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США: Мы не откажемся от проведения совместных с Южной Кореей учений после Паралимпиады
В американском военном ведомстве заявили о том, что никаких планов по отмене масштабных американо-южнокорейских военных учений после завершения Паралимпийских игр не существуют. В Пентагоне отмечают, что учения, в которых примут участие свыше 100 тысяч военнослужащих Республики Корея и США, пройдут сразу после окончания Паралимпиады-2018.
При этом в главном военном ведомстве США было отмечено, что какой-либо ажиотаж вокруг учений не принимают по той причине, что маневры «будут носить рутинный характер».
Напомним, что разговоры о совместных учениях идут на фоне заявления главы КНДР Ким Чен Ына о готовности заморозить ракетно-ядерную программу в случае «прямого и открытого диалога» с Соединёнными Штатами Америки.
Такое заявление Ким Чен Ын сделал в ходе визита в Пхеньян (впервые, кстати, за 10 лет) южнокорейской делегации, в составе которой были представители структур национальной безопасности Республики Корея, включая главу национальной разведки РК.
Известно, что в военных американо-южнокорейских учениях будут задействованы сухопутная, морская и воздушная составляющие.
При этом в главном военном ведомстве США было отмечено, что какой-либо ажиотаж вокруг учений не принимают по той причине, что маневры «будут носить рутинный характер».
Напомним, что разговоры о совместных учениях идут на фоне заявления главы КНДР Ким Чен Ына о готовности заморозить ракетно-ядерную программу в случае «прямого и открытого диалога» с Соединёнными Штатами Америки.
Такое заявление Ким Чен Ын сделал в ходе визита в Пхеньян (впервые, кстати, за 10 лет) южнокорейской делегации, в составе которой были представители структур национальной безопасности Республики Корея, включая главу национальной разведки РК.
Известно, что в военных американо-южнокорейских учениях будут задействованы сухопутная, морская и воздушная составляющие.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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