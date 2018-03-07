20:41 07 марта
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Британия намерена продолжить участие в военных проектах Евросоюза

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о желании продолжтть оборонное партнерство с ЕС после «Брексита», сообщает Коммерсантъ.



«Несмотря на предстоящий выход из ЕС, Британия лидирует среди стран Евросоюза по военным расходам и объему оружейного экспорта. Кроме того, королевство оказывает поддержку 15 миссиям CSDP и возглавляет одну из них – операцию Atalanta, нацеленную на борьбу с пиратством у берегов Сомали. Выработать новое соглашение в области безопасности и внешней политики Лондон рассчитывает уже к 2019 году », – пишет газета.


Однако итоговый формат таких договоренностей остается неясным: «с одной стороны, третьим странам разрешено поддерживать европейские оборонные проекты, предоставляя для этого контингент и вооружения; с другой стороны, после "Брексита" Британия лишится представительства в структурах ЕС, где происходит обсуждение и определение повестки внешней и оборонной политики», говорится в материале.

Выделять Евросоюзу ресурсы, не имея возможности влиять на то, как ими будут распоряжаться, в Лондоне не намерены.

Если мы решим работать сообща, то Соединенное Королевство должно участвовать в формировании повестки в этих сферах (внешней политики и безопасности), предупредила Мэй.

Она предложила заключить беспрецедентный оборонный договор между Лондоном и Брюсселем, выходящий за рамки существующих соглашений ЕС с третьими странами.

Однако Брюссель идти на уступки не торопится. Покинув ЕС в марте 2019 года, «Соединенное Королевство больше не сможет участвовать в принятии решений в области обороны и в разработке механизмов нашей безопасности», заявил переговорщик по «Брекситу» от Еврокомиссии Мишель Барнье. По его словам, после выхода из ЕС британцы также «лишатся возможности возглавлять операции CSDP».

Пока эксперты оценивают возможность достижения компромисса весьма скептически.

Представительство Британии будет воспринято как попытка размыть право 27 стран принимать собственные решения, в связи с чем такая идея, скорее всего, будет отвергнута,
считает вице-президент Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Малкольм Чалмерс.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 4

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  1. BerBer Сегодня, 12:44
    Британцы хитросделанные. Выйти до конца из Евросоюза - не вышли, а мигрантов к себе не пускают. Ещё хотят и на оружии свою маржу поиметь. Но мельчают...
    BerBer
    1. Shurik70 Сегодня, 13:11
      после "Брексита" Британия лишится представительства в структурах ЕС, где происходит обсуждение и определение повестки внешней и оборонной политики

      Чушь ... Если бриты куда влезли - выдрать можно только с мясом. Из ЕС они выходят только из тех структур, что несут лишние расходы и открывают доступ в Англию беженцам и трудовым мигрантам.
      Англия входит в НАТО, а именно НАТО и определяет военное планирование ЕС. Так что ничего они не лишаются, кокетничают.
      Shurik70
      1. BerBer Сегодня, 13:16
        Странно, а я не о том же?
        BerBer
        1. Татьяна Сегодня, 13:45
          Британия намерена продолжить участие в военных проектах Евросоюза
          Ну, а как же без Британии! Тем более, военные проекты в ЕС!
          Да и вообще, исторически отсутствие Британии в каких бы то ни было в мире военных проектах - это вообще для ума будет не постижимо! Ибо подковёрное участие британцев в войне - это уже лондонская историческая традиция!
          Татьяна
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