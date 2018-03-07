20:31 07 марта
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Египет одобрил создание российской промзоны в районе Суэцкого канала

Правительство Египта одобрило создание в экономической зоне Суэцкого канала российской промышленной зоны, сообщило официальное информационное агентство страны МЕNA.

Египет одобрил создание российской промзоны в районе Суэцкого канала


Египетский кабинет министров согласовал выделение участка под этот проект площадью примерно в 520 га., отмечается в сообщении. Стоимость инвестиций оценивается в 7 млрд долларов. Промышленная зона расположится к востоку от города Порт-Саид


Ранее Минпромторг России сообщил о согласовании проекта соглашения по созданию российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. Документ, как ожидается, подпишут «на полях» 11-го заседания совместной комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в апреле 2018 года.

К 2026 году резиденты промзоны будут производить продукцию на 3,6 млрд долларов ежегодно.

Напоминаем, что о планах России создать промышленную зону в Египте для вывода товаров на рынок Африки, сообщалось в июне 2017 года.

Использованы фотографии: http://www.russarabbc.ru/
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Комментарии 36

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  1. demo Сегодня, 19:47
    Что будет эта Промышленная зона выпускать?
    На 520 га и за 7 млрд. долларов?
    При этом стоимость продукции составит 3 с небольшим .
    Очень интересно.
    Но ясности, нет.
    demo
    1. МИХАН Сегодня, 19:52
      Египта одобрило создание в экономической зоне Суэцкого канала российской промышленной зоны

      Спасибо Египет ..! Эту зону используем по полной ..хе хе Мы это умеем ! soldier
      Северный торговый путь у нас есть еще....
      МИХАН
      1. Маз Сегодня, 20:08
        Цитата: МИХАН
        Египта одобрило создание в экономической зоне Суэцкого канала российской промышленной зоны

        Спасибо Египет ..! Эту зону используем по полной ..хе хе Мы это умеем ! soldier
        Северный торговый путь у нас есть еще....

        То есть с запада суэц прикроет к изараилю ближе промзона, а с севера к Израилю примкнет Сирия с базой в Латакии Хмеймим. Вкусно и интересно кто будет охранять промзону? Уж не ЧВК ли?
        Маз
      2. влад66 Сегодня, 20:15
        Цитата: МИХАН
        Северный торговый путь у нас есть еще....

        Угу, будем северным морским путем в Африку товары возить. laughing
        влад66
    2. сибиралт Сегодня, 19:53
      Научим египтян самим пшеницу выращивать, а для себя будем крокодилов разводить. winked
      сибиралт
      1. karish Сегодня, 20:05
        Цитата: сибиралт
        Научим египтян самим пшеницу выращивать, а для себя будем крокодилов разводить. winked

        У вас уже есть
        Один из самых оригинальных подарков преподнес Владимиру Путину бывший президент Молдавии Владимир Воронин. На 50-летний юбилей он подарил ему живого крокодила, объяснив свою задумку тем, что «крокодил – единственное животное, которое не сдает назад».
        karish
        1. Svarog Сегодня, 20:08
          Цитата: karish
          Цитата: сибиралт
          Научим египтян самим пшеницу выращивать, а для себя будем крокодилов разводить. winked

          У вас уже есть
          Один из самых оригинальных подарков преподнес Владимиру Путину бывший президент Молдавии Владимир Воронин. На 50-летний юбилей он подарил ему живого крокодила, объяснив свою задумку тем, что «крокодил – единственное животное, которое не сдает назад».

          laughing
          Svarog
    3. Geisenberg Сегодня, 20:01
      Цитата: demo
      Что будет эта Промышленная зона выпускать?


      Минимум что могут - воду опреснять. Учитывая в каком месте это строится будет рентабельно.
      Geisenberg
      1. karish Сегодня, 20:07
        Цитата: Geisenberg
        Цитата: demo
        Что будет эта Промышленная зона выпускать?


        Минимум что могут - воду опреснять. Учитывая в каком месте это строится будет рентабельно.

        Нет ни у Египта ни у России промышленных технологий опреснения воды. request
        karish
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:18
          Цитата: karish
          Нет ни у Египта ни у России промышленных технологий опреснения воды.

          будут hi
          Angel_and_Demon
          1. karish Сегодня, 20:24
            Цитата: Angel_and_Demon
            Цитата: karish
            Нет ни у Египта ни у России промышленных технологий опреснения воды.

            будут hi

            не сомневаюсь.
            Кто там в ответе за нанотехнологии ? wink
            Хотя и Рогозин сойдёт.
            karish
        2. dr.star75 Сегодня, 20:18
          У России есть питьевая вода. У нас её очень много. Нам не нужно её добывать. 21век -век борьбы за питьевую воду. А вы можете и дальше её опреснять, и получать по подземным каналам от арабов
          dr.star75
          1. karish Сегодня, 20:22
            Цитата: dr.star75
            21век -век борьбы за питьевую воду. А вы можете и дальше её опреснять, и получать по подземным каналам от арабов

            А , что сказал то ?
            karish
    4. с-т Petrov Сегодня, 20:01
      Напоминаем, что о планах России создать промышленную зону в Египте для вывода товаров на рынок Африки, сообщалось в июне 2017 года.


      будут портовые мощности, порт, предприятия по отверточной сборке, склады. Египет любит жигули, будут отгружать им машинокомплекты. Ну и так далее. Какой нибудь сервисный центр по обслуживанию вертолетов для африки

      я так думаю.
      с-т Petrov
      1. karish Сегодня, 20:08
        Цитата: с-т Petrov
        . Египет любит жигули, будут отгружать им машинокомплекты.

        Действительно стоит построить порт и вложить 7 лярдов --- что бы завалить Египет жигулями --- laughing
        Посмеялся от души , спасибо.
        karish
        1. с-т Petrov Сегодня, 20:12
          идёт речь про Африку. Египет - адрес отгрузки. По поводу опреснения - ну не знаю. Читал что в Казахстане мы строили опреснительную установку еще при Союзе. Учитывая компетенцию Росатома - думаю Вы не правы.

          И жигули лишь одна из марок - есть еще КАМАЗ, ГАЗ, УРАЛ

          В общем пожалуйста

          с-т Petrov
          1. karish Сегодня, 20:30
            Цитата: с-т Petrov
            идёт речь про Африку. Египет - адрес отгрузки

            Сказать честно , народ как с луны свалился , хотя
            как говорится --- Доцент конечно вор авторитетный -- но в Египте ( как я понимаю ) из россиян никого и никогда не было.Не знают о чем и про кого речь.
            Что мне в россиянах нравится , так это то что они могут в одно и то же время в одной статье рвать пузо изголяясь над руко...ы арабами , но стоит выложить статью , что РФ готова вложить 7 лярдов именно в этих ...
            Тут же слепнут и начинают доказывать - гениальность подобного решения.
            Странно , СССР видимо так ничему и не научил.
            karish
        2. ВЕРЕСК Сегодня, 20:17
          Слишком много о себе возомнили.Жигули-это название новой гиперзвуковой ракеты.Назвали просто так.Машины так и не научились стряпать.Кривые руки и мозги. Я с Вас веселюсь.Евреи-это сплошной анекдот.
          ВЕРЕСК
        3. dr.star75 Сегодня, 20:20
          Да успокойтесь, жигули конечно приедут, но будет военная база
          dr.star75
    5. Svarog Сегодня, 20:05
      Цитата: demo
      Что будет эта Промышленная зона выпускать?
      На 520 га и за 7 млрд. долларов?
      При этом стоимость продукции составит 3 с небольшим .
      Очень интересно.
      Но ясности, нет.

      Я вообще хренею от подобных вложений. Есть очень простой, дешевый и быстрый способ выведения товаров на рынок. Американцы, Европейцы успешно им пользуются уже более 60 лет. Ищешь манагера в необходимой стране , тот ищет дистрибьютора в этой стране и начинаешь работать. Ну это очень упрощено. Какие 7 лярдов долларов? Это 100% пилорама .
      Svarog
      1. с-т Petrov Сегодня, 20:08
        Это 100% пилорама


        если тебя почитать и все принять за правду - то ты живешь на большой пилораме, на которой крупные проекты невозможны. Всё украли. Гиперзвуковое оружие? Бросьте, это пилорама (с)
        с-т Petrov
        1. Svarog Сегодня, 20:13
          Цитата: с-т Petrov
          Это 100% пилорама


          если тебя почитать и все принять за правду - то ты живешь на большой пилораме, на которой крупные проекты невозможны. Всё украли

          Петров, вот в этой теме я очень хорошо разбираюсь. Если задашь вопрос по существу, с удовольствием всё обосную и даже мини бизнес план распишу.. Если говорить о одной стране и скажем об одном виде деятельности, например FMCG, то стоимость выведения товара на рынок, скажем Египта, будет не более 100 т$ и это максимум. Так что можешь клеймить меня, но это пилорама laughing hi
          Svarog
          1. karish Сегодня, 20:20
            Цитата: Svarog
            Так что можешь клеймить меня, но это пилорама

            никого не надо клеймить smile
            karish
    6. RASKAT Сегодня, 20:27
      Но ясности, нет.

      По мимо АЭС эд-Дабаа мы еще собираемся построить несколько предприятий. Думаю это все таки будут предприятия нефтепереработки возможно химический завод удобрений, а возможно и отверточная сборка Автоваза или ГАЗа.
      RASKAT
  2. faiver Сегодня, 20:01
    согласен с demo - нахрена козе баян?
    faiver
  3. федоров Сегодня, 20:02
    для вывода товаров на рынок Африки

    А какие собственно товары ? Ума не приложу. Автомат "Калашникова", "Панцири", С-400 ? больше на ум ничего не приходит. Ну там пшеницей еще завалить можно.
    федоров
    1. с-т Petrov Сегодня, 20:25
      много товаров производит Россия. Откройте сайт Швабе, для начала.
      И на экспорт есть что поставлять.

      Даже украине есть что поставлять на экспорт, даже после революции гидности. Но стройки новых производств у вас конечно заглохли, да и старый фонд идет по известному адресу.

      Следил раньше за вашим производством, теперь даже почитать нечего. Одни мрии маячат вдалеке, но #скоро

      с-т Petrov
  4. karish Сегодня, 20:03
    Египетский кабинет министров согласовал выделение участка под этот проект площадью примерно в 520 га., отмечается в сообщении. Стоимость инвестиций оценивается в 7 млрд долларов. Промышленная зона расположится к востоку от города Порт-Саид

    Сколково номер 2 , только в Египте.
    Это что ж получается , египтяне как работники лучше Россиян ?
    Или как то мне не совсем понятно , а тс хрена вкладывать 7 лярдов баксов в Египте , а не в России ?
    Хотя как израильтянин я разумеется это приветствую , чем богаче будут жить египтяне , тем меньше у них будет желания бегать с автоматами по синаю.
    karish
    1. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 20:07
      Как только раздастся звон монет,
      или хруст купюр.
      Сразу появляется соплеменник,
      того самого,падкого на сребреники.
      В крови это у них что ли?
      Чужие деньги подсчитывать.
      И сокрушаться,что не в его
      жадные ручонки эти деньги попали.
      %%%%%%(проценты) одни
      в миндалевидные глазах.
      Крановщик Нахамкинсон
  5. Xscorpion Сегодня, 20:08
    Сейчас договорятся,что там будут выпускать.Или просто размещать winked
    Xscorpion
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 20:11
    Новая база? А ничего,что по сути мы уже там.Ил 78-е не вылазят от туда.Ввести войска-это к Президенту.
    ВЕРЕСК
  7. rocket757 Сегодня, 20:13
    Если б площадку для ПКР или батарею крупных гаубиц разместить! Тогда мож и Севморпуть интересным для всех стал, а так????
    rocket757
  8. ALLxANDr Сегодня, 20:15
    Тайна, покрытая мраком
    ALLxANDr
  9. samarin1969 Сегодня, 20:15
    "Пятница" у сотрудников агентства МЕНА...Наверное сейчас читают комментарии и ржут. laughing
    samarin1969
  10. mgero Сегодня, 20:21
    Asuanskuyu platinu postroili shass uje port . V Turtci Akuju stroim, ostalas v kanade zavod Po proizvodstvu raketnix dvigatelej postroit za 8 Milliardov i fsjo.
    mgero
  11. Геркулесыч Сегодня, 20:25
    Под видом продуктовой, создадим военную базу! wassat
    Геркулесыч
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