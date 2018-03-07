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В Сирии замечена российская РЛС «Гармонь»
Сирийское небо теперь охраняет, в том числе Мобильная трехкоординатная радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 1Л122 «Гармонь», сообщает Российская газета со ссылкой на информацию сирийских источников.
В качестве подтверждения в Сети размещена данная фотография.
На фото изображена РЛС, смонтированная на гусеничном транспортере МТ-ЛБу. Технику на позиции охраняет военнослужащий сирийской армии. По соображениям безопасности фон окружающей местности завуалирован.
«РЛС "Гармонь" предназначена не только для того, чтобы "видеть" самолеты и вертолеты противника. С ее помощью можно обнаруживать крылатые ракеты. Кроме того, в настоящее время большую угрозу представляют беспилотники, и 1Л122 успешно фиксирует появление таких целей, несмотря на их малоразмерность», – говорится в материале.
Сообщается, что максимальная дальность обнаружения летящих объектов достигает 40 км, при этом цель может перемещаться со скоростью до 700 м/с и на высоте до 10-ти км. Для эффективности работы РЛС сопряжена со спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС.
По данным автора, станция «предназначена для работы с различными комплексами ПВО: от переносных, типа "Игла-С", до мобильных, таких как "Стрела-10", "Оса АКМ", "Тунгуска М1", "Тор" и другие».
В качестве подтверждения в Сети размещена данная фотография.
На фото изображена РЛС, смонтированная на гусеничном транспортере МТ-ЛБу. Технику на позиции охраняет военнослужащий сирийской армии. По соображениям безопасности фон окружающей местности завуалирован.
«РЛС "Гармонь" предназначена не только для того, чтобы "видеть" самолеты и вертолеты противника. С ее помощью можно обнаруживать крылатые ракеты. Кроме того, в настоящее время большую угрозу представляют беспилотники, и 1Л122 успешно фиксирует появление таких целей, несмотря на их малоразмерность», – говорится в материале.
Сообщается, что максимальная дальность обнаружения летящих объектов достигает 40 км, при этом цель может перемещаться со скоростью до 700 м/с и на высоте до 10-ти км. Для эффективности работы РЛС сопряжена со спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС.
По данным автора, станция «предназначена для работы с различными комплексами ПВО: от переносных, типа "Игла-С", до мобильных, таких как "Стрела-10", "Оса АКМ", "Тунгуска М1", "Тор" и другие».
Использованы фотографии: https://twitter.com/Syr_Mil_Wik
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