20:41 07 марта
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Владимир Путин: В своё время мы проявили некомпетентность, сдав свои позиции

Президент России Владимир Путин призвал международное сообщество к созданию единого антитеррористического фронта. В фильме Владимира Соловьёва «Миропорядок 2018» президент страны отметил, что без консолидации усилий государств мира террористическая активность будет по-прежнему одной из главных угроз для современной цивилизации.

Президент в фильме-интервью:
Нужно объединять усилия между странами, что называется в прямом смысле этого слова на поле боя. Нужно создавать мощный международный антитеррористический фронт. Победить или сломать хребет терроризму в одной отдельно взятой стране совершенно недостаточно для полной победы над терроризмом. Это проблема, которая не решается только силой оружия, хотя без этого, тоже мы видим, невозможно бороться с террором.


По словам главы государства, прежде всего необходимо искоренить проблемы, являющиеся причинами возникновения террористической опасности. Это несправедливость в международных отношениях, нищета, отсутствие образовательных программ в ряде стран мира.


Владимир Путин: В своё время мы проявили некомпетентность, сдав свои позиции


Владимир Путин:
С необразованным молодым человеком можно сделать всё, что угодно - вливать ему в голову что ни попадя. И он часто будет верить тому, что говорят проповедники, если они ещё и рядом десять долларов положат. Потому что никто ничему хорошему его не научил, потому что у него нет собственных глубоких убеждений и знаний. Вот это один из самых существенных факторов возникновения терроризма.

Глава государства отметил также, что многие современные конфликты стали следствием развала Советского Союза. По словам Владимира Путина, развал СССР привёл к возникновению однополярного мира, следствием чего стали вторжения на Балканы и в Ирак. Именно после развала СССР, по словам президента, стало возможно вторжение террористических группировок, поддерживаемых извне, на Северный Кавказ.

Путин о сдаче позиций, которая имела место в своё время:
Потом Афганистан, потом Ирак, две волны расширения НАТО подряд. Ну, вот вам, пожалуйста, одно за другим посыпалось. Как бы нежданно-негаданно, но надо было этого ожидать. А мы проявили, как бы это так помягче выразиться, по меньшей мере, некомпетентность и непонимание того, что будет с миром и со страной происходить после вот этого нашей, я бы сказал, односторонней сдачи позиций.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 110

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  1. фигвам Сегодня, 12:40
    По словам главы государства, прежде всего необходимо искоренить проблемы, являющиеся причинами возникновения террористической опасности.

    Всё это время мы отступали бьют по всем направлениям, гибнут люди, хватит, пора готовить своё наступление,
    фигвам
    1. Vard Сегодня, 12:42
      Обнаглели эти ребята через края... теперь надо их в стойло загонять... что бы сидели там и не рыпались...
      Vard
      1. самый главный Сегодня, 12:44
        Цитата: Vard
        Обнаглели эти ребята через края...

        Они вели себя так, как им позволялось. А некомпетентность... так её за версту видно было! вспомним табуреткина. Да и сейчас она прет из всех щелей.
        самый главный
        1. с-т Petrov Сегодня, 12:56
          А некомпетентность... так её за версту видно было! вспомним табуреткина.


          laughing развалил армию мерзавец. Сдал страну на откуп врагам.
          с-т Petrov
          1. dorz Сегодня, 13:29
            Нужно создавать мощный международный антитеррористический фронт

            Вместе с союзниками, возможно, но не с потенциальным противникам.
            dorz
            1. Misha Честный Сегодня, 13:37
              Цитата: dorz
              Вместе с союзниками, возможно, но не с потенциальным противникам.

              Поздновато вы про союзников "вспомнили". А как же: "Единственные союзники России - это ее армия и флот"? (Сарказм)
              Misha Честный
        2. Shurik70 Сегодня, 13:00
          Все нынешние локальные войны - результат развала СССР и политики НАТО. От бомбёжек Югославии до нынешней войны в Сирии и на Украине.
          Фокус нынешней ситуации - в Сирии. Нельзя уходить. Когда-то СССР сбежал из Египта после того, как Израиль сбил один единственный наш самолёт. В результате лишились возможности противостоять НАТОвскому плану "Анаконда". Полагаю, все упавшие самолёты и вертолёт в Сирии - результат работы НАТОвских спецслужб. Нельзя сейчас дать слабину. И ответить нужно адекватно.
          Shurik70
          1. новичок Сегодня, 13:39
            подождите, если не ошибаюсь, мы не ушли из Египта, а нас “ушли“ их презик, решив повернуть политику “туда“.
            новичок
            1. Shurik70 Сегодня, 13:45
              Цитата: новичок
              подождите, если не ошибаюсь, мы не ушли из Египта, а нас “ушли“ их презик, решив повернуть политику “туда“.

              Там всё один к одному сложилось. Надо было найти чем надавить на него.
              Shurik70
              1. новичок Сегодня, 14:00
                один момент. как надавить, если он выгонял нас без техники_ еле уговорили, надавили если хотите, чтоб забрать своё. а уделались как раз их горе вояки, из за чего нашли крайних_ нас и нашу технику. да и вообще, это только пыль в глаза со стороны египтян. причина в том, они уже заранее продались янки. пример: эпизод с Амином, доказанный факт, он продался раньше, чем мы успели взять его дворец, или гарем, два в одном.
                новичок
                1. Sergej1972 Сегодня, 19:22
                  Никому Амин не продавался. Он был куда большим другом СССР, нежели Бабрак Кармаль. И именно он неоднократно просил ввести войска. Брежнев не простил ему убийства Тараки.
                  Sergej1972
        3. vladimirZ Сегодня, 13:24
          Они вели себя так, как им позволялось. А некомпетентность... так её за версту видно было! вспомним табуреткина. Да и сейчас она прет из всех щелей. - самый главный

          Вы, что такой наивный?! Вы Думаете "Табуреткин" - это Сердюков, самостоятельно всё "реформировал"?
          Нет " Табуреткин" - это Верховный Главнокомандующий В. Путин, и его олигархическое окружение, с подачи которой он и проявил, в полную свою военную и государственную некомпетентность в обороноспособности страны и "реформировании" её Армии, а сейчас, когда жаренным запахло опомнился, начал исправлять им же разрушенное.
          Логику включите, не может какой то чиновник, даже невоенный типа сердюкова, проводить такие разрушительные мероприятия без санкции сверху.
          Эх люди, когда думать по настоящему научитесь?
          vladimirZ
          1. с-т Petrov Сегодня, 13:31
            Верховный Главнокомандующий В. Путин, и его олигархическое окружение, с подачи которой он и проявил, в полную свою военную и государственную некомпетентность в обороноспособности страны и "реформировании" её Армии, а сейчас, когда жаренным запахло опомнился, начал исправлять им же разрушенное.


            laughing

            Эх люди, когда думать по настоящему научитесь?


            так смешно когда кто-то считает себя умнее других и пишет при этом дикую дичь

            с-т Petrov
            1. Piramidon Сегодня, 13:50
              Цитата: с-т Petrov
              так смешно когда кто-то считает себя умнее других и пишет при этом дикую дичь

              Вы посмотрите, сколько этой троллятины за последнее время сюда поналезло. Видимо, госдеп увеличил финансирование и провел дополнительный набор среди русскоговорящих либероидов. И все под российских граждан косят.
              Piramidon
              1. Комментарий был удален.
                1. с-т Petrov Сегодня, 14:21
                  Печеньки Госдепа, в момент регистрации на форуме и выборе ника - ты чувствовал себя шатателем системы, борцом с Путиным и Шойгу, победителем коррупции и поборником демократии?

                  Наверное от чувства собственной значимости тебе тяжело сидеть на своем диване? wassat

                  Выложи еще картинку, это не тяжело

                  с-т Petrov
                  1. Комментарий был удален.
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                      1. Комментарий был удален.
              3. AID.S Сегодня, 16:00
                Цитата: vladimirZ
                в обсуждении серьезных вопросов.

                Здесь не валдайский форум laughing , где" надо понимать всю глубину наших глубин".
                AID.S
          2. Misha Честный Сегодня, 13:38
            Цитата: vladimirZ
            vladimirZ

            Согласен.
            Misha Честный
          3. Анти-Корр. Сегодня, 14:01
            Цитата: vladimirZ
            В. Путин, проявивший в полную свою военную и государственную некомпетентность в обороноспособности страны и "реформировании" её Армии, а сейчас, когда жаренным запахло опомнился, начал исправлять им же разрушенное.

            Очень здравый вывод, только опоздал он, Россия уже другая и отторгнет его , как инородное тело.
            Анти-Корр.
            1. Голован Джек Сегодня, 14:22
              Цитата: Анти-Корр.
              Россия уже другая и отторгнет его

              А если не отторгнет - Вы съедите свой грязный носок галстук, оки?

              Торопи́тесь пророчествовать, у Вас осталось меньше двух недель.
              Голован Джек
              1. с-т Petrov Сегодня, 14:25
                А если не отторгнет - Вы съедите свой грязный носок галстук, оки?


                он зарегистрируется под новым ником. пайку отрабатывать надо)
                с-т Petrov
          4. andre Сегодня, 14:21
            Один высоколетающий знакомый пояснил, что табуреткину дали команду освободить армию от хлама и гири на ногах, в виде домов офицеров,непрофильных активов, баз и т.д. А так же укрепить в сознании всей просвещенной планеты, что наша армия в опе. Но сами понимаете, Остапа понесло.
            andre
            1. LiSiCyn Сегодня, 15:49
              Да... Есть такое мнение.. Сердюков, выступил "дымовой завесой", что бы никто не догадался. wink
              По этому, после Крыма, " они" малость офигели.. belay Думали, только периметр базы охранять будем.. В то время, как татары ее осаждать будут.. Но вышло, все наоборот lol
              LiSiCyn
          5. самый главный Сегодня, 17:03
            Цитата: vladimirZ
            Эх люди, когда думать по настоящему научитесь?

            У меня написано тоже самое, что и у Вас, но только в сжатом виде! Зачем роман разводить? Эх, люди, когда думать по настоящему научитесь???
            самый главный
        4. антивирус Сегодня, 15:11
          Сердюков герой пред Грачевым.
          ГЛАВНОЕ--МИД СДАВАЛ.
          Даже
          антивирус
        5. котовский Сегодня, 17:13
          Цитата: самый главный
          вспомним табуреткина.

          Вспомним чубайса...кто еще кого вспомнит... wassat
          котовский
      2. Кроу Сегодня, 12:44
        Ну-ну, будем посмотреть. Опять шапки полетели. Нужно грамотно строить внешнюю политику, чтоб подле сожалеть не приходилось. Разгребать упущенное дольше приходится.
        Кроу
        1. sogdy Сегодня, 14:33
          Цитата: Кроу
          Нужно грамотно строить внешнюю политику, чтоб подле сожалеть не приходилось.

          Это Вы пишете к чему и с какой целью? Вижу только одну цель - оскорбить почтенную публику. Вы Рыжий клоун в американском цирке?
          sogdy
          1. Кроу Сегодня, 16:03
            Оскорбить пытаетесь - Вы, не первый раз, не умело - не обидно.
            Я очередной раз высказываю своё мнение. Если сие Вас оскорбляет, можете не читать. На данном ресурсе много разных мнений. Можете соглашаться или нет, можете поспорить, предложить свою точку зрения. Или же - троллить, как Вы обычно делаете. Право - Ваше. Только отвечать Вам боле не намерен, разочарован в Вас, как в эрудите. Ваши комментарии (пропитанные желчью) ярко охарактеризовывают Вас как личность. Вы мне дале не интересны.
            Мсьё sogdy, разрешите откланяться...
            Кроу
            1. sogdy Сегодня, 19:03
              Цитата: Кроу
              Я очередной раз высказываю своё мнение.

              И пачиму Ваше мнение так стабильно совпадает с мнением WP, над которым так же стабильно стебутся читатели WP?
              Так что разрешите остаться при своем мнении относительно Вас и Ваших комментариев.
              sogdy
    2. Венд Сегодня, 12:47
      Цитата: фигвам
      По словам главы государства, прежде всего необходимо искоренить проблемы, являющиеся причинами возникновения террористической опасности.

      Всё это время мы отступали бьют по всем направлениям, гибнут люди, хватит, пора готовить своё наступление,

      Этим и занимаемся.
      Венд
  2. NordUral Сегодня, 12:47
    Почему только проявили? И продолжаете на погибель России и народа страны.
    NordUral
  3. Romario_Argo Сегодня, 12:53
    я так понимаю, что если на Донбассе заварушка начнётся, даже 18 марта - то ВСУ от В.В. по зубам получит по любому...
    Romario_Argo
    1. фигвам Сегодня, 12:55
      Romario_Argo

      Заварушку устроят когда у нас начнётся чемпионат мира.
      фигвам
    2. Горный стрелок Сегодня, 13:00
      В любой момент. И его выступление по вооружениям - это было предупреждение... Если попробуете полезть - получите... Не для ВСУ - этим много не надо. А для НАТО - пока будем "принуждать к миру" ВСУ - не рыпайтесь. А то костей не соберете...
      Горный стрелок
    3. Гардамир Сегодня, 13:26
      если на Донбассе заварушка начнётся, даже 18 марта
      то есть вы намекаете, что это такой хитрый предвыборный ход. Попросить кума Порошенко, двинуть войска на Донбасс, победить (про потери можно не говорить) и вот он герой победитель, все на выборы.
      Гардамир
      1. котовский Сегодня, 17:21
        Скажите,вы правда верите что у Путина есть конкурент?
        Вы такой наивный.. winked
        Зачем ему еще пиариться? Ну зачем? Что за глупость?
        Из темы в тему...Выпейте и успокойтесь.
        котовский
        1. с-т Petrov Сегодня, 17:54
          Из темы в тему...Выпейте и успокойтесь.


          тогда, боюсь, революцию прямо с форума Гардамир начнет и станет диктатором laughing
          с-т Petrov
  4. Комментарий был удален.
    1. идунавы Сегодня, 13:01
      назарбаев еще и не то скажет,он же щас тоже подался в команду лизунов амерской пятой точки.
      идунавы
      1. Misha Честный Сегодня, 13:45
        Цитата: идунавы
        назарбаев еще и не то скажет,он же щас тоже подался в команду лизунов амерской пятой точки.

        Назарбаев последний из мудрых людей и коммунистов, кроме Лукашенко на всем нынешнем пространстве СНГ. Адекватный мужик. Уважаю. И уж точно из него поклонник секты "Вашингтона", как из вас либерал...Или вы все же...?
        Misha Честный
        1. sogdy Сегодня, 14:35
          Цитата: Misha Честный
          Назарбаев последний из мудрых людей и коммунистов, кроме Лукашенко на всем нынешнем пространстве СНГ. Адекватный мужик. Уважаю.

          Я вижу только, что все, что у него в республике еще не померло, принадлежит русским из РФ.
          sogdy
        2. Шалтай Сегодня, 15:18
          Цитата: Misha Честный
          Назарбаев последний из мудрых людей и коммунистов, кроме Лукашенко на всем нынешнем пространстве СНГ. Адекватный мужик. Уважаю. И уж точно из него поклонник секты "Вашингтона"

          Как говорил Цицерон (кажись ) каждому-своё . А Вас когда нибудь принимали в пионеры ? Вас учили где-нибудь целовать знамя , объясняли , что его целуют преклонив колено , взявшись за уголок , но не середину целуют стоя ! ? Вам попадались адекватные люди , которые частенько ставят себе прижизненные памятники ? Вы от многих слышали , что Северодвинск и Архангельск заселен тюрками ? В остальном поберегу Вашу картину мира , пока что . Не теряю надежду в Вашей адекватности .
          Шалтай
          1. Misha Честный Сегодня, 18:23
            Цитата: Шалтай
            А Вас когда нибудь принимали в пионеры ?

            Я не успел застать это время. Увы.
            Цитата: Шалтай
            Вам попадались адекватные люди , которые частенько ставят себе прижизненные памятники ?

            К примеру, Корейские Кимы вплоне адекватные. )
            Цитата: Шалтай
            Вы от многих слышали , что Северодвинск и Архангельск заселен тюрками ?

            Не знаю уж как там Северодвинск и Архангельск, но у меня в подъезде живут человек 30 средне-азиатов, учитывая, что это хрущевка и квартир всего 20. )
            Цитата: Шалтай
            В остальном поберегу Вашу картину мира , пока что . Не теряю надежду в Вашей адекватности .

            Аналогично. hi
            Misha Честный
        3. идунавы Сегодня, 18:11
          Цитата: Misha Честный
          Или вы все же...?

          А может вы?
          Цитата: Misha Честный
          Назарбаев последний из мудрых людей и коммунистов

          Ну ну,и потому к трампу ездил ,латиницу ввел,и от России потихоньку в сторону берет.
          идунавы
          1. Misha Честный Сегодня, 18:29
            Цитата: идунавы
            Ну ну,и потому к трампу ездил

            Миротворцы ныне в почете.
            Цитата: идунавы
            латиницу ввел

            А почему ВВП ввел глупую западную систему образования? Разве не из той же серии?
            Цитата: идунавы
            и от России потихоньку в сторону берет

            А разве нынешняя Россия ценит своих друзей и союзников? Спросите у Лукашенко, Кима, Кастро младшего и т.д....
            Misha Честный
            1. Sergej1972 Сегодня, 19:28
              Кастро младший высоко ценит помощь России. Зачем его приплели? В Казахстане, кстати, куда больше западных элементов в системе высшего образования по сравнению с российской.
              Sergej1972
              1. Misha Честный Сегодня, 19:37
                Цитата: Sergej1972
                Кастро младший высоко ценит помощь России

                Вы это Кастро скажите...
                Цитата: Sergej1972
                В Казахстане, кстати, куда больше западных элементов в системе высшего образования по сравнению с российской.

                Я не в курсе и ни разу об этом не слышал, хотя думаю что они и у нас в большом количестве есть. Дайте ссылку что ли...
                Misha Честный
                1. Sergej1972 Сегодня, 20:08
                  Заявления Кастро нетрудно найти в интернете. У Кубы и РФ сейчас очень хорошие отношения. Что касается Казахстана, зайдите на сайт министерства образования, или на сайты университетов Казахстана. Благо, пока что там всё дублировано на русский язык. Посмотрите их образовательные программы, структуру их высших учебных заведений. И убедитесь, что, по крайней мере, внешне, в Казахстане от советской модели высшего образования отошли в большей степени по сравнению с РФ. Они раньше перешли на систему кредитов, на двухуровневую систему бакалавриат-магистратура и т.д.
                  Sergej1972
                  1. Misha Честный Сегодня, 20:13
                    Цитата: Sergej1972
                    в Казахстане от советской модели высшего образования отошли в большей степени по сравнению с РФ.

                    О нее отошли в большей степени у нас. По-видимому планируют учить лишь "мясо". Остальные сами по себе.
                    Misha Честный
  5. groks Сегодня, 12:57
    Ну и что из этой говорильни можно вывести? Да ничего.
    Образование у нас хреновое, несправедливость на международном уровне - куда дальше, богаче мы не становимся. Значит наша страна становится отличной базой для террористов.
    groks
    1. sogdy Сегодня, 13:47
      Цитата: groks
      Образование у нас хреновое, несправедливость на международном уровне - куда дальше, богаче мы не становимся. Значит наша страна становится отличной базой для террористов.

      Наверно, столица.
      sogdy
      1. groks Сегодня, 15:06
        Здрасьте, господин Абрамович! В среднем у нас неплохая зарплата. Да?
        И в вашей реальности, спортсмены РФ выступали под флагом своей страны. И в магазинах всё дешевеет.
        Можно узнать тогда - это параллельная или перпендикулярная реальность?
        groks
        1. sogdy Сегодня, 19:55
          В нашей реальности в полукилометре от города можно не вернуться. Потому что лес.
          И сюр в представлениях не прокатывает. Потому что лес.
          А "спортсмены РФ" мне и раньше были параллельны.Да и в службе "спортсмен" было отрицательным критерием. И да, дешевеет. Даже содержание собаки стало дешевле.
          Вот и спрашиваю: Ваши запросы очень "столичные", Вы сами из столицы?
          Зарплата? А зарабатывать ее не пробывали? Как все, постепенно. Или надо все сразу - и помереть в 35-50, хорошо, если своей смертью и не вогнав всех родственников в долги?

          А семью Абрамовичей я уважаю. Они еще оттуда - Морозовы, Зингеры, Наганы...
          sogdy
          1. groks Сегодня, 20:37
            Мы уже обсуждали и откуда я и сколько зарабатываю. Для склеротиков в профиль и смотреть сообщения.
            А "спортсмены РФ" мне и раньше были параллельны
            Есть закавыка - деньги на них бюджетные потрачены и престиж страны общий на всех, а от того престижа зависит, насколько на нас брезгливо будут смотреть в европах.
            И да, дешевеет
            Вот я и интересуюсь - параллельная или перпендикулярная? Координаты в тинктуре?
            А семью Абрамовичей я уважаю
            Ды кто бы сомневался.
            groks
  6. Горный стрелок Сегодня, 12:57
    Короче, маятник нельзя оттягивать в одну сторону БЕСКОНЕЧНО. Он пошел в другую сторону. Попробуй останови...
    Горный стрелок
    1. rocket757 Сегодня, 13:18
      Пошёл, пошёл ... а цепь\ трос не прогнил за тот, предыдущий период? Инерцию\ тяжесть такую выдержит?
      Шот не помню, что власти шибко заботились за целостность механизма???
      rocket757
      1. groks Сегодня, 15:08
        А нафига им? У них теперь есть РГ, ССО и скоро будут ещё и ЧВК.
        groks
    2. Галеон Сегодня, 15:20
      Сдается мне, кто-то пытается выступлениями в медиа "мучительно оттягивать свой конец" lol
      Я не о вас конечно же.
      Галеон
  7. Masya Masya Сегодня, 13:03
    прежде всего необходимо искоренить проблемы, являющиеся причинами возникновения террористической опасности.

    искоренить проблему, значит искоренить вашингтон!!!
    Masya Masya
    1. rocket757 Сегодня, 13:14
      Да фиг на фашингтон! Свою страну сильнее и лучше для своих людей делать надо!
      rocket757
      1. Masya Masya Сегодня, 13:16
        Цитата: rocket757
        Свою страну сильнее и лучше для своих людей делать надо!

        Всё в наших руках! love
        Masya Masya
        1. Комментарий был удален.
          1. Masya Masya Сегодня, 13:27
            Вы, эксклюзивны и качественны... ломать- то просто, а построить и 18 лет не хватит...Вы, умелец постройте...
            Masya Masya
            1. Комментарий был удален.
              1. Masya Masya Сегодня, 13:38
                Цитата: Печеньки Госдепа
                Может у вас просто руки растут не из того места?

                может наоборот из того? на судьбу не жалуюсь! живу, радуюсь и, Вам, того же желаю!!! love
                P.S?
                жертв Первого канала.
                телеящик не смотрю... извините...
                Masya Masya
                1. Комментарий был удален.
                2. новичок Сегодня, 13:49
                  Марина, не обращайте внимания на всякие появившиеся ники типа госдепа или сиэнэн. их будет больше, чем ближе конец их зарплаты_ 18число. вы же знаете их методики, главное нашуметь или нашоуменить_ их этому учат. не порте себе настроение.
                  новичок
                  1. Комментарий был удален.
            2. sogdy Сегодня, 14:01
              Кроме дискуссии Лема со Шкловским была дискуссия Лема (философа) с Азимовым. Там впервые прозвучало, что Третья Мировая будет войной с террористами. Азимов сказал, что персонифицированно никто не посмеет начать войну, спрячутся за теми, кто никого не представляет, даже себя.
              А потом Есиков развил мысль, сказав, что 21 век - век мифов и магии. Мифичность убеждений - питательная среда террористов, что так ярко доказала ИРА.
              Эт все рассуждизмы, но напрягает.
              sogdy
        2. rocket757 Сегодня, 14:39
          В единстве наша сила! Так и никак иначе!
          С наступающим праздником Марина! soldier
          rocket757
          1. rocket757 Сегодня, 14:47
            Печенюшкин? Какой смешной! Глаза нам открыл?
            Мы будем жить не за, а вопреки всему!
            Ничего, люди хоть и долго учатся, научаться управлять своей жизнью и страной!
            Главное нам надо стать ВСЕМ ВМЕСТЕ! Не за власть, не за буржуинов всяких, лекции и поучения читающих, а за народ трудовой, созидатель всего что есть!
            rocket757
            1. Анти-Корр. Сегодня, 14:51
              Цитата: rocket757
              Главное нам надо стать ВСЕМ ВМЕСТЕ! Не за власть, не за буржуинов всяких, лекции и поучения читающих, а за народ трудовой, созидатель всего что есть!

              Согласен. А кто возглавит сие действо? hi
              Анти-Корр.
              1. rocket757 Сегодня, 15:00
                Извини друг soldier не знаю ответа.
                Очень хочется увидеть нового ДАНКО ... или ещё кого. Нет пока. Такое не каждый век находиться!
                Товарищ верь , она взойдёт .... и будем хорошие песни петь, на нашей Заречной!
                Эт я себя так вдохновляю. Если будем МЫ то и ДАНКО найдётся ... мне одному такого не найти!
                rocket757
                1. Анти-Корр. Сегодня, 15:19
                  Цитата: rocket757
                  Товарищ верь , она взойдёт .... и будем хорошие песни петь, на нашей Заречной!

                  Конечно верю drinks
                  Цитата: rocket757
                  т я себя так вдохновляю. Если будем МЫ то и ДАНКО найдётся ... мне одному такого не найти!

                  Помнится там людишки даже осколки пылающего сердца затоптали, так , на всякий случай.
                  Понимаешь, мы даже ,порой,слушать и слышать друг друга не хотим, хотя все понимаем, что нужно всё менять, но так аккуратненько , чтобы без фин.потерь и лишь бы хуже не было, хотя "хуже" уже есть, но это "хуже" медленное и стабильное, а вдруг пронесёт, недимон одумается, "кореша" вернут деньги и наступит эра благоденствия и милосердия. К сожалению, так не будет.
                  Анти-Корр.
                  1. rocket757 Сегодня, 20:04
                    В тот раз затоптали - Как бы чего не вышло! - и ещё топтать будут! ... всё равно выйдет! Если все вместе к свету пойдём!
                    Забаненый печенюшкин шо то донести до нас пытался? не донёс, по делу надо было сразу говорить, а пустое бла, бла, никому не нужно! Похоже оттуда из за бугра и предложить то нечего, одно бла, бла.
                    Самим надо дело делать и велосипед не изобретать, а так как предки дела вершили! С учётом прошлых ошибок конечно, если не все грабли известны, то хотя бы большая часть. Не наступать!
                    rocket757
            2. Комментарий был удален.
  8. Rostislav Сегодня, 13:04
    Открытое признание ошибок - уже хорошо. В определенной мере защита от повторного наступания на грабли.
    Еще бы механизм придумать, чтобы разные меченые и другие шельмы во власть не пробирались...
    Rostislav
    1. rocket757 Сегодня, 13:12
      Всё давно придумано, неча заседать, балаболить надо работать и делать то что должно!
      rocket757
    2. Гардамир Сегодня, 13:22
      Открытое признание ошибок - уже хорошо.
      не надейтесь это предвыборное обострение потом пройдёт.
      Гардамир
      1. rocket757 Сегодня, 14:48
        Обострение и правда пройдёт, проблемы останутся, эт точно!
        rocket757
      2. котовский Сегодня, 17:25
        К сожалению не пройдет..Как ныли так и будете ныть.. recourse
        котовский
        1. rocket757 Сегодня, 19:53
          Зачем? Шо от нытья проблемы решены будут?
          rocket757
  9. Denis Obukhov Сегодня, 13:05
    Вова, лучше поведай, почему экономикой России до сих пор руководят одни и теже люди почти 18 лет. Они давно доказали свою профнепригодность , но ты как лучший из лучших менеджеров все равно держишь их у груди.... Или опять тут Госдеп США виноват, что пообещали?
    Denis Obukhov
  10. rocket757 Сегодня, 13:10
    Знаем мы, что сдали МНОГО! Смотрели как "отвоёвывали" прежние позиции ... всё грустно, но народ то ГОТОВ идти и дальше по такому нелёгкому пути. Как власть? Достойна такого НАРОДА? Мы пока кряхтим, но можем устать ждать!
    rocket757
  11. BAI Сегодня, 13:12
    2 анонимные статьи подряд про «Миропорядок 2018». Почему нельзя было одной сразу? Или автор смотрит фильм и по мере просмотра статьи выдает?
    BAI
  12. Гардамир Сегодня, 13:18
    Вот интересно самовыдвиженец все эти фильмы на свои деньги снимает?
    Гардамир
    1. sogdy Сегодня, 13:53
      Цитата: Гардамир
      Вот интересно самовыдвиженец все эти фильмы на свои деньги снимает?

      А чеж ты здесь спрашиваешь, а не в ЦИК? Тролишь помаленьку?
      sogdy
      1. Гардамир Сегодня, 14:05
        ты здесь спрашиваешь
        Ну здесь же рассказывают, про то как Грудинин вывез все богатства России. А ЦИК мы спросим позже.
        Гардамир
        1. Голован Джек Сегодня, 14:12
          Цитата: Гардамир
          здесь же рассказывают, про то как Грудинин вывез все богатства России

          А кто-то тут не умеет читать...
          Цитата: Гардамир
          ЦИК мы спросим позже

          Тапки не смешите, они и так смешные. "Спросят" оне, панимаишь negative
          Голован Джек
          1. Гардамир Сегодня, 14:32
            А кто-то тут не умеет читать.
            тогда посмотрите.
            Гардамир
            1. Голован Джек Сегодня, 14:36
              Цитата: Гардамир
              тогда посмотрите

              Какое отношение приведенная Вами агитка имеет к Вашему же утверждению:
              Цитата: Гардамир
              Ну здесь же рассказывают, про то как Грудинин вывез все богатства России

              Это вопрос, если что yes

              Правильный ответ - никакого не имеет. У Вас, походу, не только с чтением проблемы request
              Голован Джек
              1. Гардамир Сегодня, 14:52
                Это вопрос
                Давайте заключим сделку. Вы не комментируете мои заметки до 18 марта, я после 18 независимо от итогов выборов не появляюсь на ВО.
                Гардамир
                1. Голован Джек Сегодня, 15:00
                  Цитата: Гардамир
                  Вы не комментируете мои заметки до 18 марта, я после 18 независимо от итогов выборов не появляюсь на ВО

                  Вы вольны делать все, что Вам заблагорассудится.
                  Не комментировать Вас? Зачем, Вы одна из моих любимых, кхм, игрушек...
                  Цитата: Гардамир
                  Давайте заключим сделку

                  Нет. На энто я пойтить не могу (ц).
                  Голован Джек
                  1. Гардамир Сегодня, 15:04
                    На энто я пойтить не могу
                    начальство не разрешит?
                    Не комментировать Вас? Зачем,
                    я заметил, что честность и порядочность вам не знакомы, да и зачем...
                    Гардамир
                    1. Голован Джек Сегодня, 15:07
                      Цитата: Гардамир
                      честность и порядочность вам не знакомы, да и зачем...

                      Вы плохой тролль, Гардамир. Хватит вилять и переводить стрелки, просто признайте уже, что очередной раз сели в лужу.

                      Добрый Вам совет - не вылезайте из нее... никогда, Вы все равно с хорошей регулярностью в нее попадаете laughing
                      Голован Джек
                      1. Гардамир Сегодня, 15:12
                        Добрый Вам совет
                        не выпускайте собачонку гулять. Сдохнет! Это угроза, если чё.
                        Гардамир
        2. sogdy Сегодня, 14:17
          Цитата: Гардамир
          Ну здесь же рассказывают,

          Не оправдание
          Цитата: Гардамир
          А ЦИК мы спросим позже.

          Через час?
          sogdy
          1. Гардамир Сегодня, 14:31
            Не оправдание
            Почему же одним можно поливать грязью, другим просто заметка не прощается.
            Гардамир
          2. котовский Сегодня, 17:28
            Прикольно что по началу они даже фамилию его запомнить не могли,
            Грудиным называли.. laughing
            котовский
  13. iouris Сегодня, 13:25
    Некомпетентность (халатность) первых лиц государства тоже есть уголовное преступление, а Горби пирует в задании ВВИА им. Н.Е. Жуковского, демонстрируя эффективный алгоритм.
    iouris
  14. Комментарий был удален.
  15. шурави Сегодня, 14:04
    Ну, какая некомпетентность? Это ничто иное как предательство.
    шурави
    1. sogdy Сегодня, 14:20
      Цитата: шурави
      Ну, какая некомпетентность? Это ничто иное как предательство.

      И где ж Вы были до 17 года? то есть в конце 80х? Предавали потихоньку?
      sogdy
      1. шурави Сегодня, 14:24
        Цитата: sogdy
        Цитата: шурави
        Ну, какая некомпетентность? Это ничто иное как предательство.

        И где ж Вы были до 17 года? то есть в конце 80х? Предавали потихоньку?


        Как где? Проходил кадровую службу в рядах СА. И если вы забыли, к ней, к СА, никаких претензий. Армия никого не предала, предали её.
        шурави
        1. sogdy Сегодня, 14:39
          Цитата: шурави
          Проходил кадровую службу в рядах СА.

          Так ить получается, что с помощью СА и предали. (Не взбрыкивай, сам там же служил.)
          Стоит поискать другие аргументы.
          sogdy
          1. шурави Сегодня, 14:52
            Цитата: sogdy
            Цитата: шурави
            Проходил кадровую службу в рядах СА.

            Так ить получается, что с помощью СА и предали. (Не взбрыкивай, сам там же служил.)
            Стоит поискать другие аргументы.


            Разве где-то в задачах СА было нечто: стоять на страже государственного строя? Или был факт внешней агрессии против которого СА не выстояла?
            Вы СА с КГБ, или МВД не перепутали?
            шурави
            1. Sergej1972 Сегодня, 19:46
              Даже в кабинетах НВП висели в каждой школе плакаты о том, что армия стоит на защите государственного строя и территориальной целостности страны. В ряде случаев, когда стоит угроза единству государству, общественной безопасности, и когда не справляются силы правопорядка и спецслужбы, армии не зазорно прийти им на помощь. Французские офицеры не возмущались, когда де Голль в 1968 г., во время беспорядков, приказал подвести к Парижу бронетанковые и ракетные части, а также собирался перебросить в столицу французские войска из ФРГ. Американская армия использовалась для подавления расовых бунтов в Лос-Анджелесе. Вспомним события в КНР 1989 г. И французские, и китайские, и прочие офицеры считали вполне нормальным, когда армию использовали для решения внутренних вопросов.
              Sergej1972
              1. шурави Сегодня, 20:13
                Цитата: Sergej1972
                Даже в кабинетах НВП висели в каждой школе плакаты о том, что армия стоит на защите государственного строя и территориальной целостности страны. В ряде случаев, когда стоит угроза единству государству, общественной безопасности, и когда не справляются силы правопорядка и спецслужбы, армии не зазорно прийти им на помощь. Французские офицеры не возмущались, когда де Голль в 1968 г., во время беспорядков, приказал подвести к Парижу бронетанковые и ракетные части, а также собирался перебросить в столицу французские войска из ФРГ. Американская армия использовалась для подавления расовых бунтов в Лос-Анджелесе. Вспомним события в КНР 1989 г. И французские, и китайские, и прочие офицеры считали вполне нормальным, когда армию использовали для решения внутренних вопросов.


                Вы документально подтвердить обязанность армии стоять на защите государственного строя сможете? Или это так, для красного словца?
                шурави
  16. Xscorpion Сегодня, 14:24
    Цитата: шурави
    Ну, какая некомпетентность? Это ничто иное как предательство.


    Вообще он имеет в виду развал Советского Союза и последующие за ним 90-е ,когда Россия потеряла практически все свои позиции.Он ни слова не говорит о том,что это было сделано в годы его правления.
    Xscorpion
    1. шурави Сегодня, 14:34
      Цитата: Xscorpion
      Вообще он имеет в виду развал Советского Союза и последующие за ним 90-е ,когда Россия потеряла практически все свои позиции.Он ни слова не говорит о том,что это было сделано в годы его правления.


      Всё же к концу восьмидесятых, полковник КГБ. Не столь маленькая фигура.
      Впрочем, предъявить обвинения старшему лейтенанту авиации на то время, куда проще. hi
      шурави
  17. Сергей Д_2 Сегодня, 14:34
    Понабирали специалистов через газету" Из рук в руки" .....Рогозиных всяких....
    Сергей Д_2
  18. кедр Сегодня, 15:03
    Цитата: andre
    Один высоколетающий знакомый пояснил, что табуреткину дали команду освободить армию от хлама и гири на ногах, в виде домов офицеров,непрофильных активов, баз и т.д. А так же укрепить в сознании всей просвещенной планеты, что наша армия в опе. Но сами понимаете, Остапа понесло.




    К сведенью. Сердюкову вместе с начальником Генерального штаба Макаровым присвоили высокое звание Героя России за-то, что они нашу армию вытащили.
    А ваша армия засела в глубокой ж попе и воняет оттуда.
    кедр
    1. Karabin Сегодня, 20:32
      Цитата: кедр
      К сведенью. Сердюкову вместе с начальником Генерального штаба Макаровым присвоили высокое звание Героя России

      Надо еще бюсты на родине героев поставить. fool А в Елкин-центре поставить памятник "кедрам", как собирательному образу скорбных умом.
      Karabin
  19. Brekset Сегодня, 15:19
    Хребет терроризма это США а Гейропппппппппа слепа помогает пЕндес. Гейропппппппппа по не воле исполняет директива обкома. Терроризм существует на средства запада и это их инструмент. Если договорится , то не со странами запада. Я думаю их нужно просто игнорировать. Пустить Эрдагана как торпедо , пусть чистит свое дерьмо а потом с ним всегда можно разобраться. С Саудитамий , пока они на перепутье нужно усилитель сношения. В свете тенденции снижения авторитета пЕндес , они с радостью пойдут на любую авантюру да бы сохранить лояльности с Москвой. Нам сейчас не нужно оглядываться особо, просто нужно делать свое дело честно и ответственно.Теперь Россия не должна отчитываться. Если кому что не нравится пусть пишут заявление а Москва в порядке очереди рассмотрит кому что положена .Когда туз в руках да и в рукаве есть кое что, тогда нужно западу кнокать как следует. Это сборище шлюх и их место нужно УКАЗАТЬ они быстрее поймут ,ведь они ищут где толще и больше. Просто они за 70 лет уже смирился с своею участью , им какая разница кто их дерет.
    Brekset
    1. starpom Сегодня, 18:48
      Цитата: Brekset
      Если кому что не нравится пусть пишут заявление а Москва в порядке очереди рассмотрит кому что положена

      starpom
  20. Голован Джек Сегодня, 15:20
    Цитата: Гардамир
    Добрый Вам совет
    не выпускайте собачонку гулять. Сдохнет! Это угроза, если чё.

    Экий Вы, Гардамир... нетолерантный laughing

    "Собачонке" Вы на ползуба, есличе wink
    Голован Джек
  21. Dikson Сегодня, 15:56
    То есть кандидат в президенты признал полную несостоятельность и крах внешней политики страны, которой он управляет уже много лет.. перед выборами.. И , рассуждая некомпетентности, про Табуреткина и его мадам , про раздачу территорий Норвегии и Китаю он как то скромно промолчал.. Про Каддафи, с которым вместе в бедуинской палатке, поставленной прям на территории Кремля, слушал выступление Мирей Матье, без оркестра и микрофонов тоже не вспомнил.. Про сданные базы во Вьетнаме и на Кубе, про заискивание перед "партнёрами" в течении многих лет, про "Мистрали", про сбитые самолёты.. - "некомпетентность и непонимание".. Остаётся добавить- " на ошибках учатся" .. а лучше: "понять и простить"... У нас вообще давным давно основная положительная характеристика для попадания на руководящие должности - некомпетентность.. много раз сталкивался с тем, что МИНИСТРЫ тупо путают Краснодарский и Красноярский края.. Насрать им там, в своих кабинетах, как и что в стране называется и где находится.. А чем армейцы и политики хуже ? "С необразованным молодым человеком.." - что, пришло время очередную реформу образования замутить? Давно пора! три класса церковно-приходской школы для всех, кто за МКАДОМ - вполне достаточно.. "Патриотизм -это яркое, живое и аргументированное объяснение, почему мы должны жить хуже, чем люди в других странах".. И мою страну с самой Революции регулярно пичкают лекарством: "ВОТСКОРОЗАЖИВЁМ!"
    Dikson
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