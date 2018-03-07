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В Госдепе не ответили на вопрос о закрытии русских школ в Латвии
Представитель Госдепа США Хезер Науэрт на вопрос о закрытии в Латвии программ обучения на русском языке ответила словами о «злонамеренном влиянии России», передает РИА Новости.
Журналист спросил Науэрт, будет ли в ходе встречи Дональда Трампа с лидерами прибалтийских республик в апреле обсуждаться новый закон об образовании в Латвии. По мнению журналиста, этот закон практически уничтожает преподавание на русском языке.
Ранее власти Латвии приняли поправки к закону об образовании и утвердили перевод обучения общеобразовательных школ нацменьшинств на латышский язык. Перевод должен начаться 1 сентября 2019 года и завершиться в 2021 году.
Проект поправок устанавливает, что «дошкольное обучение является билингвальным и в начальной школе (1-6 классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, в средней школе (10-12 классы) – только на латышском языке, – поясняет агентство.
Напомним, в Латвии проживают около двух миллионов человек, из них около 40% – русскоязычные. В стране один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного языка.
Журналист спросил Науэрт, будет ли в ходе встречи Дональда Трампа с лидерами прибалтийских республик в апреле обсуждаться новый закон об образовании в Латвии. По мнению журналиста, этот закон практически уничтожает преподавание на русском языке.
Я этого не знаю, сэр. Я знаю, что когда госсекретарь (Рекс) Тиллерсон говорил со своим (латвийским) коллегой вчера, одной из больших тем разговора была безопасность этой страны и многих других стран в регионе. Мы подтверждаем нашу позицию по статье 5 устава НАТО. Мы также обсуждаем злонамеренное влияние России на выборы по всему миру,сказала представитель ведомства.
Ранее власти Латвии приняли поправки к закону об образовании и утвердили перевод обучения общеобразовательных школ нацменьшинств на латышский язык. Перевод должен начаться 1 сентября 2019 года и завершиться в 2021 году.
Проект поправок устанавливает, что «дошкольное обучение является билингвальным и в начальной школе (1-6 классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, в средней школе (10-12 классы) – только на латышском языке, – поясняет агентство.
Напомним, в Латвии проживают около двух миллионов человек, из них около 40% – русскоязычные. В стране один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного языка.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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