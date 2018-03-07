20:39 07 марта
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США ввели против Пхеньяна новые санкции, на этот раз за применение химоружия

Администрация США ввела против КНДР новые санкции за применение отравляющих веществ при убийстве старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Нама, передает РИА Новости.

США ввели против Пхеньяна новые санкции, на этот раз за применение химоружия


«Санкции вступили в силу с момента опубликования этого определения в Федеральном реестре 5 марта 2018 года», – уточнила пресс-служба госдепартамента. Отмечается, что новые ограничения дополнили уже существующие санкции, «направленные против незаконной северокорейской деятельности».


В феврале Вашингтон заявил, что Пхеньян использовал боевое химическое отравляющее вещество VX для убийства старшего брата Ким Чен Ына – Ким Чен Нама.

Это публичное проявление неуважения ко всеобщим нормам, направленным против применения химического оружия, еще раз демонстрирует безрассудный характер Северной Кореи и подчеркивает, что мы не можем позволить себе терпеть какую бы то ни было программу северокорейского оружия массового уничтожения,
говорится в заявлении.

Напомним, год назад гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Куала-Лумпура. В Сеуле с самого начала утверждали, что погибшим был Ким Чен На. Позднее этот факт подтвердила экспертиза. Вашингтон возложил ответственность за убийство на власти Северной Кореи.

В Москве негативно отреагировали на новые санкции против КНДР, назвав их неконструктивными и нацеленными на срыв переговорного процесса.

Использованы фотографии: http://ren.tv
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Комментарии 29

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  1. Chertt Сегодня, 11:17
    Сеул и Пхеньян сели за стол переговоров, чем оскорбили "гегемона". И матрасники решили, в очередной раз, принести немного "демократии"
    Chertt
    1. Кроу Сегодня, 11:23
      Ввели санкции за отравление старшого брата. Введение санкций подразумевает их снятие в случае каких либо изменений. А когда снимут? Когда воскреснет? Это будет - чудо! Я про снятие.
      Кроу
      1. Татьяна Сегодня, 11:30
        Цитата: Кроу
        Ввели санкции за отравление старшого брата. Введение санкций подразумевает их снятие в случае каких либо изменений.
        А когда снимут? Когда воскреснет?
        Ха! laughing laughing laughing Американские пиратские чудилы! У них хитропопость - вторая натура!
        good Обожаю юмор!
        Татьяна
    2. Венд Сегодня, 11:34
      Химоружие любимый фейк США laughing
      Венд
      1. ПалБор Сегодня, 11:49
        Очередная серия вранья,рассчитанная на западного обывателя.То полоний,то VX,то ментальное воздействие на "грецкие орешки" американских дипломатов...Триллер в мягкой обложке на одну поездку.
        Но ведь верят!
        ПалБор
      2. Freelancer7 Сегодня, 15:12
        Просто бумажки немного перетасовались, и Сирийские санкции попали в КНДР-овскую папку... Ну так и получилось - раз уж судьба вмешалась...
        Freelancer7
    3. влад66 Сегодня, 11:42
      Администрация США ввела против КНДР новые санкции за применение отравляющих веществ при убийстве старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Нама

      И эти шизофреники ещё пытаются учить нас как жить laughing
      Тихо шифером шурша
      Съезжала у Трампа
      Крыша не спеша. laughing
      влад66
    4. Geisenberg Сегодня, 19:50
      Свинья опять грязь нашла ...
      Geisenberg
  2. Partyzan Сегодня, 11:18
    Напомним, год назад гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Куала-Лумпура. В Сеуле с самого начала утверждали, что погибшим был Ким Чен На. Позднее этот факт подтвердила экспертиза. Вашингтон возложил ответственность за убийство на власти Северной Кореи.
    а еще что-нибудь найдите, и вообще вокруг КНДР стену построим, где доказательства - совершившие терракт неграждане КНДР, где тогда опубликованные их показания? маразм request
    Partyzan
    1. Ныробский Сегодня, 13:20
      Цитата: Partyzan
      а еще что-нибудь найдите, и вообще вокруг КНДР стену построим, где доказательства - совершившие терракт неграждане КНДР, где тогда опубликованные их показания? маразм

      Фишка в том и состоит, что США никогда не утруждали себя поиском и предъявлением доказательств мировой общественности. Просто брешут на публику как собаки, которых сначала боятся, потом к ним привыкают, а потом отстреливают за злобный характер всем на радость.
      Ныробский
  3. Denis Obukhov Сегодня, 11:19
    Уже явно притянутый за уши повод.

    Мало того, что не доказано обвинение, так еще выбрали какой-то единичный факт.

    Ну давайте теперь за каждое приведенное в исполнение судебное решение санкции вводить.

    Измельчали США. И выглядят со стороны просто смешно.
    Denis Obukhov
  4. Alex-a832 Сегодня, 11:21
    Вашингтону нет нужды в расследованиях, экспртизах, приговорах суда. Он заранее знает, кто виноват... Ясновидение? Нет? Ну тогда остается только враньё и провокации. Чего еще от матрасов можно ожидать.
    Alex-a832
  5. Masya Masya Сегодня, 11:23
    не знала, что у штатов любимчик Ким Чен Нам... recourse штаты сели на любимый конёк- хим. оружие... под эту лавочку всё прокатит... где- то дихлофос валялся, выкинуть от греха подальше... wassat
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 11:40
      привет. love не вздумай. пока дома лежит - не страшно, а выкидывание приравнивается к применению
      роман66
      1. Masya Masya Сегодня, 11:46
        Роман, приветик! love
        Цитата: роман66
        не вздумай. пока дома лежит - не страшно

        трави тараканов!!! laughing
        Masya Masya
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 11:27
    Яркий пример , как "подвести под статью" laughing
    КВУ-НСвД
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 11:34
    Вашингтон возложил ответственность за убийство на власти Северной Кореи.
    Ну а с доказательствами как всегда? Мы (гегемоны) сказали и точка? bully
    a.s.zzz888
    1. роман66 Сегодня, 11:41
      доказательства железные - " мамой клянусь!"
      роман66
      1. Masya Masya Сегодня, 11:48
        Цитата: роман66
        " мамой клянусь!"

        зуб даю... laughing
        Masya Masya
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:02
          Masya Masya Сегодня, 11:48 ↑
          Цитата: роман66
          " мамой клянусь!" зуб даю... laughing

          С наступающим Вас, с праздником Весны! love
          Эти гегемоны опустились ниже не куда. В нормальном обществе за это бьют фейс, и хорошо бьют - чтобы память восстановилась, приличные слова научились говорить, не грубить старшим... bully
          a.s.zzz888
          1. Masya Masya Сегодня, 12:07
            love приветик! love :шериф! love спасибо!!!
            Цитата: a.s.zzz888
            гегемоны опустились ниже не куда

            ниже плинтуса... дальше только закопаться! сами, сами... wink
            Masya Masya
  8. faiver Сегодня, 11:43
    все как всегда...
    faiver
  9. vlad.svargin Сегодня, 11:53
    Пусть даже не причём , но пин...сы всегда придумают, а точнее создадут виртуальную причину(по Геббельсу) что бы обвинить и "наказать"- уж очень не хочется оказаться "пятой ногой " в Корее!
    vlad.svargin
  10. Altona Сегодня, 12:07
    Вообще, разговоры о санкциях видимо нужно принимать в медицинском ключе, как весеннее обострение параноидальных и шизоидных процессов. Очевидно, что англосаксонская верхушка алко, сексо и наркозависимая и поэтому любые чужие успехи приводят их в неконтролируемую истерику.
    Altona
  11. Злой 55 Сегодня, 13:21
    Лучше бы КНДР применили ОВ в районе Капитолийского холма...По крайней мере, они бы были оправданы сакральными жертвами во имя всеобщего мира..
    Злой 55
  12. Просперо Сегодня, 16:56
    Скорее бы этим ам конец настал.
    Просперо
  13. shosha Сегодня, 18:19
    Штаты как баба - сама придумала сама обиделась, да и вообще им место в книге рекордов гиннеса за высасывание поводу из пальца.
    shosha
  14. Metallurg_2 Сегодня, 19:05
    А где доказательства, что товарисча отравили? Насколько я слышал, после бегства за кордон, Ким-старший любил пожить на широкую ногу. Может быть, официальные власти КНДР вовсе и не при чем?
    Metallurg_2
  15. Романенко Сегодня, 19:45
    Повторяются, химоружие, потом мильдоний...
    Надоело ей-богу, сменили бы пластинку, попугаи эстрадные.
    Романенко
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