20:35 07 марта
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Пентагон: Россия и Китай «разрабатывают средства» для борьбы со спутниками США

В России и Китае создаются средства для противодействия американским спутникам, передает ТАСС заявление главы Разведывательного управления Пентагона генерала Роберта Эшли.



Они (РФ и КНР) понимают, насколько мы зависим от космоса, и они разрабатывают средства для противодействия этому,
сказал Эшли на слушаниях в сенате.


Он пояснил, что речь идет как об «атаке на спутники», так и об «их глушении с земли». Генерал уточнил, что пока эти средства находятся на стадии разработки.

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс в свою очередь сообщил сенатскому комитету, что «Россия и Китай развивают свои разведывательные, коммуникационные и навигационные сети в космосе».

Обе страны стремятся разработать свои космические вооружения с целью снизить эффективность американских и союзных вооруженных сил, а также заставить усомниться в военном преимуществе США в космосе,
добавил Коутс.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Partyzan Сегодня, 10:47
    Обе страны стремятся разработать свои космические вооружения с целью снизить эффективность американских и союзных вооруженных сил, а также заставить усомниться в военном преимуществе США в космосе,
    а кто то еще не сомневается?
    Partyzan
    1. 210окв Сегодня, 10:53
      Секрет Полишинеля открыл..
      Цитата: Partyzan
      Обе страны стремятся разработать свои космические вооружения с целью снизить эффективность американских и союзных вооруженных сил, а также заставить усомниться в военном преимуществе США в космосе,
      а кто то еще не сомневается?
      210окв
    2. сибиралт Сегодня, 10:59
      Этот Эшли заводит рака за камень. Бить нужно не по космосу, а по территории США. winked
      сибиралт
      1. Partyzan Сегодня, 11:10
        Цитата: сибиралт
        Бить нужно не по космосу, а по территории США.

        если вывести из строя все спутники gps матрасам и так хана придет - вы думаете они умеют ориентироваться по компасу?
        Partyzan
        1. Офицер запаса Сегодня, 11:25
          Цитата: Partyzan
          Цитата: сибиралт
          Бить нужно не по космосу, а по территории США.

          если вывести из строя все спутники gps матрасам и так хана придет - вы думаете они умеют ориентироваться по компасу?


          Дался Вам этот компас. А мох на деревьях, а муравейники? Есть еще и волшебное "Ау-у-у!"
          Пусть изучают, пригодится.
          Офицер запаса
          1. Partyzan Сегодня, 11:34
            Цитата: Офицер запаса
            Есть еще и волшебное "Ау-у-у!"

            ну если это выучат - голодными точно не остануся
            Partyzan
            1. ПалБор Сегодня, 11:57
              Или так
              Медведь,научившийся кричать:"Ау-у!",никогда не останется голодным.
              ПалБор
          2. VALERIK_097 Сегодня, 11:36
            А ещё пускай мозгов у Гудвина попросят))).
            VALERIK_097
    3. Chertt Сегодня, 11:14
      Пентагон: Россия и Китай «разрабатывают средства» для борьбы со спутниками США
      Российские производители надеются, что США в очередной раз помогут экономики России, и введут еще какие нибудь санкции
      Chertt
      1. Partyzan Сегодня, 11:15
        Цитата: Chertt
        Российские производители надеются, что США в очередной раз помогут экономики России, и введут еще какие нибудь санкции

        а эти введут - за ними не заржавеет laughing
        Partyzan
  2. Офицер запаса Сегодня, 10:48
    "...Пентагон: Россия и Китай разрабатывают средства для борьбы со спутниками США...."

    Какой ужас. А в штатах аналогичными работами, значит, не занимаются? Вот уж, действительно, Пентагон Америку открыл, как говорится.
    Офицер запаса
    1. Partyzan Сегодня, 11:45
      Цитата: Офицер запаса
      Пентагон Америку открыл,

      Partyzan
  3. bazzbazz Сегодня, 10:49
    Даже читать тошно этих матрасников...фу
    По их мнению мы должны, все оружие закопать и перейти на копья и луки!
    bazzbazz
    1. Ныробский Сегодня, 12:56
      Цитата: bazzbazz
      Даже читать тошно этих матрасников...фу. По их мнению мы должны, все оружие закопать и перейти на копья и луки!
      Ага...причём без наконечников. Тут недавно они с гордостью вещали о том, что сорвали российские контракты на поставку оружия на 3 млрд. долларов. Теперь, после послания ВВП, надо будет посчитать сколько стран откажется от их, теперь бесполезных ракет перехватчиков и ПРО с финансовыми потерями. Наверняка ВВП раскрыл не все карты и приберёг несколько козырей, среди которых очень может быть имеются системы уже способные обнулить их космическую спутниковую группировку. Не зря Пентагон волнуется)))
      Ныробский
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 10:51
    Американцам стоит понять не только важность спутниковых группировок и средств борьбы с ними , но и озаботится в первую очередь обучение л/с обходится на войне без них...Хотя лучше пусть не озабочиваются...Доступней "на мушке" будут... smile
    КВУ-НСвД
  5. К-50 Сегодня, 10:57
    В России и Китае создаются средства для противодействия американским спутникам

    Проснулись только что ли? belay
    Давно всё разработано и приготовлено. Так что как только сами начнёте пакостить, так сразу и огребёте. yes laughing
    К-50
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 11:06
    Они (РФ и КНР) понимают, насколько мы зависим от космоса, и они разрабатывают средства для противодействия этому,сказал Эшли на слушаниях в сенате.

    И далее сенату : "Дайте денег!" bully
    a.s.zzz888
  7. DEZINTO Сегодня, 11:10
    заставить усомниться в военном преимуществе США


    Как мы смеем сомневаться! Осенило однажды утром генерала...."они же сомневаются! подумал он и побежал докладывать........ good
    DEZINTO
  8. Masya Masya Сегодня, 11:14
    Обе страны стремятся разработать свои космические вооружения с целью снизить эффективность американских и союзных вооруженных сил, а также заставить усомниться в военном преимуществе США в космосе

    если озвучивают это, значит уже усомнились!!! wink и заставлять не надо!!! wassat
    Masya Masya
  9. Alex-a832 Сегодня, 11:15
    Мне лично представляется, что есть у нас средства делать из вражеских спутников чугунки бесполезные, т.к. очень давно над этим работали. Путин в своей речи оставил некий намек на наличие и других "приятных" сюрпризов для неугомонных демократизаторов.
    Alex-a832
    1. Кубик123 Сегодня, 14:21
      Цитата: Alex-a832
      Мне лично представляется, что есть у нас средства делать из вражеских спутников чугунки бесполезные.

      И у них есть. Та же HAARP. Позволяет концентрировать мегаваттные мощности в объемах нескольких кубометров. Какой спутник это выдержит? Есть мнение, что несколько наших КА пали жертвой таких систем. Доказать только это невозможно. Ну вышел из строя канал связи с Землей, связь потеряна, и что? https://ru.wikipedia.org/wiki/HAARP
      Кубик123
  10. Hariton Laptev Сегодня, 11:21
    ну о реальном положении в этой сфере мало кто знает, но думаю что действительность сильно огорчила бы матрасников.
    Hariton Laptev
  11. к174ун7 Сегодня, 18:26
    Странные эти американцы, нам так сразу не понять. Они глубоко обеспокоены действиями России по созданию новых систем вооружения. А когда ВВП им говорит, что у нас есть кое-что интересное и показывает мультик, они на весь мир распинаются, что это сказки от Vovы.
    к174ун7
  12. zulusuluz Сегодня, 20:12
    И американцы только сейчас начинают понимать, что против меча всегда придумают щит???
    zulusuluz
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