себя вариант участия в проекте ТАПИ с целью последующего получения контроля над тем или иным его участком в Афганистане.
    и правильно подозревают, но наверное лучше будет если они будут его охранять, чем время отвремени взрывать
    Angel_and_Demon
    1. XXXIII Сегодня, 17:51
      Цитата: Angel_and_Demon
      Правоохранительные органы Афганистана подозревают, что талибы сами устраивают теракты, чтобы выторговать для себя вариант участия в проекте ТАПИ с целью последующего получения контроля над тем или иным его участком в Афганистане.
      и правильно подозревают, но наверное лучше будет если они будут его охранять, чем время отвремени взрывать

      Для повышения зарплаты , могу и немножко подрывать, бизнес и ничего личного.... wassat
      XXXIII
    2. Svarog Сегодня, 17:52
      Цитата: Angel_and_Demon
      Правоохранительные органы Афганистана подозревают, что талибы сами устраивают теракты, чтобы выторговать для себя вариант участия в проекте ТАПИ с целью последующего получения контроля над тем или иным его участком в Афганистане.
      и правильно подозревают, но наверное лучше будет если они будут его охранять, чем время отвремени взрывать

      Я думаю они и хотят его охранять, что бы время от времени взрывать laughing
      Svarog
    3. новичок Сегодня, 17:53
      неплохо наслышанны талибы об Украине, тоже хотят из трубы “высасывать“ несанкционированный объёмчик?
      новичок
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:14
        Цитата: новичок
        неплохо наслышанны талибы об Украине,

        возможно в Чечне и встречались request
        Angel_and_Demon
    4. влад66 Сегодня, 18:01
      Цитата: Angel_and_Demon
      но наверное лучше будет если они будут его охранять, чем время отвремени взрывать

      Но это Виктор зависит от того кто и сколько платить будет, заплатят за взрыв взорвут, заплатят за охрану будут охранять. hi
      влад66
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:15
        Цитата: влад66
        зависит от того кто и сколько платить будет, заплатят за взрыв взорвут, заплатят за охрану будут охранять.

        так вот сейчас и торгуются, и лучше договорится на охрану, эти бармалеи слово держать будут hi
        Angel_and_Demon
        1. влад66 Сегодня, 18:51
          Цитата: Angel_and_Demon
          эти бармалеи слово держать будут

          Слово держать они будут, но только на своем участке, а дальше request или не заплати заказчик, через день газопровод на этом участке и взлетит. laughing
          влад66
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:55
            Цитата: влад66
            но только на своем участке, а дальше

            а дальше - проблемы индейцев шерифа не волнуют laughing
            Angel_and_Demon
    5. kapitan92 Сегодня, 18:14
      Цитата: Angel_and_Demon
      Правоохранительные органы Афганистана подозревают, что талибы сами устраивают теракты, чтобы выторговать для себя вариант участия в проекте ТАПИ с целью последующего получения контроля над тем или иным его участком в Афганистане.
      и правильно подозревают, но наверное лучше будет если они будут его охранять, чем время отвремени взрывать

      hi . А что им мешает совмещать эти два занятия? laughing И потом кому платить за транзит: в бюджет Афганистана и Пакистана или этим "охранникам"? laughing
      kapitan92
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:17
        Цитата: kapitan92
        кому платить за транзит: в бюджет Афганистана и Пакистана или этим "охранникам"?

        каждому свое - им за охрану, ну а транзит владельцу
        Angel_and_Demon
        1. kapitan92 Сегодня, 18:21
          Цитата: Angel_and_Demon
          каждому свое - им за охрану, ну а транзит владельцу

          Грамотно! То бишь, из талибов ЧОП сделают! laughing
          kapitan92
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:26
            Цитата: kapitan92
            Грамотно! То бишь, из талибов ЧОП сделают!

            не сделают ЧОП - те сделают ЧПОК, так что каждый хочет жить, а при том, что по большоому счету, они больше ничего не умеют делать, то это самое разумное hi
            Angel_and_Demon
          2. Вежливый Лось Сегодня, 18:56
            Цитата: kapitan92
            Грамотно! То бишь, из талибов ЧОП сделают!

            Грамотно! Особенно, если учесть тот факт, что, кроме как от талибов, трубу охранять особо не от кого.
            Вежливый Лось
            1. kapitan92 Сегодня, 20:47
              Цитата: Вежливый Лось
              Грамотно! Особенно, если учесть тот факт, что, кроме как от талибов, трубу охранять особо не от кого.

              Вот и пишу, грамотно! Сами от себя трубу охраняют и еще за это бабки получают. laughing hi
              kapitan92
  3. mavrus Сегодня, 17:55
    Понятно, что тот кто инициировал и проектировал этот газопровод либо совсем идиoт, в чём я сомневаюсь, либо искал пути легального финансирования талибов...
    mavrus
  4. Симон Сегодня, 17:55
    Цитата: XXXIII
    Цитата: Симон
    Хорошо бы если бы этот газопровод примирил все воинствующие группировки в Афганистане. yes

    Тогда в трубе ничего не останется, все уйдет на примирение... yes

    Что, они сами высосут? laughing
    Симон
  5. assa67 Сегодня, 17:57
    пусти козла в огород.....допустить террористов к охране стратегического объекта-абсурд...по канистрам,конечно,не скачают,но возможность шантажа,теракта при не сговорчивости-99.9.....
    assa67
    1. assa67 Сегодня, 18:01
      туркмения-источник сырья,ладно...афган-территория войны...пакистан,индия-непримиримые враги....какой-то сомнительный проект recourse ....уж не матрасы ли протолкнули,чтобы под видом охраны газопровода,по просьбе правительства,оттуда вообще не уходить?
      assa67
  6. Strashila Сегодня, 17:58
    Типичный рэкет... откупятся от одних... другие будут пакостить, требовать отступные и так по кругу. В итоге выяснится что выгоднее самолетами сжиженные газ транспортировать.
    Strashila
  7. новичок Сегодня, 17:59
    слашайте, один невинный вопросик: а Пакистан с Индией как с трубой то?
    новичок
  8. Proton Сегодня, 18:08
    Прям,как наши бандиты laughing сначала наедут,а потом от самих себя охранять предлагают
    Proton
  9. taiga2018 Сегодня, 18:15
    сомнительный это проект и даже не потому,что там участники такие "дружественные" страны,как Индия и Пакистан,а в первую очередь именно из-за Афганистана,допустим с талибами получится договорится,но в последнее время там усиливает свои позиции ИГ,а с ними как,тоже выплачивать дань за безопасность,не будет ли газ "золотым" пока дойдёт до потребителей...
    taiga2018
  10. Дормидонт Сегодня, 18:22
    Теперь ВКС могут с чистой совестью их бомбить
    Дормидонт
  11. APASUS Сегодня, 18:39
    Тянуть газопровод через Афганистан ,значит на все 100% быть втянутым в местные разборки.Учитывая что к Афганистану присматриваются американцы ,ИГИЛ и куча банд по меньше,газопровод будет предлогом для новой войны.
    Договорились сразу с нарколыгами ,у них все есть : оружие ,деньги ,влияние и американцы будут не против !
    APASUS
  12. Zubr Сегодня, 19:04
    Братки решили деньжат срубить.. smile
    Zubr
  13. Геркулесыч Сегодня, 19:12
    Они по этой трубе пароллельным потоком героин потребителям гнать будут! Для этого им трубопровод и нужен! wassat
    Геркулесыч
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