Порошенко предрек «полное разрушение» России после газового спора

Но если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена. Это не то, с чем можно мириться,

Петр Порошенко обвинил Россию в «несоблюдении закона» и правил международной торговли в связи со спором между «Газпромом» и «Нафтогазом», передает РИА Новости Отвечая на вопрос газеты Financial Times, связанный с решением Стокгольмского арбитража по газовому спору, Порошенко несколько расширил тему и напомнил, что Украина начала несколько судебных процессов в ООН, в частности, по вопросу Крыма.сказал украинский лидер.По его словам, РФ «должна понести наказание в соответствии с абсолютно четкой процедурой в суде»; если же «Газпром» не подчинится решению арбитража, это «будет нарушением правил международной торговли».Он также напомнил, что «в один момент была резко остановлена» торговля с Россией и похвастался «достижениями украинского народа, которые позволили данную ситуацию пережить».В то же время, по данным Нацбанка Украины, за 11 месяцев 2017 года товарооборот между Украиной и Россией не упал, а «вырос на 28,6 процента до 9,36 миллиарда долларов».Напомним, в прошлом месяце Стокгольмский арбитраж взыскал с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза Украины» $ 4,637 млрд. компенсации «за недопоставку транзитного газа». «С учетом предыдущего решения по контракту на поставку газа российская компания должна выплатить украинской $ 2,56 млрд», поясняет издание.Глава «Газпрома» Алексей Миллер уверен, что решение суда «нарушает баланс» и при его принятии арбитраж руководствовался двойными стандартами. Компания подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража и запустила процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом». В ответ украинская сторона заявила о намерении взыскать с «Газпрома» еще $ 20 млрд, которые она якобы потеряла из-за «заниженных цен» на транзит природного топлива.