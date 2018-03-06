Талибы предложили охранять строительство газопровода ТАПИ в Афганистане

Афганский телеканал TOLO выходит с материалом, в котором говорится об инициативе одной из групп террористического движения «Талибан» (*запрещено в РФ) выступить в роли охранников при строительстве газопровода ТАПИ (Туркмения – Афганистан – Пакистан – Индия). Группировка заявляет, что готова выделить около 70 человек с той целью, чтобы они «получили работу по охране газопровода».Соответствующие переговоры с главарём группировки, как сообщается, уже провели представители руководства провинции Герат. В частности, в переговорах принимал участие и глава Совета представителей Герата Камран Ализай.По словам Ализая, власти провинции рассматривают предложение талибов по участию в охране газопровода ТАПИ.Губернатор провинции Герат Мохаммад Асиф Рахими отметил, что готов согласиться на предложение представителей группировки талибов, если те сложат оружие и займутся обычной гражданской деятельностью на благо провинции.Нужно напомнить, что в Афганистане несколько недель назад начались первые строительные работы на будущей ветке газопровода. И буквально через несколько часов в районе строительства прогремели несколько взрывов. Правоохранительные органы Афганистана подозревают, что талибы сами устраивают теракты, чтобы выторговать для себя вариант участия в проекте ТАПИ с целью последующего получения контроля над тем или иным его участком в Афганистане.