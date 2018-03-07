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В Калининграде задержан боевик группировки, устроившей теракт в метро Санкт-Петербурга
Управление ФСБ по Калининградской области сообщает о проведении специальной операции по задержанию участника террористической группировки. В сообщении говорится о том, что группировка, в которую входил террорист, имела прямую причастность к совершению теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. Известно о том, что задержанный – гражданин Российской Федерации. Из сообщения пресс-службы ведомства:
Лидер упомянутый в сообщении группировки находится в федеральном розыске. Его считают организатором нападения в метро Северной столицы в прошлом году.
Задержанный в Калининградской области представитель террористического подполья занимался вербовкой будущих боевиков и организацией их переправки в страны Ближнего Востока, в том числе в Сирию.
РИА Новости сообщает, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Максимальный срок по этой статье – 15 лет колонии.
В ходе спецоперации задержан гражданин России — участник террористического сообщества "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад", являющегося структурным подразделением запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство" (*запрещено в РФ).
Лидер упомянутый в сообщении группировки находится в федеральном розыске. Его считают организатором нападения в метро Северной столицы в прошлом году.
Задержанный в Калининградской области представитель террористического подполья занимался вербовкой будущих боевиков и организацией их переправки в страны Ближнего Востока, в том числе в Сирию.
РИА Новости сообщает, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Максимальный срок по этой статье – 15 лет колонии.
Использованы фотографии: НАК
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