СМИ: Саудовская Аравия и Израиль близки к "сделке века"

Были достигнуты соглашения в формате урегулирования, который готовится американской администрацией. В частности, Каир, участвующий в процессе, усилит своё давление на ХАМАС и всю Палестину с той целью, чтобы они приняли предложение Дональда Трампа.

Израиль может быть подключен к строительству «города будущего», который расположится и на островах Саудовской Аравии.