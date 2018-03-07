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США построят корабли для Саудовской Аравии
Пресс-служба корпорации Lockheed Martin сообщила о том, что Минобороны США передало компании контракт на строительство четырёх кораблей типа MMSC для Саудовской Аравии.
Сумма первого транша по контракту составила $481 млн. Эти средства пойдут на закупку материалов и компонентов, необходимых для начала строительства кораблей. Передать заказчику последний корабль в Lockheed Martin рассчитывают до 2024 года, общая сумма сделки оценивается более чем в $11 млрд.
Корабли типа Multi-Mission Surface Combatant (MMSC) разработаны корпорацией Lockheed Martin на базе боевых кораблей прибрежной зоны LCS (Littoral Combat Ship) типа Freedom, которые закупают ВМС США. Проект для Саудовской Аравии является увеличенной и довооружённой версией LCS Freedom, при этом подрядчик и заказчик пока не относят MMSC к какому-либо классу.
Длина каждого из кораблей типа MMSC составит 118 м. Корабли получат 57- и 20-мм артустановки, а также широкий набор ракетного вооружения. Проект MMSC оснащается площадкой и ангаром для вертолёта MH-60. Все корабли, заказанные Саудовской Аравией, будут поставляться с полным набором вооружений, запасных частей, а также системой управления боевыми действиями COMBATSS-21 (создана на базе Aegis), передает "Warspot"
Сумма первого транша по контракту составила $481 млн. Эти средства пойдут на закупку материалов и компонентов, необходимых для начала строительства кораблей. Передать заказчику последний корабль в Lockheed Martin рассчитывают до 2024 года, общая сумма сделки оценивается более чем в $11 млрд.
Компьютерная модель корабля проекта MMSC
Корабли типа Multi-Mission Surface Combatant (MMSC) разработаны корпорацией Lockheed Martin на базе боевых кораблей прибрежной зоны LCS (Littoral Combat Ship) типа Freedom, которые закупают ВМС США. Проект для Саудовской Аравии является увеличенной и довооружённой версией LCS Freedom, при этом подрядчик и заказчик пока не относят MMSC к какому-либо классу.
Длина каждого из кораблей типа MMSC составит 118 м. Корабли получат 57- и 20-мм артустановки, а также широкий набор ракетного вооружения. Проект MMSC оснащается площадкой и ангаром для вертолёта MH-60. Все корабли, заказанные Саудовской Аравией, будут поставляться с полным набором вооружений, запасных частей, а также системой управления боевыми действиями COMBATSS-21 (создана на базе Aegis), передает "Warspot"
Использованы фотографии: lockheedmartin.com
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