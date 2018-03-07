20:33 07 марта
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В Сирии замечена российская РЛС «Гармонь»

Сирийское небо теперь охраняет, в том числе Мобильная трехкоординатная радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 1Л122 «Гармонь», сообщает Российская газета со ссылкой на информацию сирийских источников.

В качестве подтверждения в Сети размещена данная фотография.




На фото изображена РЛС, смонтированная на гусеничном транспортере МТ-ЛБу. Технику на позиции охраняет военнослужащий сирийской армии. По соображениям безопасности фон окружающей местности завуалирован.

«РЛС "Гармонь" предназначена не только для того, чтобы "видеть" самолеты и вертолеты противника. С ее помощью можно обнаруживать крылатые ракеты. Кроме того, в настоящее время большую угрозу представляют беспилотники, и 1Л122 успешно фиксирует появление таких целей, несмотря на их малоразмерность», – говорится в материале.

Сообщается, что максимальная дальность обнаружения летящих объектов достигает 40 км, при этом цель может перемещаться со скоростью до 700 м/с и на высоте до 10-ти км. Для эффективности работы РЛС сопряжена со спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС.

По данным автора, станция «предназначена для работы с различными комплексами ПВО: от переносных, типа "Игла-С", до мобильных, таких как "Стрела-10", "Оса АКМ", "Тунгуска М1", "Тор" и другие».

Использованы фотографии: https://twitter.com/Syr_Mil_Wik
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Комментарии 17

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  1. Romario_Argo Сегодня, 13:22
    удобно! РЛС засекает БПЛА, и выдает сектор цели - расчету с ПЗРК типа Игла, Верба - и цель уничтожена!
    Romario_Argo
    1. 210окв Сегодня, 13:42
      Согласен.Только как то просто у Вас.Главное-кто там операторы.Если подобно этому челу-арабу,сомнительно что удачно применят.Наши-собьют.Согласен.
      Цитата: Romario_Argo
      удобно! РЛС засекает БПЛА, и выдает сектор цели - расчету с ПЗРК типа Игла, Верба - и цель уничтожена!
      210окв
      1. Dagon Сегодня, 14:01
        Только цена БЛА всего пару сотен зеленых, а вот ракета ПЗРК пару сотен тысяч зеленых
        Dagon
        1. 210окв Сегодня, 14:04
          Какой БЛА?С "Али"?И зачем по нему ракетой пулять?Сачком надежнее.
          Цитата: Dagon
          Только цена БЛА всего пару сотен зеленых, а вот ракета ПЗРК пару сотен тысяч зеленых
          210окв
          1. Dagon Сегодня, 14:05
            Так посмотрите на яндексе какие самопальные БЛА на базу запускали и все поймете
            Dagon
  2. Uncle Lee Сегодня, 13:25
    Дайте в руки мне "Гармонь" !
    Золотые штучки !
    Я любую в небе цель
    Доведу до ручки ! soldier
    Uncle Lee
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:35
      Цитата: Uncle Lee
      Дайте в руки мне "Гармонь" !

      ну теперь кто-то точно попляшет laughing
      Angel_and_Demon
  3. kamski Сегодня, 13:27
    скоро надо думать и балалайка появиться
    kamski
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 13:28
    Интересно , а как станция артразведки работает ? А так станция неплохая , при этом компактная и на вездеходном шасси...
    КВУ-НСвД
    1. Lock36 Сегодня, 13:37
      Засекает по траектории снаряда местоположение орудия.
      Lock36
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 13:42
      Цитата: КВУ-НСвД
      Интересно , а как станция артразведки работает ?

      это не станция артразведки - это радиолакационная станция, подробнее
      https://topwar.ru/68472-radiolokacionnaya-stanciy
      a-1l122-garmon.html
      Комплексы артиллерийской разведки семейства «Зоопарк», подробнее
      https://topwar.ru/80227-kompleksy-artilleriyskoy-
      razvedki-semeystva-zoopark.html hi
      Angel_and_Demon
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:49
        Цитата: Angel_and_Demon
        Цитата: КВУ-НСвД
        Интересно , а как станция артразведки работает ?

        это не станция артразведки - это радиолакационная станция, подробнее
        https://topwar.ru/68472-radiolokacionnaya-stanciy
        a-1l122-garmon.html
        Комплексы артиллерийской разведки семейства «Зоопарк», подробнее
        https://topwar.ru/80227-kompleksy-artilleriyskoy-
        razvedki-semeystva-zoopark.html hi

        Что такое Зоопарк я прекрасно знаю .. Просто хотлось знать есть ли у Гармони режимы засечки артбоеприпасов и счисления координат позиций помимо основных функций . Источники часто пишут об основном функционале опуская допвозможности . Может кто на этих станциях служил ? интересна инфа от первого лица . hi
        КВУ-НСвД
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:03
          Цитата: КВУ-НСвД
          Просто хотлось знать есть ли у Гармони режимы засечки артбоеприпасов и счисления координат позиций помимо основных функций .

          наврядли - слишком мала, у нее допвозможности - ручная переноска
          Angel_and_Demon
        2. Dagon Сегодня, 14:04
          Гармонь работает только по воздушным целям, как локатор контрбатарейной борьбы ее невозможно использовать да и не то назначение
          Dagon
  5. Micfoster Сегодня, 13:31
    Цитата: kamski
    скоро надо думать и балалайка появиться

    Много еще появится. У военных разработчиков с выдумкой всегда хорошо было. ПОДКИДЫШ например!
    Micfoster
  6. А. Привалов Сегодня, 13:43
    А для чего попу «Гармонь»? request
    А. Привалов
  7. Dagon Сегодня, 13:50
    Гармонь сделали еще в 2006 г., на 40 км она увидит только здоровый "боинг", по поводу обнаружения крылатых ракет-сомневаюсь, они летают низко, а из-за дц-диапазона у гармони провал в нижней зоне (специалисты подтвердят), ну а БЛА, скорее всего, сможет видеть только класса "мини" и выше, да и то на высотах. Да и судя по фото, это Модуль разведки и управления войсками ПВО тактического звена оснащенного локатором.
    Dagon
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