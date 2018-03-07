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Российские и киргизские военные обсудили совместную командно-штабную тренировку
Начальник Генштаба ВС Киргизии Райимберди Дуйшембиев и командующий войсками ЦВО России Александр Лапин обсудили актуальные вопросы сотрудничества, а также ход проходящей в республике совместной командно-штабной тренировки, передает Интерфакс сообщение киргизского военного ведомства.
Сообщается, что участники встречи «отметили успешную реализацию плана двустороннего сотрудничества, мероприятий оперативной и боевой подготовки подразделений вооруженных сил и отметили готовность к дальнейшей активизации деятельности объединенной группировки войск».
«После встречи А. Лапин убыл в город Балыкчы (Иссык-Кульская область, север Киргизии) для участия в активной фазе совместной командно-штабной тренировки с участием подразделений сухопутных войск Киргизии и Центрального военного округа РФ», – добавили в ведомстве.
Сегодня состоялась встреча начальника Генштаба Киргизии Р. Дуйшенбиева с командующим Центральным военным округом вооруженных сил РФ А. Лапиным, в ходе которой стороны обменялись мнениями о текущей международной обстановке, обсудили актуальные направления дальнейшего сотрудничества, а также ход проходящей в республике совместной командно-штабной тренировки,говорится в релизе.
Сообщается, что участники встречи «отметили успешную реализацию плана двустороннего сотрудничества, мероприятий оперативной и боевой подготовки подразделений вооруженных сил и отметили готовность к дальнейшей активизации деятельности объединенной группировки войск».
«После встречи А. Лапин убыл в город Балыкчы (Иссык-Кульская область, север Киргизии) для участия в активной фазе совместной командно-штабной тренировки с участием подразделений сухопутных войск Киргизии и Центрального военного округа РФ», – добавили в ведомстве.
Использованы фотографии: kabar.kg
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