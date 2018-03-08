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В НАТО рассказали о главной проблеме, связанной с приобретением Турцией С-400
Покупка Турцией российской зенитной системы С-400 «Триумф» вызывает серьезные опасения НАТО, и дело не только в том, что данное оружие несовместимо с технологиями альянса, передает РИА Новости заявление главы Военного комитета Североатлантического блока Петра Павла.
По словам Павла, следует понимать, что С-400 несовместимы с технологиями НАТО, поэтому российские «ЗРК будут применяться как отдельная единица, не интегрированная в общую ПВО альянса».
Но не это самое страшное. Основная проблема заключается «в оперативной информации, которая будет включать данные о военной инфраструктуре НАТО в Турции», заявил он, подчеркнув, что «эта информация в последующем будет сохранена в российских системах».
Кроме того, эксплуатация С-400 «требует определенного уровня подготовки, в связи с чем российские специалисты будут направлены в Турцию для подготовки местных военных». Павел опасается, что россияне будут иметь доступ к «критически важным разведданным», которые в последующем будут переданы военному руководству РФ.
Ранее СМИ сообщали, что США могут ввести санкции в отношении Турции из-за покупки российских систем.
Напомним, турецкие власти приняли решение о закупке двух батарей С-400. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве для развития производства комплексов на территории Турции.
По словам Павла, следует понимать, что С-400 несовместимы с технологиями НАТО, поэтому российские «ЗРК будут применяться как отдельная единица, не интегрированная в общую ПВО альянса».
Но не это самое страшное. Основная проблема заключается «в оперативной информации, которая будет включать данные о военной инфраструктуре НАТО в Турции», заявил он, подчеркнув, что «эта информация в последующем будет сохранена в российских системах».
Кроме того, эксплуатация С-400 «требует определенного уровня подготовки, в связи с чем российские специалисты будут направлены в Турцию для подготовки местных военных». Павел опасается, что россияне будут иметь доступ к «критически важным разведданным», которые в последующем будут переданы военному руководству РФ.
Ранее СМИ сообщали, что США могут ввести санкции в отношении Турции из-за покупки российских систем.
Напомним, турецкие власти приняли решение о закупке двух батарей С-400. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве для развития производства комплексов на территории Турции.
Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Мальгавко
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