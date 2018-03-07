На Украине хотят переименовать Днепропетровскую область

Институт национальной памяти Украины ведет дискуссии о переименовании Днепропетровской области Украины в Сичеславскую в рамках реализации законодательства о "декоммунизации", сообщили в пресс-службе института.Самым оптимальным, исторически и этнически обоснованным будет переименование области в Сичеславскую, так как это название якобы будет отражать казацкий этап истории края - отметили в пресс-службе.Согласно украинскому законодательству, для переименования области в стране необходимо внести изменения в конституцию, поскольку названия областей перечислены в ней. Для этого не менее 150 депутатов должны внести соответствующее представление в Верховную раду.С мая 2015 года в стране действует закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других топонимических объектов в рамках борьбы с коммунистическим прошлым. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр и Кировограда в Кропивницкий.На практике в ходе кампании новые власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего советского, но также от всего, напоминающего о вековых связях с Россией. Московский проспект в столице уже стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. По решению депутатов Киевского горсовета, на карте города не должно остаться ни одного названия, связанного с Москвой, передает ТАСС