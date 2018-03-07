08:39 07 марта
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США: Мы не откажемся от проведения совместных с Южной Кореей учений после Паралимпиады

В американском военном ведомстве заявили о том, что никаких планов по отмене масштабных американо-южнокорейских военных учений после завершения Паралимпийских игр не существуют. В Пентагоне отмечают, что учения, в которых примут участие свыше 100 тысяч военнослужащих Республики Корея и США, пройдут сразу после окончания Паралимпиады-2018.

При этом в главном военном ведомстве США было отмечено, что какой-либо ажиотаж вокруг учений не принимают по той причине, что маневры «будут носить рутинный характер».

Напомним, что разговоры о совместных учениях идут на фоне заявления главы КНДР Ким Чен Ына о готовности заморозить ракетно-ядерную программу в случае «прямого и открытого диалога» с Соединёнными Штатами Америки.


США: Мы не откажемся от проведения совместных с Южной Кореей учений после Паралимпиады


Такое заявление Ким Чен Ын сделал в ходе визита в Пхеньян (впервые, кстати, за 10 лет) южнокорейской делегации, в составе которой были представители структур национальной безопасности Республики Корея, включая главу национальной разведки РК.

Известно, что в военных американо-южнокорейских учениях будут задействованы сухопутная, морская и воздушная составляющие.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. Vard Сегодня, 05:50
    Интересно... Получается... Где США ... Где Корея... И кто кому угрожает... Все же мудрый тот кто не верит западной пропаганде.. А делает атомную бомбу...
    Vard
    1. андрей юрьевич Сегодня, 05:56
      США: Мы не откажемся от проведения совместных с Южной Кореей учений после Паралимпиады
      во как не нравится штатам сближение Корей,100% будут мутить в регионе,чтоб сорвать это.
      андрей юрьевич
      1. dsk Сегодня, 06:12
        Цитата: андрей юрьевич
        учения, в которых примут участие свыше 100 тысяч военнослужащих Республики Корея и США, пройдут сразу после окончания Паралимпиады-2018.
        руки чешутся, но 19 марта ЦИК баланс уже подобьёт...
        dsk
    2. Uncle Lee Сегодня, 06:25
      Цитата: Vard
      не верит западной пропаганде.

      И что янки лезут в мирный процесс между севером и югом ? Им нужно любым способом убрать конкурента в виде Южной Кореи. Вплоть до военного ! Это "мирная" политика США !
      Uncle Lee
    3. влад66 Сегодня, 07:33
      При этом в главном военном ведомстве США было отмечено, что какой-либо ажиотаж вокруг учений не принимают по той причине, что маневры «будут носить рутинный характер».

      Для полосатых любое создание очага напряженности это рутинный характер. negative
      влад66
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:58
    Дежурное заявление натовского генерала...Госдеп США добавил еще про новые санкции против ЫНа...вообщем все как всегда.
    Утром просыпаемся ...натовские учения...вечером засыпаем новые санкции США и так каждый день...ну хоть что нибудь новенького придумали...мельчают ...мельчают политики США.
    Тот же ЛЕХА
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:07
    А как же" миротворцы "визжащие в сторону России об опасности учений на которых было 13000 военнослужащих? Тут ведь только корейцы свыше 100000 своих военных на учения отправляют, да и янки тоже не трех туристов туда пришлют! И после этого кроме России, весь мир трусливо молчит, или поддакивает поганой америке, хрюкающей что-то бездарно-лживое в сторону России! !!
    Геркулесыч
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:47
    на фоне заявления главы КНДР Ким Чен Ына о готовности заморозить ракетно-ядерную программу в случае «прямого и открытого диалога» с Соединёнными Штатами Америки.

    Мерикатосы выставят свои условия, на которые небудут согласны северяне. Так оно и пойдёт дальше - до войны.
    a.s.zzz888
  5. bratchanin3 Сегодня, 07:32
    Возможно есть смысл вести переговоры с южнокорейцами, гарантировав им безопасность и ненападение. А про американцев забыть и не вспоминать?!
    bratchanin3
  6. annodomene Сегодня, 07:42
    Ну как же тут обойтись без чемпионов мира по демократии? laughing Им даже на ООН плевать, хотя ООН еще тот гадючник...
    annodomene
  7. лысова Сегодня, 08:30
    А не предложить ли, Ким Чен Ын -у, Южной Кореи поучаствовать в этих манёврах !
    лысова
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