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СМИ: Саудовская Аравия и Израиль близки к "сделке века"
Арабоязычная газета «Аль-Араби», выходящая в Лондоне, ссылается на египетский дипломатический источник, сообщая о переговорах между властями Саудовской Аравии и Израиля. В материале, обсуждение которого началось и в израильской прессе, заявлено, что переговоры между двумя странами «существенно продвинулись». При этом сами переговоры носят громкое название «сделка века».
В «Аль-Араби» заявлено, что саудовско-израильские переговоры в конечном итоге должны привести к нормализации отношений между Израилем и Палестиной, а значит между Израилем и «всем арабским миром».
В публикации заявлено о том, что наследник саудовского престола провёл встречу с представителями высшего руководства государства Израиль. Из сообщения:
В обмен на урегулирование палестинского вопроса Израиль получит право на развитие территорий на побережье Красного моря.
Из материала:
Обращает на себя внимание тот факт, что сам процесс урегулирования многолетнего палестино-израильского конфликта описывается изначально как давление на палестинскую сторону, а не как консенсус в регионе на равноправных началах.
В «Аль-Араби» заявлено, что саудовско-израильские переговоры в конечном итоге должны привести к нормализации отношений между Израилем и Палестиной, а значит между Израилем и «всем арабским миром».
В публикации заявлено о том, что наследник саудовского престола провёл встречу с представителями высшего руководства государства Израиль. Из сообщения:
Были достигнуты соглашения в формате урегулирования, который готовится американской администрацией. В частности, Каир, участвующий в процессе, усилит своё давление на ХАМАС и всю Палестину с той целью, чтобы они приняли предложение Дональда Трампа.
В обмен на урегулирование палестинского вопроса Израиль получит право на развитие территорий на побережье Красного моря.
Из материала:
Израиль может быть подключен к строительству «города будущего», который расположится и на островах Саудовской Аравии.
Обращает на себя внимание тот факт, что сам процесс урегулирования многолетнего палестино-израильского конфликта описывается изначально как давление на палестинскую сторону, а не как консенсус в регионе на равноправных началах.
Использованы фотографии: stmegi.com
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