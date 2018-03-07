20:39 07 марта
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СМИ: Саудовская Аравия и Израиль близки к "сделке века"

Арабоязычная газета «Аль-Араби», выходящая в Лондоне, ссылается на египетский дипломатический источник, сообщая о переговорах между властями Саудовской Аравии и Израиля. В материале, обсуждение которого началось и в израильской прессе, заявлено, что переговоры между двумя странами «существенно продвинулись». При этом сами переговоры носят громкое название «сделка века».

В «Аль-Араби» заявлено, что саудовско-израильские переговоры в конечном итоге должны привести к нормализации отношений между Израилем и Палестиной, а значит между Израилем и «всем арабским миром».

СМИ: Саудовская Аравия и Израиль близки к "сделке века"



В публикации заявлено о том, что наследник саудовского престола провёл встречу с представителями высшего руководства государства Израиль. Из сообщения:
Были достигнуты соглашения в формате урегулирования, который готовится американской администрацией. В частности, Каир, участвующий в процессе, усилит своё давление на ХАМАС и всю Палестину с той целью, чтобы они приняли предложение Дональда Трампа.


В обмен на урегулирование палестинского вопроса Израиль получит право на развитие территорий на побережье Красного моря.

Из материала:
Израиль может быть подключен к строительству «города будущего», который расположится и на островах Саудовской Аравии.

Обращает на себя внимание тот факт, что сам процесс урегулирования многолетнего палестино-израильского конфликта описывается изначально как давление на палестинскую сторону, а не как консенсус в регионе на равноправных началах.

Использованы фотографии: stmegi.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 86

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  1. andrewkor Сегодня, 13:51
    С библейских времён я жду когда два братских народа арабы и евреи ,потомки Сима,наконец помирятся и будут жить в любви и согласии!
    andrewkor
    1. Misha Честный Сегодня, 13:54
      Цитата: andrewkor
      два братских народа арабы и евреи

      Это точно. Они друг друга стоят... Гнездо гадюк.
      Misha Честный
      1. Татьяна Сегодня, 14:04
        Обращает на себя внимание тот факт, что сам процесс урегулирования многолетнего палестино-израильского конфликта описывается изначально как давление на палестинскую сторону, а не как консенсус в регионе на равноправных началах.
        Да с Израилем всё, как всегда!
        Израиль опять хочет что-то замутить на БВ в свою пользу в обход учёта интересов Палестины!
        Татьяна
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:14
          Цитата: Татьяна
          Израиль опять хочет что-то замутить на БВ в свою пользу в обход учёта интересов Палестины!

          тут мутят полосатые, а саудиты выступают в роли дойной коровы,
          Были достигнуты соглашения в формате урегулирования, который готовится американской администрацией. В частности, Каир, участвующий в процессе, усилит своё давление на ХАМАС и всю Палестину с той целью, чтобы они приняли предложение Дональда Трампа.

          Израиль может быть подключен к строительству «города будущего», который расположится и на островах Саудовской Аравии.
          и за строительство этого города саудиты будут им платить hi
          Angel_and_Demon
          1. Татьяна Сегодня, 14:26
            Angel_and_Demon
            тут мутят полосатые, а саудиты выступают в роли дойной коровы,
            Именно так! Вы, Виктор, более верно и точнее выразили мою мысль.
            Каир, участвующий в процессе, усилит своё давление на ХАМАС и всю Палестину с той целью, чтобы они приняли предложение Дональда Трампа.
            Ну, а Каир выступит в роли поставки "пушечного мяса" для давления на ХАМАС по реализации данного "Израильского" проекта .
            Татьяна
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:33
              Цитата: Татьяна
              роли поставки "пушечного мяса" для давления

              скорее всего нет, просто перестанут поддерживать финансами, если палестинцы будут рыкаться, это кажем так дружба против Ирана
              оба государства сотрудничают в сфере данных разведки, особенно в отношении Ирана. На встрече в вашингтонском офисе Совет по международным отношениям, Анвар Эшки, саудовский генерал-майор в отставке и Дори Голд, бывший израильский посол, близкий к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, обсудили «общие интересы против Ирана»

              с наступающим love
              Angel_and_Demon
              1. Татьяна Сегодня, 15:00
                Angel_and_Demon
                скорее всего нет, просто перестанут поддерживать финансами, если палестинцы будут рыкаться, это кажем так дружба против Ирана
                У меня несколько другая информация. Сам Египет поддерживается на оказываемую ему помощь Израиля.
                с наступающим love
                Ха! Мне так и хочется сказать мужчинам в ответ: "И Вас тоже с праздником!" drinks
                Ибо мы вас, мужчин, обязательно чем-нибудь празднично-вкусненьким в этот День накормим, напоим и спать уложим, чтобы вы зря не шумели! Как говорится, отдыхайте и наслаждайтесь жизнью! А подарки себе мы сами - на ВАШИ деньги - уже купили, причём хорошие и то, что нам надо и нравится! Денюжки вы, мужчины, нам заранее на подарки уже подкинули! Ждём от вас теперь только цветы.
                Так что праздник общий - и все будет в полном ажуре! good yes
                Татьяна
                1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:07
                  Цитата: Татьяна
                  Сам Египет поддерживается на оказываемую ему помощь Израиля.

                  так вот из-за этого у Египта и был конфликт с саудитами
                  В ответ на «предательство» Египтом арабских государств и подписание мирного договора с Израилем, Саудовская Аравия и все арабские государства порвали дипломатические связи и заморозили помощь Египту. Саудовская Аравия и Египет возобновили отношения только в 1987 году.
                  так что Египет уже давно с евреями дружит и денежку от них исправно получает, но лучше платить чем воевать hi
                  Angel_and_Demon
                  1. KonoGon Сегодня, 16:02
                    Цитата: Angel_and_Demon
                    Египет уже давно с евреями дружит и денежку от них исправно получает,
                    Какую денежку?
                    KonoGon
                    1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:14
                      Цитата: KonoGon
                      Какую денежку?

                      денежную
                      Angel_and_Demon
                      1. KonoGon Сегодня, 16:20
                        Египет от Израиля никаких денег не получает, Наооборот, газ закупает в Израиле и будет платить. Большую денежку. Денежную.
                        KonoGon
        2. хрыч Сегодня, 14:18
          Цитата: Татьяна
          Да с Израилем всё, как всегда!

          Сауды нынче сами на соплях, в Йемене завязли, династические проблемы последнего сына Сауда, потеря своей наемной армии даишаков, ссора с братским по подлости Катаром, иссякла легкая нефть и пр. Вообще провал Арабской весны, как саудитская пакость, когда Сирия устояла, Тунис и Египет (ключевая арабская страна) провели контрреволюцию. Поэтому в арабском мире их влияние преувеличено.
          хрыч
    2. Svarog Сегодня, 14:01
      Цитата: andrewkor
      С библейских времён я жду когда два братских народа арабы и евреи ,потомки Сима,наконец помирятся и будут жить в любви и согласии!

      Они дружить крепко собрались против Ирана.
      Svarog
      1. антивирус Сегодня, 14:58
        еще больше ценить будут "мучеников"-террористов. Официоз -одно дело, другое-- народная ненависть
        антивирус
    3. Монос Сегодня, 14:01
      сам процесс урегулирования многолетнего палестино-израильского конфликта описывается изначально как давление на палестинскую сторону

      По другому и быть не может. Евреи и мусульмане-суниты взялись решать проблемы страны, где от 28 до 35% шиитов и от 35 до 39% христиан; Президент - христианин, спикер парламента - шиит и только премьр-министр - суннит (это по Конституции).
      Монос
      1. Sergej1972 Сегодня, 19:56
        Это вы про Ливан?
        Sergej1972
    4. Артек Сегодня, 14:02
      ну вот оказывается религиозные различия не преграда для тех кто торгует на американские доллары.
      Артек
      1. g1v2 Сегодня, 18:44
        Саудовская Аравия и Израиль давно уже стали союзниками против Ирана. Их разведки контактируют постоянно. Просто пока стараются не афишировать, тк арабская улица может не понять такой дружбы .
        g1v2
        1. Shahno Сегодня, 18:49
          Конечно... Ведь должны быть понятно. Что наша политика переманить на свою сторону большинство суннитских государств. На очереди Египет, тем более там и не против.
          Shahno
    5. К.А.С Сегодня, 14:06
      наверно еще столько же понадобится подождать. а то и больше!
      а я вообще жду когда все люди и братья и не братья ,наконец помирятся и будут жить в любви и согласии!
      К.А.С
    6. Bulrumeb Сегодня, 14:11
      С библейских времён я жду

      Да Вы никак Вечный еврей?
      Bulrumeb
    7. Geisenberg Сегодня, 19:46
      С каких пор саудиты решают за Палестину ? Иран вот может решить, только не будет. Так что всё это просто дым без огня.
      Geisenberg
  2. Misha Честный Сегодня, 13:53
    Как-будто кто-то сомневался, что евреи и сауды не договорятся...
    Misha Честный
    1. AlexKissner Сегодня, 13:57
      Арабы кинули евреям конфетку....
      AlexKissner
      1. Misha Честный Сегодня, 13:59
        Цитата: AlexKissner
        Арабы кинули евреям конфетку....

        Ну, тут кто кому еще что кинул... Пойди попробуй разобраться...
        Misha Честный
        1. AlexKissner Сегодня, 15:25
          Да чё тут разбираться ? Что те хитровы...нные, что эти !!! И те и другие - продажные.
          AlexKissner
    2. Chertt Сегодня, 13:59
      Цитата: Misha Честный
      Как-будто кто-то сомневался, что евреи и сауды не договорятся..

      У них общий враг -Иран. И общий хозяин -США. Конечно они договорятся
      Chertt
  3. GAF Сегодня, 13:57
    Израильтяне вызвали на ковер наследника аравийского. Предложили - хочешь жить, умей вертеться. Пришлось согласиться.
    GAF
  4. хрыч Сегодня, 13:58
    Чушь, после признания Иерусалима и отсутствия арабского государства, согласно резолюции ООН. Да и саудиты за арабский мир балакать не в праве.
    хрыч
    1. andj61 Сегодня, 15:48
      Цитата: хрыч
      Чушь, после признания Иерусалима и отсутствия арабского государства, согласно резолюции ООН. Да и саудиты за арабский мир балакать не в праве.

      Израиль вообще заявляет, что на территории бывшей британской подмандатной территории Палестина УЖЕ созданы еврейское - Израиль, и арабское государство - Иордания. И до провозглашения Израиля тогдашняя Трансиордания вообще не имела признанных границ.
      В ходе Арабо-израильской войны 1947—1949 годов Трансиордания оккупировала и в апреле 1950 года аннексировала Иудею и Самарию (Предиорданье, Западный берег реки Иордан), включая Восточный Иерусалим, после чего переименовалась в королевство Иордания.
      До Шестидневной войны 1967 года в королевство входили как восточный берег р. Иордан, бывший основной территорией Трансиордании до войны, так и захваченный — западный.
      В 1954 году Иорданией был принят закон, предоставляющий право на гражданство всем (кроме евреев), имевшим гражданство британской Палестины до 15 мая 1948 года и постоянно проживавшим в Иордании с декабря 1949 по февраль 1954 гг. В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль в считанные дни достиг победы, захватив Синайский полуостров, Сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты. Зелёная черта 1949 года стала административной границей между Израилем и новыми территориями.
      28 июня 1967 года распоряжением правительства Израиля израильская юрисдикция и муниципальные границы Иерусалима были распространены на иорданский (восточный) сектор Иерусалима и прилегающие к нему части Западного берега. Однозначная официальная аннексия Восточного Иерусалима Израилем произошла 30 ноября 1980 года, когда был принят Закон об Иерусалиме, объявляющий Восточный Иерусалим суверенной территорией Израиля, а весь город — его «единой и неделимой столицей».
      В сентябре 1970 палестинцы во главе с Арафатом подняли мятеж против короля Иордании. В результате боёв палестинцы были изгнаны в Ливан. После этих событий король Хуссейн резко пересмотрел свои взгляды на палестинсую проблему, перестал поддерживать ООП и Арафата (ранее он считал ООП во главе с Арафатом передовым отрядом борцов за оккупированные иорданские земли) и отказался от прежних притязаний.
      Но только в 1980-х годах Иордания формально отказалась от притязаний на территории к западу от Иордана, правда, «в пользу будущего арабского государства Палестина».
      Так что вывод прост - до 1980-х годов Иордания считала себя арабским государством на территории британской Палестины и претендовала на все земли Палестины, населённые арабами. А Израиль этих же взглядов придерживается до сих пор.А правы тут те, у кого в настоящее время больше прав! hi
      andj61
      1. KonoGon Сегодня, 16:06
        Цитата: andj61
        Но только в 1980-х годах Иордания формально отказалась от притязаний на территории к западу от Иордана, правда, «в пользу будущего арабского государства Палестина».
        А у них были такие права, чоб от них отказаться?
        KonoGon
        1. andj61 Сегодня, 16:11
          Цитата: KonoGon
          Цитата: andj61
          Но только в 1980-х годах Иордания формально отказалась от притязаний на территории к западу от Иордана, правда, «в пользу будущего арабского государства Палестина».
          А у них были такие права, чоб от них отказаться?

          Так до Шестидневной войны и Западным берегом, и восточным Иерусалимом Иордания реально владела! Так что права явно были. И как ни крути - Иордания является арабским государством, созданным на территории британской Палестины. Так что и под резолюцию ООН 1947 года она тоже формально подходит. hi
          andj61
          1. KonoGon Сегодня, 16:17
            Цитата: andj61
            Так до Шестидневной войны и Западным берегом, и восточным Иерусалимом Иордания реально владела!
            Завладела, силовым способом. Таким же способом у ней и отобрали. То есть, как не крути, если у Иордании право, то и Израиль владеет по тому же праву. Что и требовалось доказать. Большое спасибо за помощь. Вот и помощь из России, всем сомневающимся.
            KonoGon
  5. iliitchitch Сегодня, 14:00
    Урегулирование какое-то . Скорее Волга в Каспийское море впадать перестанет , чем там что-то решится . Это навсегда .
    iliitchitch
  6. Влад Морозов Сегодня, 14:17
    Сделка века - дожать Палестину! По-просту уничтожить? Бедная Палестина, сколько горя принесли вам евреи!
    Влад Морозов
    1. Tiras Сегодня, 17:11
      Цитата: Влад Морозов
      Бедная Палестина, сколько горя принесли вам евреи!


      Давайте все поплачем..
      Ужас сколько горя laughing

      Арабы в Израиле живут лучше, чем в соседних странах.
      В арабо израильских войнах погибло намного намного меньше, чем за тоже время в разборках арабов между собой, мусульман между собой итд.

      Именно при евреях три религии получили доступ к своим святыням в Иерусалиме.
      Tiras
  7. Васян1971 Сегодня, 14:28
    " В «Аль-Араби» заявлено, что саудовско-израильские переговоры в конечном итоге должны привести к нормализации отношений между Израилем и Палестиной, а значит между Израилем и «всем арабским миром»."
    Громко сказано, однако! А остальные пацаны из "арабског мира" в курсе?
    Васян1971
  8. Strashila Сегодня, 14:38
    А какой выбор у палестинцев... их братья по вере лишат их гуманитарной помощи... на этом независимость Палестины и закончится.
    Strashila
    1. andj61 Сегодня, 15:53
      Цитата: Strashila
      А какой выбор у палестинцев... их братья по вере лишат их гуманитарной помощи... на этом независимость Палестины и закончится.

      Наибольшее количество гуманитарки палестинцам предоставляют вовсе не арабы, а западные страны, а также - Вы не поверите! bully - Израиль! К примеру, почти вся электроэнергия, потребляемая Западным берегом и Газой бесплатно поставляется Израилем. hi
      andj61
  9. Ныробский Сегодня, 14:48
    Короче, если в "сделке" замешаны матрасы, то для палестинцев выхлоп будет нулевой.
    Ныробский
    1. Дормидонт Сегодня, 15:26
      Не нулевой, а сугубо отрицательный
      Дормидонт
  10. anjey Сегодня, 14:52
    город будущего захотели,под боком у себя кровопролития остановите для начала,мечтатели,какое лицемерие,города будующего для избранных и богатых а остальные пустьхоть живьем сгниют...аморальны и однобоки эти мечты в свете войн и бед в мире...
    anjey
  11. Дормидонт Сегодня, 15:26
    Ага. Иде саудиты, а иде Палестина
    Дормидонт
  12. МИХАН Сегодня, 15:35
    Сауды и Израиль те еще интриганы , два сапога пара..Думаю еще больше крови будет пролито на Ближнем Востоке!
    Мир на БВ может установить только РОССИЯ!
    Опыт в примирении у нас большой и нам арабы в основном доверяют , бескорыстные мы ..
    Душить будут Палестину и пытаться выдавить Россию из БВ и Сирии!
    Нас не проведешь !
    МИХАН
    1. KonoGon Сегодня, 16:11
      Цитата: МИХАН
      Мир на БВ может установить только РОССИЯ!
      Есть Выход !!! Переименуем Биробиджан в Нью-Иерусалим (Нью Эл Кудс), Палестинцы устремляются выселить оттуда евреев, евреи уезжают в свой Израиль. Достигаем, Евреи на своём месте, Палестинцы выживают евреев из Иерусалима (Нью), а русский народ воссоединяется, на конец то, с так ими любимым палестинским народом. Ура товарищи !!!
      KonoGon
    2. Tiras Сегодня, 17:15
      Цитата: МИХАН
      Мир на БВ может установить только РОССИЯ!


      laughing


      Цитата: МИХАН
      Сауды и Израиль те еще интриганы , два сапога пара..


      То то Россия с саудами начали сотрудничать в военной сфере wink

      Цитата: МИХАН
      Опыт в примирении у нас большой и нам арабы в основном доверяют , бескорыстные мы ..


      Да да в Сирии Россия только из-за помощи бедным арабам laughing



      Цитата: МИХАН
      Душить будут Палестину и пытаться выдавить Россию из БВ и Сирии!
      Нас не проведешь


      crying
      Tiras
      1. МИХАН Сегодня, 18:07
        Цитата: Tiras
        То то Россия с саудами начали сотрудничать в военной сфере

        Ну до Израиля нам далеко..хе хе Они чуют прибыль
        Цитата: Tiras
        Да да в Сирии Россия только из-за помощи бедным арабам

        Ну не совсем, конечно, там рядом Израиль хе хе
        Если начнется заваруха , нажмем на "яйца избранных"...
        .А они уж , многих могут визгом своим успокоить в мире..
        СМИ и "общественное мнение" в их руках..! А с арабами там сложнее все конечно, но работаем в этом направлении воспитательном.. hi
        МИХАН
        1. Tiras Сегодня, 18:35
          Цитата: МИХАН
          Ну до Израиля нам далеко..хе хе Они чуют прибыль


          А Россия с какой целью связалась с Саудовской Аравией?




          Цитата: МИХАН
          Если начнется заваруха , нажмем на "яйца избранных"...


          СССР помогая арабам не смог этого сделать wink

          Цитата: МИХАН
          .А они уж , многих могут визгом своим успокоить в мире..


          Пока что в основном визжали враги Израиля.
          В том числе и по поводу открытия посольства США в Иерусалиме - мусульмане такой визг устроили. Правда Трампу на их визг плевать wink
          Tiras
          1. МИХАН Сегодня, 19:02
            Цитата: Tiras
            Пока что в основном визжали враги Израиля.

            Флаг смени..
            Цитата: Tiras
            В том числе и по поводу открытия посольства США в Иерусалиме - мусульмане такой визг устроили. Правда Трампу на их визг плевать

            А вот это все пишется....Думаете , все затихло ? bully
            Иерусалим не будет столицей Израиля ! Это однозначно и кощунственно.. hi Для всех верующих мира..Да и вообще! negative
            МИХАН
            1. Маз Сегодня, 20:36
              Тирас -Tiras =на иврите "горох" кажись?
              Маз
              1. karish Сегодня, 20:39
                Цитата: Маз
                Тирас -Tiras =на иврите "горох" кажись?

                вообще то -- кукуруза.
                горох -- афуна.
                Маз даааа
                машина такая японская laughing
                karish
  13. А. Привалов Сегодня, 15:37
    Богоизбранные с правоверными начнут "город будущего" строить, богоносцы, вместо того, чтобы арабов на евреев науськивать, займутся полезным делом -- станут бюджеты на восстановление Сирии осваивать ... Того и глядишь, общими усилиями Ближний Восток обустроится. drinks
    А. Привалов
    1. Dym71 Сегодня, 18:57
      Господин Привалов, нравятся мне ваши сравнения с подтекстом bully
      Цитата: А. Привалов
      "Богоизбранные ........ город будущего" строить
      а
      Цитата: А. Привалов
      богоносцы ....... бюджеты на восстановление Сирии осваивать

      Значит вы строители, а мы бюджеты осваиваем? А на стр-во "города будущего" бюджет, значит, не предусмотрен? Даром строить будете? За идею мира во всём мире (на Ближнем Востоке)?
      И шо характерно, никак не наоборот - мы значит какашки, а вы шоколадки? feel
      Dym71
  14. APASUS Сегодня, 16:25
    Если бы Саудовской Аравии нужен был мир в Палестине ,они бы их просто засыпали деньгами ,дали каждому по Мерседесу и был бы мир.Палестина прежде всего использовалась арабскими государствами ,как инструмент влияния на Израиль,а тут вдруг раз ?!
    Аррабы не могут договориться между собой ,а тут еще еврейское государство
    APASUS
  15. Angel_and_Demon Сегодня, 16:26
    KonoGon,
    уже нет
    В 2012 году египетские власти разорвали договор, заявив, что Израиль не выполнил свои обязательства по нему.

    а вообще
    В 2005 году товарооборот между странами вырос на 130 % (с 58 млн долларов США до 134 млн долларов США), было создано примерно 15000 рабочих мест в Египте.
    Angel_and_Demon
    1. KonoGon Сегодня, 16:59
      уже нет
      Гугл + Египет+Израиль+ Газ=
      http://mignews.com/news/economics/190218_154428_3
      3334.html
      hi
      KonoGon
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:13
        это вам гугля в помощь
        Кроме того, государства продолжили взаимодействие в области поставок природного газа, что стало возможным после подписания президентом Египта А.Ф.ас-Сиси 8 августа 2017 г. закона, позволяющего привлекать на газовый рынок страны, включая сферу импорта, частные компании. Меры по либерализации отрасли должны вступить в силу через полгода. В этой связи израильская корпорация Delek Group и американская Noble Energy начали переговоры с Египтом по вопросу ежегодного экспорта 3 млрд куб. м.газа из месторождения «Левиафан». Интересно, что транспортировать «голубое топливо» планируется через Иорданию, а не по газопроводу, проходящему через Синайский полуостров, совместная эксплуатация которого осложнена вопросами безопасности и неудачной сделкой по поставкам газа из месторождения «Тамар».
        экспорт request
        Angel_and_Demon
        1. KonoGon Сегодня, 18:41
          Цитата: Angel_and_Demon
          это вам гугля в помощь
          А в чём несовместимость? Тут кое кто (Вы) утверждал что Израиль башляет Египту, Я же сказал что наоборот, Египет покупает газ и будет платить, на что вы ответили что мол договор разорван и не будет. Я же вам показал статью, подтверждающюю мною сказанное.
          И что же вы мне хотели показать? Что научились ходить в гугль? Ура, молодец, печенюжка вам полагается.
          KonoGon
          1. Комментарий был удален.
          2. Angel_and_Demon Сегодня, 19:12
            Цитата: KonoGon
            А в чём несовместимость?

            израильская корпорация Delek Group и американская Noble Energy начали переговоры с Египтом по вопросу ежегодного экспорта 3 млрд куб. м.газа из месторождения «Левиафан».

            Итальянская Eni объявила об открытии «сверхгигантского» месторождения газа Зор (Zohr) в Средиземном море у берегов Египта площадью 100 квадратных километров.

            Запасов нового месторождения хватит для внутреннего потребления как минимум на десятки лет вперед, радуется Каир. В связи с этим Египет приостановит импорт голубого топлива на три–пять лет, поспешил заявить официальный представитель министерства нефти и природных ресурсов Египта Хамди Абдельазиз. «Важно, что нам в этом случае не понадобится импортировать газ из других стран», – сказал он.
            Кроме того, египетский газ с нового месторождения может появиться и в Европе. Открытие этого месторождения важно для Европы, «поскольку дает больше безопасности и геополитической стабильности всем, учитывая ту роль, которую Египет играет в регионе», отметил Дескальци в интервью газете La Repubblica, опубликованном в понедельник.
            ведут переговоры Карл, ведут
            Angel_and_Demon
            1. Shahno Сегодня, 19:16
              Нет там большие финансовые и технические трудности... Без нас все равно не справятся. Опыт сын ошибок трудных.
              Shahno
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:18
                Цитата: Shahno
                Нет там большие финансовые и технические трудности... Без нас все равно не справятся.

                так я этому упротому, который час пишу что Израиль вкладывается в Египетскую экономику hi
                Angel_and_Demon
  16. Волька Сегодня, 16:26
    ну все, ждите в гости янки, так повелось без них как без помойного ведра...
    Волька
  17. alta Сегодня, 17:55
    Для чего этот антисемитский бред, изучайте историю, арабов на территории сегодняшнего Израиля не было, а народ ,,палестинцы,, был придуман КГБ в 1968г для терроризма против Израиля.

    Адриани Реланди, (1676-1718) - голландский ученый, географ, картограф, путешественник, филолог, владел ивритом, арабским, древнегреческим и несколькими европейскими языками.
    «Год - 1695 - страна в основном пуста, заброшена, малонаселённая, основное население в Иерусалиме, Акко, Цфате, Яффо, Тверии и Газе. Большинство населения - евреи, почти все остальные - христиане, очень мало мусульман, в основном бедуины.
    Единственное исключение - Наблус (Шхем), в котором жили примерно 120 человек из мусульманской семьи Натша и примерно 70 шомроним (самаритян).
    В Назарете, столице Галилеи, жило примерно 700 человек - все христиане.
    В Иерусалиме - примерно 5,000 человек, почти все евреи и немного христиан.»
    alta
    1. МИХАН Сегодня, 18:11
      Цитата: alta
      Для чего этот антисемитский бред, изучайте историю, арабов на территории сегодняшнего Израиля не было, а народ ,,палестинцы,, был придуман КГБ в 1968г для терроризма против Израиля.

      Ну вот началось.., короче мужики БЕЗ МЕНЯ читайте.. bully У меня слова только из русских глубинок прорываются ..хе хе
      И задумайтесь. что он пишет ..Это очень интересное высказывание, я прав Арон..?
      МИХАН
  18. мерцание Сегодня, 18:14
    А в чем проблема? Надо создавать как можно больше совместных браков между евреями и арабами, а потом как нибудь разберутся: кто в доме хозяин.
    мерцание
    1. МИХАН Сегодня, 18:23
      Цитата: мерцание
      А в чем проблема? Надо создавать как можно больше совместных браков между евреями и арабами, а потом как нибудь разберутся: кто в доме хозяин.

      Ну ты и сказанул.. хе хе У меня муражки по телу пошли ! Представляю ,что сейчас начнется.. wink
      МИХАН
    2. Shahno Сегодня, 18:56
      Так они уже, моя дочь давно встречается с арабом. Тот уже гиюр проходить собрался...
      Shahno
      1. мерцание Сегодня, 19:06
        Ну так вам вообще по барабану, у вас же национальность определяется по матери - не знаю почему так, но надо признаться ооооочень удачно это принято.
        мерцание
        1. Shahno Сегодня, 19:10
          Да но такой брак не примет Равинат. Не хотелось бы чтобы единственная дочь замуж на Кипре выходила.
          Shahno
      2. профессор Сегодня, 19:16
        Цитата: Shahno
        Так они уже, моя дочь давно встречается с арабом. Тот уже гиюр проходить собрался...

        ... и после гиюра он перестанет быть арабом? request
        профессор
        1. Shahno Сегодня, 19:18
          Нет конечно но дети... Что важнее, не так ли? Наша кровь.
          Shahno
          1. профессор Сегодня, 20:00
            Цитата: Shahno
            Нет конечно но дети... Что важнее, не так ли? Наша кровь.

            Вы точно из Израиля? Дети наследуют национальность по матери. Они и так будут евреями, КЭП.
            профессор
            1. stalkerwalker Сегодня, 20:04
              Цитата: профессор
              Дети наследуют национальность по матери

              Олег, не скромничайте - договаривайте - в какой-такой стране существует такое правило...
              hi
              stalkerwalker
            2. МИХАН Сегодня, 20:29
              Цитата: профессор
              Цитата: Shahno
              Нет конечно но дети... Что важнее, не так ли? Наша кровь.

              Вы точно из Израиля? Дети наследуют национальность по матери. Они и так будут евреями, КЭП.

              Толмуд читайте и откровения сионистских "мудрецов!" профессор откровенно наконец начал говорить.. хе хе
              Эх Соколов Олег , живучий ты тут и скольким мозги "промыл "..?
              Молодец !!!!
              МИХАН
        2. Shahno Сегодня, 19:19
          Нет конечно но дети... Что важнее, не так ли? Наша кровь.
          Shahno
    3. Dym71 Сегодня, 19:01
      Цитата: мерцание
      Надо создавать как можно больше совместных браков между евреями и арабами

      Ржунемогу laughing
      Высоковельможных господ хотите с "баранами" скрестить? Да богоизбранные Вас сейчас разорвут! yes
      Dym71
      1. мерцание Сегодня, 20:38
        А если выдать дочку за саудовского принца? Или сын женится на дочери саудовского принца? Да и саудовский принц в Тель-Авиве лучшая защита от всяких ракет.
        Выглядит смешно, но если отбросить смех то ...
        мерцание
  19. filatik Сегодня, 18:36
    Объединились бы в одно государство, переименовали и было бы всем счастье!
    filatik
    1. МИХАН Сегодня, 19:08
      Цитата: filatik
      Объединились бы в одно государство, переименовали и было бы всем счастье!

      Лучше бы сюда все переместились И был бы мир , во всем мире!

      Не хотят , хе хе laughing
      Сталин их понимал и очень хорошо..! Но не успел ...
      Китай бы уже , был бы НАШ ! Полностью..ха ха ха
      МИХАН
      1. Pingo Сегодня, 19:28
        Нельзя так нелюбить китайцев.
        Pingo
        1. МИХАН Сегодня, 20:35
          Цитата: Pingo
          Нельзя так нелюбить китайцев.

          laughing
          И все же план Сталина был отличный ! bully
          Но пока там нет евреев , а область все же осталась ! lol И китайцы ее жутко боятся.. soldier
          МИХАН
  20. shans2 Сегодня, 18:59
    братаны уже не скрываются )) , криптоиудеи саудиты в радостном порыве слились с израильскими иудеями). Еще осталось криптоевреев курдов , потерянное колено объединить, а не получается)
    Дя тех кто не знал - правящие круги саудитов в свое время "обратились" в ислам, чтобы избежать уничтожения остальными исламистами арабами... но секта жива... хотя уже под уничтожение подписана.
    shans2
  21. rehev931 Сегодня, 19:19
    основная и главная проблема в том, что с обоих сторон найдётся достаточное количество персонажей которые попытаются торпедировать сам процесс и свести к нулю все возможные успехи в этом направлении
    rehev931
    1. alta Сегодня, 19:37
      Увы, у Египта и Иордании, которые заключили мир с Израилем, никаких вопросов к Израилю не возникают.
      Наоборот, Израиль помогает Египту на Синае воевать с ИГ.
      К этим странам прибавятся страны Персидского залива, которые стремятся, при помощи Израиля, не только продавать нефтепродукты, но и развивать другие отрасли ...
      alta
  22. Zina389 Сегодня, 19:43
    Прогрессивный шейх говорит женам: "Салима, Халида, Зульфия и Лейла приходите вечером в мои покои".
    " А я не приду. Не хочу. " - говорит Лейла.
    " Не хочешь, не надо. Тогда я тебя вычеркиваю".
    Так что можно и без палестинцев. Если уж они совсем не хотят...
    Zina389
  23. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 20:01
    alta,сегодня 17:55.антисемитский бред.
    Если что-то сказать еврею.
    И еврею это не понравится,
    то еврей кричит,помогите
    антисемитизм,караул,
    нас(евреев)не любят.
    И прочий семитский бред.
    А попроще взглянуть не пробовал?
    Как бы,
    по вашим делам
    и отношение к вам.
    Крановщик Нахамкинсон
Картина дня