В США сравнили российские и американские гаубицы

В целом, основные различия между гаубицами сводятся к скорости огня и степени интегрированности в боевые действия. У США гаубицы более интегрированы, но менее скорострельны

Американские СМИ попытались выявить сильные и слабые стороны американской и российской артиллерии и сравнить эффективность основных самоходных гаубиц, состоящих на вооружении у двух государств.Издание The National Interest в своем материале сравнило новейшую американскую артиллерийскую систему M109A7, которая должна заменить основное самоходное орудие армии США M109A6 Paladin и российскую 152-миллиметровую САУ 2С3 "Акация", на смену которой уже пришли 2С19 "Мста-С" и на подходе 2С35 "Коалиция"M109A6 Paladin - основная американская САУ, в которой процесс заряжания происходит вручную. Поэтому скорострельность орудия оставляет желать лучшего. Гаубица является надежной и точной, но по огневой мощи не может сравниться с российскими, европейскими или азиатскими артсистемами. Более совершенная M109A7 отличается в том числе и тем, что благодаря автомату заряжание может вести огонь с максимальной скорострельностью до четырех выстрелов в минуту.Основная российская самоходная гаубица 2С19 "Мста" благодаря запрограммированной последовательности работы автомата заряжания ведет огонь со скоростью 7-8 выстрелов в минуту. Скорострельность же версии 2С19М2 увеличена до 10 выстрелов в минуту. При этом для точности стрельбы используется система ГЛОНАСС. А САУ 2С33 имеет еще более высокую скорострельность. Кроме того, в российской армии, в отличие от армии США, используются 122-миллиметровая 2С1 "Гвоздика" и 120-миллиметровая 2С34 "Хоста".Издание отмечает, что и американские, и российские основные САУ могут вести огонь схожими видами боеприпасов и на сопоставимую дальность.- говорится в публикации. При этом подчеркивается, что российские военные придают приоритетное значение огневой мощи и скорострельности гаубицы, а также взаимодействию артиллерии. И, как напоминает The National Interest, "всегда проще установить или обновить электронное оборудование, чем создать новое орудие", передает "РГ-Сила"