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Египет одобрил создание российской промзоны в районе Суэцкого канала
Правительство Египта одобрило создание в экономической зоне Суэцкого канала российской промышленной зоны, сообщило официальное информационное агентство страны МЕNA.
Египетский кабинет министров согласовал выделение участка под этот проект площадью примерно в 520 га., отмечается в сообщении. Стоимость инвестиций оценивается в 7 млрд долларов. Промышленная зона расположится к востоку от города Порт-Саид
Ранее Минпромторг России сообщил о согласовании проекта соглашения по созданию российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. Документ, как ожидается, подпишут «на полях» 11-го заседания совместной комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в апреле 2018 года.
К 2026 году резиденты промзоны будут производить продукцию на 3,6 млрд долларов ежегодно.
Напоминаем, что о планах России создать промышленную зону в Египте для вывода товаров на рынок Африки, сообщалось в июне 2017 года.
Египетский кабинет министров согласовал выделение участка под этот проект площадью примерно в 520 га., отмечается в сообщении. Стоимость инвестиций оценивается в 7 млрд долларов. Промышленная зона расположится к востоку от города Порт-Саид
Ранее Минпромторг России сообщил о согласовании проекта соглашения по созданию российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. Документ, как ожидается, подпишут «на полях» 11-го заседания совместной комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в апреле 2018 года.
К 2026 году резиденты промзоны будут производить продукцию на 3,6 млрд долларов ежегодно.
Напоминаем, что о планах России создать промышленную зону в Египте для вывода товаров на рынок Африки, сообщалось в июне 2017 года.
Использованы фотографии: http://www.russarabbc.ru/
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