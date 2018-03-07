20:33 07 марта
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В Чеченской Республике потерпел крушение вертолёт Ми-8. Есть погибшие

РИА Новости со ссылкой на представителей чрезвычайных служб Чеченской Республики сообщают о крушении в регионе вертолёта Ми-8. В материале говорится о том, что вертолёт упал в ущелье Хангихой (Итум-Калинский район). На данный момент в силу сложности рельефа спасатели не добрались до места крушения.

Публикуются сведения о том, что на борту Ми-8 находились не менее девяти человек.

В Чеченской Республике потерпел крушение вертолёт Ми-8. Есть погибшие


Из сообщения, которое приводится информационным агентством:
По предварительным данным, погибли как минимум пять человек из девяти находившихся на борту.


По некоторым данным, на борту находились силовики.

В информационном агентстве ТАСС появился материал, в котором говорится о гибели восьми человек.

Официальных данных о числе погибших и о том, какой структуре принадлежал вертолёт, на эту минуту нет.

Использованы фотографии: scoopnest.com

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 30

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  1. Горный стрелок Сегодня, 14:02
    Черная полоса? Что то больно часто слышим плохие новости...
    Горный стрелок
    1. sogdy Сегодня, 14:05
      Дай бог. Хуже, если "мстители". А их понатыкали в трех областях и по Кавказу.
      sogdy
    2. Комментарий был удален.
    3. Misha Честный Сегодня, 14:17
      Я соболезную родственникам погибших... Но простите за такой вопрос - а у нас, в России есть хоть что-то, что еще не падает...? Причем взваливают всю вину всегда на пилотов... Так не может быть... За летчиков обидно.
      Misha Честный
      1. Bosch Сегодня, 14:29
        В телевизоре сказали - экономика не падает, доходы населения тоже.
        Bosch
        1. Misha Честный Сегодня, 14:34
          Цитата: Bosch
          В телевизоре сказали экономика не падает, доходы населения тоже.

          Я не пользуюсь телеком, так что вам виднее. (снова сарказм)
          Misha Честный
          1. Bosch Сегодня, 14:36
            Вы спросили, что у нас не падает? Я ответил.
            Bosch
            1. Misha Честный Сегодня, 18:33
              Извините. )
              Misha Честный
        2. влад66 Сегодня, 14:36
          Цитата: Bosch
          В телевизоре сказали экономика не падает, доходы населения тоже.

          Уважаемые коллеги агитировать и пропагандировать идите пожалуйста в другие статьи, благо их много на сайте, а тут тема все таки трагичная, люди погибли и неизвестно по какой причине, спасибо за понимание hi
          Царствие Небесное погибшим.
          влад66
          1. Bosch Сегодня, 14:38
            Спасибо, а то без Вас не знаю, куда идти.
            Bosch
            1. с-т Petrov Сегодня, 14:46
              это тебе еще мягко направление указали.
              с-т Petrov
              1. Bosch Сегодня, 17:14
                Тыкай в свою жену, мягко.
                Bosch
                1. с-т Petrov Сегодня, 17:51
                  ехай ... дальше. не задерживайся.
                  с-т Petrov
                  1. Bosch Сегодня, 18:03
                    Безграмотный полковник.
                    Bosch
        3. Piramidon Сегодня, 20:12
          Цитата: Bosch
          В телевизоре сказали - экономика не падает, доходы населения тоже.

          И к чему вы это в данном контексте, прилепили? Речь, если вы не поняли, идет о погибших людях, кем бы вы их, по своей ущербности, не считали. В телевизоре вам не сказали, что прыгать на костях погибших - это кощунство?
          Piramidon
    4. Angel_and_Demon Сегодня, 14:22
      Цитата: Горный стрелок
      Черная полоса? Что то больно часто слышим плохие новости...

      это уже не смешно, и это как то уже не случайность
      Царствие небесное ребятам hi
      Angel_and_Demon
    5. SK70 Сегодня, 17:13
      Цитата: Горный стрелок
      Черная полоса? Что то больно часто слышим плохие новости...

      пора чёрной полосе в отставку. а он на новый срок лезет.
      SK70
  2. Freelancer7 Сегодня, 14:06
    Чувствую что операция по поиску и спасению закончится антитеррористической зачисткой в горах.
    Freelancer7
  3. Арон Заави Сегодня, 14:07
    Действительно черная полоса. Мои глубочайшие соболезнования.
    Арон Заави
  4. DEZINTO Сегодня, 14:11
    Да ёкарный бабай......!!!!!!
    Печально это всё конечно.
    Надо посмотреть что там с магнитными волнами,....или это просто череда совпадений,....не знаю.... request
    DEZINTO
  5. новичок Сегодня, 14:14
    день ото дня не легче. глубокие соболезнования родным погибших. очень надеюсь, есть выжившие...
    новичок
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:23
      Цитата: новичок
      есть выжившие...

      вот это-то и хорошо, покрайней мере будет кому рассказать что же на самом деле случилось
      Angel_and_Demon
  6. Bronevick Сегодня, 14:18
    Это говорит о том что ни какие выводы не сделаны. Такая наша ноша. В любом случае виноват человек, технику изготавливает человек, обслуживает человек, управляет человек, узнать погоду в 21 веке не проблема, контролировать безопасность на земле, что б не сбили тоже должен человек. Судьба у нас такая, страдаем от своей же глупости и лени. Господи, дай силы русскому народу. Соболезнования семьям погибших. Пусть души погибших обретут покой.
    Bronevick
    1. Bosch Сегодня, 14:33
      Старая техника, как ее не обслуживай, никогда не станет новой.
      Bosch
      1. Сергей Д_2 Сегодня, 14:40
        Цитата: Bosch
        Старая техника, как ее не обслуживай, никогда не станет новой.

        А может руки кривые?
        Сергей Д_2
        1. Bosch Сегодня, 14:50
          Да, руки, как и головы, все разные.
          Bosch
  7. Сергей Д_2 Сегодня, 14:39
    У каждой аварии есть фамилия,имя ,отчество.
    Сергей Д_2
  8. Xscorpion Сегодня, 14:50
    Подождите вы хоронить людей,сказано же ,что спасатели не добрались еще до места.Может быть СМИ как то быстрее их добрались?
    Xscorpion
  9. NN52 Сегодня, 15:42
    Как то сразу 2018 год не задался в авиации.... Вроде не високосный....
    А катастроф уже и не одна....
    Будем надеяться, что это не катастрофа, а инциндент....
    NN52
  10. БАСТА Сегодня, 16:04
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    БАСТА
  11. senima56 Сегодня, 17:50
    Сначала АН-26 в Сирии, теперь МИ-8 в Чечне.... и кто-то скажет : "Случайность?!" Тут же статья "ИГИЛ ( запрещеннаяв РФ) готовит масштабное наступление в Сирии"! Вот интересно: что это за ИГИЛ ( запрещенный РФ) ведь "мы его победили в Сирии", о чем заявили на весь мир! Даже американцы возмутились- это мы ИГ (запрещена в РЫ)победили! Похоже - рано прокукарекали?!
    senima56
    1. котовский Сегодня, 18:48
      Цитата: senima56
      ведь "мы его победили в Сирии"

      Те кто это кукарекает,к РФ отношения не имеет,поэтому не говорите МЫ
      .
      Цитата: senima56
      и кто-то скажет : "Случайность?!

      Да,многие скажут случайность,а кто то прокукарекает подозрительно.
      котовский
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