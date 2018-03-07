Британия намерена продолжить участие в военных проектах Евросоюза

Представительство Британии будет воспринято как попытка размыть право 27 стран принимать собственные решения, в связи с чем такая идея, скорее всего, будет отвергнута,

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о желании продолжтть оборонное партнерство с ЕС после «Брексита», сообщает Коммерсантъ «Несмотря на предстоящий выход из ЕС, Британия лидирует среди стран Евросоюза по военным расходам и объему оружейного экспорта. Кроме того, королевство оказывает поддержку 15 миссиям CSDP и возглавляет одну из них – операцию Atalanta, нацеленную на борьбу с пиратством у берегов Сомали. Выработать новое соглашение в области безопасности и внешней политики Лондон рассчитывает уже к 2019 году », – пишет газета.Однако итоговый формат таких договоренностей остается неясным: «с одной стороны, третьим странам разрешено поддерживать европейские оборонные проекты, предоставляя для этого контингент и вооружения; с другой стороны, после "Брексита" Британия лишится представительства в структурах ЕС, где происходит обсуждение и определение повестки внешней и оборонной политики», говорится в материале.Выделять Евросоюзу ресурсы, не имея возможности влиять на то, как ими будут распоряжаться, в Лондоне не намерены.Если мы решим работать сообща, то Соединенное Королевство должно участвовать в формировании повестки в этих сферах (внешней политики и безопасности), предупредила Мэй.Она предложила заключить беспрецедентный оборонный договор между Лондоном и Брюсселем, выходящий за рамки существующих соглашений ЕС с третьими странами.Однако Брюссель идти на уступки не торопится. Покинув ЕС в марте 2019 года, «Соединенное Королевство больше не сможет участвовать в принятии решений в области обороны и в разработке механизмов нашей безопасности», заявил переговорщик по «Брекситу» от Еврокомиссии Мишель Барнье. По его словам, после выхода из ЕС британцы также «лишатся возможности возглавлять операции CSDP».Пока эксперты оценивают возможность достижения компромисса весьма скептически.считает вице-президент Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Малкольм Чалмерс.