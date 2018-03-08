20:44 08 марта
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Разработчик: АГС-30 не имеет равных по маневренности

Автоматический гранатомет АГС-30 не имеет равных по маневренности на поле боя и пользуется повышенным спросом за рубежом, передает РИА Новости заявление начальника отделения филиала Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия (входит в АО «Высокоточные комплексы») Юрия Амелина.



Тридцатимиллиметровый автоматический гранатометный комплекс АГС-30 очень востребован в условиях современного боя. Гранатомет со станком весит 16 килограммов. Около 14 килограммов – масса коробки с выстрелами. Его может перемещать по полю боя один боец, постоянно меняя позиции,
сказал Амелин агентству.


По его словам, разработанный тульским Конструкторском бюро приборостроения (КБП) АГС-30 «не имеет аналогов в мире по маневренности».

Для сравнения, американский 40-миллиметровый гранатомет с похожими боевыми возможностями весит около 50 килограммов,
отметил специалист по ружию.

АГС-30 принят на вооружение российской армии, и нам разрешено продавать его за рубеж. Иностранные заказчики стоят в очереди за этим образцом,
сообщил он.

Амелин добавил, что комплекс, имеющий дальность поражения целей до 2-х километров, – «это работа выдающегося оружейника Василия Петровича Грязева в области стрелково-гранатометного вооружения».

Этим он вплотную начал заниматься с начала 1990-х годов в КБП, когда сделал автоматических пушек столько, что эта ниша была в какой-то степени заполнена и закрыта,
рассказал он.

Справка агентства: «АГС-30 предназначен для поражения живой силы, огневых средств и техники противника в открытых окопах, оврагах и на обратных скатах высот с возможностью быстрого переноса огня на внезапно появившуюся цель. Его скорострельность может достигать более 400 выстрелов в минуту, скорость гранаты – свыше 180 метров в секунду. Гранатомет был разработан для замены более массивного АГС-17».

Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
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Комментарии 21

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  1. 210окв Сегодня, 13:09
    Главное что бы был надёжен и точен.А не имеет равных-можно пропустить.. yes
    210окв
    1. Монос Сегодня, 13:27
      Цитата: 210окв
      Главное что бы был надёжен и точен.А не имеет равных-можно пропустить.. yes

      И чтобы боеприпасов всегда хватало, а то, с такой скорострельностью, только успевай подносить. Хотя... сейчас в атаку цепями не ходят.
      Дима, здравствуй hi drinks
      Монос
    2. влад66 Сегодня, 13:32
      Вот про гранатомет есть видео
      Масса, кг:16 (тело гранатомёта со станком)
      13,7 (масса коробки с 30 выстрелами)Длина, мм:840
      Длина ствола, мм: 290
      Снаряд: 30×29 мм
      Калибр, мм: 30
      Скорострельность,выстрелов/мин: 390—425
      Начальная скоростьснаряда, м/с:185
      Прицельная дальность, м: 1700
      Вид боепитания:коробка на 30 гранат
      Прицел:ПАГ-17 hi
      влад66
  2. МИХАН Сегодня, 13:09
    АГС-30 принят на вооружение российской армии, и нам разрешено продавать его за рубеж. Иностранные заказчики стоят в очереди за этим образцом,

    Черти тоже ..? Эх торгаши..
    МИХАН
    1. tchoni Сегодня, 13:39
      Помните такую винтовочку как КСВК!? Вот если пороетесь в ютубе , то, легко найдете пару роликов год за 96-98, где ичкерийчкие лесные братья ей пользуются. Она тогда, между прочим, опытным образцом была...
      tchoni
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:09
    Да, против того 17-го гораздо меньше весит. А в бою таскать - каждый грамм чувствуется.
    АГС-17 "Пламя"Масса, кг:
    Гранатомёт со станком и прицелом — 31
    Тело гранатомёта — 18
    Коробки с гранатами — 14,5
    a.s.zzz888
    1. Околоточный Сегодня, 15:58
      АГС впервые в фильме увидел «Афганский излом». Просто ошарашен был.
      Околоточный
  4. Салют Сегодня, 13:34
    Для сравнения, американский 40-миллиметровый гранатомет с похожими боевыми возможностями весит около 50 килограммов
    он по мощнее будет
    Салют
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:02
      Вот-вот , про эффективность применяемого боеприпаса почему-то скромно промолчали , а у НАТОвского 40х46 она повыше чем у 30х29 ... Если и сравнивать , то тот же Мк19 с "Балканом" .
      bouncyhunter
  5. Горный стрелок Сегодня, 13:44
    Автоматика уникальная. Огонь ведёт с ЗАКРЫВАЮЩЕГОСЯ затвора! Чем и гасит отдачу, и можно было уменьшить массу.
    Но "Балкан" 40 мм с "улетающей" гильзой - это, по моему, вообще шедевр!
    Горный стрелок
    1. Громобой Сегодня, 15:03
      Цитата: Горный стрелок
      о "Балкан" 40 мм с "улетаю

      Э то нелльзя дать в войска,там линия десятилетиями настроенная,план выполняют,всем хорошо и т.д.Ваша мысль благородна по всем параметрам,но не всунуть её в наши реальльные станково-произв. мощности.Увы,сердце сжимается как былобы хорошо,но станкач это экономические р ииски и издержки,а уж потом выгода для мотостреслков и СПн я с этим каждый день борюсь---- с издержками и потребностями.Мата нет)))
      Громобой
  6. Громобой Сегодня, 15:00
    Этот граник рельно боевой,опробаванный и тд....насколко он хорош иль лутЧш западных образцов----решать вамь ,товарищи диваны.Но,учтите ,что производственные линии сейчаас клепают ваш "плохой-хороший" гранатомёт,автоматик-плизир,кстати)))
    Громобой
  7. Paranoid50 Сегодня, 15:28
    Что называется, почувствуйте разницу(сравнивая с АГС-17).Да, вещь. Маленький момент:
    передает РИА Новости заявление начальника отделения филиала Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия

    Вот и думай теперь: АГС-30 - это спортивное или охотничье оружие? request laughing
    Paranoid50
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 16:30
      Цитата: Paranoid50
      Что называется, почувствуйте разницу(сравнивая с АГС-17).Да, вещь. Маленький момент:
      передает РИА Новости заявление начальника отделения филиала Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия

      Вот и думай теперь: АГС-30 - это спортивное или охотничье оружие? request laughing

      Это зависит от того, что ощущает гранатометчик, при обстреле групповой цели, спортивный интерес (сколько укокошил одной очередью?) или охотничий азарт (как бы их там всех укокошить?).
      Капитан Пушкин
      1. Paranoid50 Сегодня, 16:42
        Цитата: Капитан Пушкин
        или охотничий азарт

        Да,охотничий... "Было у медведя две рогатины, теперь ещё и АГС будет..." wassat
        Paranoid50
  8. senima56 Сегодня, 17:44
    Отличный гранатомет, точно! Ему уже лет 10 наверно или около того. "Разработан для замены АГС-17". Только что-то не видал я его в армии! Так и бегают двое солдатиков со старым и тяжелым АГСом-17! А он при выстрелах прыгает как , поэтому стрелка подбирают здорового, чтобы мое его удержать! И на технику устанавливают почему-то старый АГС-17?! Так где же он- 30-й в армии? Подскажите.
    senima56
  9. hiller Сегодня, 17:51
    Уникальная "весч")))) для стрельбы по площадям - "пестня". Утверждалось, что разрабатывался супротив "армии сопредельного государства"...как обзывали в СССР в недалёком прошлом - Китай... В работе - заглядение...особенно обученным расчётом..
    hiller
  10. Дормидонт Сегодня, 18:32
    Чудесная машинка. Можно косить общечеловеков длинными очередями от пуза
    Дормидонт
  11. Джон22 Сегодня, 19:56
    Машина хорошая, но калибр 40 мм ещё лучше по поражающему действию. Сравнение с амеровским некорректно.
    Джон22
  12. Xscorpion Сегодня, 20:08
    Цитата: bouncyhunter
    Вот-вот , про эффективность применяемого боеприпаса почему-то скромно промолчали , а у НАТОвского 40х46 она повыше чем у 30х29 ... Если и сравнивать , то тот же Мк19 с "Балканом" .


    Чем эффективнее? Во первых 40*46 это для подствольных гранатометов,то есть вы сравниваете два разных типа боеприпасов.Типа Вог-25 и Вог -17 .По вашей логике граната подствольника эффективнее чем граната автоматического гранатомёта,в виду большего калибра.А то что граната подствольника летит на 400 метров,а у агс более чем на 1,5 км в расчет не берете? И то что у агс скоростельность на порядок выше тоже? А во вторых в гранатометах МК-19 используется граната 40*53.Здесь в статье забыли добавить коробку с б/к ,которая весит 19 кг.То есть реальный вес гранатомета свыше 70 кг.Сравнивать его с нашими аналогами просто смешно.Даже 17-й круче.У 30-го выше прицельная дальность на 15 процентов, скорострельность выше на 50 процентов,и вес меньше в 2,5 раза при практически одинаковом б/к 30/32 в сравнении с мк-19 .В пользу 19-го можно выделить только более широкий спектр боеприпасов.А более высокую эффективность наших гранат доказали еще очень давно.Цитирую :

    В 1978 году были проведены сравнительные испытания гранатомёта ГП-25 с выстрелом ВОГ-25 и 40-мм подствольного гранатомёта М-203, установленного на винтовке М16А1, с выстрелом М-406. Испытания показали значительное преимущество отечественного гранатомёта и выстрела к нему перед аналогичной системой производства США. Выстрелы ВОГ-25 и М-406 сравнивались стрельбой по местности, где располагалась мишенная обстановка, имитирующая открыто расположенную живую силу (лежащие ростовые мишени). При этих испытаниях было выявлено, что частота поражения мишеней на тактическом поле от разрыва гранаты выстрела ВОГ-25 в 3–4 раза выше чем от разрыва осколочной гранаты выстрела М-406.

    Для справки ,граната м-406 как раз калибра 40*46 ,про которую вы упомянули.
    Xscorpion
  13. Леший174 Сегодня, 20:39
    Нет равных))))
    Леший174
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