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Делегация Южной Кореи передаст администрации США послание Ким Чен Ына
Правительственная делегации Республики Корея передаст послание главы КНДР Ким Чен Ына американской стороне, передает РИА Новости сообщение агентства Киодо.
Сегодня члены делегации вылетели в Америку, чтобы подробно рассказать о результатах их поездки в КНДР (5-6 марта) и встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
По данным агентства «южнокорейские дипломаты передадут американским коллегам дополнительные сообщения от КНДР», то есть о которых пока не рассказывали широкой общественности.
На сегодняшний день известно, что в ходе визита в Пхеньян «стороны (РК и КНДР) договорились провести саммит лидеров двух стран в конце апреля и организовать "горячую линию" с целью проведения тесных консультация и для смягчения возможной военной напряженности», пишет издание со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.
Кроме этого, КНДР «заявила о своем желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денукреализации Корейского полуострова и нормализации отношений», и «дала ясно понять, что, пока диалог продолжается, она не будет возобновлять стратегические провокационные действия, в том числе, проведение очередных ядерных испытаний или пусков баллистических ракет».
Пхеньян также подтвердил «приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дал понять, что у него не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима».
Кроме этого руководство КНДР заявило, что не намерено использовать против южного соседа не только ядерное вооружение, «но и обычные виды вооружений», рассказали в южнокорейской администрации.
Сегодня члены делегации вылетели в Америку, чтобы подробно рассказать о результатах их поездки в КНДР (5-6 марта) и встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
По данным агентства «южнокорейские дипломаты передадут американским коллегам дополнительные сообщения от КНДР», то есть о которых пока не рассказывали широкой общественности.
На сегодняшний день известно, что в ходе визита в Пхеньян «стороны (РК и КНДР) договорились провести саммит лидеров двух стран в конце апреля и организовать "горячую линию" с целью проведения тесных консультация и для смягчения возможной военной напряженности», пишет издание со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.
Кроме этого, КНДР «заявила о своем желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денукреализации Корейского полуострова и нормализации отношений», и «дала ясно понять, что, пока диалог продолжается, она не будет возобновлять стратегические провокационные действия, в том числе, проведение очередных ядерных испытаний или пусков баллистических ракет».
Пхеньян также подтвердил «приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дал понять, что у него не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима».
Кроме этого руководство КНДР заявило, что не намерено использовать против южного соседа не только ядерное вооружение, «но и обычные виды вооружений», рассказали в южнокорейской администрации.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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