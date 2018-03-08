«Военному обозрению» нужен помощник выпускающего редактора. Должностные обязанности: подбор иллюстративного материала и формирование заголовков. Требования к соискателям: журналистский опыт, творческие способности, умение быстро анализировать текст, грамотность и ответственность. Обращаться: [email protected]
Разработчик: АГС-30 не имеет равных по маневренности
Автоматический гранатомет АГС-30 не имеет равных по маневренности на поле боя и пользуется повышенным спросом за рубежом, передает РИА Новости заявление начальника отделения филиала Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия (входит в АО «Высокоточные комплексы») Юрия Амелина.
По его словам, разработанный тульским Конструкторском бюро приборостроения (КБП) АГС-30 «не имеет аналогов в мире по маневренности».
Амелин добавил, что комплекс, имеющий дальность поражения целей до 2-х километров, – «это работа выдающегося оружейника Василия Петровича Грязева в области стрелково-гранатометного вооружения».
Справка агентства: «АГС-30 предназначен для поражения живой силы, огневых средств и техники противника в открытых окопах, оврагах и на обратных скатах высот с возможностью быстрого переноса огня на внезапно появившуюся цель. Его скорострельность может достигать более 400 выстрелов в минуту, скорость гранаты – свыше 180 метров в секунду. Гранатомет был разработан для замены более массивного АГС-17».
Тридцатимиллиметровый автоматический гранатометный комплекс АГС-30 очень востребован в условиях современного боя. Гранатомет со станком весит 16 килограммов. Около 14 килограммов – масса коробки с выстрелами. Его может перемещать по полю боя один боец, постоянно меняя позиции,сказал Амелин агентству.
По его словам, разработанный тульским Конструкторском бюро приборостроения (КБП) АГС-30 «не имеет аналогов в мире по маневренности».
Для сравнения, американский 40-миллиметровый гранатомет с похожими боевыми возможностями весит около 50 килограммов,отметил специалист по ружию.
АГС-30 принят на вооружение российской армии, и нам разрешено продавать его за рубеж. Иностранные заказчики стоят в очереди за этим образцом,сообщил он.
Амелин добавил, что комплекс, имеющий дальность поражения целей до 2-х километров, – «это работа выдающегося оружейника Василия Петровича Грязева в области стрелково-гранатометного вооружения».
Этим он вплотную начал заниматься с начала 1990-х годов в КБП, когда сделал автоматических пушек столько, что эта ниша была в какой-то степени заполнена и закрыта,рассказал он.
Справка агентства: «АГС-30 предназначен для поражения живой силы, огневых средств и техники противника в открытых окопах, оврагах и на обратных скатах высот с возможностью быстрого переноса огня на внезапно появившуюся цель. Его скорострельность может достигать более 400 выстрелов в минуту, скорость гранаты – свыше 180 метров в секунду. Гранатомет был разработан для замены более массивного АГС-17».
Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти