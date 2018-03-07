Владимир Путин: В своё время мы проявили некомпетентность, сдав свои позиции

Нужно объединять усилия между странами, что называется в прямом смысле этого слова на поле боя. Нужно создавать мощный международный антитеррористический фронт. Победить или сломать хребет терроризму в одной отдельно взятой стране совершенно недостаточно для полной победы над терроризмом. Это проблема, которая не решается только силой оружия, хотя без этого, тоже мы видим, невозможно бороться с террором.

С необразованным молодым человеком можно сделать всё, что угодно - вливать ему в голову что ни попадя. И он часто будет верить тому, что говорят проповедники, если они ещё и рядом десять долларов положат. Потому что никто ничему хорошему его не научил, потому что у него нет собственных глубоких убеждений и знаний. Вот это один из самых существенных факторов возникновения терроризма.

Потом Афганистан, потом Ирак, две волны расширения НАТО подряд. Ну, вот вам, пожалуйста, одно за другим посыпалось. Как бы нежданно-негаданно, но надо было этого ожидать. А мы проявили, как бы это так помягче выразиться, по меньшей мере, некомпетентность и непонимание того, что будет с миром и со страной происходить после вот этого нашей, я бы сказал, односторонней сдачи позиций.

Президент России Владимир Путин призвал международное сообщество к созданию единого антитеррористического фронта. В фильме Владимира Соловьёва «Миропорядок 2018» президент страны отметил, что без консолидации усилий государств мира террористическая активность будет по-прежнему одной из главных угроз для современной цивилизации.Президент в фильме-интервью:По словам главы государства, прежде всего необходимо искоренить проблемы, являющиеся причинами возникновения террористической опасности. Это несправедливость в международных отношениях, нищета, отсутствие образовательных программ в ряде стран мира.Владимир Путин:Глава государства отметил также, что многие современные конфликты стали следствием развала Советского Союза. По словам Владимира Путина, развал СССР привёл к возникновению однополярного мира, следствием чего стали вторжения на Балканы и в Ирак. Именно после развала СССР, по словам президента, стало возможно вторжение террористических группировок, поддерживаемых извне, на Северный Кавказ.Путин о сдаче позиций, которая имела место в своё время: