Вьетнамцы задумались об участии в "Танковом биатлоне"

Вьетнамские СМИ обсуждают возможное участие своей команды в "Танковом биатлоне", который ежегодно проводит Российское Минобороны, сообщает портал baodatviet.vn.Издание отмечает, что турнир по этим прикладным соревнованиям привлекает внимание всей планеты. С каждым годом масштабы военных игр увеличиваются, расширяется география участников.Многие во Вьетнаме хотели бы, чтобы их танкисты тоже продемонстрировали свое мастерство в России. Тем более, в ближайшее время армия страны собирается получить основные боевые танки T-90С и T-90СК, и вероятно, настало самое подходящее время для этого.Участвуя в "Танковом биатлоне", вьетнамцы хотят познакомится с современными российскими танками T-72Б3, получить хорошую практику стрельбы и вождения техники, которая, как считают вьетнамские эксперты, очень близка к экспортным T-90С.Напомним, что в "Танковом биатлоне" команды выступают, в основном, на танках российского производства, предоставленных принимающей стороной. Свою технику привозили только китайцы (Тип 96), индийская команда (Т-90С, которые выпускают по российской лицензии) и белорусы (T-72Б3 новейшей модификации, закупленные в РФ).Представители Кувейта тоже выступали на российской технике, хотя на родине эксплуатируют американские танки Abrams.Команде Зимбабве только на "Танковом биатлоне" удалось впервые познакомиться с современной бронетехникой, дома им приходиться служить на советских и китайских боевых машинах разработки 50-х гг.Поэтому не удивительно, что вьетнамцы не против приобрести аналогичный опыт и выжать максимальный эффект из своей возможности участия в этом грандиозном бронетанковом соревновании, передает "РГ-Сила"