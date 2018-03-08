Женский день. Пол прекрасный, но не слабый

Наступил первый весенний праздник. И пусть с климатической весной в большинстве регионов России проблемы такие, что впору говорить о 37-м февраля, а не о 8-м марта, но всё же отрадно, когда есть кому обеспечить настоящее дыхание весны – тёплое, нежное, согревающее. Это наши любимые женщины, наши вторые половинки – прекрасные и любимые. Дорогие наши, это ваш праздник, с которым мы вас всенепременно спешим поздравить!В силу специфики «Военное обозрение» сложно назвать информационным ресурсом, на котором женская аудитория составляет большой процент. Но тем не менее, у нас есть настоящиеподруги, которые ежедневно радуют мужскую часть своими статьями и комментариями. Женский взгляд – взгляд, который нередко отрезвляет и даёт возможность взглянуть на обсуждаемые проблемы совсем под другим углом.Называть в наше время женщин слабым полом было бы странно. Но почему только в наше время. Женщина – ведь не только хранительница очага, хотя и сохранять домашний очаг, обеспечивая уют – серьёзная работа. Женщины давно наравне с мужчинами обеспечивают незыблемость границ Отечества, проходя службу в рядах Вооружённых сил и иных силовых ведомств России. Женщины добывают победу на спортивных соревнованиях, что при учёте современных реалий сродни участию в боевых действиях – на фоне той войны, которая развязана против России даже в сфере спорта и делах околоспортивных.И ведь сама фраза «Женщины – наши герои» - далеко не фигура речи. С 1992 года высокого звания Герой России удостоены 17 представительниц прекрасно пола. И в этот день будет отнюдь не лишним напомнить их имена:17-летняяиз Пензенской области. Награждена за спасение трёх тонувших детей (посмертно). Марина – первый Герой России среди женщин и самый молодой Герой РФ среди обоих полов.(1916-1943). Лётчик. Лейтенант. Награда нашла навеки оставшуюся 27-летней Екатерину спустя полвека после её гибели.(1915-1995). Старший лейтенант. Единственная женщина, служившая лётчиком-штурмовиком морской авиации СССР.(1922-2012). Лётчик. Капитан.21-летняя(1919 – 1941) – советская подпольщица, казнена нацистами в тот же самый день, что и Зоя Космодемьянская.6-кратная олимпийская чемпионка, уроженка Северска Томской области. Из указа о награждении: «За выдающиеся достижения в спорте, мужество и героизм, проявленные на XVII зимних Олимпийских играх 1994 года».Лётчик-космонавт.(1917 – 2000). Гвардии капитан. Штурман бомбардировочного полка в годы Великой Отечественной войны. Особо отличилась в ходе наступательной операции в Восточной Пруссии.(1922 – 1997). Гвардии лейтенант. Штурман. Участница Великой Отечественной войны.Советская разведчица-нелегал. Родилась в США в 1913 году (оперативный псевдоним Хелен Крогер).20-летняя(1922 - 1942). Гвардии красноармеец. Санинструктор. Спасла жизни десятков бойцов. Погибла, подорвав себя гранатой, когда была окружена гитлеровцами.Прославленная российская лыжница. Пятикратная чемпионка Олимпийских игр. Двукратная обладательница Кубка мира по лыжному спорту.Сержант медицинской службы. Погибла в 1999 году близ дагестанского села Карамахи. Прикрывая автоматным огнём погрузку раненых. Когда боевики обстреляли БТР, в котором находилась Ирина и несколько других военнослужащих, оказывала помощь по эвакуации из бронемашины. Сама горящий бронетранспортёр покинуть не успела.Воспитатель детского сада в Чеченской Республике. Своими действиями в сентябре 2002 года помогла обнаружить группу прорвавшихся в Чечню с территории Грузии боевиков.Доярка из Вологодской области. Её действия помогли предотвратить возникновение масштабного пожара в животноводческом комплексе.(1924-1944). Крымская татарка. Советская разведчица. Работа в немецком тылу в Крыму, добывая сведения о позициях и снабжении немецких и румынских частей. Была расстреляна нацистами после раскрытия разведгруппы.Лётчик-космонавт. Ныне депутат Государственной Думы.Эти женщины - яркое свидетельство того, что мужество и героизм - понятие, которое присуще и прекрасному полу.