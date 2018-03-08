20:40 08 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

В НАТО рассказали о главной проблеме, связанной с приобретением Турцией С-400

Покупка Турцией российской зенитной системы С-400 «Триумф» вызывает серьезные опасения НАТО, и дело не только в том, что данное оружие несовместимо с технологиями альянса, передает РИА Новости заявление главы Военного комитета Североатлантического блока Петра Павла.

В НАТО рассказали о главной проблеме, связанной с приобретением Турцией С-400


По словам Павла, следует понимать, что С-400 несовместимы с технологиями НАТО, поэтому российские «ЗРК будут применяться как отдельная единица, не интегрированная в общую ПВО альянса».


Но не это самое страшное. Основная проблема заключается «в оперативной информации, которая будет включать данные о военной инфраструктуре НАТО в Турции», заявил он, подчеркнув, что «эта информация в последующем будет сохранена в российских системах».

Кроме того, эксплуатация С-400 «требует определенного уровня подготовки, в связи с чем российские специалисты будут направлены в Турцию для подготовки местных военных». Павел опасается, что россияне будут иметь доступ к «критически важным разведданным», которые в последующем будут переданы военному руководству РФ.

Ранее СМИ сообщали, что США могут ввести санкции в отношении Турции из-за покупки российских систем.

Напомним, турецкие власти приняли решение о закупке двух батарей С-400. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве для развития производства комплексов на территории Турции.

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Мальгавко
32

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 72

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Кроу Сегодня, 09:15
    Павел опасается, что россияне будут иметь доступ к «критически важным разведданным», которые в последующем будут переданы военному руководству РФ.

    Пётр Павел опасается не зря. Всё будет, при первой возможности. Всё запишем, всё задокументируем, всё зарисуем. Запомним, если потребуется.
    Кроу
    1. Spartanez300 Сегодня, 09:16
      Единственная здесь проблема для США что Турция покупает ЗРК у России а не у них , это их только и беспокоит .
      Spartanez300
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:26
        Покупка С-400 Турцией создала прецедент , матрасы опасаются что по такому пути и другие НАТОвские страны могут пойти .
        bouncyhunter
        1. pjastolov Сегодня, 09:58
          Цитата: bouncyhunter
          Покупка С-400 Турцией создала прецедент , матрасы опасаются что по такому пути и другие НАТОвские страны могут пойти .

          Паша с днюхой drinks как ни странно уже идут, а это денежка не в копилку полосатых
          pjastolov
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:11
            Спасибо drinks
            Цитата: pjastolov
            это денежка не в копилку полосатых

            Вот именно поэтому они и скулят . lol
            bouncyhunter
            1. pjastolov Сегодня, 10:15
              Цитата: bouncyhunter
              Вот именно поэтому они и скулят

              таки уже не скулят - воют, от злобы или от жадности, непонятно правда request
              pjastolov
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:20
                Цитата: pjastolov
                от злобы или от жадности, непонятно правда

                А у них одно другому не мешает . yes
                bouncyhunter
                1. pjastolov Сегодня, 10:23
                  Цитата: bouncyhunter
                  А у них одно другому не мешает .

                  возможно, толерасно-гейменталитет нам не понять request
                  pjastolov
                  1. bouncyhunter Сегодня, 10:25
                    Цитата: pjastolov
                    толерасно-гейменталитет нам не понять

                    Не стОит даже пытаться . Лучше сразу - пулю в лоб . wink
                    bouncyhunter
                    1. pjastolov Сегодня, 10:38
                      Цитата: bouncyhunter
                      Лучше сразу - пулю в лоб .

                      свою не отдам - она у меня именная lol
                      pjastolov
                      1. bouncyhunter Сегодня, 11:18
                        Так я и не предлагаю своими делиться . wink Надо такую , с гравировкой "На Фашингтон !" . soldier
                        bouncyhunter
                    2. pjastolov Сегодня, 11:35
                      Цитата: bouncyhunter
                      Надо такую , с гравировкой "На

                      так у же доставляли, и что изменилось?
                      pjastolov
                      1. bouncyhunter Сегодня, 11:40
                        Цитата: pjastolov
                        так у же доставляли, и что изменилось?

                        Так на фотке адрес не тот прописан - оттого и закавыка ...
                        bouncyhunter
            2. МИХАН Сегодня, 10:41
              Цитата: bouncyhunter
              Спасибо

              Паша поздравляю ! Чтобы стоял и деньги были... За тебя Брат! drinks
              МИХАН
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:19
                Спасибо , братка ! drinks Прорвёмся , (как ты говоришь) хе-хе ! wink
                bouncyhunter
        2. влад66 Сегодня, 11:57
          Цитата: bouncyhunter
          Покупка С-400 Турцией создала прецедент , матрасы опасаются что по такому пути и другие НАТОвские страны могут пойти .

          Паша ,с днюхой wink Сауды в очереди стоят уже. laughing
          влад66
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:00
            Спасибо , Влад ! drinks
            Цитата: влад66
            Сауды в очереди стоят уже.

            А кто следующий ? wink
            bouncyhunter
            1. влад66 Сегодня, 12:06
              Цитата: bouncyhunter
              А кто следующий

              Желающих много Паша,так что матрасная вонь надолго обеспечена. laughing drinks
              влад66
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:10
                Цитата: влад66
                матрасная вонь надолго обеспечена

                А у нас разве ещё не выработался иммунитет ? what Ксюшадь и прочих навально-подвальных не учитываю . wink
                bouncyhunter
                1. влад66 Сегодня, 12:23
                  Цитата: bouncyhunter
                  А у нас разве ещё не выработался иммунитет ?

                  У нас на описанные матрасы только брезгливость и жалость. laughing
                  влад66
                  1. bouncyhunter Сегодня, 12:30
                    Цитата: влад66
                    У нас на описанные матрасы только брезгливость и жалость.

                    Без слов , Влад :
                    bouncyhunter
        3. Alex_Rarog Сегодня, 20:03
          Прицидент в свое время еще греция создала. Когда С-300 у нас покупала.
          Alex_Rarog
      2. datur Сегодня, 10:02
        точно-это сколько же лярдов мимо карманов америкоского ВПК!!!! wink
        datur
      3. МИХАН Сегодня, 10:39
        Цитата: Spartanez300
        Единственная здесь проблема для США что Турция покупает ЗРК у России а не у них , это их только и беспокоит .

        Мелко мыслите по "израильски".. Покупка наших ПВО , это защита от США и с ними можно разговаривать на равных , даже послать ..хе хе
        Особенно после попытки военного переворота в Турции и всяких революций гибридных ..
        Эрдоган это прекрасно понял , вернее Путин ему намекнул. что с ним будет, если не Россия!
        МИХАН
      4. garnik Сегодня, 11:09
        Насколько известно у США нет желания продавать ЗРК туркам." Петриот " на территории турции был " командирован " из других адекватных стран НАТО. В этой разборке выгодополучатель турция,красиво она разводит две сверхдержавы.
        garnik
        1. Винни76 Сегодня, 11:26
          Цитата: garnik
          В этой разборке выгодополучатель турция,красиво она разводит две сверхдержавы.

          А что С-400 бесплатно поставляются? Я что-то упустил?
          Винни76
          1. garnik Сегодня, 12:22
            Речь не о деньгах, хотя в кредит и под мизерные проценты. А в том что даже страны НАТО не доверяют своему союзнику по военному объединению,а мы обманываемся их временному недоразумению в делах и готовы вооружить одного из главных своих противников.
            garnik
    2. Tiras Сегодня, 09:16

      Кто этот Павел?


      Петр который..
      Tiras
      1. dorz Сегодня, 09:47
        Весь смысл покупки С-400 - это лучшее соотношение цена/качество. Цена вопроса сотни $ млн.
        dorz
        1. 73bor Сегодня, 10:06
          Это вы машину когда покупаете можете про цену и качество говорить , С-400 не требуется никакая интеграция это самодостаточный комплекс ,у Греции на вооружении по моему С-300В уже сколько лет и ничего !
          73bor
          1. сибиряк54 Сегодня, 10:37
            вы просто не помните сколько грязи лили на Грецию за этот комплекс..Угрожали вплоть до исключения из НАТО..А победила возможность заглянуть в техдокументацию,так как в Казахстане не оказалось именно такой модификации С-300.
            сибиряк54
      2. pjastolov Сегодня, 09:59
        так Петр или Павел? или един в двух лицах?
        pjastolov
        1. Хагалаз Сегодня, 10:47
          Цитата: pjastolov
          так Петр или Павел? или един в двух лицах?

          Ударение на букву е. ПавЕл.
          Хагалаз
          1. pjastolov Сегодня, 11:00
            Цитата: Хагалаз
            Ударение на букву е. ПавЕл.

            а что поменялось? дОкмент или докУмент, а, только где лежит - пОртфель или портфЕль
            pjastolov
            1. Хагалаз Сегодня, 11:23
              Ну есть же например русская фамилия Павлов. А как в другом языке образуется фамилия нам не известно. К тому же это может быть слово лишь созвучное с именем Павел и означающее что то другое.
              Хагалаз
              1. pjastolov Сегодня, 11:33
                Цитата: Хагалаз
                и означающее что то другое.

                вот это означающее и хотелось бы узнать laughing
                pjastolov
                1. Хагалаз Сегодня, 12:12
                  Заинтересовавшись сам, немного копнул. И вот наприер у Даля в словаре нашёл, что павел, с ударением на а, имеет значение ПАУК. Вот думаем, подключаем фантазию. В другом языке ударение могло сместиться. Но лучше конечно чехов спросит, так ли это.
                  Хагалаз
    3. Зяблицев Сегодня, 09:20
      ВВП надо дожать Эрдогана, что бы Турция вышла из НАТО окончательно - тогда НАТО, будет всего лишь чистильщиком сапог американской военщины, впрочем европейские члены таковыми и сейчас являются... laughing
      Зяблицев
      1. garnik Сегодня, 11:16
        Эрдоган патриот своей страны и он не самоубийца ,чтоб выходить из под США. А Россия для них рынок сбыта ширпотреба и не только ,вот турки и лавируют успешно между двумя геополитическими противниками..
        garnik
    4. 210окв Сегодня, 09:21
      Они уже вроде причислили систему ПВО к наступательному вооружению...Цирк уехал,клоуны остались.
      Цитата: Кроу
      Павел опасается, что россияне будут иметь доступ к «критически важным разведданным», которые в последующем будут переданы военному руководству РФ.

      Пётр Павел опасается не зря. Всё будет, при первой возможности. Всё запишем, всё задокументируем, всё зарисуем. Запомним, если потребуется.
      210окв
      1. bulvas Сегодня, 10:43
        Цитата: 210окв
        Они уже вроде причислили систему ПВО к наступательному вооружению...


        Сам факт, что Турция выбирает Россию в партнеры - и есть наступление на НАТО

        Они не могут с этим смириться

        Другое дело, что Эдорган преследует свои цели, вызывая напряжение у США, поэтому история еще не скоро закончится

        Петр Павел - Петропавловская крепость, Петропавловск..?

        Этот чешский генерал, он кто на самом деле?
        bulvas
      2. Piramidon Сегодня, 12:10
        Цитата: 210окв
        Они уже вроде причислили систему ПВО к наступательному вооружению...

        Это, видимо, после того, как ракетой из ЗРК «Оса-М» МРК «Мираж» грузинский катер потопил.
        Piramidon
    5. сибиралт Сегодня, 09:30
      Бред какой -то! Точно также мы можем срисовать НАТОвскую систему теми же С-400 с приграничных с Россией баз. Или они в Турции какие-то особенные? winked
      сибиралт
    6. sabakina Сегодня, 09:38
      Цитата: Кроу
      Пётр Павел опасается не зря. Всё будет, при первой возможности. Всё запишем, всё задокументируем, всё зарисуем.

      Всё таки вдумайтесь, сколько в русском языке глаголов на эту тему: стыбзить, слямзить, спереть, скоммуниздить, (матерное), наверно даже я не все знаю. Вообщем, замучаются бедные....
      sabakina
  2. Комментарий был удален.
  3. Rusland Сегодня, 09:21
    Со всех сторон непонятки у НАТО.
    Rusland
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 09:26
    Павел опасается, что россияне будут иметь доступ к «критически важным разведданным», которые в последующем будут переданы военному руководству РФ.

    Уразведаем всё у наты, и не станет его в природе! laughing
    a.s.zzz888
    1. sabakina Сегодня, 09:40
      a.s.zzz888 , что разведовать то будете? Где у наты входящее, а где выходящее? wink
      sabakina
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:58
        sabakina Сегодня, 09:40 ↑
        a.s.zzz888 , что разведовать то будете? Где у наты входящее, а где выходящее? wink

        А что у Вас с юмором? Смотрите на мир "ширше" ...и не обижайтесь.
        a.s.zzz888
      2. pjastolov Сегодня, 10:02
        Цитата: sabakina
        Где у наты входящее, а где выходящее?

        pjastolov
  5. iliitchitch Сегодня, 09:26
    Какие истины петр павел вещает , он ещё , часом , не матфей ?
    iliitchitch
  6. Стройбат запаса Сегодня, 09:33
    Надеюсь, в контракте указано, что при ситуации, обеспечившей передачу данных о комплексе другим странам наты, турки обязаны выплатить компенсацию в размере 10 000 % от суммы сделки?
    Стройбат запаса
    1. iliitchitch Сегодня, 10:33
      Цитата: Стройбат запаса
      Надеюсь, в контракте указано, что при ситуации, обеспечившей передачу данных о комплексе другим странам наты, турки обязаны выплатить компенсацию в размере 10 000 % от суммы сделки?

      Так и дали им С-400 как родным , как для себя , ага . После экспортного "обряда обрезания" там воровать нечего . А зачем там "штуковина с верёвочкой" , задолбаются понимать . Пока поймут , башибузуки , новая базука в наличии будет .
      iliitchitch
      1. Стройбат запаса Сегодня, 10:42
        Я хорошо знаю, чем "наши" от "ихних" отличаются))) Просто дело в том, что на драном западе даже наши "ихние" варианты комплексов - чудо чудное и диво дивное, так как их "пэтриот" доказал своё ничтожество многажды. И они с наших экспортных образцов учатся. а у нас я как-то не слышал, чтоб какая-то дружественная нам страна купила новые образцы техники у нашего врага, а потом передала их нам для изучения.
        Стройбат запаса
        1. iliitchitch Сегодня, 12:34
          Цитата: Стройбат запаса
          как-то не слышал, чтоб какая-то дружественная нам страна купила новые образцы техники у нашего врага, а потом передала их нам для изучения.

          laughing . Бацка сверхмогучий пэтриот прикупит , потом его Шойгу продаст . Мы чего , нафиг , индейцы , чтобы за зачумлённые одеяла платить ? wassat . Своё , только своё надо .
          Вот китайцы помучились с ксерокопированием двигателя Су-35 , похоже , плюнули , своим занялись , потому как с ресурсом ну никак у них не срастается .
          Это сорока на хвосте принесла , ссылки не ждите .
          iliitchitch
  7. Геркулесыч Сегодня, 09:41
    Главная" проблема" нато в том что наше оружие качественней, надежнее и дешевле, а все остальное от лукавого!
    Геркулесыч
    1. iliitchitch Сегодня, 12:51
      Цитата: Геркулесыч
      Главная" проблема" нато в том что наше оружие качественней

      Чёрт , ну вот что может быть совершенней "Калашникова" ? Прост , как лом , и такой же надёжный , как жена .
      С Праздником Вашим , женщины , здесь присутствующие .
      iliitchitch
      1. котовский Сегодня, 19:22
        Блин,я прям реального бЕндера представляю вас читая.. laughing
        Пиво,сигара...Сгибальщик .. laughing good
        котовский
  8. Горный стрелок Сегодня, 09:42
    Просто "праздник непослушания" может продолжиться... И этого Амеровский ВПК боится больше всего. Мода на российское ПВО может прижиться. Попробуй потом продай свой устарелый "Пэтриот" втридорога... wassat
    Горный стрелок
  9. bogart047 Сегодня, 09:43
    С-400 не будет интегрирована в систему ПВО, но будет получать оттуда критические данные. Вот это магия...
    bogart047
  10. сталевар Сегодня, 09:52
    А меня беспокоит, технологическое сотрудничество для производства комплексов в Турции! Зачем и для чего надо делиться высокими технологиями с Турцией?
    сталевар
    1. Пижон Сегодня, 10:23
      Султану надо дать подзаработать winked
      Своя промышленность? Нет, не слышали! negative
      Пижон
  11. алекс-сп Сегодня, 09:52
    Странно, греки уже достаточно давно используют наши ЗРК, но настолько истеричных воплей по этому поводу я не помню.
    алекс-сп
  12. d1975 Сегодня, 09:59
    Цитата: Spartanez300
    Единственная здесь проблема для США что Турция покупает ЗРК у России а не у них , это их только и беспокоит .

    Да и не только в этом . Турция становится немарионеткой в руках США. И закидать эрдогашу бомбами от души если чего , уже не получится . За такие деньги , что купят они , чайники дежурить там не будут .В случае атаки Турции ,не один самолёт НАТО может не вернуться домой на базу . Похоже нагибалка у амеров перестаёт работать . Вот и вопят во всё горло . yes
    d1975
  13. Умник Сегодня, 10:05
    НАТО завидует техника у них хлам, ток у турции будет нормальная
    Умник
  14. сталевар Сегодня, 10:31
    На сколько я знаю, наши да же Китаю не обещали поделиться технологиями производства С-400, а тем более производить на чужой территории. А Турки ещё доверие не доказали, чтобы им технологии передовать!
    сталевар
  15. Vita VKO Сегодня, 10:34
    Похоже очень коротка память у
    Главы Военного комитета Североатлантического блока Петра Павла.
    . В отличии от Турции он явно забыл как НАТО "поддержало" Турцию во время военного конфликта на Кипре, прошлогодней попытки государственного переворота, не говоря уже о Гюлене и поддержки курдских террористов YPG.
    Поэтому даже если НАТО вдруг бы решило интегрировать С-400 в систему ПВО Турции, то турецкие военные послали бы их далеко и на долго. Все дело в том, что как таковой системы ПВО НАТО в Турции вообще ни когда не было и не будет. То что в НАТО принято считать объединенной информационной системой в Турции, как и в большинстве развитых стран НАТО, просто физически изолирована от национальных информационных и разведывательных систем ПВО. Что бы в информационной системе НАТО корабль или самолет стал виден, ему нужно включить специальный режим типа SkyLine. Тогда на электронных картах всех 28 стран НАТО высветится информация о реальном местонахождении военного морского или воздушного судна. Вот только во избежания утечек даже на совместных учениях подобных глупостей военные НАТО стараются не делать.
    Vita VKO
  16. Esoteric Сегодня, 10:51
    Глава Военного комитета Североатлантического блока Пётр Павел делая подобные заявления и проводя антироссийскую истерию должен помнить, что ни Пётр, ни Павел у ворот его встречать не станут. А "ананас", который уже вырастил Никки-младший, ждёт своего применения... lol
    Esoteric
  17. bratchanin3 Сегодня, 11:00
    Петра сам убеждается в том, что Турции постепенно придётся отказаться от НАТО.
    bratchanin3
  18. Rostislav Сегодня, 11:20
    турецкие власти приняли решение о закупке двух батарей С-400. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве для развития производства комплексов на территории Турции.

    Это что за бред? Натовцам технологию производства С-400? Да тут, похоже, даже предатель Бакатин отдыхает, передавший американцам схему прослушки в новом здании посольского комплекса США.
    Rostislav
    1. figter Сегодня, 11:50
      Это что за бред? Натовцам технологию производства С-400? Да тут, похоже, даже предатель Бакатин отдыхает, передавший американцам схему прослушки в новом здании посольского комплекса США.

      Для этого и покупают две батареи. Протестируют, облетают, найдут все слабые места, срисуют частоты, типы сигналов... Удачи, так держать!
      figter
      1. Vita VKO Сегодня, 14:33
        Цитата: figter
        Натовцам технологию производства С-400? Да тут, похоже, даже предатель Бакатин отдыхает, передавший американцам схему прослушки в новом здании посольского комплекса США.

        100% технологию ни кто конечно не передаст, да и не потянет турецкий ВПК ее. Слишком дорого ради 2-х или 3-х полковых комплектов, которые полностью перекроют все турецкое воздушное пространство. А за частоты и типы сигналов в 21 веке вообще переживать не стоит, все это давным давно известно. В системах типа С-400 самое важное это алгоритмы боевого управления и наведения. Вот там будет передавать все по минимуму с правками на экспортный вариант. Теоретически турецкие, как и китайские инженеры в перспективе смогут и эти алгоритмы усовершенствовать, но по времени это займет не один год на разработки и столько же на испытания. Таким образом, у любой страны покупающей технологию, не важно какаю, образуется системное техническое отставание от разработчика минимум в 3 -5 лет.
        Кроме того, Россия делает серьезные инвестиции в турецкую экономику, это строительство газопровода и АЭС. А такие проекты нужно хорошо защищать. Поэтому турецкие военные сами кровно заинтересованы что бы дальше Турции эти технологии не ушли.
        Vita VKO
        1. figter Сегодня, 17:03
          Да им и не нужны технологии. Им нужны боевые и технически возможности, потенциал для развития и модернизации. А затем подберут эффективные способы противодействия, превратив эффективность вложенных в неё средств в неэффективность. Друзья они "замечательные", лучше некуда... Мы так с немцами до 22 июня 1941 дружили
          figter
Картина дня