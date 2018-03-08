08:37 08 марта
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Эксперты: Ливанская газета опубликовала фейк о взятой боевиками ответственности за сбитый Ан-26

Через несколько суток после крушения транспортника Ан-26 ВКС РФ близ аэродрома Хмеймим в Сирии боевики одной из террористических организаций через сеть Интернет объявили о причастности к инциденту. Точнее, объявили не сами боевики, а одна из ближневосточных газет.

Это ливанская газета Diyar, вышедшая с материалом, в котором отмечено, что террористы якобы заявили об обстреле российского самолёта из стрелкового оружия с земли.

Эксперты: Ливанская газета опубликовала фейк о взятой боевиками ответственности за сбитый Ан-26



Утверждается, что при обстреле использовались крупнокалиберные пулемёты. "Боевики группировки «Джейш аль-Ислам» (*запрещена в РФ), взяв на себя ответственность за крушение Ан-26, объявили, что это «месть за Восточную Гуту»", - именно так материал преподнесён в ливанском источнике.

Военные и гражданские эксперты, проанализировав опубликованные сведения, полагают, что речь идёт о типичном фейке. Фейком публикацию считают и представители агентства исследований Conflict Intelligence Team. В материале говорится, что ливанский ресурс не приводит никаких ссылок на пост в Интернете самих боевиков. Также отмечается, что если бы самолёт был атакован боевиками с земли, то они сразу же опубликовали бы в Интернете видео падения транспортника. Как известно, до сих пор кадров с падением самолёта Ан-26 ни на одном из информационных ресурсов не представлено.

Напомним, что при крушении самолёта, осуществлявшего перелёт с авиабазы Квейрис в Хмеймим, находились 39 человек. Все они погибли.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 18

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  1. МИХАН Сегодня, 07:16
    Зря они это ляпнули...Теперь придется мочить!
    МИХАН
    1. Spartanez300 Сегодня, 07:18
      Рейтинг себе поднимает сволота , раз взяли на себя ответственность за крушение самолета тогда нужно будет ответить за гибель россиян . Ответить нужно жестко .
      Spartanez300
      1. Чёрный Сегодня, 07:35
        Цитата: Spartanez300
        Рейтинг себе поднимает сволота , раз взяли на себя ответственность за крушение самолета тогда нужно будет ответить за гибель россиян . Ответить нужно жестко .

        Это да....сейчас каждый бородатый ушлёпок сидя в крысинной норе в обделанных от страха шароварах, будет заявлять о своей причастности.....
        Чёрный
    2. Геркулесыч Сегодня, 07:38
      Виталий fool -мочить или замачивать, не это сейчас главное! Пусть для начала опровергнут свое сообщение, и принесут извинения за откровенную ложь!
      Геркулесыч
      1. МИХАН Сегодня, 07:51
        Цитата: Геркулесыч
        Виталий fool -мочить или замачивать, не это сейчас главное! Пусть для начала опровергнут свое сообщение, и принесут извинения за откровенную ложь!

        Все равно замочить нужно, чтобы пар выпустить .. negative Непростые там офицеры были . эх прям кулаки сжимаются и зубами скреплю. angry
        МИХАН
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:37
    Вот за такой подлый пиар офис этой газеты нужно танками снести, а редакцию заставить написать опровержение и извениться! Мерзавцы, на чужом горе делающие себе имя!
    Геркулесыч
  3. Салют Сегодня, 07:46
    если будут видеодоказательства тогда можно поверить
    Салют
    1. Туз Бубен Сегодня, 08:00
      Ну а уж если будут доказательства, то натужный гуманизьм можно смело отбрасывать в сторону и просто ковриком из ФАБ500 прогладить всех, кто не с нами, без взирания на национальную и религиозную принадлежность.
      А луче запустить Гарантовскую вундервафлю на ЯРД...
      Пущай недельку полетает...
      Зато кирпичей будет готовых на восстановление Сирии на десятилетия вперёд.
      Туз Бубен
      1. Салют Сегодня, 08:14
        если Россия поступит как вы сказали, то весь цивилизованный мир в стороне стоять не будет и постарается всеми средствами остановить Россию
        Салют
        1. Туз Бубен Сегодня, 08:22
          ну, дык, вундервафлю то можно и не одну запустить...
          А кирпич ...он всегда всем и везде нужон...
          Нас и так уже обложили со всех сторон, да и ещё с ног до головы..
          .И заметьте...Я же не сказал применить, а просто пусть полетает...
          Туз Бубен
  4. svp67 Сегодня, 07:54
    Эксперты: Ливанская газета опубликовала фейк о взятой боевиками ответственности за сбитый Ан-26
    В отличии от г-на Мутко, "бармалеи" взяли на себя ответственность даже за развал нашего спорта. Так что НЕ УДИВЛЕН
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:11
      Сергей hi
      Эксперты: Ливанская газета опубликовала фейк о взятой боевиками ответственности за сбитый Ан-26

      Кому - трагедия , а кому - повод пропиарится . negative
      bouncyhunter
      1. svp67 Сегодня, 08:14
        Павел hi hi hi
        Цитата: bouncyhunter
        Кому - трагедия , а кому - повод пропиарится .

        Факт. И еще один факт.
        Вот как закавыка, праздник у женщин, а напиваться приходится мужиками
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:23
          Цитата: svp67
          праздник у женщин, а напиваться приходится мужиками

          Мне в этом плане проще : у меня сегодня ДР . feel
          bouncyhunter
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:32
            bouncyhunter Сегодня, 08:23

            Так у тебя сегодня днюха ?!
            a.s.zzz888
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:33
              Да , имел я неосторожность в этот день вылупиться . lol
              bouncyhunter
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:36
                Паша, поздравляю тебя с Днём рождения! Здоровья тебе и благополучия! И чтобы удача не покидала тебя всю жизнь! Будь счастлив!!!
                СРЦ П-15
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 08:31
    Фейк он и есть фейк. И даже на смерти людской пиарятся. angry
    a.s.zzz888
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