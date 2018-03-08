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Эксперты: Ливанская газета опубликовала фейк о взятой боевиками ответственности за сбитый Ан-26
Через несколько суток после крушения транспортника Ан-26 ВКС РФ близ аэродрома Хмеймим в Сирии боевики одной из террористических организаций через сеть Интернет объявили о причастности к инциденту. Точнее, объявили не сами боевики, а одна из ближневосточных газет.
Это ливанская газета Diyar, вышедшая с материалом, в котором отмечено, что террористы якобы заявили об обстреле российского самолёта из стрелкового оружия с земли.
Утверждается, что при обстреле использовались крупнокалиберные пулемёты. "Боевики группировки «Джейш аль-Ислам» (*запрещена в РФ), взяв на себя ответственность за крушение Ан-26, объявили, что это «месть за Восточную Гуту»", - именно так материал преподнесён в ливанском источнике.
Военные и гражданские эксперты, проанализировав опубликованные сведения, полагают, что речь идёт о типичном фейке. Фейком публикацию считают и представители агентства исследований Conflict Intelligence Team. В материале говорится, что ливанский ресурс не приводит никаких ссылок на пост в Интернете самих боевиков. Также отмечается, что если бы самолёт был атакован боевиками с земли, то они сразу же опубликовали бы в Интернете видео падения транспортника. Как известно, до сих пор кадров с падением самолёта Ан-26 ни на одном из информационных ресурсов не представлено.
Напомним, что при крушении самолёта, осуществлявшего перелёт с авиабазы Квейрис в Хмеймим, находились 39 человек. Все они погибли.
Это ливанская газета Diyar, вышедшая с материалом, в котором отмечено, что террористы якобы заявили об обстреле российского самолёта из стрелкового оружия с земли.
Утверждается, что при обстреле использовались крупнокалиберные пулемёты. "Боевики группировки «Джейш аль-Ислам» (*запрещена в РФ), взяв на себя ответственность за крушение Ан-26, объявили, что это «месть за Восточную Гуту»", - именно так материал преподнесён в ливанском источнике.
Военные и гражданские эксперты, проанализировав опубликованные сведения, полагают, что речь идёт о типичном фейке. Фейком публикацию считают и представители агентства исследований Conflict Intelligence Team. В материале говорится, что ливанский ресурс не приводит никаких ссылок на пост в Интернете самих боевиков. Также отмечается, что если бы самолёт был атакован боевиками с земли, то они сразу же опубликовали бы в Интернете видео падения транспортника. Как известно, до сих пор кадров с падением самолёта Ан-26 ни на одном из информационных ресурсов не представлено.
Напомним, что при крушении самолёта, осуществлявшего перелёт с авиабазы Квейрис в Хмеймим, находились 39 человек. Все они погибли.
Использованы фотографии: Твиттер
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