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Салюков: российский «Ратник» превзойдет иностранные экипировки по ряду характеристик
Перспективная боевая экипировка «Ратник» будет опережать боевую экипировку иностранных армий, в том числе США, по ряду показателей, передает РИА Новости сообщение главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ Олега Салюкова.
По словам генерала, в Сухопутных войсках ВС РФ продолжается оснащение подразделений комплектами боевой экипировки.
По его словам, российская боевая экипировка «в целом находится на уровне лучших зарубежных аналогов, а по показателям защищенности средств индивидуальной бронезащиты военнослужащего существенно превосходит их – при меньшей на 2,5 килограмма массе обеспечивает в 1,3 раза большую площадь защиты жизненно важных органов военнослужащего».
Генерал напомнил, что «в рамках проведения подконтрольной эксплуатации элементов комплектов "Ратника" с июля 2016 по октябрь 2017 года на базе подразделений Сухопутных, Воздушно-десантных войск, морской пехоты Военно-морского флота и Сил специальных операций проведены сравнительные испытания 5,45- и 7,62- миллиметровых автоматов, разработанных АО "Концерн "Калашников" (АК-12, АК-15) и АО "Завод имени В.А. Дегтярева" (6П67, 6П68)».
Салюков также отметил, что «в перспективную экипировку предусмотрена интеграция мини- и микроробототехнических комплексов, а также беспилотных летательных аппаратов для повышения осведомленности мотострелковых подразделений на поле боя». Кроме того, «для усиления физических возможностей военнослужащих в комплекты планируется включение экзоскелетов».
По словам генерала, в Сухопутных войсках ВС РФ продолжается оснащение подразделений комплектами боевой экипировки.
Перспективная боевая экипировка будет опережать (превосходить) боевую экипировку армий иностранных государств, в частности США, по следующим показателям: массе, противопульной и противоосколочной стойкости средств индивидуальной бронезащиты; дальности обнаружения и распознавания целей оптико-электронными средствами прицеливания; дальности эффективной стрельбы образцов стрелкового и гранатометного вооружения и могуществу воздействия на цель; температурному диапазону эксплуатации элементов экипировки,рассказал Салюков.
По его словам, российская боевая экипировка «в целом находится на уровне лучших зарубежных аналогов, а по показателям защищенности средств индивидуальной бронезащиты военнослужащего существенно превосходит их – при меньшей на 2,5 килограмма массе обеспечивает в 1,3 раза большую площадь защиты жизненно важных органов военнослужащего».
Генерал напомнил, что «в рамках проведения подконтрольной эксплуатации элементов комплектов "Ратника" с июля 2016 по октябрь 2017 года на базе подразделений Сухопутных, Воздушно-десантных войск, морской пехоты Военно-морского флота и Сил специальных операций проведены сравнительные испытания 5,45- и 7,62- миллиметровых автоматов, разработанных АО "Концерн "Калашников" (АК-12, АК-15) и АО "Завод имени В.А. Дегтярева" (6П67, 6П68)».
По результатам данных испытаний выявлено, что военнослужащие СВ, ВДВ и МП ВМФ по конструктивным особенностям и эксплуатационным характеристикам предпочли технические решения, реализованные в автоматах АК-12 и АК-15. Военнослужащие подразделений Сил специальных операций, исходя из специфики своих задач, отдали предпочтение автоматам 6П67 и 6П68. Руководством Минобороны России одобрено принятие данных образцов автоматов на вооружение,сообщил он.
Салюков также отметил, что «в перспективную экипировку предусмотрена интеграция мини- и микроробототехнических комплексов, а также беспилотных летательных аппаратов для повышения осведомленности мотострелковых подразделений на поле боя». Кроме того, «для усиления физических возможностей военнослужащих в комплекты планируется включение экзоскелетов».
В ближайшее время будет проведена его апробация в подразделениях Сухопутных войск,добавил главком.
Использованы фотографии: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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