20:44 08 марта
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Делегация Южной Кореи передаст администрации США послание Ким Чен Ына

Правительственная делегации Республики Корея передаст послание главы КНДР Ким Чен Ына американской стороне, передает РИА Новости сообщение агентства Киодо.

Люди, подражающие Ким Чен Ыну и Дональду Трампу, на открытии зимней Олимпиады.

Сегодня члены делегации вылетели в Америку, чтобы подробно рассказать о результатах их поездки в КНДР (5-6 марта) и встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.


По данным агентства «южнокорейские дипломаты передадут американским коллегам дополнительные сообщения от КНДР», то есть о которых пока не рассказывали широкой общественности.

На сегодняшний день известно, что в ходе визита в Пхеньян «стороны (РК и КНДР) договорились провести саммит лидеров двух стран в конце апреля и организовать "горячую линию" с целью проведения тесных консультация и для смягчения возможной военной напряженности», пишет издание со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

Кроме этого, КНДР «заявила о своем желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денукреализации Корейского полуострова и нормализации отношений», и «дала ясно понять, что, пока диалог продолжается, она не будет возобновлять стратегические провокационные действия, в том числе, проведение очередных ядерных испытаний или пусков баллистических ракет».

Пхеньян также подтвердил «приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дал понять, что у него не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима».

Кроме этого руководство КНДР заявило, что не намерено использовать против южного соседа не только ядерное вооружение, «но и обычные виды вооружений», рассказали в южнокорейской администрации.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. Геркулесыч Сегодня, 09:51
    Ын молодец, и вполне достоин Нобелевской премии мира, но ее сейчас только подлецам и мерзавцам дают!
    Геркулесыч
    1. pjastolov Сегодня, 09:54
      Цитата: Геркулесыч
      Ын молодец, и вполне достоин Нобелевской премии мира, но ее сейчас только подлецам и мерзавцам дают!

      для того чо бы дали надо иметь свою войнушку
      pjastolov
      1. Shurik70 Сегодня, 10:01
        подробно рассказать о результатах их поездки

        Представляю их отчёт.
        "Рогов из-под волос не видно, все причёски рассчитаны так, что бы маленькие рога скрыть у всех, а у некоторых и большие. Обувь при нас никто не снимал, копыт не видели. Хвосты пощупать не дали. Но некоторые из нас чувствовали запах серы".

        У меня дед во 2-ой мировой в 41-ом в плен попал, один раз бежал, из Германии до Белоруссии дошёл, где поймали. Второй раз 44-ом, успешно, и до конца войны в штрафбате. Так вот рассказывал, как на рынке в Германии старушка рабов проверяла, что бы не купить комиссаров - щупала наличие рогов. На полном серьёзе.
        Shurik70
        1. pjastolov Сегодня, 10:09
          Цитата: Shurik70
          Представляю их отчёт.

          отчет понятно, а в отчете - приглашение на VIP места?
          pjastolov
    2. vorobey Сегодня, 09:54
      Цитата: Геркулесыч
      Ын молодец, и вполне достоин Нобелевской премии мира, но ее сейчас только подлецам и мерзавцам дают!


      надо чтобы наши с товарищем Си цзин Пином подсуетились. уже скандал будет с одним тоько выдвижением
      vorobey
    3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:55
      Геркулесыч Сегодня, 09:51 Новый
      Ын молодец, и вполне достоин Нобелевской премии мира, но ее сейчас только подлецам и мерзавцам дают!

      Да, такие как товарищ Ын, в списке раздачи нобелевки не значатся.
      a.s.zzz888
      1. МИХАН Сегодня, 10:01
        Ын показал всему Миру , как нужно разговаривать с "партнерами" ...
        Уверен , что Корея скоро объединится..!
        МИХАН
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:13
          МИХАН Сегодня, 10:01 ↑
          Ын показал всему Миру , как нужно разговаривать с "партнерами" ...
          Уверен , что Корея скоро объединится..!

          Виталий, а мерикатосов Вы в расчёт не берёте? Они то и есть хозяева, и как скажут - так и будет.
          a.s.zzz888
        2. bouncyhunter Сегодня, 10:17
          Цитата: МИХАН
          Уверен , что Корея скоро объединится..!

          Виталя hi , матрасам такое объединение - как кость в горле или гвоздь в заднице . Они будут всячески препятствовать . yes
          bouncyhunter
          1. МИХАН Сегодня, 16:00
            Цитата: bouncyhunter
            Цитата: МИХАН
            Уверен , что Корея скоро объединится..!

            Виталя hi , матрасам такое объединение - как кость в горле или гвоздь в заднице . Они будут всячески препятствовать . yes

            Вот поэтому и нужно объединяться ! Главное базы США выгнать и из Японии тоже..
            Спокойно заживем! hi
            МИХАН
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:05
              Матрасы скорее новых баз понаоткрывают , чем добровольно оставят уже занятые . negative
              bouncyhunter
        3. Humans War Сегодня, 10:17
          Нет... Не думаю что объединиться, да и Ын вряд-ли пожертвует своей властью, а может выберут мягкохарактерного президента и начнёт единая Корея под амерскую дудку плясать. А Ыну это, фигурально скажем невыгодно, ой как невыгодно. Ведь у единой Кореи должен будет быть единый президент.

          Ещё вариант народного голосования, но тут тоже есть нюанс, одни будут голосовать за северокорейского лидера, другие за южного, возникнет политическая борьба и не дай Бог гражданские столкновения, и снова разделятся на два лагеря, Южный и Северный и буду базарить друг на друга, ещё и амерзия масла в огонь подольёт. Разве что если Ын под шумок всех кандидатов на власть не поубивает, и сам встанет править единой Кореей.
          Сосуществовать в мире смогут, а вот объединиться, вряд ли, думаю.
          Humans War
          1. vorobey Сегодня, 10:25
            Цитата: Humans War
            да и Ын вряд-ли пожертвует своей властью


            Он сам понимает что в итоге ему это придется сделать..(сезон охоты на него открыт)
            vorobey
    4. сибиралт Сегодня, 11:17
      Теперь у Ына Южная Корея на посылках служит. laughing
      сибиралт
    5. влад66 Сегодня, 12:03
      Цитата: Геркулесыч
      Ын молодец, и вполне достоин Нобелевской премии мира, но ее сейчас только подлецам и мерзавцам дают!

      Но если корейцы и договорятся промеж собой,то нобелевскую премию мира дадут Трампу. hi
      влад66
  2. vorobey Сегодня, 09:52
    я не понял Трамп новую должность ввел? -Передаст администрации США recourse Ключевая фраза..
    vorobey
    1. МИХАН Сегодня, 10:02
      Цитата: vorobey
      я не понял Трамп новую должность ввел? -Передаст администрации США

      laughing Так скоро многие в мире с США будут разговаривать..хе хе hi
      МИХАН
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:54
    По данным агентства «южнокорейские дипломаты передадут американским коллегам дополнительные сообщения от КНДР», то есть о которых пока не рассказывали широкой общественности.

    Интересно, не мира же, на условиях мерикатосов запросили северяне.. .
    a.s.zzz888
    1. vorobey Сегодня, 09:58
      Цитата: a.s.zzz888
      Интересно, не мира же, на условиях мерикатосов запросили северяне..


      Китайцы однозначно не допустят... а вот если на условиях конфедерации хотя бы соединить народ задумали тут уж условия и гарантии безопасности должны быть четкими.
      vorobey
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:01
        vorobey Сегодня, 09:58Китайцы однозначно не допустят... а вот если на условиях конфедерации хотя бы соединить народ задумали тут уж условия и гарантии безопасности должны быть четкими.

        А вот тут, уже мерикатосы "не допустят"...
        a.s.zzz888
        1. vorobey Сегодня, 10:03
          Цитата: a.s.zzz888
          А вот тут, уже мерикатосы "не допустят"...


          А вот тут уже намечается интереснейшая партия... Против амеров однозначно выступят Джапонцы (они то первые на раздачу подарков если че) и наши в стороне не останутся.. laughing вот и обнажится истинная личина американского империализма laughing laughing laughing
          vorobey
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:07
            vorobey Сегодня, 10:03... Против амеров однозначно выступят Джапонцы

            Нет, ипенцы ни куда из под сапога мерикатосов не дёрнуться... Это для них будет похуже Хиросимы и Нагасаки... А "личина" залужного "ипериализма" для нас давно понятна.
            a.s.zzz888
          2. krops777 Сегодня, 10:08
            вот и обнажится истинная личина американского империализма


            Они уже обнажились и облажались, где только можно это их сегодняшняя политика, тренд если хотите.
            krops777
      2. Геркулесыч Сегодня, 10:03
        Александр hi -Китайцы для троллинга могли бы пустить слух, о присоединении к Китаю Северной Кореи с широчайший автономией! good Вот что буквально бы "взорвало" Трампа и всю американскую политическую элиту! Им очень нужна жестокая политическая встряска -она у них из под ног почву полностью выбьет!
        Геркулесыч
        1. vorobey Сегодня, 10:09
          Цитата: Геркулесыч
          -Китайцы для троллинга могли бы пустить слух,


          Нет троллинг здесь не нужен... Ына зря демонизируют.. если он трезвый и зрелый политк он видит разницу как живут и в корее и в китае .. Мы не знаем пока что сами корейцы решили
          vorobey
  4. Zadayvoprosy Сегодня, 09:56
    Нда, даже Сев Корея мира хочет, а у нас всё супер-пупер ракеты демонстрируют, по фейковым мультикам...
    Zadayvoprosy
    1. vorobey Сегодня, 10:01
      Цитата: Zadayvoprosy
      Нда, даже Сев Корея мира хочет, а у нас всё супер-пупер ракеты демонстрируют, по фейковым мультикам...


      Щас огребете уважаемый... за глупость и скудоумие .. я первый буду..
      vorobey
      1. sabakina Сегодня, 10:34
        Сашка, для нас что нибудь оставьте, я уже откручиваю рессору от трактора "Беларус". wink
        sabakina
    2. KondratKo Сегодня, 10:07
      Будете проходить мимо нашего сайта - проходите...
      Ни как не могу понять, зачем тролли везде таскают за собой эти глупые вы_серы. "По фейковым мультикам" - правда что, лучше сидел-бы и мультики смотрел, Южный парк например или какие там у вас любят, про дeбuлoв.
      KondratKo
      1. Zadayvoprosy Сегодня, 10:27
        Шутки про пердёж, слямзенные с просторов интернета картинки... Серьёзно, Вы меня после этого троллем считаете?
        А по поводу «вы_серов», включайте послание https://www.youtube.com/watch?v=6slFfemBnN8
        И на 1:33:20 лицезрейте, чудо превращения ракетой бункера в двухэтажное строение...
        Zadayvoprosy
        1. vorobey Сегодня, 10:38
          Цитата: Zadayvoprosy
          Шутки про пердёж, слямзенные с просторов интернета картинки... Серьёзно, Вы меня после этого троллем считаете?
          А по поводу «вы_серов», включайте послание https://www.youtube.com/watch?v=6slFfemBnN8
          И на 1:33:20 лицезрейте, чудо превращения ракетой бункера в двухэтажное строение...


          Уважаемый не увлекайтесь особо Ютубом... и мультиками... здесь тоже не пацаны сидят.. и аналогичные разработки есть и у наших партнеров заклятых... так что вы уважаемый просто постарайтесь по данным видам вооружения изучить матчасть и проникнутся архивными материалами насчет лошарика и лазерных танков.. потом пообщаемся..
          vorobey
  5. Alex-a832 Сегодня, 10:00
    Ын говорит и действует, как человек, имеющий достойную цель, идущий к ней и уверенный в своих силах. Трамп отвечает на это совершенно бессвязными комментариями. США опозорились - сыпали угрозами и ультиматумами в отношении КНДР, а в итоге продемонстиировали своё бессилие на то, чтобы принудить Ына плясать по своему сценарию. И это после того, как в отношении России они залезли на те же грабли.
    Alex-a832
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:17
      Alex-a832 Сегодня, 10:00 США опозорились - сыпали угрозами и ультиматумами в отношении КНДР, а в итоге продемонстиировали своё бессилие на то, чтобы принудить Ына плясать по своему сценарию.

      Таки да. Тов. Ын повозюкал трампа по батарее, и теперь ему нужно выкручиваться с хорошей миной при плохой игре.
      a.s.zzz888
  6. sabakina Сегодня, 10:26
    Ну и кто там у нас на сайте хаял Ына?
    sabakina
    1. vorobey Сегодня, 10:30
      Цитата: sabakina
      Ну и кто там у нас на сайте хаял Ына?


      они сейчас в воздухе переобуваются. кроме группы пловцов в полосатых купальниках. эти таки на минуточку до конца стоять на своем будут laughing
      vorobey
  7. Vol4ara Сегодня, 10:30
    О чем вы пишите? О каком скором объединении, вот так вот прямо сейчас объединились и стала одна большая КНДР с уровнем жизни РК, ООН признала независимость ДНР и ЛНР и Крым, а США стала бомбить террористов в Сирии... Не верю я, что в ваших головах не осталось места для аналитического мышления, объединение возможно лишь в одном случае - в случае военного захвата территории и никак иначе, слишком разные режимы. А вот заявление Пхеньяна о приверженности денуклеатизации полуострова это очень интересно, надеюсь это блеф
    Vol4ara
    1. vorobey Сегодня, 10:34
      Цитата: Vol4ara
      О чем вы пишите? О каком скором объединении, вот так вот прямо сейчас объединились и стала одна большая КНДР с уровнем жизни РК, ООН признала независимость ДНР и ЛНР и Крым, а США стала бомбить террористов в Сирии... Не верю я, что в ваших головах не осталось места для аналитического мышления, объединение возможно лишь в одном случае - в случае военного захвата территории и никак иначе, слишком разные режимы. А вот заявление Пхеньяна о приверженности денуклеатизации полуострова это очень интересно, надеюсь это блеф


      С одной стороны Вы правы... это процесс очень не быстрый... и о скором объединении речь не идет... а Вам примеров из жизни мало ГДР и ФРГ вот и вся аналитика
      vorobey
  8. мерцание Сегодня, 10:59
    Делегация Южной Кореи передаст администрации США послание Ким Чен Ына
    В текст послания Ын, возможно, предлагает меринам ходить исключительно со спущенными портками.
    мерцание
  9. Igorec Сегодня, 11:02
    Что то навеяло олимпиада нежданчики как то на что то похоже
    Igorec
  10. Vol4ara Сегодня, 12:07
    Цитата: vorobey
    Цитата: Vol4ara
    О чем вы пишите? О каком скором объединении, вот так вот прямо сейчас объединились и стала одна большая КНДР с уровнем жизни РК, ООН признала независимость ДНР и ЛНР и Крым, а США стала бомбить террористов в Сирии... Не верю я, что в ваших головах не осталось места для аналитического мышления, объединение возможно лишь в одном случае - в случае военного захвата территории и никак иначе, слишком разные режимы. А вот заявление Пхеньяна о приверженности денуклеатизации полуострова это очень интересно, надеюсь это блеф


    С одной стороны Вы правы... это процесс очень не быстрый... и о скором объединении речь не идет... а Вам примеров из жизни мало ГДР и ФРГ вот и вся аналитика

    Ну если Кима опрокинут и устроят какую нибудь корейскую весну, то да. Но с учётом того, что посольства США в Пхеньяне нет, эта вероятность стремится к нулю.
    Vol4ara
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