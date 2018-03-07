20:40 07 марта
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На Украине хотят переименовать Днепропетровскую область

Институт национальной памяти Украины ведет дискуссии о переименовании Днепропетровской области Украины в Сичеславскую в рамках реализации законодательства о "декоммунизации", сообщили в пресс-службе института.

Самым оптимальным, исторически и этнически обоснованным будет переименование области в Сичеславскую, так как это название якобы будет отражать казацкий этап истории края - отметили в пресс-службе.

На Украине хотят переименовать Днепропетровскую область



Согласно украинскому законодательству, для переименования области в стране необходимо внести изменения в конституцию, поскольку названия областей перечислены в ней. Для этого не менее 150 депутатов должны внести соответствующее представление в Верховную раду.

С мая 2015 года в стране действует закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других топонимических объектов в рамках борьбы с коммунистическим прошлым. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр и Кировограда в Кропивницкий.

На практике в ходе кампании новые власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего советского, но также от всего, напоминающего о вековых связях с Россией. Московский проспект в столице уже стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. По решению депутатов Киевского горсовета, на карте города не должно остаться ни одного названия, связанного с Москвой, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://asn.in.ua/ru
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Комментарии 32

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  1. майор Юрик Сегодня, 12:53
    Угу, в коломойщину! fool
    майор Юрик
    1. шура матросов Сегодня, 12:56
      А почему не в Екатеринославскую? recourse
      шура матросов
      1. хрыч Сегодня, 13:08
        Цитата: шура матросов
        А почему не в Екатеринославскую?

        Сiч - мовокаверкованное слово СЕЧЬ, а Сичеславская область будет созвучна области Сикаславской wassat
        хрыч
        1. HAM Сегодня, 13:41
          Прямо как то даже неприлично получается:секельславская lol
          HAM
    2. Владыка Ситх Сегодня, 12:57
      Вчера из Херсонской области В ПОЛНОМ! СОСТАВЕ, В ПОЛНОЙ! ВОЕННОЙ ЭКИПИРОВКЕ с боекомплектами выдвинулась 57-ая бригада, а также был отправлен состав с БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ военной техники: бронетранспортёрами, танками и др.

      Вчера по трассе Херсон-Мелитополь выдвинулась колонна из 14 бензовозов на базе КРАЗ и МАЗ.Местные жители, которые общались с военными из 57-ой бригады, утверждают, что срочно ВСЕ ЭТО ДВИЖЕТСЯ НА #ДОНБАСС

      Ждем наступления после выступления Порошенко

      Владыка Ситх
      1. шура матросов Сегодня, 13:04
        Увы, но все идет к этому (так думаю как с погодой более менее наладится). Тем более в генштабе ВСУ и не скрывают своих планов по силовому решению вопроса с Донбассом
        шура матросов
      2. demo Сегодня, 13:05
        Америкосы решили расстаться с проектом "Украина".
        Уже видно что дитя - даун, очень буйный и своенравный.
        demo
        1. шура матросов Сегодня, 13:36
          Америкосы вляпались с Украиной по самое нихочу - факт. Здесь, видимо, дело в ином - успехи России и ее союзников в Сирии (да и на всем Ближнем Востоке) очевидны (уже и Ирак хочет избавиться от американских войск). Гегемония и 'исключительность' некоторых идет к закату. И некоторым это не нравится. Вот и готовят гадости по всем фронтам - в Украине готовятся к силовому варианту, в Сирии снова заговорили о химоружии (не спроста видать), КНДР тоже где-то когда-то химию использовала, прибалты переживают что мало им НАТОвских войск (страшно им видите ли)
          Как-то так получается. Хочется ошибиться в своей 'аналитике' (очень хочется)
          шура матросов
      3. Slon_on Сегодня, 13:42
        Не смотря ни на что, руководство Украины решилось все таки на реализацию авантюрного "хорватского сценария". Вон даже МИ 24 первых модификаций реанимировали.
        Slon_on
    3. сибиралт Сегодня, 13:21
      Эдак, они и Куев скоро в Парасюкивск переименнуют! belay
      сибиралт
  2. Стройбат запаса Сегодня, 12:55
    Клоуны... Город Днiпро - центр Сичеславской области... "рукалицо"... Впрочем, как и Екатеринбург - центр Свердловской области. Но у нас хоть область не переименовывали.
    Стройбат запаса
    1. gm9019 Сегодня, 13:51
      Цитата: Стройбат запаса
      Впрочем, как и Екатеринбург - центр Свердловской области. Но у нас хоть область не переименовывали.

      А Санкт-Петербург - центр Ленинградской области - та же фигня...
      gm9019
  3. Alex-a832 Сегодня, 12:56
    А чего не в днипробандеровск? Болезнь протекает тяжело и сопровождается горячечным бредом...
    Alex-a832
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 12:57
    Должны же что-то делать власти в ищущей "дно" стране , где ничего вменяемо реального сделать уже давно не могут .
    КВУ-НСвД
  5. afrikanez Сегодня, 13:04
    А чего мелочиться то. переименуйте сразу страну! fool Что бы ни кто не догадался ("Операция Ы")
    afrikanez
    1. Ныробский Сегодня, 13:32
      Цитата: afrikanez
      А чего мелочиться то. переименуйте сразу страну! fool Что бы ни кто не догадался ("Операция Ы")

      Ага....переименовать в "Хреномутня Приевропейская" и обнести забором.
      Ныробский
  6. Ferdinant Сегодня, 13:07
    Они еще хотят днепропетровскую с запорожской обьединить,с целью оптимизации управления.
    Ferdinant
  7. Masya Masya Сегодня, 13:12
    Власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других топонимических объектов в рамках борьбы с коммунистическим прошлым

    интересно узнать, а сколько еще переименовать осталось? recourse работы непочатый край! wink
    Masya Masya
  8. Mamka pula Сегодня, 13:16
    В Екатеринославскую губернию
    Если уж декоммунизация
    Только так
    Mamka pula
    1. Avis-bis Сегодня, 14:00
      Цитата: Mamka pula
      В Екатеринославскую губернию
      Если уж декоммунизация
      Только так

      "Неможно". Екатерина — москальска оккупантка.
      Если поросенко такое подпишет, он же мгновенно подохнет от общей корёжливости организма.
      Avis-bis
  9. kit88 Сегодня, 13:28
    Че то я подзабыл. Эти клоуны в Крыму уже всё декоммунизировали?
    kit88
  10. Хаос Сегодня, 13:50
    Тоже бы убрать из нашего города все названия, связанные с москвой. По причине того, что все коренные москвичи высокомерные удоды. По причине того, что на региональные налоги жируют. По причине того, что там зарплаты и пенсии выше. Паршивый городишко, тянущий, хватающий, хапающий, сосущий из России все соки.
    Хаос
  11. sgr291158 Сегодня, 13:51
    Маразм прогрессирует.
    sgr291158
  12. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:53
    И сразу наступит перемога после переименований.
    Генерал Песчаных Карьеров
  13. Avis-bis Сегодня, 14:01
    изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других топонимических объектов в рамках борьбы

    ...за своё финансовое будущее. Это ж какие расходы. Не важно, что переиздание карт и изменение табличек и документации не будет выполнено и на 0,1%, но бабло то... Уже выделено, поделено и попрятано.
    Avis-bis
  14. дед_Костя Сегодня, 14:15
    Предельной декоммунизацией будут адреса типа "страна 404, область 28, город 31, улица 16, дом 121, кв 3".
    дед_Костя
  15. Антарес Сегодня, 14:16
    Ну и пусть ведет дискуссии этот Центр Памяти. Они так же хотели и календарь поменять(меньше праздников-больше пахать) теперь за область взялись. В общем ИБД занимаются. Все равно меняют не они. А те что меняют - заняты более важным.
    Новость не стоит яйца.
    Антарес
  16. Опер Сегодня, 14:48
    Ничего удивительного! Субъекты родства не то что не помнящие, а не имеющие всегда прежде всего стараются самоутвердиться за счет оплевывания истории, разрушения памятником и переименовывания всего и вся выдумывая названия! Днепропетровск вполне прогнозируемо превратился в Днепр! Хорошо еще не в Порошенков или Яценюковск. Деградация закономерна и на лицо!
    Екатеринослав был возведен во славу Екатерины Великой! Влюбленный в нее светлейший князь Потемкин собственноручно разработал концепцию города! Основанием города считается 9 мая 1787 года, когда путешествуя по вновь присоединенным землям Императрица заложила первый камень Преображенского собора! Возвращать исторические названия и переименовывать понятия совершенно разного порядка! Настоящее имя города то, которое дали ему основатели!
    Опер
  17. APASUS Сегодня, 16:31
    На Украине хотят переименовать Днепропетровскую область

    Понимаю.
    Это единственная проблема в стране !
    APASUS
  18. Просперо Сегодня, 16:40
    Шиза полнейшая,нет слов.
    Просперо
  19. KondratKo Сегодня, 17:18
    Пожалуйста, подскажите, где идёт народное голосование за переименование, есть предложение:

    А также, очень волнует, будут ли выдаваться победителям денежные вознаграждения, желательно не в гривнях.
    KondratKo
  20. Metallurg_2 Сегодня, 18:59
    300 голосов "за" в Верховном совете есть? Или опять придется депутатам долларовые взятки заносить?
    И кстати, почему Верховный совет не декоммунизировали до сих пор? Непременно переименовать. Например, хорошее название - Верховный гурт (то бишь стадо).
    Metallurg_2
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