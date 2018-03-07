МЭРТ Украины ставит задачу к 2021 году достичь ВВП времён Януковича

На самом деле, что касается потери ВВП 2014 года - то эта цифра - 15,75%. Понимаем причины - Донбасс, временная утрата Автономной Республики Крым. Но мы просчитывали два сценария, как вернуться хотя бы к уровню ВВП 2013 года. В принципе, это возможно в ближайшие три-четыре года.

В министерстве экономического развития и торговли Украины сообщили о том, когда украинская экономика вернётся к показателям 2013 года. По заявлению замминистра экономики Михаила Титарчука, показатели смогут вернуться к планке времён Януковича к 2021 году. При этом Титарчук употребил термин «возможно».Заявление украинского министра:Заместитель главы МЭРТ Украины заявил, что на данный момент существует два сценария. При этом если первый предполагает возвращение к уровню ВВП 2013 года к 2021 году, то второй – к 2020-му.Чтобы догнать показатели Украины времён Януковича к упомянутым 2020-2021 году, Украине нынешней необходимо получить ежегодный прирост ВВП на уровне около 5-6% в год.Напомним, что по итогам 2017 года Киев отчитался о росте ВВП на уровне примерно 2,1%. Если учесть, что современная украинская экономика не может "дышать" без зарубежных кредитов, то 5-6%-ный ежегодный рост выглядит крайне сомнительным.