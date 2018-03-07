20:41 07 марта
«Военному обозрению» нужен помощник выпускающего редактора. Должностные обязанности: подбор иллюстративного материала и формирование заголовков. Требования к соискателям: журналистский опыт, творческие способности, умение быстро анализировать текст, грамотность и ответственность. Обращаться: [email protected]

Вьетнамцы задумались об участии в "Танковом биатлоне"

Вьетнамские СМИ обсуждают возможное участие своей команды в "Танковом биатлоне", который ежегодно проводит Российское Минобороны, сообщает портал baodatviet.vn.

Издание отмечает, что турнир по этим прикладным соревнованиям привлекает внимание всей планеты. С каждым годом масштабы военных игр увеличиваются, расширяется география участников.

Вьетнамцы задумались об участии в "Танковом биатлоне"



Многие во Вьетнаме хотели бы, чтобы их танкисты тоже продемонстрировали свое мастерство в России. Тем более, в ближайшее время армия страны собирается получить основные боевые танки T-90С и T-90СК, и вероятно, настало самое подходящее время для этого.

Участвуя в "Танковом биатлоне", вьетнамцы хотят познакомится с современными российскими танками T-72Б3, получить хорошую практику стрельбы и вождения техники, которая, как считают вьетнамские эксперты, очень близка к экспортным T-90С.

Напомним, что в "Танковом биатлоне" команды выступают, в основном, на танках российского производства, предоставленных принимающей стороной. Свою технику привозили только китайцы (Тип 96), индийская команда (Т-90С, которые выпускают по российской лицензии) и белорусы (T-72Б3 новейшей модификации, закупленные в РФ).

Представители Кувейта тоже выступали на российской технике, хотя на родине эксплуатируют американские танки Abrams.

Команде Зимбабве только на "Танковом биатлоне" удалось впервые познакомиться с современной бронетехникой, дома им приходиться служить на советских и китайских боевых машинах разработки 50-х гг.

Поэтому не удивительно, что вьетнамцы не против приобрести аналогичный опыт и выжать максимальный эффект из своей возможности участия в этом грандиозном бронетанковом соревновании, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: Ренат Закиев/РГ
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 27

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. самый главный Сегодня, 12:41
    Давно пора!!! Вьетнамцы хорошие солдаты! Интересно будет их противостояние с Китаем. Занимаем лучшие места и наслаждаемся зрелищем!
    самый главный
    1. Shurik70 Сегодня, 12:50
      в "Танковом биатлоне" команды выступают, в основном, на танках российского производства, предоставленных принимающей стороной. Свою технику привозили только китайцы, индийская команда и белорусы

      А вот это для меня новость ... belay
      Всегда полагал что все демонстрируют выучку НА СВОИХ танках, которые знают до последней заклёпки на траках ... Даже украинцы ведь поехали на НАТОвские танковые соревнования на своих танках.
      Shurik70
      1. Horst78 Сегодня, 12:55
        Цитата: Shurik70
        Даже украинцы ведь поехали на НАТОвские танковые соревнования на своих танках.

        И дали им пендюлей lol
        Horst78
        1. шура матросов Сегодня, 12:59
          Почему бы российским экипажам не съездить на НАТОвский биатлон? Пущай там дадут всем пендюлей fellow
          шура матросов
          1. Shurik70 Сегодня, 13:05
            Цитата: шура матросов
            Почему бы российским экипажам не съездить на НАТОвский биатлон? Пущай там дадут всем пендюлей fellow

            После украинцев - нас не пустят. Украинцы доказали, что наши танки лучше, осталось только подтянуть взаимодействие с частями поддержки (единственное, в чём украинцы уступили). Но не факт, что российские команды и в этом НАТОвцев не обойдут.
            Shurik70
            1. шура матросов Сегодня, 13:17
              Там несколько иной формат соревнования - в российском упор делается на 1) боевую подготовку и выучку экипажа; 2) возможности техники (танка) как боевой единицы;
              - в натовском упор делается на взаимодействие в группе (умение работать по данным разведки и самим работать в качестве целеуказателя) + экипаж показывает умения в ориентировании, оказания медпомощи, стрельбе из личного стрелкового оружия...). Так сказать несколько другая концепция
              шура матросов
    2. шура матросов Сегодня, 12:53
      Да и не только Вьетнам хотелось бы увидеть. Например, хотелось бы увидеть сирийские экипажи, кувейтский экипаж на 'Абрамсе' или индийский на 'Арджуне', украинский на 'Оплоте' (почему бы и нет, политическую составляющую пропустим, просто посмотреть кто на что гаразд). Мечты? Скорее да, но интерес к 'танковому биатлону' от этого только бы вырос
      шура матросов
      1. Васян1971 Сегодня, 13:05
        Цитата: шура матросов
        украинский на 'Оплоте'

        Думаю, они застесняются... И потом, неохота становиться "агентами Кремля" в случае полного самослива.
        Васян1971
        1. шура матросов Сегодня, 13:22
          Я же и говорю - мечты. Хотя хотелось бы посмотреть в параллельной гонке Т-72 (90), Т-84 и 'Абрамс'. На что они способны в пределе
          шура матросов
          1. Paranoid50 Сегодня, 20:02
            Цитата: шура матросов
            Хотя хотелось бы посмотреть в параллельной гонке Т-72 (90), Т-84 и 'Абрамс'.

            Дык, у "абрашки" иная весовая категория, как в боксе. Неплохо бы тогда организовать соревнования, разбив машины на категории: средние, полутяжи, тяжёлые.Тогда супротив "абрашки и "морковки" нашим пришлось бы выставить ИС-7 из Кубинки. wassat
            Paranoid50
      2. BerBer Сегодня, 13:11
        Да вообще лучше воевать так, чем реально.
        BerBer
        1. шура матросов Сегодня, 13:43
          Цитата: BerBer
          Да вообще лучше воевать так, чем реально.

          АБСОЛЮТНО СОГЛАСЕН С ВАМИ! good drinks
          шура матросов
  2. Alex-a832 Сегодня, 12:52
    Чего тут думать?! Заявку надо готовить и команду.
    Alex-a832
  3. Horst78 Сегодня, 12:54
    А чтоб и нет fellow Всегда рады winked
    Horst78
  4. Alexey-74 Сегодня, 12:54
    А мы не против что бы Кувейт и на своих ОБТ "Абрамс" поучаствовал....раз НАТОвцы и США не хотят попробовать!!!
    Alexey-74
  5. demo Сегодня, 13:01
    Интересно а ВАДА на проверку не пригласят?
    Вот была бы хохмачка их за мишенями поставить.
    demo
    1. BerBer Сегодня, 13:50
      Это усложнение программы соревнований, но я согласен. laughing
      BerBer
  6. Васян1971 Сегодня, 13:03
    " Напомним, что в "Танковом биатлоне" команды выступают, в основном, на танках российского производства, предоставленных принимающей стороной."
    И чем, интересно, это обусловлено? Неуж-то боязнью конкуренции импортной техники? Подозрительно...
    Васян1971
    1. Kurare Сегодня, 14:43
      Цитата: Васян1971
      И чем, интересно, это обусловлено? Неуж-то боязнью конкуренции импортной техники? Подозрительно...

      Большенство комант не имеют даже аналога Т-72Б3, так что, им свои танки привезти смысла нет. Кувейту американцы запретили привозить М1А2. Остаются только Китай и Индия. Китайцы на своем с каждым годом всё лучше и лучше гоняют, а индийцы свой лучший танк привезли, тобишь Т-90.
      Kurare
  7. rocket757 Сегодня, 13:05
    Вьетнамцы настоящие ВОИНЫ! Милости просим, научим и этому, как раньше учили многому другому!
    rocket757
  8. nesvobodnye Сегодня, 13:26
    Надо просить кого-то чтобы свои Абрамсы привезли, хотя бы тех же кувейтцев.
    nesvobodnye
    1. BerBer Сегодня, 13:51
      Амерцы не дадут. И так престиж теряют, а тут 100500 в грязь окунут.
      BerBer
      1. nesvobodnye Сегодня, 13:57
        Можетони выиграют вчистую?)) Чё ссать-то им как дитям? А боятся. Потому что знают про управление рисками на рынках вооружения.
        nesvobodnye
        1. BerBer Сегодня, 14:40
          Торгаши, одним словом. И все их "вундервафли" не такие уж и вундер.
          BerBer
  10. Xscorpion Сегодня, 14:27
    Цитата: nesvobodnye
    Надо просить кого-то чтобы свои Абрамсы привезли, хотя бы тех же кувейтцев.


    Им американцы запретили.
    Xscorpion
  11. Волька Сегодня, 16:31
    милости просим, спорта, эмоций и опыта работы с российской бронетехникой хватит всем...
    Волька
Картина дня