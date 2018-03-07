20:32 07 марта
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США построят корабли для Саудовской Аравии

Пресс-служба корпорации Lockheed Martin сообщила о том, что Минобороны США передало компании контракт на строительство четырёх кораблей типа MMSC для Саудовской Аравии.

Сумма первого транша по контракту составила $481 млн. Эти средства пойдут на закупку материалов и компонентов, необходимых для начала строительства кораблей. Передать заказчику последний корабль в Lockheed Martin рассчитывают до 2024 года, общая сумма сделки оценивается более чем в $11 млрд.

США построят корабли для Саудовской Аравии

Компьютерная модель корабля проекта MMSC



Корабли типа Multi-Mission Surface Combatant (MMSC) разработаны корпорацией Lockheed Martin на базе боевых кораблей прибрежной зоны LCS (Littoral Combat Ship) типа Freedom, которые закупают ВМС США. Проект для Саудовской Аравии является увеличенной и довооружённой версией LCS Freedom, при этом подрядчик и заказчик пока не относят MMSC к какому-либо классу.

Длина каждого из кораблей типа MMSC составит 118 м. Корабли получат 57- и 20-мм артустановки, а также широкий набор ракетного вооружения. Проект MMSC оснащается площадкой и ангаром для вертолёта MH-60. Все корабли, заказанные Саудовской Аравией, будут поставляться с полным набором вооружений, запасных частей, а также системой управления боевыми действиями COMBATSS-21 (создана на базе Aegis), передает "Warspot"

Использованы фотографии: lockheedmartin.com
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Комментарии 7

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  1. Chertt Сегодня, 14:21
    общая сумма сделки оценивается более чем в $11 млрд.

    За четыре корабля 11 ярдов? Арли Берк стоит чуть больше миллиарда, а тут за один корабль прибрежной зоны, почти три ярда ? Трамп конечно торгаш от бога, снимаю шляпу
    Chertt
    1. BerBer Сегодня, 14:28
      Он нормально делает дела, на посту президента. Погодите, ещё годик и американские сми ему "ку" делать будут.
      BerBer
      1. Rusland Сегодня, 14:32
        Действительно, стремительно входит в роль, а далее начнёт импровизировать, всё будет зависеть от продолжительности аплодисментов.
        Rusland
    2. вадим dok Сегодня, 14:54
      В эту сумму входит вооружение(навернОе не один боекомплект на корабль) вертолет,система Aegis, запчасти и т.д.Да и вертолет оснащен основательно!
      вадим dok
  2. DEZINTO Сегодня, 14:22
    Для самой демократической демократии на Ближнем Востоке, построить корабли это США конечно сделают! это обязательно....



    "хорошо что она подняла бумажку, а то кто-то мог её узнать"
    DEZINTO
    1. andrewkor Сегодня, 14:51
      Вот где средневековье, просто ужас!Ещё и провожатый должен быть из родни,без этого ни шагу!
      andrewkor
  3. МИХАН Сегодня, 16:01
    Сауды моряки ...? Не смешите мои керзачи...США и Израиль их просто раскручивают на "бабки".!
    МИХАН
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