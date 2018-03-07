20:36 07 марта
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Российские и киргизские военные обсудили совместную командно-штабную тренировку

Начальник Генштаба ВС Киргизии Райимберди Дуйшембиев и командующий войсками ЦВО России Александр Лапин обсудили актуальные вопросы сотрудничества, а также ход проходящей в республике совместной командно-штабной тренировки, передает Интерфакс сообщение киргизского военного ведомства.



Сегодня состоялась встреча начальника Генштаба Киргизии Р. Дуйшенбиева с командующим Центральным военным округом вооруженных сил РФ А. Лапиным, в ходе которой стороны обменялись мнениями о текущей международной обстановке, обсудили актуальные направления дальнейшего сотрудничества, а также ход проходящей в республике совместной командно-штабной тренировки,
говорится в релизе.


Сообщается, что участники встречи «отметили успешную реализацию плана двустороннего сотрудничества, мероприятий оперативной и боевой подготовки подразделений вооруженных сил и отметили готовность к дальнейшей активизации деятельности объединенной группировки войск».

«После встречи А. Лапин убыл в город Балыкчы (Иссык-Кульская область, север Киргизии) для участия в активной фазе совместной командно-штабной тренировки с участием подразделений сухопутных войск Киргизии и Центрального военного округа РФ», – добавили в ведомстве.

Использованы фотографии: kabar.kg
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Комментарии 7

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  1. andrewkor Сегодня, 14:48
    А потом в горы на шашлычок,красота!
    andrewkor
    1. МИХАН Сегодня, 15:49
      Цитата: andrewkor
      А потом в горы на шашлычок,красота!

      Нет на озеро "Иссык-Куль", там такая красотища...Ну а если серьезно, хорошая новость, пусть наши военные пообщаются вспомнят прошлое счастливое времен СССР и т.д.
      МИХАН
      1. Шалтай Сегодня, 16:05
        Цитата: МИХАН
        Ну а если серьезно, хорошая новость, пусть наши военные пообщаются вспомнят прошлое счастливое времен СССР и т.д.

        И зарплаты киргизским военным побольше , чтобы нач ГШ имел возможность быстро выкупать служебный автомобиль , подаренный китайскими партнерами со штрафстоянки , или не повышать зарплату , но при этом не давать ее для личного использования близким .
        Цитата: МИХАН
        А потом в горы на шашлычок,красота!

        А мясо , какого там только не бывает , другие сопутствующие компоненты . Особенно раньше , когда речь шла о вложенных в погран.пункт российских деньгах (очень не маленьких)
        Но почему-то шлагбаум привязан коровьей веревкой , и вместо туалета продолжают ходить за бочку , которая так-же служит убежищем от непогоды .
        Сотрудничество в любом случае - хорошо .

        Извиняюсь , почему-то одна цитата некорректно вышла hi
        Шалтай
      2. andrewkor Сегодня, 17:47
        Пансионат" Золотые пески" ТАПОиЧеский там остался, в прошлом году только киргизы вернули в собственность Узбекистана.
        andrewkor
        1. Шалтай Сегодня, 18:35
          Цитата: andrewkor
          киргизы вернули в собственность Узбекистана.

          Мне нравилось отдыхать в заброшенном узбекском пансионате . Название не знаю .
          Шалтай
  2. МИХАН Сегодня, 18:27
    Ну киргизы ,это "прародители человечества" (видео есть такое и даже Путину писали..)))..
    Сложно будет с ними нашим офицерам , когда выпьют!
    Думают морду набьют и разойдутся ! soldier drinks
    МИХАН
    1. Шалтай Сегодня, 18:39
      За что ? Не все-же " наводнение в запад придет !"
      Шалтай
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