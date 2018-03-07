20:42 07 марта
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Салюков: российский «Ратник» превзойдет иностранные экипировки по ряду характеристик

Перспективная боевая экипировка «Ратник» будет опережать боевую экипировку иностранных армий, в том числе США, по ряду показателей, передает РИА Новости сообщение главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ Олега Салюкова.

Салюков: российский «Ратник» превзойдет иностранные экипировки по ряду характеристик


По словам генерала, в Сухопутных войсках ВС РФ продолжается оснащение подразделений комплектами боевой экипировки.


Перспективная боевая экипировка будет опережать (превосходить) боевую экипировку армий иностранных государств, в частности США, по следующим показателям: массе, противопульной и противоосколочной стойкости средств индивидуальной бронезащиты; дальности обнаружения и распознавания целей оптико-электронными средствами прицеливания; дальности эффективной стрельбы образцов стрелкового и гранатометного вооружения и могуществу воздействия на цель; температурному диапазону эксплуатации элементов экипировки,
рассказал Салюков.

По его словам, российская боевая экипировка «в целом находится на уровне лучших зарубежных аналогов, а по показателям защищенности средств индивидуальной бронезащиты военнослужащего существенно превосходит их – при меньшей на 2,5 килограмма массе обеспечивает в 1,3 раза большую площадь защиты жизненно важных органов военнослужащего».

Генерал напомнил, что «в рамках проведения подконтрольной эксплуатации элементов комплектов "Ратника" с июля 2016 по октябрь 2017 года на базе подразделений Сухопутных, Воздушно-десантных войск, морской пехоты Военно-морского флота и Сил специальных операций проведены сравнительные испытания 5,45- и 7,62- миллиметровых автоматов, разработанных АО "Концерн "Калашников" (АК-12, АК-15) и АО "Завод имени В.А. Дегтярева" (6П67, 6П68)».

По результатам данных испытаний выявлено, что военнослужащие СВ, ВДВ и МП ВМФ по конструктивным особенностям и эксплуатационным характеристикам предпочли технические решения, реализованные в автоматах АК-12 и АК-15. Военнослужащие подразделений Сил специальных операций, исходя из специфики своих задач, отдали предпочтение автоматам 6П67 и 6П68. Руководством Минобороны России одобрено принятие данных образцов автоматов на вооружение,
сообщил он.

Салюков также отметил, что «в перспективную экипировку предусмотрена интеграция мини- и микроробототехнических комплексов, а также беспилотных летательных аппаратов для повышения осведомленности мотострелковых подразделений на поле боя». Кроме того, «для усиления физических возможностей военнослужащих в комплекты планируется включение экзоскелетов».

В ближайшее время будет проведена его апробация в подразделениях Сухопутных войск,
добавил главком.

Использованы фотографии: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Комментарии 29

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  1. Scoun Сегодня, 10:20
    А по ряду характеристик отставать...
    Но про такое умники предпочитают молчать.
    Это как с Ми-28, который только теперь в норму приводят а так да неимеетаналоговвмире.
    Scoun
    1. SK70 Сегодня, 10:26
      Цитата: Scoun
      А по ряду характеристик отставать...
      Но про такое умники предпочитают молчать.
      Это как с Ми-28, который только теперь в норму приводят а так да неимеетаналоговвмире.

      Выборы однако.
      SK70
      1. 210окв Сегодня, 10:31
        Ага,в точку!Неимеющиеаналогов..
        Цитата: SK70
        Цитата: Scoun
        А по ряду характеристик отставать...
        Но про такое умники предпочитают молчать.
        Это как с Ми-28, который только теперь в норму приводят а так да неимеетаналоговвмире.

        Выборы однако.
        210окв
      2. Hanokem Сегодня, 10:46
        Знамо дело. Есть даже одно новое слово в русском языке: уникальныйнеимеющийаналоговвмире. Это слово по опредению может использоваться только касательно продукции российской оборонки
        Hanokem
        1. 17085 Сегодня, 11:59
          Цитата: Hanokem
          Знамо дело. Есть даже одно новое слово в русском языке: уникальныйнеимеющийаналоговвмире. Это слово по опредению может использоваться только касательно продукции российской оборонки


          Не завидуйте так громко.
          17085
    2. chikenous59 Сегодня, 10:32
      Цитата: Scoun
      Но про такое умники предпочитают молчать.

      Хоть в одной рекламе рассказывают о недостатках своего продукта?
      chikenous59
      1. К0щей Сегодня, 10:43
        Цитата: chikenous59
        Хоть в одной рекламе рассказывают о недостатках своего продукта?

        ну люди привыкли, что наше надо обязательно обгадить, а западное только хвалить, словно мы на западе смотрим российскую рекламу. вот по инерции и продолжают.
        К0щей
    3. Александр. Сегодня, 12:15
      ну да эксперт ты прям как не посмотри, я занимаюсь страйкболом и у нас в наличии имеются экипировки разных стран, при чем очень близкие к ним аналоги, и знаешь не один участник не скажешь плохого про ратник, напротив все очень хотят заполучить его в свое пользование, так как имеет высокие характеристики и удобен при ношение в разных условиях и что не маловажно не стесняет движений, так что свое мнение держи при себе
      Александр.
  2. 210окв Сегодня, 10:21
    А что там у "Ратника" со средствами связи и отображения информации?Тоже на уровне?Если так,то вообще Терминатор от злобы сдохнет.
    210окв
    1. sogdy Сегодня, 12:58
      Цитата: 210окв
      А что там у "Ратника" со средствами связи и отображения информации?

      Ну да, и сверкать, как новогодняя елка.
      sogdy
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 10:30
    Мне бы вот интересней было кол-во комплектов всех модификаций в обычных мотострелковых частях , их отзывы и какая часть комплекта используется в рутинной военной подготовке...А та то да..комплект неплох наверное...
    КВУ-НСвД
    1. 210окв Сегодня, 10:35
      Я не буду рыть в нете.Но цифры были.Что то в районе 50К.В реалии....кто же скажет.А так псковские десантники регулярно в них появляются на учениях.Меня больше всего интересует обвес оптики и электроники.
      Цитата: КВУ-НСвД
      Мне бы вот интересней было кол-во комплектов всех модификаций в обычных мотострелковых частях , их отзывы и какая часть комплекта используется в рутинной военной подготовке...А та то да..комплект неплох наверное...
      210окв
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:45
        А так псковские десантники регулярно в них появляются на учениях.
        Ну ВДВ там и ССО понятно , получают первыми и лучшее , да и использовать в "полях" и "портить" ресурс позволительно , но меня интересует самая обычная "пехота" - им сколько достаётся ? и разрешается ли им "ползать в грязи на брюхе" в супер пупер оснащении ? А то как обычно..новенькие комплекты получили...и под замок , чтоб не портились , не "растерялись" и тд...И как решается проблема списания и восполнения имущества ? ведь любой взводный-ротный не хочет платить за пришедшую в негодность или утерянную на учениях мелочёвку из своего кармана..
        КВУ-НСвД
        1. 210окв Сегодня, 10:51
          Ну сами подумайте.Кто даст солдату-срочнику подобное.
          Цитата: КВУ-НСвД
          А так псковские десантники регулярно в них появляются на учениях.
          Ну ВДВ там и ССО понятно , получают первыми и лучшее , да и использовать в "полях" и "портить" ресурс позволительно , но меня интересует самая обычная "пехота" - им сколько достаётся ? и разрешается ли им "ползать в грязи на брюхе" в супер пупер оснащении ? А то как обычно..новенькие комплекты получили...и под замок , чтоб не портились , не "растерялись" и тд...И как решается проблема списания и восполнения имущества ? ведь любой взводный-ротный не хочет платить за пришедшую в негодность или утерянную на учениях мелочёвку из своего кармана..
          210окв
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:55
            .Кто даст солдату-срочнику подобное.
            А следовало бы - ведь это ближайший резерв . А контрабас - сержант если что-то попортит не по своей вине ? , то как будто спишут без последствий для ротного ... очень сомневаюсь...
            КВУ-НСвД
        2. san4es Сегодня, 10:57
          12 предметов КБС 6Б52 из комплекта "Ратник"

          нояб. 2017 г.
          22 февр. 2018 г soldier
          san4es
    2. DEZINTO Сегодня, 10:36
      Да понятно конечно что Салюкова нынче разнесло на всякие заявления....настроение поймал хорошее иии давай про невероятно - сверх - крутейшее всё на свете разглагольствовать..... fellow
      DEZINTO
  4. Сергей Д_2 Сегодня, 10:35
    Ратник,ратник....А чудо- богатыри до сих пор с сидорами ходят.
    Сергей Д_2
  5. К-50 Сегодня, 10:42
    «для усиления физических возможностей военнослужащих в комплекты планируется включение экзоскелетов»

    Когда это ещё будет, если нет ни достаточно компактного и мощного источника энергии, синтетических мышц ( ни с гидравликой же бегать и тяжело и ненадёжно, электроприводы тоже тяжёлые).
    Вообщем пока только мечты. sad
    К-50
    1. sogdy Сегодня, 13:11
      Цитата: К-50
      синтетических мышц ( ни с гидравликой же бегать и тяжело и ненадёжно, электроприводы тоже тяжёлые).

      Развернутый электродвигатель (серводвигатель). Техника пошла не по пути фантастики.
      sogdy
  6. Невеселый Сегодня, 10:44
    Новости завтрашнего дня.
    Невеселый
  7. Alex-a832 Сегодня, 10:45
    Главное, чтобы к контролю качества допустили подразделения, в которые они пойдут. От тыловиков всякие "приятные" неожиданности постоянно прилетали. Образцы по тендеру ну просто из отличных тканей, а в подразделения поступает такое, что носить нельзя. По ТЗ ткань гореть не должна, а горит, как синтетика дешёвая и одеть нельзя, а после первой стирки вообще в гуано превращается. И потом начинается: тыловики кивают на производителя, тот на поставщиков тканей, тевообще фирмы-помойки. За такое за яй... за самое нежное, короче, надо подвешивать. В обчем, контроль должен быть от конечного потребителя. Может сейчас и лучше, но не думаю, что этот бардак так быстро победили.
    Alex-a832
  8. Sedoy Сегодня, 10:45
    что-то притомили уже эти бравурные речи генералов и икспёрдов...
    а когда читаешь "вести с полей", то одно хреново. то другое не так как нужно...
    и так уже который год подряд...
    выясняется, что спецы покупают снаряжение за свой счет и всё импортное...
    Sedoy
    1. sogdy Сегодня, 13:25
      Цитата: Sedoy
      а когда читаешь "вести с полей", то одно хреново. то другое не так как нужно...

      Хорошо. Стрелок. Убегали до 300 км по азимуту, иногда по месяцу-другому. Какое хреновое оружие. Любое. Все железки СКС тащишь на теле, собираешь, потом час чистишь - в той же пыли и снегу. АК просто отказывается работать. Удовлетворен? Исключительно частное мнение в эксклюзивных условиях. А лучше никто и не обещал. Так и у "оппонента" не стреляет...
      Так что даст тебе "мнение"?
      sogdy
  9. rocket757 Сегодня, 10:47
    Как только, так сразу!
    Вот когда будет, тогда и .... на премию или ещё какие пряники нарывается? А за шишки и овраги подумать не досуг?
    rocket757
  10. Denis Obukhov Сегодня, 11:14
    Оборонный бюджет России 46 млрд. долларов, США - 700, Великобритании -60, Германии и Франции по 40, Китая - 250-300, но Китай явно занижает. При этом в России самое неэффективное расходование средств и самые значительные откаты.
    Когда дело касается защиты русских и защиты собственной границы, когда передаются колоссальные территории "в аренду" соседям, когда отдали огромную акваторию Баренцева моря Норвегии РФ думала только о том чтобы "жить мирно" и не допустить войну, когда же две недели до выборов - мы самые крутые.
    Почему то о оружии путин вспомнил за две недели до выборов, продолжая сдавать Донбасс и покупать американские облигации. Так что каким бы ни было вооружение команды на его применение против настоящих врагов не будет.
    Denis Obukhov
  11. Опер Сегодня, 11:49
    Ребята, а вы сами себе не опротивели еще?! Вы вот здесь то сейчас, что обложили своими испражнениями?! Вы до этого о ратнике не слышали? О Ратнике 2 и Ратнике 3 не читали? Вроде, как и показывали и рассказывали и объясняли и до выборов задолго! Причем здесь выборы? А МИ-28 причем? И разве про оружие и армию Путин вспомнил только сейчас?! А где это спецы наши за свой счет снаряжение импортное покупают?!Ну вы вообще всех за глупцов считаете или так гранты отрабатываете не мудрствуя лукаво?! Халтура! А про завтрашний день зачем ерничать? Завтра начинается сегодня! Ну и обязательное - путинслилдонбассопять! Это в информационной статье о Ратнике опять про путинслил!!!!!!!!))))))))))Это вы сливаете в нете Донбасс с 2014 года и все ни как не сольете! У вас крыша съехала совсем?! Слив у вас засорился, а вернее всос! Конечно... Обидно наверное...
    Опер
    1. Letnab Сегодня, 13:16
      Поддерживаю! Читая обсуждения статей на сайте, создаётся впечатление, что количество грантоедов на сайте увеличивается...
      Letnab
      1. Опер Сегодня, 13:43
        Одни с ужасом кричат, что много вкладывается средств в оборону! Другие просто в шоке, что мало! Но и те и другие вопят, что ЭТО плохо! Либералы упрекают Путина в слабости экономики, которую сами и развалили и разворовали! Коммунисты бесконечно восхваляют 69-летнее царство справедливости на земле совершенно забыв, что именно они Союз и развалили и растащили по национальным границам! И те и другие умудряются упрекать власть в том, в чем восхваляют других! И либералы и коммунисты просто боготворят Китай!!!!! При этом Китай больше всех вложил в американский госдолг и является абсолютным чемпионом мира в этом вопросе не смотря на все противостояние с США! Китайцы супер кричат либералы, а коммунисты тащатся от КПК которая по факту коммунистической давно не является! Россия находится только на 14 месте вкладчиков в американский госдолг, но при этом оплевывается со стороны левых регулярно именно за это! Любая информация поданная позитивно о происходящем в России также моментально подвергается оплевыванию со стороны левых всех мастей - в ы б о р ы ! Такое тотальное презрение именно к России и происходящем в России не возможно объяснить даже садомазохизмом! Это вообще находится за гранью, а если учесть лютую любовь между самими либералами и коммунистами то вообще человеческому объяснению не поддается! Хотя для левых это совершенно традиционно объединяющий фактор. Я говорю именно о России и русском мире, а не СССР и РСФСР!
        Опер
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