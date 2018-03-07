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МО РФ публикует архивные документы о подвигах женщин в годы войны
На сайте министерства обороны РФ опубликованы архивные материалы о подвигах женщин в годы Великой Отечественной войны. Пресс-служба ведомства:
Опубликованный массив архивных материалов носит название «На фронт их направляло сердце». В нём можно познакомиться с военными историями санинструктора Марии Фофановой 1921 года рождения, которая вынесла с поля боя 46 раненых бойцов Красной армии. В материале представлен наградной лист Марии, которая была представлена к званию Героя Советского Союза.
В материалах - и леденящая душу история военнослужащей 216 стрелкового полка Елены Стемпковской, уничтожившей трёх гитлеровских солдат и захваченной нацистам в плен, после его подвергнутой ужасающим пыткам.
Из материала о санинструкторе 19-го гвардейского Сталинского Сибирского стрелкового корпуса Ольги Филаткиной (сослуживицы Александра Матросова):
Подробно со всеми опубликованными материалами можно познакомиться здесь.
В основу раздела легли подборки рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России (ЦАМО) – письма, фотографии, вырезки из газет военных лет, докладные записки, наградные документы. Каждая из этих подборок – это история в миниатюре, а вместе они – калейдоскоп женских судеб, полных отваги, мужества, самоотверженных и отнюдь не женских поступков.
Опубликованный массив архивных материалов носит название «На фронт их направляло сердце». В нём можно познакомиться с военными историями санинструктора Марии Фофановой 1921 года рождения, которая вынесла с поля боя 46 раненых бойцов Красной армии. В материале представлен наградной лист Марии, которая была представлена к званию Героя Советского Союза.
В материалах - и леденящая душу история военнослужащей 216 стрелкового полка Елены Стемпковской, уничтожившей трёх гитлеровских солдат и захваченной нацистам в плен, после его подвергнутой ужасающим пыткам.
Из материала о санинструкторе 19-го гвардейского Сталинского Сибирского стрелкового корпуса Ольги Филаткиной (сослуживицы Александра Матросова):
26 февраля 1943 года Ольга Филаткина получив назначение радисткой в составе отряда автоматчиков-лыжников, выдвинулась в тыл противника. Когда группа остановилась в деревне Среднее Калининской области, внезапно завязался неравный бой. Раненая Ольга до последнего передавала сообщения. Её спокойный голос указывал место нахождения отряда и вызывал огонь. В последней передаче она сообщила: « …Немцы ворвались в наше расположение. Прощайте товарищи! Радио взрываю».
Ольга осталась жива. Только в 1945 году стало известно, через какие испытания ей пришлось пройти за это время. Плен, концлагеря, предательства, побег, работа с подпольем на оккупированной территории. Она не сломалась, не потеряла веру в Победу, выстояла и вернулась на Родину. Была восстановлена в партии.
Подробно со всеми опубликованными материалами можно познакомиться здесь.
Использованы фотографии: МО РФ
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