Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
В Сингапуре продемонстрировали прототип квадрокоптера, вооруженного пулеметом
Сингапурская компания ST Kinetics объявила о разработке беспилотника, который будет вооружаться стрелковым оружием, пишет "Warspot" со ссылкой на портал janes.com.
Новая разработка получила название Stinger Unmanned Aerial Multi-Rotor Gunship. Первый полнофункциональный прототип в ST Kinetics планируют выпустить уже в 2019 году. Речь идёт о 60-кг квадрокоптере, оснащённом всепогодным разведывательным модулем и креплением для установки пулемёта.
В качестве основного вооружения планируется использовать «лучший в мире пулемёт» Ultimax 100 Mk8. Оружие имеет массу около 5 кг, калибр — 5,56 мм. Питание происходит от специальных сменных магазинов вместимостью 100 и 200 патронов. Кроме того, пулемёт совместим с «натовскими» магазинами винтовок калибра 5,56 мм (M4, M16 и других). Ultimax 100 Mk8 может оснащаться стволами длиной 508, 457, 330 мм и имеет эффективную дальность ведения огня порядка 800 м для патронов SS109 и 460 м — для М193.
Представители ST Kinetics заявили, что первые испытания «Стингера» прошли ещё в 2017 году, и боевая система оказалась весьма успешной. Теперь компания намерена перейти к доработке прототипов и созданию полноценных боевых моделей, автономное время работы которых составит не менее 30 минут
Новая разработка получила название Stinger Unmanned Aerial Multi-Rotor Gunship. Первый полнофункциональный прототип в ST Kinetics планируют выпустить уже в 2019 году. Речь идёт о 60-кг квадрокоптере, оснащённом всепогодным разведывательным модулем и креплением для установки пулемёта.
В качестве основного вооружения планируется использовать «лучший в мире пулемёт» Ultimax 100 Mk8. Оружие имеет массу около 5 кг, калибр — 5,56 мм. Питание происходит от специальных сменных магазинов вместимостью 100 и 200 патронов. Кроме того, пулемёт совместим с «натовскими» магазинами винтовок калибра 5,56 мм (M4, M16 и других). Ultimax 100 Mk8 может оснащаться стволами длиной 508, 457, 330 мм и имеет эффективную дальность ведения огня порядка 800 м для патронов SS109 и 460 м — для М193.
Представители ST Kinetics заявили, что первые испытания «Стингера» прошли ещё в 2017 году, и боевая система оказалась весьма успешной. Теперь компания намерена перейти к доработке прототипов и созданию полноценных боевых моделей, автономное время работы которых составит не менее 30 минут
Использованы фотографии: janes.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти