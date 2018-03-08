08:37 08 марта
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Женский день. Пол прекрасный, но не слабый

Наступил первый весенний праздник. И пусть с климатической весной в большинстве регионов России проблемы такие, что впору говорить о 37-м февраля, а не о 8-м марта, но всё же отрадно, когда есть кому обеспечить настоящее дыхание весны – тёплое, нежное, согревающее. Это наши любимые женщины, наши вторые половинки – прекрасные и любимые. Дорогие наши, это ваш праздник, с которым мы вас всенепременно спешим поздравить!

В силу специфики «Военное обозрение» сложно назвать информационным ресурсом, на котором женская аудитория составляет большой процент. Но тем не менее, у нас есть настоящие боевые подруги, которые ежедневно радуют мужскую часть своими статьями и комментариями. Женский взгляд – взгляд, который нередко отрезвляет и даёт возможность взглянуть на обсуждаемые проблемы совсем под другим углом.

Называть в наше время женщин слабым полом было бы странно. Но почему только в наше время. Женщина – ведь не только хранительница очага, хотя и сохранять домашний очаг, обеспечивая уют – серьёзная работа. Женщины давно наравне с мужчинами обеспечивают незыблемость границ Отечества, проходя службу в рядах Вооружённых сил и иных силовых ведомств России. Женщины добывают победу на спортивных соревнованиях, что при учёте современных реалий сродни участию в боевых действиях – на фоне той войны, которая развязана против России даже в сфере спорта и делах околоспортивных.


И ведь сама фраза «Женщины – наши герои» - далеко не фигура речи. С 1992 года высокого звания Герой России удостоены 17 представительниц прекрасно пола. И в этот день будет отнюдь не лишним напомнить их имена:

17-летняя Марина Плотникова из Пензенской области. Награждена за спасение трёх тонувших детей (посмертно). Марина – первый Герой России среди женщин и самый молодой Герой РФ среди обоих полов.

Женский день. Пол прекрасный, но не слабый


Екатерина Буданова (1916-1943). Лётчик. Лейтенант. Награда нашла навеки оставшуюся 27-летней Екатерину спустя полвека после её гибели.

Лидия Шулайкина (1915-1995). Старший лейтенант. Единственная женщина, служившая лётчиком-штурмовиком морской авиации СССР.

Александра Акимова (1922-2012). Лётчик. Капитан.



21-летняя Вера Волошина (1919 – 1941) – советская подпольщица, казнена нацистами в тот же самый день, что и Зоя Космодемьянская.

6-кратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова, уроженка Северска Томской области. Из указа о награждении: «За выдающиеся достижения в спорте, мужество и героизм, проявленные на XVII зимних Олимпийских играх 1994 года».

Елена Кондакова. Лётчик-космонавт.



Валентина Савицкая (1917 – 2000). Гвардии капитан. Штурман бомбардировочного полка в годы Великой Отечественной войны. Особо отличилась в ходе наступательной операции в Восточной Пруссии.

Татьяна Сумарокова (1922 – 1997). Гвардии лейтенант. Штурман. Участница Великой Отечественной войны.

Леонтина Коэн. Советская разведчица-нелегал. Родилась в США в 1913 году (оперативный псевдоним Хелен Крогер).

20-летняя Наталья Качуевская (1922 - 1942). Гвардии красноармеец. Санинструктор. Спасла жизни десятков бойцов. Погибла, подорвав себя гранатой, когда была окружена гитлеровцами.

Лариса Лазутина. Прославленная российская лыжница. Пятикратная чемпионка Олимпийских игр. Двукратная обладательница Кубка мира по лыжному спорту.

Ирина Янина. Сержант медицинской службы. Погибла в 1999 году близ дагестанского села Карамахи. Прикрывая автоматным огнём погрузку раненых. Когда боевики обстреляли БТР, в котором находилась Ирина и несколько других военнослужащих, оказывала помощь по эвакуации из бронемашины. Сама горящий бронетранспортёр покинуть не успела.

Марем Арапханова. Воспитатель детского сада в Чеченской Республике. Своими действиями в сентябре 2002 года помогла обнаружить группу прорвавшихся в Чечню с территории Грузии боевиков.

Нина Брусникина. Доярка из Вологодской области. Её действия помогли предотвратить возникновение масштабного пожара в животноводческом комплексе.

Алиме Абденанова (1924-1944). Крымская татарка. Советская разведчица. Работа в немецком тылу в Крыму, добывая сведения о позициях и снабжении немецких и румынских частей. Была расстреляна нацистами после раскрытия разведгруппы.

Елена Серова. Лётчик-космонавт. Ныне депутат Государственной Думы.



Эти женщины - яркое свидетельство того, что мужество и героизм - понятие, которое присуще и прекрасному полу.

Мы в этот день поздравляем всех женщин России с праздником и надеемся на то, что вы, дорогие женщины, будете всегда оставаться опорой и источником вдохновения для мужчин! Ваше "Военное обозрение".

Использованы фотографии: Википедия
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 41

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  1. Spartanez300 Сегодня, 07:03
    С Праздником милые дамы !!! Счастья вам и добра на все времена !!!love hi drinks
    Spartanez300
    1. Татьяна Сегодня, 07:05
      Всех дорогих женщин на «ВО» тоже от души поздравляю с Днём 8 Марта! love

      Пусть счастье, радость, нежность и тепло
      Подарит в праздник солнышко весеннее,
      Пусть будет на душе всегда светло,
      И пусть прекрасным будет настроение!

      ЛУЧШАЯ ПЕСНЯ НА 8 МАРТА! ЛЮБИМЫХ ЖЕНЩИН С ПРАЗДНИКОМ!
      Татьяна
      1. Комментарий был удален.
      2. МИХАН Сегодня, 07:15
        Ну что сказать милые НАШИ женщины, девушки...
        Мы за вас весь мир на уши поставим и всех порвем! Все ради вас делается в этом мире..
        Таких женщин , как в России нет больше нигде ..

        За ВАС милые и настоящие .. drinks
        МИХАН
        1. Thor Сегодня, 07:53
          Для самых прекрасных!
          love
          (в стиле ВО)))
          Thor
          1. Татьяна Сегодня, 08:05
            Дорогие мужчины! Спасибо вам за поздравления! У вас в стране сейчас такая активность с поздравлениями женщин в этом году, что Ютуб даже уже не выдержал рабочую нагрузку и временно видео не показывает! А жаль!

            Мы, женщины, вас заверяем, что хотя вы, мужчины, нас и хвалите, но мы свои недостатки всё-таки знаем. А именно.



            И мы обязуемся их обязательно исправлять! lol
            Мы в любом возрасте вас ВЗАИМНО тоже очень уважаем и любим! wink Даже не сомневайтесь в этом! yes
            Татьяна
            1. МИХАН Сегодня, 08:17
              Татьяна с Праздником! Спасибо за откровение, вот за это мы вас и любим .. love
              МИХАН
            2. Салют Сегодня, 08:30
              у женщины нет серьезных недостатков если мужчина ее любит значит она та самая единственная!
              Салют
      3. bouncyhunter Сегодня, 07:31
        Присоединяюсь ко всем словам поздравлений в адрес милых дам !!! love love love
        bouncyhunter
        1. Ольгович Сегодня, 07:53
          Цитата: bouncyhunter
          Присоединяюсь ко всем словам поздравлений в адрес милых дам !!!

          Да, ибо женщины-это самое прекрасное , что есть у нас.

          Любим, обожаем, целуем наших любимых -будьте всегда! love
          Ольгович
      4. vovanpain Сегодня, 07:40
        Милые наши бабушки,матери,наши любимые жены и дочери,сестренки ,наши красавицы.С 8 -марта вас поздравляю и желаю вам Любви,Счастья и Радости.Это вам наши любимые. love love love love love
        Дарите женщине цветы!
        В знак нежности и совершенства,
        В объятиях этой красоты,
        Она творит всему блаженство!
        Простой букет, простых ромашек,
        Да, да, тех самых — полевых!
        И мир её будет раскрашен,
        И полон красок радости цветных.
        Улыбка женщины приносит счастье
        И вы, согревшись лучиками красоты,
        Поймёте, что ушло ненастье!
        Дарите женщине цветы!
        Дарите женщине цветы!
        Не только в праздники привычные,
        Пусть эти дамские мечты
        Станут нежданны, не обычные.
        Пусть среди будней и рутины
        Эмоций вдруг фонтан прольётся,
        Будьте сильнее, милые мужчины,
        Пусть романтизм вам удаётся!
        Пусть женщина, как слабое создание
        Останется истоком красоты!
        Чтоб ощутить полёта созерцание,
        Дарите женщине цветы!
        Дарите женщине цветы!
        Пусть это мама ваша, иль сестра, подруга.
        Моменты счастья так просты,
        Что лечат души от тоски недуга.
        Такой простой, доступный метод
        Вдруг сделаться волшебником на миг,
        Дарить восторг во вторник, в среду,
        Чтоб не иссяк любви родник.
        Цветов поляны и букеты
        Они как символ вечной красоты,
        Как солнца луч, как сказочное лето!
        Дарите женщине цветы! love love love

        Ваш Владимир(vovanpain) hi
        vovanpain
        1. Alena Frolovna Сегодня, 08:13


          И небольшое лирическое отступление от военной темы.

          Улыбнись, забудь печали!
          Март струится за окном
          И берёзовые дали
          Наливаются вином.

          Звонкою, живой лазурью
          Захмелели небеса,
          Пахнет паводковой дурью
          Сонной речки полоса.

          Окотились ветки вербы
          И трещит по швам сирень...
          Кажется, что это первый,
          после сотворенья день!

          Улыбнись, забудь печали,
          В март запрыгни с головой!
          Пусть берёзовые дали
          Спорят с зимнею тоской!
          Александр Тарадов
          Alena Frolovna
        2. dsk Сегодня, 08:19
          Цитата: vovanpain
          Дарите женщине цветы!
          Пусть это мама ваша, иль сестра, подруга.
          Моменты счастья так просты,
          Что лечат души от тоски недуга.

          dsk
      5. влад66 Сегодня, 08:16
        C Праздником 8-е марта наши любимые женщины.
        Различные Женщины ходят по свету.
        Буквально два слова - на тему на эту.
        Во-первых, есть Женщины - рыбки и птички.
        Есть зайки и пупсики. Пышки и спички.
        Драконы и змеи. И тысячи кисок.
        (Тут крик из толпы: "Огласите весь список!")
        Есть Женщина-смирно. Есть Женщина-вольно.
        Есть Женщина-"Hива" и Женщина-"Вольво".
        Есть Женщина-плазма и женщина-лёд.
        И женщина-лезвие, женщина-йод.
        Есть Женщины-девы и Женщины-овны.
        Есть Женщины-где-вы? и Женщины-вот-мы!
        Вот Женщина-финка. Вот Женщина-полька.
        Вот Женщина-фиг-вам! и Женщина-сколько?
        Два мира, два полюса: Женщина-хмель И
        Девочка-помнишь-я-нес-твой-портфель?
        Манящая Девушка-бригантина И
        Женщина-где-ты-шатался-скотина?
        Есть Женщина-повесть. Есть Женщина-строчка.
        И просто конец всему - Женщина-точка.
        Hет двух одинаковых Женщин на свете.
        Мы кое-что поняли в этом предмете.
        Мягки и податливы Женщины-клецки.
        Болтает без умолку Женщина-Троцкий.
        Всегда предсказуема Женщина-эхо.
        И в семьдесят женственна Женщина-Пьеха.
        У Женщины-бабы - простая натура.
        А Женщина-пуля - как водится, дура.
        Все время колеблется Женщина-синус.
        И есть свои плюсы у Женщины-минус.
        У Женщины-червы - огромное сердце.
        Душа на защелке - у Женщины-дверцы.
        Прекрасны на Женщине-иве сережки.
        У Женщины-тумбочки - чудные ножки.
        Сильна интуицией Женщина-Глоба.
        Сильна конституцией Женщина-сдоба.
        Пунцовые губы - у Женщины-вамп.
        Песцовые шубы - у Женщины-вам-б.
        В беседках беседы - у Женщины-ямб.
        Hо сладость победы - у Женщины-штамп.
        Ведут себя Женщины неодинаково.
        Уж мы-то от них навидалися всякого.
        С рассветом поднимет нас Женщина-утро,
        А вечером - Женщина-Камасутра.
        От снега, от ливня, от града укроет
        Hадежная Женщина, тип рубероид.
        Лишит разом разума Женщина-ром.
        Hа место поставит нас Женщина-бром.
        Hаделает крошек нам Женщина-плюшка.
        По шайбе нащелкает Женщина-клюшка.
        Согреет до косточек Женщина-юг.
        Бесследно поглотит нас Женщина-люк.
        Вот Женщина-свечка сгорает от страсти.
        Стирает старательно Женщина-ластик.
        Вот Женщина-блузка куда-то слиняла.
        А Женщина-раз нас зачем поменяла?
        Чего надо Женщине-не-уходи-же?
        Куда навострилися Женщины-лыжи?
        Доколь подстрекать будут нас на поступки
        Зовущие, жадные Женщины-губки?
        Застряв, словно в джунглях, в словах непролазных,
        Мы славим всех Женщин - хороших и разных!
        Заметим от имени всех мужиков:
        Вы - всё, что нам нужно во веки веков!
        А именно: мама, супруга, подруга,
        Лекарство, подушка, мечта, Джомолунгма,
        Оазис в пустыне и плот в океане,
        Картошка в кастрюле, грибы на поляне,
        Заботы о частном и мысли о вечном,
        Часовня на Красном и звезды на Млечном.
        Вам скажут и прапорщики, и поэты:
        Зимою и летом все мысли - про это.
        А именно: здорово, хоть и непросто,
        Объять необъятную Женщину-космос,
        Разжать крепко сжатую Женщину-фигу
        И выиграть Женщину-высшую-лигу,
        В постель положить с собой Женщину-книжку,
        Все деньги поставить на Женщину-фишку,
        И высшее счастье - вскочить среди ночи
        С заботой о Женщине-тамагочи".
        влад66
  2. предки с Дона Сегодня, 07:07
    Всех женщин с Праздником !!!!!!!!!!!!!! Мы Вас любим !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    предки с Дона
    1. 210окв Сегодня, 07:11
      Безусловно поддерживаю!А женщин-военнослужащих трижды с Праздником!
      Цитата: предки с Дона
      Всех женщин с Праздником !!!!!!!!!!!!!! Мы Вас любим !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      210окв
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:25
        С Праздником наши любимые! без ВАС, мы-пропадём! love
        андрей юрьевич
        1. Ингвар 72 Сегодня, 08:07
          Цитата: андрей юрьевич
          без ВАС, мы-пропадём!

          Завидую КАМАЗу! wassat
          Ингвар 72
        2. dsk Сегодня, 08:25
          Цитата: vovanpain
          Дарите женщине цветы!
          В знак нежности и совершенства,
          Она творит всему блаженство!
          Простой букет, простых ромашек,
          И мир её будет раскрашен,
          И полон красок радости цветных.

          dsk
  3. Humans War Сегодня, 07:11
    С Праздником дорогие женщины! Добра вам, любви, здоровья, счастья!
    А у нас в Приморье 8 марта, на улице метель снегу навалило! И
    за две зимы столько снега не припомню.
    Humans War
  4. Masya Masya Сегодня, 07:12
    Путин прочитал в честь женщин стихотворение Андрея Дементьева
    «Я знаю, что все женщины прекрасны./ И красотой своею и умом. / Еще весельем, если в доме праздник. / И верностью, – когда разлука в нем. / Не их наряды или профиль римский, — Нас покоряет женская душа. /И молодость ее… / И материнство, / И седина, когда пора пришла./ Покуда жив, – я им молиться буду. /Любовь иным восторгам предпочту. / Господь явил нам женщину, как чудо, / Доверив миру эту красоту».
    Лучшая половина человечества на ВО присоединяюсь к поздравлению ВВП! love love love
    Masya Masya
    1. ul_vitalii Сегодня, 07:22
      Поздравил в стихах, молодец! Марина love hi
      ul_vitalii
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:12
        Masya Masya Сегодня, 07:12

        С праздником Вас, Марина!!! love Будьте счастливы, и жизни долгой !!! love love love soldier
        a.s.zzz888
  5. Korsar4 Сегодня, 07:14
    С Весной, дорогие женщины!
    Korsar4
  6. Вышибала Сегодня, 07:14
    Присоединяемся ко всем Поздравлениям love
    Вышибала
  7. лысова Сегодня, 07:16
    С Праздником наши хорошие ! Человеческого счастья Вам !
    лысова
  8. злой партизан Сегодня, 07:19
    Кто не видел:


    С Праздником вас, наши героические подруги! love
    злой партизан
  9. AleksPol Сегодня, 07:27
    С праздником Вас наши хорошие , и берегите себя для нас и пусть берегут Вас ваши мужчины Вы самое прекрасное , что есть у нас . love love love
    AleksPol
  10. Геркулесыч Сегодня, 07:31
    Знакомые, и не очень, даже совсем не знакомые, но милые девушки, женщины, бабушки и мамы, с Праздником 8 марта love love love всех вас от нашего имени! !!❤
    Геркулесыч
  11. bionik Сегодня, 07:31
    С ПРАЗДНИКОМ ДОРОГИЕ МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, И ОСОБЕННО ХОЧУ ПОЗДРАВИТЬ ЖЕНЩИН С "ВО" !!!!!
    bionik
  12. Геркулесыч Сегодня, 07:33
    Как всегда, от меня всем щедрой рукой тотально поставил по плюсику, для поднятия настроения! !!!!+++++
    Геркулесыч
    1. Ольгович Сегодня, 07:55
      Цитата: Геркулесыч
      Как всегда, от меня всем щедрой рукой тотально поставил по плюсику, для поднятия настроения! !!!!+++++

      Вы -не одиноки! yes hi
      Ольгович
  13. kvs207 Сегодня, 07:58
    По странной прихоти судьбы, единственным человеком в нашем классе, участвовавшим в боевых действиях, стала моя одноклассница, которую я поздравлял 23 февраля и, разумеется, сегодня. Служила в медсанбате и прошла первую чеченскую, повидала такое, что многим из нас и не снилось. Тем не менее, женщины не должны проходить через такое.
    kvs207
  14. elenagromova Сегодня, 08:06
    Как один из представителей женской аудитории, хочу сказать огромное спасибо нашей Редакции за эту статью, за поздравление и за теплые слова в адрес лучших представительниц нашего пола. И комментаторам большая благодарность за поздравления.
    elenagromova
  15. a.s.zzz888 Сегодня, 08:08
    С весенним праздником 8 Марта поздравляю женщин ВО !!!! love love love
    Здоровья, счастья, благополучия!!! love soldier
    a.s.zzz888
  16. bubalik Сегодня, 08:19
    Гельман Полина Владимировна 1919-2005, совершила 860 боевых вылетов,начальник связи авиационной эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, гвардии старший лейтенант.
    bubalik
  17. МИХАН Сегодня, 08:21
    Ну мужики за Милых дам!!! drinks

    И жизнь отдам за милых дам.. love
    МИХАН
    1. злой партизан Сегодня, 08:31
      Цитата: МИХАН
      за Милых дам!

      Михан! hi
      За Псаку выпей отдельно... wink
      злой партизан
  18. К-50 Сегодня, 08:22
    Всех женщин и девушек ВО и страны с Праздником!!! hi feel
    К-50
  19. bubalik Сегодня, 08:25
    love Спасибо вам за вашу красоту,
    За преданность, заботу и терпенье,
    За лучезарную святую доброту,
    За то, что нам даете вдохновение!
    За жизни дар, которым безраздельно
    Владеете и будете владеть!
    Желаем радости вам беспредельной,
    Огня любви, что вечно будет греть! feel
    bubalik
  20. Мой адрес Сегодня, 08:28
    ЛУЧШИЙ МАКИЯЖ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ, ЭТО СЧАСТЬЕ В ЕЁ ГЛАЗАХ. А ЛУЧШИЙ ИЗГИБ НА ЕЁ ТЕЛЕ, ЭТО ЕЁ УЛЫБКА!
    Мой адрес
  21. garnik Сегодня, 08:29
    Поздравляю девушек на сайте ВО и всех женщин с Днем 8 Марта.Счастья ,здоровья и всего наилучшего ВАМ . Без Вас нет жизни. love
    garnik
Картина дня