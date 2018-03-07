20:42 07 марта
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В Сингапуре продемонстрировали прототип квадрокоптера, вооруженного пулеметом

Сингапурская компания ST Kinetics объявила о разработке беспилотника, который будет вооружаться стрелковым оружием, пишет "Warspot" со ссылкой на портал janes.com.

В Сингапуре продемонстрировали прототип квадрокоптера, вооруженного пулеметом


Новая разработка получила название Stinger Unmanned Aerial Multi-Rotor Gunship. Первый полнофункциональный прототип в ST Kinetics планируют выпустить уже в 2019 году. Речь идёт о 60-кг квадрокоптере, оснащённом всепогодным разведывательным модулем и креплением для установки пулемёта.


В качестве основного вооружения планируется использовать «лучший в мире пулемёт» Ultimax 100 Mk8. Оружие имеет массу около 5 кг, калибр — 5,56 мм. Питание происходит от специальных сменных магазинов вместимостью 100 и 200 патронов. Кроме того, пулемёт совместим с «натовскими» магазинами винтовок калибра 5,56 мм (M4, M16 и других). Ultimax 100 Mk8 может оснащаться стволами длиной 508, 457, 330 мм и имеет эффективную дальность ведения огня порядка 800 м для патронов SS109 и 460 м — для М193.

Представители ST Kinetics заявили, что первые испытания «Стингера» прошли ещё в 2017 году, и боевая система оказалась весьма успешной. Теперь компания намерена перейти к доработке прототипов и созданию полноценных боевых моделей, автономное время работы которых составит не менее 30 минут

Использованы фотографии: janes.com
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Комментарии 12

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  1. Dimontius Сегодня, 11:37
    Хитра мысль инженерная! laughing laughing laughing
    Dimontius
    1. сибиралт Сегодня, 11:44
      За что этот квадрокоптер будет "цепляться" при отдаче пулемета? Хотя, тут уже дробовики предлагали для отстрела их собратьев.belay
      сибиралт
      1. Shurik70 Сегодня, 13:32
        Чё? "Прототип" ??!! Да на эти квадрокоптеры чего только не цепляют. Вот не верю, что "первый". А отдачу ему и не надо гасить, он же не на земле, подумаешь отлетит на несколько метров.
        Shurik70
  2. К-50 Сегодня, 11:37
    Какой-то он легковесный для пулемёта.
    Отдача не нарушит управление и устойчивость аппарата? what
    К-50
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 11:45
    На эту вертушку можно прицепить всё, на что позволит фантазия, только как его будет телепать при отдаче. bully
    a.s.zzz888
    1. К-50 Сегодня, 12:54
      Цитата: a.s.zzz888
      На эту вертушку можно прицепить всё, на что позволит фантазия

      Мне Вини-Пух вспомнился и его эксперименты с горшком: "в него можно положить всё что угодно..." laughing
      К-50
    2. san4es Сегодня, 15:21
      Цитата: a.s.zzz888
      На эту вертушку можно прицепить всё, на что позволит фантазияbully
      Русский парень зажигает
      Prototype Quadrotor with Machine Gun! laughing
      апр. 2012 г.
      san4es
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 11:47
    И вот где ему место и массовость с таким временем работы ? На передке ? Не знаю..По мне так не для широкого применения игрушка..хотя конечно малые серии могут найти покупателя под конкретные условия и ситуации . Интересно как с влиянием отдачи на полёт справились?..
    КВУ-НСвД
  5. К0щей Сегодня, 12:12
    где-то было видео с прицепленной бензопилой... пока что из этой серии, на мой взгляд.
    К0щей
  6. garnik Сегодня, 12:16
    Классная вещь.Дюжину таких аппаратов на линии соприкосновения ,могут решить задачу.
    Расположение винтов и масса аппарата будут компенсировать отдачу пулемета.
    garnik
  7. afrikanez Сегодня, 12:26
    А точность поражения тоже будет "лучшая в мире"??? lol
    afrikanez
  8. Xscorpion Сегодня, 13:49
    Цитата: Shurik70
    Чё? "Прототип" ??!! Да на эти квадрокоптеры чего только не цепляют. Вот не верю, что "первый". А отдачу ему и не надо гасить, он же не на земле, подумаешь отлетит на несколько метров.


    После каждого выстрела? То есть после расстрела магазина в 200 патронов он будет на расстоянии примерно в километре от начальной позиции? laughing Отдача влияет на точность стрельбы,то есть максимум на что он способен это беспорядочный и неприцельный обстрел с воздуха площадных или групповых целей.То есть для отвлечения противника.Пока противник думает чё это за хрень в небесах,спецназ на земле сможет подойти поближе.Меня больше интересует,как этот коптер будет перезаряжаться в воздухе? what 200 патронов для пулемета это на пару минут боя в лучшем случае.
    Xscorpion
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