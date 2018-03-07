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Пентагон: Россия и Китай «разрабатывают средства» для борьбы со спутниками США
В России и Китае создаются средства для противодействия американским спутникам, передает ТАСС заявление главы Разведывательного управления Пентагона генерала Роберта Эшли.
Он пояснил, что речь идет как об «атаке на спутники», так и об «их глушении с земли». Генерал уточнил, что пока эти средства находятся на стадии разработки.
Директор национальной разведки США Дэниел Коутс в свою очередь сообщил сенатскому комитету, что «Россия и Китай развивают свои разведывательные, коммуникационные и навигационные сети в космосе».
Они (РФ и КНР) понимают, насколько мы зависим от космоса, и они разрабатывают средства для противодействия этому,сказал Эшли на слушаниях в сенате.
Он пояснил, что речь идет как об «атаке на спутники», так и об «их глушении с земли». Генерал уточнил, что пока эти средства находятся на стадии разработки.
Директор национальной разведки США Дэниел Коутс в свою очередь сообщил сенатскому комитету, что «Россия и Китай развивают свои разведывательные, коммуникационные и навигационные сети в космосе».
Обе страны стремятся разработать свои космические вооружения с целью снизить эффективность американских и союзных вооруженных сил, а также заставить усомниться в военном преимуществе США в космосе,добавил Коутс.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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