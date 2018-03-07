20:35 07 марта
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В США сравнили российские и американские гаубицы

Американские СМИ попытались выявить сильные и слабые стороны американской и российской артиллерии и сравнить эффективность основных самоходных гаубиц, состоящих на вооружении у двух государств.

Издание The National Interest в своем материале сравнило новейшую американскую артиллерийскую систему M109A7, которая должна заменить основное самоходное орудие армии США M109A6 Paladin и российскую 152-миллиметровую САУ 2С3 "Акация", на смену которой уже пришли 2С19 "Мста-С" и на подходе 2С35 "Коалиция"

В США сравнили российские и американские гаубицы



M109A6 Paladin - основная американская САУ, в которой процесс заряжания происходит вручную. Поэтому скорострельность орудия оставляет желать лучшего. Гаубица является надежной и точной, но по огневой мощи не может сравниться с российскими, европейскими или азиатскими артсистемами. Более совершенная M109A7 отличается в том числе и тем, что благодаря автомату заряжание может вести огонь с максимальной скорострельностью до четырех выстрелов в минуту.

Основная российская самоходная гаубица 2С19 "Мста" благодаря запрограммированной последовательности работы автомата заряжания ведет огонь со скоростью 7-8 выстрелов в минуту. Скорострельность же версии 2С19М2 увеличена до 10 выстрелов в минуту. При этом для точности стрельбы используется система ГЛОНАСС. А САУ 2С33 имеет еще более высокую скорострельность. Кроме того, в российской армии, в отличие от армии США, используются 122-миллиметровая 2С1 "Гвоздика" и 120-миллиметровая 2С34 "Хоста".

Издание отмечает, что и американские, и российские основные САУ могут вести огонь схожими видами боеприпасов и на сопоставимую дальность.

В целом, основные различия между гаубицами сводятся к скорости огня и степени интегрированности в боевые действия. У США гаубицы более интегрированы, но менее скорострельны
- говорится в публикации. При этом подчеркивается, что российские военные придают приоритетное значение огневой мощи и скорострельности гаубицы, а также взаимодействию артиллерии. И, как напоминает The National Interest, "всегда проще установить или обновить электронное оборудование, чем создать новое орудие", передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 64

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:16
    И, как напоминает The National Interest, "всегда проще установить или обновить электронное оборудование, чем создать новое орудие", передает "РГ-Сила"
    странно, а почему у гегемона ни саммое тсключительное оружие? это не правильно, русские хакеры исправили статью, так получается?
    Angel_and_Demon
    1. DEZINTO Сегодня, 15:20
      10 выстрелов в минуту
      снарядами в 120-мм!!!
      Тут я прифигел и подумал ну что у них может быть круче? Очччень быстро заряжающий.... laughing
      DEZINTO
      1. хрыч Сегодня, 15:22
        Цитата: DEZINTO
        Очччень быстро заряжающий....

        Шустрый Максимка wassat
        хрыч
        1. DEZINTO Сегодня, 15:23
          Вот я не хотел чернить ну в общем мдаа...представляю как он вспотеет 10 выстрелов в минуту заряжать.....
          "Ох Максимка ! ,- посмотрит косо на него командир - чувствую ты отлыниваешь"!
          DEZINTO
      2. КВУ-НСвД Сегодня, 15:23
        10 выстрелов в минуту
        снарядами в 120-мм!!!
        152 мм hi
        КВУ-НСвД
        1. DEZINTO Сегодня, 15:24
          152 мм


          аа! даже так! тем более! афигеть!
          DEZINTO
          1. ul_vitalii Сегодня, 17:02
            Цитата: DEZINTO
            152 мм


            аа! даже так! тем более! афигеть!

            hi А если что-то зачешется во время заряжания? belay
            ul_vitalii
      3. Angel_and_Demon Сегодня, 15:44
        Николай hi
        Тут я прифигел и подумал ну что у них может быть круче?
        у них двойной автомат заряжания, а у нас одиночный, так что у них круче
        Angel_and_Demon
      4. ALEXXX1983 Сегодня, 16:04
        Цитата: DEZINTO
        Вот я не хотел чернить ну в общем мдаа...представляю как он вспотеет 10 выстрелов в минуту заряжать.....
        "Ох Максимка ! ,- посмотрит косо на него командир - чувствую ты отлыниваешь"!

        Ну там вообще-то сказано, что на нашей 10 в/м (152 мм), а на их - 4 в/м и снаряд не 120, а 155 мм у них.
        ALEXXX1983
      5. verner1967 Сегодня, 18:48
        Цитата: DEZINTO
        Тут я прифигел

        а если внимательнее почитать? не
        Цитата: DEZINTO
        в 120-мм!!
        а 152 мм, речь то идёт о модернизированной САУ 2С19 "Мста"
        Скорострельность же версии 2С19М2 увеличена до 10 выстрелов в минуту
        а у амеровской не
        Цитата: DEZINTO
        10 выстрелов в минуту
        а всего четыре и не вручную, а автомат стоит
        Более совершенная M109A7 отличается в том числе и тем, что благодаря автомату заряжание может вести огонь с максимальной скорострельностью до четырех выстрелов в минуту.
        ТщательнЕе надо к прочтению текста подходить lol
        verner1967
    2. strannik1985 Сегодня, 15:37
      На уровне разработок(Крусейдер, NLOS)у них все нормально, проблема на этапе принятия на вооружение.
      strannik1985
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:49
        Судьба САУ NLOS-C определилась в начале 2011 года — согласно заявлениям руководителя военного министерства США Роберта Гейтса данный проект в целях экономии средств, вместе с рядом других разработок, закрыт, а все системы разработаные для NLOS-C были использованы для модернизации гаубиц M109 до модификации PIM
        значит не судьба request будут и дальше пользоваться двойным автоматом заряжания laughing
        Angel_and_Demon
    3. 210окв Сегодня, 16:35
      Я вот что хочу заметить.Воюют прежде всего люди.Вчера была статья про гибель спецназа США в Нигерии....При всей трагичности замечу-они разбежались.При всей своей исключительности,"лучшем оружии и подготовке"..
      Цитата: Angel_and_Demon
      И, как напоминает The National Interest, "всегда проще установить или обновить электронное оборудование, чем создать новое орудие", передает "РГ-Сила"
      странно, а почему у гегемона ни саммое тсключительное оружие? это не правильно, русские хакеры исправили статью, так получается?
      210окв
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:41
        Цитата: 210окв
        При всей своей исключительности,"лучшем оружии и подготовке"..

        так, это
        Angel_and_Demon
      2. ЗВО Сегодня, 18:35
        Цитата: 210окв
        Я вот что хочу заметить.Воюют прежде всего люди.Вчера была статья про гибель спецназа США в Нигерии....При всей трагичности замечу-они разбежались.При всей своей исключительности,"лучшем оружии и подготовке"..


        а вторую сторону проблемы не хотите рассмотреть?
        Как хорошо обученных наших людей в Сирии, раскатали технически превосходящие силы...
        и качества этих наших людей ничем им не помогли...
        ЗВО
        1. Lock36 Сегодня, 20:08
          Дайте пруф. Всё информационными отходами питаетесь?
          Lock36
          1. ЗВО Сегодня, 20:20
            Цитата: Lock36
            Дайте пруф. Всё информационными отходами питаетесь?

            ЗВО
            1. Lock36 Сегодня, 20:25
              И вообще исчерпывающий ответ - она сама ничего не знает.
              И это не армия. У них было тяжелое вооружение?
              Lock36
        2. ikrut Сегодня, 20:33
          "Раскатали" авиацией колонну на марше. И то не нашу. Наши просто рядом были и под раздачу попали тоже. Не ожидая. Это как в старом анекдоте: "А правда, что Изя выиграл в рулетку миллион? Правда. Но не в рулетку, а в преферанс. И не миллион , а три рубля. И не выиграл, а проиграл"(с)
          ikrut
    4. Лопатов Сегодня, 16:56
      Цитата: Angel_and_Demon
      а почему у гегемона ни саммое тсключительное оружие?

      Из-за собственной дури.
      К примеру, аналог "Коалиции" американцы могли принять на вооружение лет 15 назад.
      Лопатов
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:02
        Цитата: Лопатов
        К примеру, аналог "Коалиции" американцы могли принять на вооружение лет 15 назад.

        я так понимаю ключевое слово здесь могли? но они пошли другим путем request
        Angel_and_Demon
        1. Лопатов Сегодня, 17:18
          Цитата: Angel_and_Demon
          я так понимаю ключевое слово здесь могли? но они пошли другим путем

          "Путь" здесь не при чём. Американскую артиллерию убивают подковёрные игры корпораций. Они "экономят деньги" там, где не нужно (как пример- САУ "Крусейдер", опередившая и немецкую "Донар", и российскую "Коалицию" на 10-15 лет)
          Но при этом вбухивают огромные средства туда, где это не нужно. (как пример- худшая в НАТО и при этом самая дорогая в мире М777. Единственно- лёгкая, но эта её характеристика востребована только в воздушно-десантных и десантно-штурмовых бригадах, которых всего 7)
          Лопатов
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:41
            Цитата: Лопатов
            "Путь" здесь не при чём. Американскую артиллерию убивают подковёрные игры корпораций. Они "экономят деньги" там, где не нужно....
            Но при этом вбухивают огромные средства туда, где это не нужно

            пилят кто как умеет, ну и кто быстрее, нам даже лучше от этого, все нормально - продолжайте товарищи, правильным путем идете
            Angel_and_Demon
          2. okko077 Сегодня, 18:12
            В целом, основные различия между гаубицами сводятся к скорости огня и степени интегрированности в боевые действия. У США гаубицы более интегрированы, но менее скорострельны
            Ох ,как лихо урята дружно съехали в нужном направлении ?! Лопатов, я не слышу комментариев по сути, или вы согласны полностью с пи_ндоским выводом ? Они заявили, что их гаубицы знают куда стрелять , а наши нет?!! А как с уничтожением целей в реальном времени, или хотя бы время реагирования, а то у нас и Коалиция и даже Армата интегрирована в АСУВ тактического звена,а как, на самом деле, интегрированы наши чудо-пушки ?!! ...Ни арматы нет, ни АСУВ тактического звена , но зато они интегрированы... Обтекайте, чайники...
            okko077
      2. ЗВО Сегодня, 19:03
        Цитата: Лопатов

        Из-за собственной дури.
        К примеру, аналог "Коалиции" американцы могли принять на вооружение лет 15 назад.


        Я думаю. что у них было головокружение от успехов от MLRS и Himars
        ЗВО
  2. хрыч Сегодня, 15:17
    Вот сравнивайте с нашей 152 мм гаубицей
    хрыч
    1. ЗВО Сегодня, 16:20
      Цитата: хрыч
      Вот сравнивайте с нашей 152 мм гаубицей


      А про это ты никогда не видел?
      ЗВО
      1. ланс Сегодня, 17:44
        сравните дальность засыла
        ланс
      2. хрыч Сегодня, 18:39
        Цитата: ЗВО
        А про это ты никогда не видел?

        А ты знаешь, что в США
        Были полностью сняты с вооружения и демонтированы все артиллерийские ядерные снаряды, боеголовки тактических ракет. В настоящее время, американский арсенал тактического ядерного оружия поддерживается в первую очередь в виде свободнопадающих авиационных бомб, доставляемых тактической авиацией. Тактическое ядерное оружие более не является неотъемлемой частью американской боевой доктрины.
        Так, что забудь и успокойся laughing А в РФ наоборот тактическое ядерное оружие - основа сдерживания соседей, а наша полумегатонная начинка ПКР Гранит, хоть и относится к тактическим системам но таки полмегатонная.
        хрыч
        1. ЗВО Сегодня, 20:06
          Цитата: хрыч
          Так, что забудь и успокойся laughing А в РФ наоборот тактическое ядерное оружие - основа сдерживания соседей, а наша полумегатонная начинка ПКР Гранит, хоть и относится к тактическим системам но таки полмегатонная.


          Мой малообразованный друк!
          Вы и ваша методичка, видимо не знаете, что все таки в 1991 году было подписано одностороннее решение Советского союза об утилизации всех ядерных мин и снарядов для ствольной артиллерии, а также ядерных боевых частей ОТРК. И к 1995 году данное решение было выполнено.
          Наше решение было принято в ответ на такое же одностроннее решение США, сделанное чуть раньше.

          Учите матчасть - перестанете выглядеть убогим...
          ЗВО
      3. 210окв Сегодня, 19:22
        Крокет на сколько мину кидает?Он больше для расчета опасность представляет.
        Цитата: ЗВО
        Цитата: хрыч
        Вот сравнивайте с нашей 152 мм гаубицей


        А про это ты никогда не видел?
        210окв
        1. ЗВО Сегодня, 19:58
          Цитата: 210окв
          Крокет на сколько мину кидает?Он больше для расчета опасность представляет.


          т.е. снаряд W-48 и более современный W82 калибром 155мм - ты и не увидел?
          Там всего 4 картинки. на 2-х были 155мм снаряды - как же ограниченны в органах чувств урякалки... 50% зрения - сразу пропадает...
          ЗВО
  3. san4es Сегодня, 15:33
    M109A6 «Paladin» vs САУ «Мста С»

    san4es
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:50
      В паладине заряжающие из тяжелой атлетики, они круче
      Angel_and_Demon
    2. ltc35 Сегодня, 15:54
      Впечатляет! Американцев устал смотреть. Тут наши больше накидать успеют. Еще шумность у наших поболе будет...
      ltc35
    3. ALEXXX1983 Сегодня, 16:19
      Цитата: san4es
      M109A6 «Paladin» vs САУ «Мста С»


      Удивила разница в размере метательного заряда. У амеровской дальность стрельбы гораздо больше, но размер МЗ раза в 2 меньше.
      ALEXXX1983
      1. Лопатов Сегодня, 17:01
        Цитата: ALEXXX1983
        Удивила разница в размере метательного заряда. У амеровской дальность стрельбы гораздо больше, но размер МЗ раза в 2 меньше.

        ?
        Вы думаете, что этот модуль предназначен для стрельбы на максимальную дальность? Один "зелёный" это дальность до 8 км.
        8)))
        Лопатов
    4. okko077 Сегодня, 19:04
      На кого рассчитано это примитивное кино и мнение убогого эксперта ? ...Посмотрите на все подобные фильмы и репортажи с наших учений..У нас везде МСТА стреляет прямой наводкой !!! Кому не ясно, пушка опущена почти в горизонт...
      Информационные системы разведки США обнаружат наши САУ ещё до выдвижения на позиции для стрельбы не только прямой наводкой , но и на максимальную дальность...и они будут уничтожены... А вот у нас подобных технических средств с которыми интегрированы наши средства поражения нет...У нас источником целеуказания являются люди с биноклями и машинами, а технических средств обеспечивающих скрытое целеуказание в реальном времени нет...Ну и как при этом можно реализовать преймущества наших САУ ? Только за счёт гибели корректировщиков, но и это не поможет !!! Слава нашим мудрым " мудрынам" в руководстве ВС и ГШ в первую очередь, которые не умеют воевать в новой современной войне....
      okko077
      1. Лопатов Сегодня, 19:20
        Цитата: okko077
        У нас везде МСТА стреляет прямой наводкой !!!

        8))))))))))))))))))))))
        Цитата: okko077
        На кого рассчитано это примитивное мнение убогого эксперта ?
        Лопатов
        1. okko077 Сегодня, 19:35
          А жёнам и детям ,погибших в Сирии ,тоже так будешь объяснять?
          okko077
      2. okko077 Сегодня, 19:26
        Наша армия в Сирии задачи выполняет и выполнит, а вот руководство армии обхезалось по-полной...Наше руководство не знает и не представляет.как воевать в современной войне и что для этого нужно... Эти дегенраты опять планируют в военных конфликтах устилать поля трупами наших солдат и офицеров...Они говорят , что в Сирии нет наземной компоненты, и по-этому мы не всё можем...А в современной сетецентрической войне с боевиками не может быть наземной компоненты... Значит наши ушлёпки с генеральскими погонами не умеют воевать в современной войне... И будет с нашими солдатами и офицерами как с ЧВК....
        okko077
        1. Александр War Сегодня, 20:22
          И еще специально для okko077 https://topwar.ru/129955-neobychnyy-rossiyskiy-bp
          la-zamechen-v-sirii.html
          Александр War
        2. Александр War Сегодня, 20:26
          Наше руководство не знает и не представляет.как воевать в современной войне и что для этого нужно... Эти дегенраты опять планируют в военных конфликтах устилать поля трупами наших солдат и офицеров Это только для разминирования ,испытывают и с вооружением!
          Александр War
      3. Lock36 Сегодня, 20:12
        А "ваши" - это китайские?
        Lock36
      4. Александр War Сегодня, 20:20
        Да и МСТА и РСЗО наше включая Смерч стреляет прямой наводкой ?
        Александр War
  4. seos Сегодня, 15:50
    Издание отмечает, что и американские, и российские основные САУ могут вести огонь схожими видами боеприпасов и на сопоставимую дальность.

    Дальность НАТОвских пушек в 1.5 раза выше при равной длине ствола, массе снаряда и заряда...
    Единственная САУ превосходящая НАТОвские - это предсерийная Коалиция...
    Если сравнивать с нашими 2С19 "Мста" длинна ствола 47к (с дульным тормозом 52)то уже модификация M109A5 при длине ствола 39 калибров имеет максимальную дальность стрельбы 30 км (против 24км - 29 км Мста)
    seos
    1. Fornit Сегодня, 16:03
      И как это может быть объяснено?
      Извините - не артиллерист... hi
      Fornit
      1. dvina71 Сегодня, 16:31
        Цитата: Fornit
        И как это может быть объяснено?

        У меня есть знакомый..он заканчивал Ленинградское артиллерийское.по специализации корректировщик.. Дальность указанная у советских САУ не максимальная техническая,а та максимальная при соотвествующем рассеивании.. т.е можно и дальше но плотность огня падает. Учитывая что основная ударная сила США - авиация..врядли они такими тонкостями заморачивались.
        dvina71
    2. dvina71 Сегодня, 16:36
      Цитата: seos
      максимальную дальность стрельбы 30 км

      Реактивным снарядом. Пассивным не боле 20.
      dvina71
    3. Лопатов Сегодня, 17:07
      Цитата: seos
      M109A5 при длине ствола 39 калибров имеет максимальную дальность стрельбы 30 км

      Вообще-то 23 500.
      Сравнивать предельную дальность стрельбы двух гаубиц, и при этом брать для одной обычный снаряд, а для другой АРС- некорректно.
      Лопатов
  5. куба Сегодня, 15:54
    Цитата: КВУ-НСвД
    10 выстрелов в минуту
    снарядами в 120-мм!!!
    152 мм hi

    а если этот негр его на ногу уронит??...это ж ГИПС!!!
    куба
  6. Волька Сегодня, 16:02
    но что-то о цене ствола и боеприпасов к нему ни слова...
    Волька
  7. ALEXXX1983 Сегодня, 16:26
    Цитата: куба
    Цитата: КВУ-НСвД
    10 выстрелов в минуту
    снарядами в 120-мм!!!
    152 мм hi

    а если этот негр его на ногу уронит??...это ж ГИПС!!!

    Наш тоже уронить может, в Мста-С автоматизация не полная, заряжающий имеется и повезёт если будет гипс, а не фарш.
    ALEXXX1983
    1. Лопатов Сегодня, 17:24
      Цитата: ALEXXX1983
      в Мста-С автоматизация не полная

      ?
      По снарядам- полная.
      Лопатов
  8. Николай Фёдоров Сегодня, 16:31
    Зачем американцы сравнивают артиллерийские системы? Для чего они хотят, чтобы страны НАТО тратили на вооружения 2 процента ВВП? Зачем им всё это, если их солдаты годны лишь для написания жалоб на что-нибудь:
    Командующий базой норвежский базой подполковник Тронд Томассен (Trond Thomassen), оправдывая британских солдат (отказавшихся от учений!!!), пояснил, что те по-особенному относятся к здоровью и безопасности. Они сидят в казармах и наотрез отказываются проходить какую-либо профессиональную подготовку всякий раз, когда столбик термометра опускается ниже восьми градусов. ... в такой мороз солдаты не могут пользоваться памперсами, которые выдаются им на время длительных учений в виду невозможности поставить туалетные кабинки в лесах, в горах и на другой пересечённой местности. Стоит моче остыть, как начинают мёрзнуть гениталии, а у двоих военнослужащих гениталии буквально примёрзли ко внутренней поверхности одноразового подгузника. Отлить же в сугроб, как пока ещё делают этнические норвежцы, британские солдаты оказались не состоянии – у молодого поколения эти навыки утрачены.
    Николай Фёдоров
  9. Alex20042004 Сегодня, 16:32
    «МСТА-С» ПРОТИВ PALADIN – ВИРТУАЛЬНАЯ ДУЭЛЬ САМОХОДОК

    «КАЛИБР ОРУДИЯ «МСТА» — 152 ММ, А У АМЕРИКАНСКОГО PALADIN — ЭТО 155 ММ. ЗАДАЧИ САУ — ПОДДЕРЖКА СУХОПУТНЫХ ВОЙСК И ПОРАЖЕНИЕ КОМАНДНЫХ ПУНКТОВ ПЕРВОГО ЭШЕЛОНА, УНИЧТОЖЕНИЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ »,

    «ЕСЛИ РОССИЙСКОЙ МАШИНЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРЕД СТРЕЛЬБОЙ НЕ ТРЕБУЕТСЯ — ОТЦЕПЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ СТУПОР ПУШКИ, ПОВОРАЧИВАЕТСЯ БАШНЯ, И ПУШКА НАВОДИТСЯ, ТО У «ПАЛАДИНА» ЕСТЬ СОШНИК, ОН ДОЛЖЕН УПЕРЕТЬСЯ, ИНАЧЕ МАШИНА БУДЕТ РАСКАЧИВАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ СТРЕЛЬБЫ, И ТОЧНОСТЬ НАРУШИТСЯ. ПОСЛЕ СТРЕЛЬБЫ ЕГО НАДО УБРАТЬ, А ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ »,

    «МСТА-С» МОЖЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫПУСТИТЬ, К ПРИМЕРУ, 6 СНАРЯДОВ — ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО ВСЕ ОНИ ОДНОВРЕМЕННО ПОРАЗЯТ ЦЕЛЬ, ЭТО ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЕТ РАЗЛИЧНЫХ ТРАЕКТОРИЙ ПОЛЕТА БОЕПРИПАСОВ. ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ ЭКИПАЖЕЙ. ВЫПОЛНИВ ТАКОЙ ЗАЛП, САМОХОДКА ПОКИНЕТ ПОЗИЦИИ, И У ПРОТИВНИКА БУДЕТ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ ЧТОБЫ ОБНАРУЖИТЬ ЕЕ»
    Alex20042004
    1. Curious Сегодня, 18:14
      "ОТЦЕПЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ СТУПОР ПУШКИ"
      Ступор сам по себе - штука малоприятная, а уж автоматический... Зачем он на пушке?
      Curious
  10. федоров Сегодня, 16:52
    А вот эта древняя "Гвоздика"...
    федоров
  11. Bosch Сегодня, 17:25
    Сравнивать оружие можно только в ходе одновременного боевого применения сравниваемых образцов.
    Bosch
  12. ALEXXX1983 Сегодня, 17:41
    Цитата: Лопатов
    Цитата: ALEXXX1983
    в Мста-С автоматизация не полная

    ?
    По снарядам- полная.

    На видео их заряжающий укладывает, а АЗ уже досылает и запирает затвор. Это конечно не полностью ручное заряжание, как у амеров, но без заряжающего всё равно не обходится. request
    Цитата: Лопатов
    Цитата: ALEXXX1983
    Удивила разница в размере метательного заряда. У амеровской дальность стрельбы гораздо больше, но размер МЗ раза в 2 меньше.

    ?
    Вы думаете, что этот модуль предназначен для стрельбы на максимальную дальность? Один "зелёный" это дальность до 8 км.
    8)))

    Спасибо за объяснение. hi
    ALEXXX1983
    1. Лопатов Сегодня, 17:56
      Цитата: ALEXXX1983
      На видео их заряжающий укладывает, а АЗ уже досылает и запирает затвор.

      Эт Вы наверное про то видео, когда заряжающий зарядный снаряды закидывал, потому что согласователь отключили, чтобы он оператора с камерой вниз не утянул? Это нештатный вариант заряжания.
      Заряжание снарядов в 2С19 полностью автоматизированное.
      И что самое главное- в 2С19, в отличии от "Палладина" ствол не приходится выводить в положение для заряжания. Что очень пользительно при пристрелке. Точность повышает.

      Цитата: ALEXXX1983
      Спасибо за объяснение.


      http://factmil.com/publ/vpk/artillerijsko_strelko
      vaja_promyshlennost/zarubezhnye_modulnye_metateln
      ye_zarjady_2011/19-1-0-250
      Лопатов
      1. ALEXXX1983 Сегодня, 18:02
        Цитата: Лопатов
        Цитата: ALEXXX1983
        На видео их заряжающий укладывает, а АЗ уже досылает и запирает затвор.

        Эт Вы наверное про то видео, когда заряжающий зарядный снаряды закидывал, потому что согласователь отключили, чтобы он оператора с камерой вниз не утянул? Это нештатный вариант заряжания.
        Заряжание снарядов в 2С19 полностью автоматизированное.
        И что самое главное- в 2С19, в отличии от "Палладина" ствол не приходится выводить в положение для заряжания. Что очень пользительно при пристрелке. Точность повышает.

        Цитата: ALEXXX1983
        Спасибо за объяснение.


        http://factmil.com/publ/vpk/artillerijsko_strelko
        vaja_promyshlennost/zarubezhnye_modulnye_metateln
        ye_zarjady_2011/19-1-0-250

        Ясно. Теперь буду знать.
        ALEXXX1983
        1. san4es Сегодня, 19:25
          hi механизм автомата заряжания 2с19м1 soldier
          san4es
  13. k_ply Сегодня, 20:18
    ...новейшую американскую артиллерийскую систему M109A7...

    Ха! Новейшую лишь модификацию старейшей артиллерийской системы из ныне здавствующих самоходных калибра 152/155-мм (2С3 чуть моложе).
    Цитата: Лопатов
    ...М777. Единственно- лёгкая, но эта её характеристика востребована только в воздушно-десантных и десантно-штурмовых бригадах, которых всего 7)

    Только чуть подправлю уважаемого человека в плане боевого состава вероятного противника... Таких бригад 8 (кроме 82-й вдд, 101-й вшд и 173-й овдбр), есть 4-я бригада 25-й пех.дивизии регулярной армии, которая является воздушно-десантной с базированием, кстати, на ближайшей к РФ Аляске...
    https://en.wikipedia.org/wiki/25th_Infantry_Divis
    ion_(United_States)#Organization

    ...Ну, и штатно только одна из трех огневых батарей в артдивизионах бригад (всего: 6 155-мм М777 и 12 105-мм БГ М119), хотя от ОШС пех.бригад и боевых возможностей выше указанные части мало отличаются.
    k_ply
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