Разработчик: АГС-30 не имеет равных по маневренности

Тридцатимиллиметровый автоматический гранатометный комплекс АГС-30 очень востребован в условиях современного боя. Гранатомет со станком весит 16 килограммов. Около 14 килограммов – масса коробки с выстрелами. Его может перемещать по полю боя один боец, постоянно меняя позиции,

Для сравнения, американский 40-миллиметровый гранатомет с похожими боевыми возможностями весит около 50 килограммов,

АГС-30 принят на вооружение российской армии, и нам разрешено продавать его за рубеж. Иностранные заказчики стоят в очереди за этим образцом,

Этим он вплотную начал заниматься с начала 1990-х годов в КБП, когда сделал автоматических пушек столько, что эта ниша была в какой-то степени заполнена и закрыта,