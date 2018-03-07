20:37 07 марта
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МЭРТ Украины ставит задачу к 2021 году достичь ВВП времён Януковича

В министерстве экономического развития и торговли Украины сообщили о том, когда украинская экономика вернётся к показателям 2013 года. По заявлению замминистра экономики Михаила Титарчука, показатели смогут вернуться к планке времён Януковича к 2021 году. При этом Титарчук употребил термин «возможно».

Заявление украинского министра:
На самом деле, что касается потери ВВП 2014 года - то эта цифра - 15,75%. Понимаем причины - Донбасс, временная утрата Автономной Республики Крым. Но мы просчитывали два сценария, как вернуться хотя бы к уровню ВВП 2013 года. В принципе, это возможно в ближайшие три-четыре года.


МЭРТ Украины ставит задачу к 2021 году достичь ВВП времён Януковича



Заместитель главы МЭРТ Украины заявил, что на данный момент существует два сценария. При этом если первый предполагает возвращение к уровню ВВП 2013 года к 2021 году, то второй – к 2020-му.

Чтобы догнать показатели Украины времён Януковича к упомянутым 2020-2021 году, Украине нынешней необходимо получить ежегодный прирост ВВП на уровне около 5-6% в год.

Напомним, что по итогам 2017 года Киев отчитался о росте ВВП на уровне примерно 2,1%. Если учесть, что современная украинская экономика не может "дышать" без зарубежных кредитов, то 5-6%-ный ежегодный рост выглядит крайне сомнительным.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 56

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  1. DEZINTO Сегодня, 14:44
    Маладцы наскакали!
    Безз...злорадства.....конечно...но блииин как-же это смешнооо!!!! Откройте писульки этих ребят в кастрюлях в начале 2014-го, оооо сколько там бравады! "сейчас вот уже чуть-чуть, и мы вместе с Илоном Маском улетим на Луну" примерно так...и всё в таком духе......А ведь их предупреждали, даже пресловутое "астанавитесь" ....но нет скакали дальше с бодрой физиономией..)))))
    И теперь....акция "прикрутите" (отопление) и надежда догнать уровень 2013-го. аа-ха-ха..я под столом....вот где ещё есть такая страна?
    DEZINTO
    1. Кроу Сегодня, 14:49
      Эту ситуация усугубляется положением газовых баталий с Газпромом. Дорогой газ - дорогое производство. А также потерей российских рынков. Европе их продукт (кроме руссофобии) не нужен, а рынок - ещё как. Заполучая украинский рынок Европа губит украинский ВВП. То же самое мы уже наблюдали с Прибалтикой. Только эти (салоеды) "наскакали", а те (шпротоловы) - "протормозили" - до сих пор не опомнились.
      Кроу
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:59
        Цитата: Кроу
        Дорогой газ - дорогое производство.

        при том гораздо дороже чем в европе, если европа постоянно внедряла энергосберегающие технологии из-за дорогих энергоресурсов, то укрошумеры получая дешевые энергоресурсы и имея практически гарантированный рынок сбыта (Россию) занимались только переделом собственности, так что последствия просчитать не сложно
        Angel_and_Demon
      2. Тульский пряник Сегодня, 15:43
        Еще одно замечание.ВВП 14-го года,это вместе с Крымом и Донбассмо.
        Теперь в составе Украины их нет, так что их вклад, нужно будет восполнять другим регионам.
        Это просто нереально.Так что это не более чем пиар, понты.
        Тульский пряник
      3. Васян1971 Сегодня, 16:56
        Цитата: Кроу
        Европе их продукт (кроме руссофобии) не нужен, а рынок - ещё как.

        Ради красного словца не могу не вставить свои полторы копейки: по смыслу фразы - а рынок (украинский) - ещё как не нужен? Я так понимаю, что основным критерием "нужности" рынка является достаточная покупательская способность населения, а этот момент очень тонкий и может порваться в любой момент. hi
        Васян1971
    2. предки с Дона Сегодня, 14:55
      "времена януковича" звучит как неизбежный новый государственный переворот. Безвольная власть пытающаяся усидеть на трех !!! стульях и с Россией, и с Европой, и с Америкой заигрывали, в итоге победили националисты. Ставьте жирный крест на этом образовании 404 и не мечтайте о каком-то ретродвижении.
      предки с Дона
      1. Кент0001 Сегодня, 15:28
        Думаю. если начнется дербан Укропии, то нужно его не останавливать, а поучавствовать со своими интересами.
        Кент0001
    3. влад66 Сегодня, 15:20
      Заместитель главы МЭРТ Украины заявил, что на данный момент существует два сценария

      Там вечно планов громадье fellow
      Да только скачут всё по кругу. feel
      влад66
      1. Bosch Сегодня, 17:27
        Они скачут не по кругу, а на одной точке.
        Bosch
  2. bazzbazz Сегодня, 14:46
    ежегодный прирост ВВП на уровне около 5-6% в год - сомнительно, звучит сомнительно) А это просто не реально!
    bazzbazz
    1. BerBer Сегодня, 14:55
      С таким же успехом можно ставить задачи 10-12% - трындеть, не мешки ворочать. Надежда умирает последней, поэтому часть украинского пипла схавает.
      BerBer
      1. Владивосток1969 Сегодня, 15:10
        А наш президент ставит выполнимые задачи?Сдается мне ,что Украинское бла-бла отчасти схоже с нашим.
        Владивосток1969
        1. влад66 Сегодня, 15:15
          Цитата: Владивосток1969
          наш президент ставит выполнимые задачи?Сдается мне ,что Украинское бла-бла отчасти схоже с нашим.

          Ух какой злой Путин laughing
          влад66
          1. Владивосток1969 Сегодня, 15:18
            К чему бы это?
            Владивосток1969
            1. bulvas Сегодня, 15:55
              Цитата: влад66
              Ух какой злой Путин


              Это на какой помойке надо шариться, что бы такое найти?
              И еще сюда выставлять

              Неужели, больше нечем заняться?
              bulvas
              1. влад66 Сегодня, 16:12
                Цитата: bulvas
                Это на какой помойке надо шариться, что бы такое найти

                Это сарказм однако. А то видите ли мы все плохо живём. И как всегда кто у нас виноват, когда у нас идёт снег и град. laughing
                влад66
              2. Dart2027 Сегодня, 16:30
                Цитата: bulvas
                Это на какой помойке надо шариться, что бы такое найти?

                Особенно умиляет за чем он стоит. За хлебом? За солью?
                Цирк да и только.
                Dart2027
        2. Сергей Д_2 Сегодня, 15:22
          Цитата: Владивосток1969
          А наш президент ставит выполнимые задачи?Сдается мне ,что Украинское бла-бла отчасти схоже с нашим.

          Царь хороший.Бояре плохие.
          Сергей Д_2
          1. Bosch Сегодня, 17:29
            Складывается впечатление, что царь и бояре живут в разных измерениях. При этом бояре знают о царе все, а он о них ничего.
            Bosch
        3. Кент0001 Сегодня, 15:29
          Ну да, это если мозги отключить напрочь.
          Кент0001
  3. Alexey RA Сегодня, 14:55
    На самом деле, что касается потери ВВП 2014 года - то эта цифра - 15,75%. Понимаем причины - Донбасс, временная утрата Автономной Республики Крым.

    Минуточку... пан Титарчук, Ваша же власть кричала, что это дотационные убыточные регионы - нехай теперь их Россия кормит, а Украина без них заживёт ещё краше. laughing
    Alexey RA
    1. Ren Сегодня, 15:28
      Цитата: Alexey RA
      Минуточку... пан Титарчук, Ваша же власть кричала, что это дотационные убыточные регионы - нехай теперь их Россия кормит, а Украина без них заживёт ещё краше.

      Во-во, я то же самое хотел написать good , казалось бы, без дотационных регионов (гирь практически) экономика должна была просто взлететь! fellow
      Ren
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 14:55
    на данный момент существует два сценария
    Будет хуже или наступит полный абзац . Вот и вся краткосрочная перспектива...без заумных прогнозов
    КВУ-НСвД
  5. Лена Петрова Сегодня, 15:01
    Программа минимум, - хотя бы вообще не развалиться.
    Лена Петрова
  6. afrikanez Сегодня, 15:07
    Пока развиваются (черно-красные и полосатые флаги) в руках украинцев, им ни чего не видать! "Рабам" не положено иметь даже свою экономику. fool
    afrikanez
  7. Mavrikiy Сегодня, 15:18
    На самом деле, что касается потери ВВП 2014 года - то эта цифра - 15,75%. Понимаем причины - Донбасс, временная утрата Автономной Республики Крым.

    15% - тю! Не заморачивайтесь. Вы - впереди планеты всей, спите спокойно.
    Шо, не спится? Так видать с цифрами хто начудил, с цифирью всегда так. Смотря кто считает, такой результат и получает. (там не 15, а 115% робить надо)
    Mavrikiy
  8. Дормидонт Сегодня, 15:20
    "Минэконом" окраины... смешно
    Дормидонт
  9. Сергей Д_2 Сегодня, 15:21
    Удел славян - барахтаться в дерьме.По ноздри.Увы- это карма.
    Сергей Д_2
    1. Васян1971 Сегодня, 17:05
      Цитата: Сергей Д_2
      Удел славян - барахтаться в дерьме.По ноздри.Увы- это карма.

      Так то - славян! А мы все здесь... эти,... как их..., а, вспомнил - мордва, мокша и прочие угро-фины. (Древних Шумеров в расчёт не берём). Так что спокойно складывай лапки и тони, в чём барахтался. Родина тебя забудет скоро.
      Васян1971
  10. Masya Masya Сегодня, 15:21
    Надо же признали, что пришли в попу... а вылезти из не планируют в 2020-2021 году... и тот ещё вопрос... выползут- ли? recourse ползти это не скакать! lol
    Masya Masya
    1. влад66 Сегодня, 15:27
      Цитата: Masya Masya
      а вылезти из не планируют в 2020-2021 год

      До 2021 года ещё дожить надо Марина Витальевна love будет ли в наличии в 2021 году такое образование как Украина и если будет то в каком виде. love
      влад66
      1. Masya Masya Сегодня, 15:32
        А что тут осталось- то? Три- четыре года... как была попа, так и будет... wink даже второго не дано...
        Masya Masya
        1. влад66 Сегодня, 16:08
          Цитата: Masya Masya
          даже второго не дано...

          Ну как это не дано laughing скакуны и зад умудрятся углубить. love
          влад66
          1. Masya Masya Сегодня, 16:12
            углУбить и расширить... laughing
            Masya Masya
  11. МИХАН Сегодня, 15:44
    Без России, Украина никогда и ничего уже не достигнет..Даже если мы присоединим ее к России , будем очень осторожны прежде чем там что то серьезное строить или большие деньги вкладывать...Научены горьким опытом и не на одно поколение ! Так что без обиды "братья"...
    МИХАН
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 15:49
      А когда нибудь кремлевские спрашивали у народа- с кем дружить или не дружить?Наше с вами дело,Миша,стоять смиренно и ждать пока дерьмо само отвалится.
      Сергей Д_2
      1. Masya Masya Сегодня, 16:13
        Цитата: Сергей Д_2
        ждать пока дерьмо само отвалится

        лучше об косяк... быстрее отвалится... wink
        Masya Masya
    2. dr.star75 Сегодня, 19:58
      Скорее всего так и будет. Максимум кормоперерабатывающие предприятия
      dr.star75
  12. Комментарий был удален.
  13. APASUS Сегодня, 16:05
    Как то странно у них цели для развития планируются.Не догнать и перегнать Германию на пример ,а попасть обратно на уровень Януковича.А еще раз по 10 столько и приступим к Германии? По сути подтверждение бездарно потраченного времени все эти годы.Я подразумеваю что планировать так далеко,для Украины слишком поспешные шаги,у них выборы через год
    APASUS
    1. Васян1971 Сегодня, 17:13
      Цитата: APASUS
      Как то странно у них цели для развития планируются.Не догнать и перегнать Германию на пример ,а попасть обратно на уровень Януковича.

      Реальный, что удивительно, взгляд на ситуацию. Там, вроде, экс-губернатор одессщины что-то подобное кгода-то обещал.
      Васян1971
    2. dr.star75 Сегодня, 19:59
      Сейчас это норма для Украины
      dr.star75
  14. Ураган70 Сегодня, 16:07
    Михаил Титарчук, настолько туп, что не понимает, что такими заявами он подтверждает, что страна на 8 лет упала в пропасть! Что это была не смена "проворовавшейся власти", а слом страны, как в 1917, например... Если им "не нравился" Янык, ну убрали его, а зачем все ломать то?
    Жаль простые протоукры не научились думать башкой и не оценят такого заявления! И кикимору с печеньками им уже не достать...
    Ураган70
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:24
      Жаль простые протоукры не научились думать башкой и не оценят такого заявления! И кикимору с печеньками им уже не достать...


      почитайте этот форум и удивитесь количеству кастрюлеголовых в России. Пример их не научил - они живут в своих мриях о светлом будущем и готовы ради этого дела брусчатку на Красной площади ломать

      В общем не далеко ушли мы от них. Хорошо что у нас адекватных больше. А дурных - не меньше, это факт.

      Да вот с президентом повезло - таких революционеров у нас быстро под шконку загонят. Скакавшие на манежке посидели в казематах уже, подумали над своим поведением.


      с-т Petrov
      1. Васян1971 Сегодня, 17:15
        Цитата: с-т Petrov
        Хорошо что у нас адекватных больше.

        Скорее - буйных меньше... А на дурных у нас урожай завсегда был богатый recourse
        Васян1971
  15. дед_Костя Сегодня, 16:08
    Дежавю: в моём детстве все достижения сравнивали с 1913 годом.
    дед_Костя
  16. Ураган70 Сегодня, 16:10
    Цитата: Сергей Д_2
    А когда нибудь кремлевские спрашивали у народа- с кем дружить или не дружить?Наше с вами дело,Миша,стоять смиренно и ждать пока дерьмо само отвалится.

    Действительно, лично ваше дело- именно "ждать пока ...... само отвалится". И не блатуйте на это Мишу!
    Ураган70
  17. Ураган70 Сегодня, 16:12
    Цитата: Сергей Д_2
    Удел славян - барахтаться в дерьме.По ноздри.Увы- это карма.

    Удел ваш- гундеть о судьбе и ничего не делать! Бросали бы уже квасить...такой бред несёте...
    Ураган70
  18. Ураган70 Сегодня, 16:19
    Цитата: Владивосток1969
    А наш президент ставит выполнимые задачи?Сдается мне ,что Украинское бла-бла отчасти схоже с нашим.

    Махните в Япономамию, в чем проблема? У них даже император есть, пожалуйтесь, книгу о невыполнимом плане ВВП напишите, вот и разбогатеете. Вернетесь, свечной заводик купите и...опять потрындеть на ВО...про налоги, например... Вы ж тогда уже бизнесменом будете, а послепутин будет вас налогами давить!
    Ураган70
  19. Васян1971 Сегодня, 16:51
    " Но мы просчитывали два сценария, как вернуться хотя бы к уровню ВВП 2013 года. В принципе, это возможно в ближайшие три-четыре года."
    Всё хорошо, если не брать в расчёт выражение "в принцыпе".
    Пример: "Моя жена умеет готовить." и "Моя жена в принцыпе умеет готовить." 9 букв, а какая разница в смысле! КаковО?
    И про" временную утрату Крама" улыбнуло. У нас ведь как? Что временно, то навсегда. lol
    Васян1971
  20. pafegosoff Сегодня, 16:57
    Это прыгать чаще должны и кричать громче. Вышиванки! Вышиванки не забыть!
    pafegosoff
  21. Heterosigma Сегодня, 17:02
    на этот уровень получиться выйти только с про российским правительством в течении 10 лет.
    Heterosigma
  22. КОТ БАЮН Сегодня, 17:13
    В принципе, украинцы всегда отличались высоким уровнем креативного мышления... И здесь вот заявление из области мечт и фантазий...Ну догоняйте, догоняйте... Вопрос прежний: а набуя было все ломать?
    Да еще бех Крыма и Донбасса попробуйте.... Ох, фантазёры креативные...
    КОТ БАЮН
  23. Sewer Krainiy Сегодня, 18:21
    Цитата: МИХАН
    Без России, Украина никогда и ничего уже не достигнет..Даже если мы присоединим ее к России , будем очень осторожны прежде чем там что то серьезное строить или большие деньги вкладывать...Научены горьким опытом и не на одно поколение ! Так что без обиды "братья"...

    Без идей и кооперации Советского Союза еще долго карабкаться всем республикам, в том числе и России. Развалили кооперацию (и Союз) три подонка: Ельцин, Кравчук и Шушкевич (Россия, Украина и Беларусь), причем Ельцин мгновенно доложил об этом президенту Америки. Кому выгодно - России, все богатства и недры Советского Союза (территориально) ей остались. Вся забугорная недвижимость и активы (преемник СССР) тоже ей. Долги Российской империи и СССР - России, но какие-то непонятные действия: кому-то долги прощают, а где-то и царские долги выплачивают (не вывод ли это капиталов за бугор). Я не говорю о русском народе, ему от этого ноль целых и ноль десятых, кому выгодно... зри в корень. Кооперация развалилась - производство остановилось. И спасибо руководству России и Белоруссии, что у нас она осталась, т.е. рабочие места, производство
    А братьями народы России, Беларуси и Украины обязаны быть по умолчанию Трудно, но обязаны.
    Да, кстати, здесь на ВО недавно некоторые товарищи говорили что-то о старших и младших братьях...Для их сведения: недавно в своем выступлении Президент Беларуси сказал: "Наши старшие братья Россия...." и далее по тексту... Легче стало...?
    Sewer Krainiy
    1. dr.star75 Сегодня, 20:04
      Нам не кооперация нужна, а единое государство. Россия, Белоруссия, Украина и Казахстан должны быть в едином государстве. Это необходимость для выживания народов их населяющих. Без этого нас уничтожат
      dr.star75
      1. Sewer Krainiy Сегодня, 20:14
        Так и я о том же. Кооперация - это было первое для выживания бывших советских республик при развале СССР. Не все республики на это пошли. Единое государство - ход за Россией...(а ей это надобно, если читать высказывания диванных стратегов wink? ) и она это должна сделать. Иначе нас уничтожат.
        Sewer Krainiy
  24. Metallurg_2 Сегодня, 18:55
    Очень символично: когда в СССР надо было провести какое-то сравнение статистических данных - сравнивали с 1913 годом. Украина сравнивает с 2013м.
    Совпадение? Не думаю. (с)
    Metallurg_2
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