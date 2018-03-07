В Чеченской Республике потерпел крушение вертолёт Ми-8. Есть погибшие

По предварительным данным, погибли как минимум пять человек из девяти находившихся на борту.

РИА Новости со ссылкой на представителей чрезвычайных служб Чеченской Республики сообщают о крушении в регионе вертолёта Ми-8. В материале говорится о том, что вертолёт упал в ущелье Хангихой (Итум-Калинский район). На данный момент в силу сложности рельефа спасатели не добрались до места крушения.Публикуются сведения о том, что на борту Ми-8 находились не менее девяти человек.Из сообщения, которое приводится информационным агентством:По некоторым данным, на борту находились силовики.В информационном агентстве ТАСС появился материал, в котором говорится о гибели восьми человек.Официальных данных о числе погибших и о том, какой структуре принадлежал вертолёт, на эту минуту нет.