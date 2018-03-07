Египет одобрил создание российской промзоны в районе Суэцкого канала

Правительство Египта одобрило создание в экономической зоне Суэцкого канала российской промышленной зоны, сообщило официальное информационное агентство страны МЕNA.Египетский кабинет министров согласовал выделение участка под этот проект площадью примерно в 520 га., отмечается в сообщении. Стоимость инвестиций оценивается в 7 млрд долларов. Промышленная зона расположится к востоку от города Порт-СаидРанее Минпромторг России сообщил о согласовании проекта соглашения по созданию российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. Документ, как ожидается, подпишут «на полях» 11-го заседания совместной комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в апреле 2018 года.К 2026 году резиденты промзоны будут производить продукцию на 3,6 млрд долларов ежегодно.Напоминаем, что о планах России создать промышленную зону в Египте для вывода товаров на рынок Африки, сообщалось в июне 2017 года.