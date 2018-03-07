08:35 07 марта
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МО РФ публикует архивные документы о подвигах женщин в годы войны

На сайте министерства обороны РФ опубликованы архивные материалы о подвигах женщин в годы Великой Отечественной войны. Пресс-служба ведомства:
В основу раздела легли подборки рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России (ЦАМО) – письма, фотографии, вырезки из газет военных лет, докладные записки, наградные документы. Каждая из этих подборок – это история в миниатюре, а вместе они – калейдоскоп женских судеб, полных отваги, мужества, самоотверженных и отнюдь не женских поступков.


Опубликованный массив архивных материалов носит название «На фронт их направляло сердце». В нём можно познакомиться с военными историями санинструктора Марии Фофановой 1921 года рождения, которая вынесла с поля боя 46 раненых бойцов Красной армии. В материале представлен наградной лист Марии, которая была представлена к званию Героя Советского Союза.

МО РФ публикует архивные документы о подвигах женщин в годы войны



В материалах - и леденящая душу история военнослужащей 216 стрелкового полка Елены Стемпковской, уничтожившей трёх гитлеровских солдат и захваченной нацистам в плен, после его подвергнутой ужасающим пыткам.

Из материала о санинструкторе 19-го гвардейского Сталинского Сибирского стрелкового корпуса Ольги Филаткиной (сослуживицы Александра Матросова):

26 февраля 1943 года Ольга Филаткина получив назначение радисткой в составе отряда автоматчиков-лыжников, выдвинулась в тыл противника. Когда группа остановилась в деревне Среднее Калининской области, внезапно завязался неравный бой. Раненая Ольга до последнего передавала сообщения. Её спокойный голос указывал место нахождения отряда и вызывал огонь. В последней передаче она сообщила: « …Немцы ворвались в наше расположение. Прощайте товарищи! Радио взрываю».


Ольга осталась жива. Только в 1945 году стало известно, через какие испытания ей пришлось пройти за это время. Плен, концлагеря, предательства, побег, работа с подпольем на оккупированной территории. Она не сломалась, не потеряла веру в Победу, выстояла и вернулась на Родину. Была восстановлена в партии.


Подробно со всеми опубликованными материалами можно познакомиться здесь.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 7

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  1. Vard Сегодня, 06:45
    Война не женское дело... Но если речь идёт о выживании нации... то приходиться воевать и им... С наступающим праздником всех женщин на ВО...
    Vard
    1. Комментарий был удален.
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:45
    Преклоняюсь перед героем ВОВ hi благодаря ей и такими героями как она мы можем жить сейчас.
    Тот же ЛЕХА
    1. bouncyhunter Сегодня, 07:46
      Присоединяюсь к Вашим словам . hi Отличный подарок к наступающему празднику ! good
      bouncyhunter
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:48
    Могли бы и пораньше такое рассекретить! Женщины на войне проявили себя геройски, наровне с мужчинами, как и в тылу, хотя в тылу то им побольше мужского досталось! Мужиков полегло немерено, часто деревни и малые города именно женщины и полымали своими руками из руин! Низкий им наш поклон, за все что они сделали для страны и народа! hi soldier love С Праздником 8марта их! love
    Геркулесыч
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:00
      Мужиков полегло немерено, часто деревни и малые города именно женщины и полымали своими руками из руин!
      Когда знакомишься с жизнью русских женщин после и во время ВОВ особенно в деревнях в глубинке переживаю очень сильно...они оставались без своих кормильцев без средств к существованию и надежд на личную жизнь...жутко видеть разруху в таких домах.
      Тот же ЛЕХА
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:58
    Женщины на войне - это нонсенс. Но воевать за Родину - особая черта наших женщин.

    Дорогих наших - с наступающим Днём 8 Марта!!! love love love soldier
    a.s.zzz888
    1. Комментарий был удален.
  5. предки с Дона Сегодня, 07:38
    Это была настоящая золотая молодежь !
    предки с Дона
  6. федоров Сегодня, 07:42
    А о Советских танкистках мало кто помнит. Под жару в БТ потеть, мужики на переходах отдельную баню строили..И никакого намека на физическую близость.
    Женщины - с Праздником Вас ! наступающим.
    федоров
  7. Serg65 Сегодня, 07:50
    Склоняю голову перед вами, женщины-солдаты! soldier
    В Великой Отечественной участвовало более миллиона советских женщин!
    Вот некоторые из них

    Знаменитые "Ночные ведьмы" 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка!!!

    Роза Шанина, самый результативный снайпер Красной Армии, в 45-м немцы звали её "Ужас Восточной Пруссии"!
    Serg65
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