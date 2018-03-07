"...Пентагон: Россия и Китай разрабатывают средства для борьбы со спутниками США...."

Они (РФ и КНР) понимают, насколько мы зависим от космоса, и они разрабатывают средства для противодействия этому,

Обе страны стремятся разработать свои космические вооружения с целью снизить эффективность американских и союзных вооруженных сил, а также заставить усомниться в военном преимуществе США в космосе,