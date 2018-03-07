08:35 07 марта
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В Калининграде задержан боевик группировки, устроившей теракт в метро Санкт-Петербурга

Управление ФСБ по Калининградской области сообщает о проведении специальной операции по задержанию участника террористической группировки. В сообщении говорится о том, что группировка, в которую входил террорист, имела прямую причастность к совершению теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. Известно о том, что задержанный – гражданин Российской Федерации. Из сообщения пресс-службы ведомства:
В ходе спецоперации задержан гражданин России — участник террористического сообщества "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад", являющегося структурным подразделением запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство" (*запрещено в РФ).


Лидер упомянутый в сообщении группировки находится в федеральном розыске. Его считают организатором нападения в метро Северной столицы в прошлом году.

В Калининграде задержан боевик группировки, устроившей теракт в метро Санкт-Петербурга



Задержанный в Калининградской области представитель террористического подполья занимался вербовкой будущих боевиков и организацией их переправки в страны Ближнего Востока, в том числе в Сирию.

РИА Новости сообщает, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Максимальный срок по этой статье – 15 лет колонии.

Использованы фотографии: НАК
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Комментарии 19

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:24
    Наконец то взялись за вербовщиков террористов по настоящему...так держать...давите их как клопов без всякой жалости.
    Тот же ЛЕХА
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:29
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      давите их

      Наказание должно быть адекватным и неизбежным !
      Uncle Lee
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:31
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        давите их

        Наказание должно быть адекватным и неизбежным !

        при попытке к бегству...
        андрей юрьевич
        1. Uncle Lee Сегодня, 06:35
          При задержании всяко может быть !
          Uncle Lee
          1. bouncyhunter Сегодня, 07:49
            Володя , привет ! hi Выпотрошить этого учмырка , а на этапе спроворить ему попытку к бегству или нападение на караул . feel
            bouncyhunter
      2. 210окв Сегодня, 06:36
        Владимир hi А у меня вопрос..."Гражданин РФ"...Из новых?Если так,кто дал гражданство?
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        давите их

        Наказание должно быть адекватным и неизбежным !
        210окв
        1. Uncle Lee Сегодня, 06:41
          Дима привет ! hi Я не знаю, "новый" гражданин или "старый" - наказание должно быть самое жесткое. А если из "новых", то нужно найти регистратора этого гражданства и навсегда отучить халтурить !
          Uncle Lee
    2. Spartanez300 Сегодня, 07:01
      Пулю в лоб как при попытке к бегству , экономия средств и времени для СК и государства .
      Spartanez300
    3. влад66 Сегодня, 08:06
      Максимальный срок по этой статье – 15 лет колонии

      15 лет маловато будет,пособничество надо приравнивать к терроризму со всеми вытекающими последствиями. yes
      влад66
  2. Стрелецкос Сегодня, 06:25
    Расстрел на месте
    Стрелецкос
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:42
    Шею ему потом свернуть, зачем такое кормить за счет народа!
    Геркулесыч
  4. moskowit Сегодня, 06:43
    Молодцы хлопцы! Под каким только названием не находились, от ЧК до ФСБ, а службу несут , как надо! soldier hi
    moskowit
  5. федоров Сегодня, 06:45
    . Максимальный срок по этой статье – 15 лет колонии.
    .
    А чего так мало ?
    Сам условник схлототал за мордобой с , увечиями , с подачи СБУ. Но за веру Русскую. Спасибо еще судья нормальный попался, а так бы 5-7 лет тянул бы лямку за правду.
    Хотел по приколу обратно в аримию, не берут, подозревают, и правильно делают. Думают сбегу к друзьям в ДНР с секретным оружием. . Хотя и так, взял ,да и поехал.
    федоров
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 06:53
    За гибель людей - уводить за конюшню. Таким не место на земле в вертикальном положении - только в виде кучи гниющей субстанции. angry
    a.s.zzz888
    1. федоров Сегодня, 07:11
      Вы правы. Ну а если человек реально "заблудился" ? Сколько примеров было ..Кащенко для чего, кандидатские писать, или мозги лечить ?
      Ну а в остальном
      федоров
  7. bratchanin3 Сегодня, 07:03
    Ох уж это советское гуманное правосудие. Когда уже грезить перестанем о перевоспитании и гуманизме. Всё это либерастические отрыжки, а крысы, пересидев невзгоду в тюрьмах, выползают потом на свет божий и снова будут отравлять землю, по другому они уже не смогут.
    bratchanin3
  8. annodomene Сегодня, 07:37
    "...Максимальный срок по этой статье – 15 лет колонии...". Мда, так эту заразу никогда не переведешь. Хотя... Можно ведь и при задержании из него инвалида на всю жизнь сделать, или "при попытке к бегству". Эти "зверьки" нормального, т.е. русского, языка не понимают.
    annodomene
  9. Ныробский Сегодня, 08:12
    15 лет - плюнуть и растереть. За преступления террористической направленности и против детей, высшая мера должна наступать автоматически. Утром поймали, "поговорили" - вечером укол в голову из "Макарова".
    Ныробский
  10. Балу Сегодня, 08:16
    в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Максимальный срок по этой статье – 15 лет колонии.

    И все? Почему не пожизненная изоляция врага как высшая мера защиты общества от убежденного врага, я не понимаю. В моем представлении законы должны защищать общество от преступника, а не определять меру наказания или давать шанс на перевоспитание. Слишком мягкое наказание. am
    Балу
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