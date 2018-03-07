08:29 07 марта
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В Госдепе не ответили на вопрос о закрытии русских школ в Латвии

Представитель Госдепа США Хезер Науэрт на вопрос о закрытии в Латвии программ обучения на русском языке ответила словами о «злонамеренном влиянии России», передает РИА Новости.



Журналист спросил Науэрт, будет ли в ходе встречи Дональда Трампа с лидерами прибалтийских республик в апреле обсуждаться новый закон об образовании в Латвии. По мнению журналиста, этот закон практически уничтожает преподавание на русском языке.


Я этого не знаю, сэр. Я знаю, что когда госсекретарь (Рекс) Тиллерсон говорил со своим (латвийским) коллегой вчера, одной из больших тем разговора была безопасность этой страны и многих других стран в регионе. Мы подтверждаем нашу позицию по статье 5 устава НАТО. Мы также обсуждаем злонамеренное влияние России на выборы по всему миру,
сказала представитель ведомства.

Ранее власти Латвии приняли поправки к закону об образовании и утвердили перевод обучения общеобразовательных школ нацменьшинств на латышский язык. Перевод должен начаться 1 сентября 2019 года и завершиться в 2021 году.

Проект поправок устанавливает, что «дошкольное обучение является билингвальным и в начальной школе (1-6 классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, в средней школе (10-12 классы) – только на латышском языке, – поясняет агентство.

Напомним, в Латвии проживают около двух миллионов человек, из них около 40% – русскоязычные. В стране один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного языка.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:11
    Мы также обсуждаем злонамеренное влияние России на выборы по всему миру,
    сказала представитель ведомства.

    Просто не совсем умные попугаи. angry
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:26
      Цитата: a.s.zzz888
      Просто не совсем умные попугаи.

      Видимо , это особый вымирающий вид : пень звёздно-полосатый .
      bouncyhunter
  2. профессор Сегодня, 08:11
    Надо в ответ закрыть все латышские школы в России и не церемонится с ними.
    профессор
    1. Uncle Lee Сегодня, 08:15
      Цитата: профессор
      закрыть все латышские школы

      Опуститься до их уровня ?
      Uncle Lee
      1. профессор Сегодня, 08:23
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: профессор
        закрыть все латышские школы

        Опуститься до их уровня ?

        Сначала надо подняться до их уровня- открыть хоть одну латышскую школу в России (а то на всю Россию всего две учительницы латышского, Ирита Саукане и Лиене Перевалова и те при латышском посольстве), а потом симметрично закрыть все латышские школы дабы другим не повадно было. "Зуб за зуб" как говорится.

        Цитата: Vard
        Слава богу в Израиле много русских школ...

        У нас в Израиле даже вступительные экзамены в любой ВУЗ (что-то типа ЕГЭ) можно сдавать на русском языке. А у вас на иврите можно? Не отвечайте. Ответ я знаю. wink
        профессор
      2. pjastolov Сегодня, 08:23
        Цитата: Uncle Lee
        Опуститься до их уровня ?

        это они опустились до укрошумеров - видать завидно что они не такие древние laughing
        pjastolov
    2. Vard Сегодня, 08:15
      Слава богу в Израиле много русских школ...
      Vard
    3. a.s.zzz888 Сегодня, 08:23
      профессор Сегодня, 08:11 Новый
      Надо в ответ закрыть все латышские школы в России и не церемонится с ними.

      По ходу это не даст результата, да и этим не решить проблему ... Вы прекрасно понимаете, что пока там превалирует русофобия, отношения к русскоязычному населению будет только ухудшаться.
      a.s.zzz888
    4. сибиралт Сегодня, 08:26
      В Лавиии хозяин США, хозяину и решать. Поэтому к нему и вопросы.winked
      сибиралт
  3. andrewkor Сегодня, 08:13
    Этот же вопрос можно задать хоть фонарному столбу,будучи на подпитии,эффект тот же самый!
    andrewkor
    1. DEZINTO Сегодня, 08:23
      А я говорил со столбом, было интересно, интереснее чем Хизер Науэрт слушать....
      DEZINTO
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