США ввели против Пхеньяна новые санкции, на этот раз за применение химоружия

Это публичное проявление неуважения ко всеобщим нормам, направленным против применения химического оружия, еще раз демонстрирует безрассудный характер Северной Кореи и подчеркивает, что мы не можем позволить себе терпеть какую бы то ни было программу северокорейского оружия массового уничтожения,

Администрация США ввела против КНДР новые санкции за применение отравляющих веществ при убийстве старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Нама, передает РИА Новости «Санкции вступили в силу с момента опубликования этого определения в Федеральном реестре 5 марта 2018 года», – уточнила пресс-служба госдепартамента. Отмечается, что новые ограничения дополнили уже существующие санкции, «направленные против незаконной северокорейской деятельности».В феврале Вашингтон заявил, что Пхеньян использовал боевое химическое отравляющее вещество VX для убийства старшего брата Ким Чен Ына – Ким Чен Нама.говорится в заявлении.Напомним, год назад гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Куала-Лумпура. В Сеуле с самого начала утверждали, что погибшим был Ким Чен На. Позднее этот факт подтвердила экспертиза. Вашингтон возложил ответственность за убийство на власти Северной Кореи.В Москве негативно отреагировали на новые санкции против КНДР, назвав их неконструктивными и нацеленными на срыв переговорного процесса.