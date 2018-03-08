20:38 08 марта
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Порошенко предрек «полное разрушение» России после газового спора

Петр Порошенко обвинил Россию в «несоблюдении закона» и правил международной торговли в связи со спором между «Газпромом» и «Нафтогазом», передает РИА Новости.



Отвечая на вопрос газеты Financial Times, связанный с решением Стокгольмского арбитража по газовому спору, Порошенко несколько расширил тему и напомнил, что Украина начала несколько судебных процессов в ООН, в частности, по вопросу Крыма.


Но если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена. Это не то, с чем можно мириться,
сказал украинский лидер.

По его словам, РФ «должна понести наказание в соответствии с абсолютно четкой процедурой в суде»; если же «Газпром» не подчинится решению арбитража, это «будет нарушением правил международной торговли».

Он также напомнил, что «в один момент была резко остановлена» торговля с Россией и похвастался «достижениями украинского народа, которые позволили данную ситуацию пережить».

В то же время, по данным Нацбанка Украины, за 11 месяцев 2017 года товарооборот между Украиной и Россией не упал, а «вырос на 28,6 процента до 9,36 миллиарда долларов».

Напомним, в прошлом месяце Стокгольмский арбитраж взыскал с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза Украины» $ 4,637 млрд. компенсации «за недопоставку транзитного газа». «С учетом предыдущего решения по контракту на поставку газа российская компания должна выплатить украинской $ 2,56 млрд», поясняет издание.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер уверен, что решение суда «нарушает баланс» и при его принятии арбитраж руководствовался двойными стандартами. Компания подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража и запустила процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом». В ответ украинская сторона заявила о намерении взыскать с «Газпрома» еще $ 20 млрд, которые она якобы потеряла из-за «заниженных цен» на транзит природного топлива.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 88

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  1. DEZINTO Сегодня, 14:04
    Прикрутили отопление, закрыли школы и детские сады, люди мёрзнут кого-то усиленно побеждая....ооот теперь переможимо......афигеть достижения!
    DEZINTO
    1. МИХАН Сегодня, 14:11
      Но если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена. Это не то, с чем можно мириться,

      Эх Вальцман , знаем мы к чему ты клонишь...Вместе с Сакашвилли тебя повесим на Крещатике..
      И съемка будет на весь мир ! ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!
      МИХАН
      1. Zoldat_A Сегодня, 14:20
        Виталий, hi !
        Цитата: МИХАН
        Эх Вальцман , знаем мы к чему ты клонишь...Вместе с Сакашвилли тебя повесим на Крещатике..
        В витрине магазина "Рошен"....
        И съемка будет на весь мир ! ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!
        Великую Отечественную сколько снимали... Одна киноэпопея Р.Кармена "Великая Отечественная" чего стОила!!!! Когда она вышла, у нас срочникам её на политзанятиях по серии в неделю показывали.
        МЫ-ТО ПОМНИМ.... А там, где это должны помнить и бояться - там до фига помнят?....
        Zoldat_A
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
            1. Кроу Сегодня, 14:38
              Цитата: Zoldat_A
              Надо будет своей то же самое пообещать...

              И чего добьётесь? - Того, что обиженные, отчаянные жёны под украинскими знамёнами на Кремль пойдут.
              Осторожнее с обещаниями.
              Кроу
              1. Zoldat_A Сегодня, 14:44
                Цитата: Кроу
                Цитата: Zoldat_A
                Надо будет своей то же самое пообещать...

                И чего добьётесь? Того, что обиженные жёны под украинскими знамёнами на Кремль пойдут.
                Осторожнее с обещаниями.

                Моя не пойдёт.... Я её и так-то своим коньяком не больно раздражаю - за почти 50 лет совместной жизни привыкла. А вот то, что никакая ВСУ Кремль не возьмёт - то она за 20 с лишним календарных, ожидая меня из командировок - поняла... Правда, в 90-х Америка Кремль взяла без стрельбы - но то вина не армии. Второго такого "штурма", надеюсь, не увижу - люди столько не живут....
                Zoldat_A
                1. Татьяна Сегодня, 14:59
                  Но если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена. Это не то, с чем можно мириться, сказал украинский лидер.

                  Что-то неспроста фюрер Порошенко, как Гитлер перед нападением на СССР, в своих угрозах разошёлся!
                  Татьяна
                  1. Тралл Сегодня, 15:12
                    Акция "Накати!" будет продолжена Петей до полной победы над печенью smile
                    Тралл
                    1. Татьяна Сегодня, 16:00
                      Порошенко знает, что он военный преступник. Он со своей Ко в Киеве из страха быть осуждённым и повешенным после окончания войны, которой руководят в Украине ЦРУшники США прямо из Киева, будет гнуть свою агрессивную линию на войну не только с ДНР и ЛНР, но и с Россией. У него просто нет другого способа защиты своей шкуры. Порошенко - заложник Пентагона и Госдепа США.
                      Татьяна
                2. Кроу Сегодня, 15:03
                  Мне всё равно, что происходит у Вас дома. Но меня удивляет, как ваша "банда" (если мне не показалось) любую тему на хи-хи переводит.
                  Серьёзные вещи обсуждаются. После этого, спорного решения арбитража, последует много выпадов в адрес РФ. Под ними подпишется много государств. И ничего хорошего нам ожидать не приходится. Выплывем, разгребём, но какой ценой? Чем нам - россиянам это станется?
                  Кроу
                  1. Кубик123 Сегодня, 15:16
                    Цитата: Кроу
                    Выплывем, разгребём, но какой ценой? Чем нам - россиянам это станется?

                    "Кац сразу призывал статься" ("На дерибасовской хорошая погода...")

                    Сдаваться, даже не вступив в бой, - это не наш метод laughing
                    Кубик123
                  2. Донской Сегодня, 16:51
                    Цитата: Кроу
                    Мне всё равно, что происходит у Вас дома. Но меня удивляет, как ваша "банда" (если мне не показалось) любую тему на хи-хи переводит.

                    Это старый метод защиты, простим это нашим с вами диванным сослуживцам. Главное, что на верху, за ширмой всех этих шуток нашего МИД, идет напряженная работа по поиску выхода из этого сложного положения. Доигрались, со всеми этими договорами и мифом про самый справедливый суд в мире. Как всегда, предугадать не судьба было, теперь, когда петух клюнул, начали метаться. Сколько веков прошло, а умом Россию все равно не понять. Невольно задумываешься, а есть ли он вообще, этот ум, коль так периодически попадаем в жо.. (в интересную ситуацию) winked
                    Донской
              2. лесовозник Сегодня, 17:18
                Цитата: Кроу
                Цитата: Zoldat_A
                Надо будет своей то же самое пообещать...

                И чего добьётесь? - Того, что обиженные, отчаянные жёны под украинскими знамёнами на Кремль пойдут.
                Осторожнее с обещаниями.

                Не на Кремль , а на обочину )))
                лесовозник
          2. Svarog Сегодня, 14:43
            Влад, вы сторонник Путина, как объясните такое..
            Сейчас досмотрел интервью Путина с Соловьевым.. Был ошарашен, тем, что команду Януковичу не применять войска, дал Путин. После того, как Путину позвонили из Америке .. Потом Путин говорит, что нас обманули.. а Соловьев, боязливо так, вкрадчиво, спрашивает.. так уж сколько раз обманывали.. а Путин ему.. мол в этот раз сильнее всего... А ошарашен тем, что сами допустили такое.. вот вам и внешняя политика.. Путина..
            Svarog
            1. влад66 Сегодня, 15:04
              Цитата: Svarog
              Влад, вы сторонник Путина, как объясните такое.

              Тезка hi Да я Владимир,Влад- Владимир.Вы не обидитесь если я обьясню вам завтра,обьясню почему,во первых я сторонник своей семьи,Ни Путин,ни Грудинин,ни Трамп мою семью кормить и добывать средства к житию не будут,это только моя ноша и мне ее нести,ну и во вторых уж сегодня праздник хоть и женский,а у меня их много ,опять вон к столу кличут как главу,не жены,-мать,жена,дочь,две внучки,сестра родная,две племяшки.представляете мое состояние сейчас. request
              Цитата: Svarog
              . А ошарашен тем, что сами допустили такое..
              Здесь согласен,сами и только сами. hi hi
              влад66
        2. GRF Сегодня, 15:18
          Цитата: Zoldat_A
          Виталий, hi !
          Цитата: МИХАН
          Эх Вальцман , знаем мы к чему ты клонишь...Вместе с Сакашвилли тебя повесим на Крещатике..
          В витрине магазина "Рошен"....
          И съемка будет на весь мир ! ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!
          Великую Отечественную сколько снимали... Одна киноэпопея Р.Кармена "Великая Отечественная" чего стОила!!!! Когда она вышла, у нас срочникам её на политзанятиях по серии в неделю показывали.
          МЫ-ТО ПОМНИМ.... А там, где это должны помнить и бояться - там до фига помнят?....

          Мы помним???
          Особенно в 90е, когда всей страной в объятия к врагам кинулись...
          Объятия не понравились (тож под вопросом у некоторых..., не зря мазохизм навязывают) , виновата память или логика\ощущения?

          Нас пама с мамой учили говорить хорошо, а "хороший" дядя - окей. Он ж должен понимать о чем говорят... Ну не самому ж учить язык "все помнящих"... Уроки родителей помним??? Иль просто... Не модные они...

          Кто не уважает свои корни, зачем тогда другим это делать?

          А вот они свое помнят, и другим свое навязывают...

          Мы ничем от украинцев, болгар, румын, литовцев не отличаемся: ни они не влияют на решения властей, ни мы... (Типа раз в 6 лет - это смешно)
          Радуйтесь, что элита пока не так сильно вредит, как может, ведь мирно повлиять на ее действия мы не можем никак.

          Горбачева наказали? И порошенко не накажут... И не надо самим выставлять русских палачами, ведь те "ягнята" это просто делают! Но всеж знают кто хороший парень, а кто империя зла.
          У кого "миротворец" а у кого "сатана"...
          Помним??? Вспомнишь ее русскую классификацию без подсказки?

          В 90е на мнение народа (референдум) положили, и народ не возражает до сих пор! Помним???

          Хочешь жить хорошо - поработи...
          Русские не уничтожают под корень своих поработителей чо их боятся то...
          Они это помнят...
          GRF
      2. Svarog Сегодня, 14:20
        Цитата: МИХАН
        Но если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена. Это не то, с чем можно мириться,

        Эх Вальцман , знаем мы к чему ты клонишь...Вместе с Сакашвилли тебя повесим на Крещатике..
        И съемка будет на весь мир ! ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!

        С кем мы вообще разговариваем? В предыдущей статья эстонец отжигал, сейчас петя.. Складывается ощущение, что они вместе время проводили.. или курили что.. или пили, наверно и то и другое.. laughing
        Svarog
        1. Андрей К Сегодня, 14:39
          Цитата: Svarog
          ...С кем мы вообще разговариваем? В предыдущей статья эстонец отжигал, сейчас петя.. Складывается ощущение, что они вместе время проводили.. или курили что.. или пили, наверно и то и другое.. laughing

          Ёпти belay
          Сегодня 8 марта... пеДруччо приобщали к европейским ценностям... feel
          Думаете всё, харант нэньки тогой, приобщился? laughing
          Андрей К
        2. poquello Сегодня, 14:56
          Цитата: Svarog
          С кем мы вообще разговариваем?

          а я как-то не уверен что это нам, это косточка для хохлопатриотов
          poquello
      3. Андрей К Сегодня, 14:23
        ...Порошенко обвинил Россию в «несоблюдении закона» и правил международной торговли...

        По Порошенко получается, что правила международной торговли заключаются в содержании майданутых нищебродов.
        По моему "синька" добила поТроха, в моСке абсолютная каша.
        ...Но если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена...

        А как же решение Высокого суда Лондона о взыскании с Украины долга в $3 млрд в пользу России:
        ...Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить России три миллиарда долларов в счет просроченного долга по еврооблигациям.
        Отмечается, что указанный вердикт конкретизирует решение инстанции от 29 марта 2017 года. Поверх суммы долга ответчику придется отдать 2,8 миллиона фунтов стерлингов (около 3,7 миллиона долларов) в качестве судебных издержек. Платеж должен быть осуществлен не позднее 20 сентября 2017 года.
        Кроме того, 75 миллионов долларов пойдут в счет процентов по обязательствам. Отдельно Киев покроет штраф за просрочку, который начисляется с 21 декабря 2015 года...

        Получается, что дуркаина должна быть разрушена ещё год назад.
        Памать пеДро какая-то избирательная - тут помню, тут не помню.
        Андрей К
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:39
          Андрей К hi Евгеньвич приветствую
          По Порошенко получается, что правила международной торговли заключаются в содержании майданутых нищебродов.
          А это было и в них .Российских правилах.Поддерживать украинские режимы.Включая партократию времён СССР.Всё пытались угодить им.Вот и получили .То что получили.Из последнего .В надежде замирить признали самого Порошенко.А нам вот это нужно было? Нет..Всё-таки русские как зачарованные романтики верят во всемирную дружбу ,братство..Наивность граничащая с глупостью.Приходит слава Богу время озарения.Знаете пусть молят Бога чтобы власть в стране (Россия)не досталась человеку которому на уроках украинского ,учительница не распиналась перед классом "Чого було йихати сюда" А то ад ,показался бы раем им.
          Наблюдатель2014
          1. Комментарий был удален.
            1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:49
              Андрей К
              кухонной мебелью получу
              Ничего страшного .Мебель восстановим. wassat laughing drinks Поздравить и от моего имени, не забудь!
              Наблюдатель2014
              1. Андрей К Сегодня, 15:08
                Наблюдатель2014
                Передам yes laughing drinks
                P.S. Мой предыдущий комментарий смутил кого-то? Какие правила я нарушил? feel
                Жесть request
                Андрей К
                1. bouncyhunter Сегодня, 15:19
                  Андрей , привет ! hi drinks
                  Цитата: Андрей К
                  Мой предыдущий комментарий смутил кого-то? Какие правила я нарушил?

                  Такой большой , а всё удивляешься . wink
                  Порошенко предрек «полное разрушение» России после газового спора

                  Этот псевдовангователь ничего не перепутал ? what
                  bouncyhunter
                  1. Андрей К Сегодня, 15:46
                    bouncyhunter
                    Будь здрав Паш!!! hi
                    Такой большой , а всё удивляешься . wink

                    Да ничему не удивляюсь, сложно чем-то удивить wink
                    Этот псевдовангователь ничего не перепутал ? what

                    Потрох за эти годы настолько просчитываем стал, что все его телодвижения как в цирке, в котором клоуны годами программу выступления не меняли request
                    Андрей К
                    1. bouncyhunter Сегодня, 16:04
                      Цитата: Андрей К
                      Потрох за эти годы настолько просчитываем стал, что все его телодвижения как в цирке, в котором клоуны годами программу выступления не меняли

                      Только у него есть штат завсегдатаев цирка , которые аплодируют каждый раз как первый . lol Но есть и те , кто орёт "Фуфло !" . wink
                      bouncyhunter
      4. Galaxy Сегодня, 14:26
        Михан , сам табуретку из под ног выбьешь? Прикинь сколько ты здесь "лайков" получить сможешь!
        Galaxy
        1. Андрей К Сегодня, 14:35
          Цитата: Galaxy
          ...Михан , сам табуретку из под ног выбьешь? Прикинь сколько ты здесь "лайков" получить сможешь!...

          Михан не палач, не подбивай его, а то щас кинется с шашкой наголо кУев брать belay
          Пусть здесь жжот bully
          Он словом убьёт laughing
          Андрей К
      5. лаврентий павлович Сегодня, 17:49
        Я что то не понял про торговлю с Украиной, это что за продажность. Да и в Кремле уже хватит сопли на кулак наматывать, надо брать Киев и чем раньше, тем меньше крови прольется, не считая бандеровцев и нациков - эти нелюди должны быть уничтожены (сорняки безжалостно вырубают).
        лаврентий павлович
    2. майор Юрик Сегодня, 14:19
      Чего-то янкесовские холуи оживились,рты пораскрывали,кары страшные России вангуют! Поди матрасы оптимистично хрюкнули что всё будет ОК. Не знаю как у янки,а вот холуям не стоит обольщатся,хлопотно это! negative
      майор Юрик
      1. 210окв Сегодня, 14:23
        Посмотрим,много ли они взыщут.И во что это им обойдется..Я думаю к осени прыгалки подскочат в цене.Бизнес идея налицо.
        Цитата: майор Юрик
        Чего-то янкесовские холуи оживились,рты пораскрывали,кары страшные России вангуют! Поди матрасы оптимистично хрюкнули что всё будет ОК. Не знаю как у янки,а вот холуям не стоит обольщатся,хлопотно это! negative
        210окв
      2. poquello Сегодня, 14:34
        Цитата: майор Юрик
        Чего-то янкесовские холуи оживились,рты пораскрывали,кары страшные России вангуют! Поди матрасы оптимистично хрюкнули что всё будет ОК. Не знаю как у янки,а вот холуям не стоит обольщатся,хлопотно это! negative

        а они воевать собрались, я всё время вспоминаю одного придурка хохлолётного на Бильбеке, который заявлял что сейчас приплывёт американский авианосец и всех победит
        poquello
      3. kit88 Сегодня, 14:44
        Петруха и прочие климкины конечно достали вдоску своими высказываниями. Но что мне еще больше не нравится, так это отсутствие какой-либо реакции со стороны НАШЕГО Гаранта и других официальных лиц на предложения запретить повсеместно флаг Рф, развалить Россию и проч. Чего молчим? О нас с вами ноги вытирают, а мы молчим. Боимся? Или чувствуем за собой что-то?
        kit88
    3. Громобой Сегодня, 14:55
      Цитата: DEZINTO
      афигеть достижения!

      достижения в том,что пСПу нс есть квота прокачки,офигеть достижение----сколько по каким ниткам НАТО разрешит ,по стольким потокам и пгойдЁт,в Стокгольском суде разрешим
      неувязки(чтобы на счета капало).
      Громобой
    4. Василенко Владимир Сегодня, 14:56
      Цитата: DEZINTO
      Прикрутили отопление, закрыли школы и детские сады, люди мёрзнут кого-то усиленно побеждая....ооот теперь переможимо......афигеть достижения!

      наш знакомый укринец по национальности ездил к родне в незалежную
      дословно - все вдерьме, но слава украине
      Василенко Владимир
    5. stalkerwalker Сегодня, 15:32
      "Ты помнишь, как всё начиналась?"
      stalkerwalker
  2. Подрезчик Сегодня, 14:06
    Он также напомнил, что «в один момент была резко остановлена» торговля с Россией и похвастался «достижениями украинского народа, которые позволили данную ситуацию пережить».

    я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена

    Задолбал этот недоумок все время давать интервью с бодуна...Ересь несет... fool yes
    Раньше его высказывания хоть смех вызывали, поржать можно было, а теперь уже надоел... stop
    Подрезчик
    1. DEZINTO Сегодня, 14:09
      этот недоумок

      Он не недоумок, в том то и дело, он просто наглый лжец, и клал на людей болт, откровенно издевается а они терпят..... request
      DEZINTO
    2. 30 вис Сегодня, 14:23
      Вызывает .досаду . Хочется лупануть по наглой "личику " !
      30 вис
    3. КОТ БАЮН Сегодня, 14:25
      Приветствую, Саша hi
      Задолбал этот недоумок

      Ну как бы и да... пора бы уж на мыло его... Но и его понять можно - столько бухать и еще связно говорить при этом - это точно перАмога... Других перАмог не наблюдается...
      КОТ БАЮН
      1. Подрезчик Сегодня, 14:38
        Ну как бы и да... пора бы уж на мыло его...

        Привет, Василий, привет, дорогой! hi
        Вот насчет мыла-это мысль хорошая, с этого поросенка жира будет много.
        Как тебе такая производственная идея-мыло с ароматом КОНЬЯКА? good
        Надо бы подкинуть парфюмерам идейку.... laughing wink
        Подрезчик
    4. 210окв Сегодня, 14:42
      Даже в праздничный день этот недоумок на всех медиаресурсах..
      Цитата: Подрезчик
      Он также напомнил, что «в один момент была резко остановлена» торговля с Россией и похвастался «достижениями украинского народа, которые позволили данную ситуацию пережить».

      я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена

      Задолбал этот недоумок все время давать интервью с бодуна...Ересь несет... fool yes
      Раньше его высказывания хоть смех вызывали, поржать можно было, а теперь уже надоел... stop
      210окв
      1. Подрезчик Сегодня, 14:54
        Даже в праздничный день этот недоумок на всех медиаресурсах..

        Дмитрий, приветствую! hi
        Ну что еще ему делать...Он богатеет, судя по роже бухает, выдает по пьяне лозунги взаимоисключающие...а на все остальное (народ!)-ему плевать! Чуть выше писал-надоел он уже... negative
        Подрезчик
  3. Косолапый Сегодня, 14:06
    Петя , опять не закусывал , раз любишь водку производи селёдку , шоколадка для коньяка .
    Косолапый
  4. tchoni Сегодня, 14:10
    Мдя уж. Сидели на трубе спокойно.. Имели процентов 25 бюджета от транзита.... А тут на тебе... северный поток.... турецкий поток.... и в итоге и не ястреб и не женский, как говаривал ныне покойный классик...
    Вообще, еврейский союз, куда стремится страна 404 зело странное образование... С одной стороны, северный поток дляобщей экономики его невыгоденибо всяеие там латыши-эстонцы-поляки теряют транзитные бабки, а, с другойстороны, он очень выгоден экономике Германии, которая, как известно, один из столпов этого самого союза...
    tchoni
  5. К-50 Сегодня, 14:11
    Порошенко предрек «полное разрушение» России после газового спора

    Экие поросю сны мнятся, обкурился чего на ночь глядя, что так плющит? what laughing
    К-50
  6. изя топ Сегодня, 14:12
    пэцу хоть к понедельнику прокапают?
    изя топ
  7. ПалБор Сегодня, 14:14
    Ага,помню ещё в 3-м тысячелетии до н.э. шумерский царь Гильгамеш грозился Россию разрушить,всяких заокеанских ануннаков наслать.И где они,а где Россия. wink
    ПалБор
    1. sapporo1959 Сегодня, 14:27
      Гиьгамеша не помню,но про развал Украины у нас в основном любят писать.Ну а раз у нас любят,так чего бы им не пописать.Враги ведь народу всегда нужны,что бы мог знать от чего колбасы ему не хватает..
      sapporo1959
      1. ПалБор Сегодня, 14:35
        У нас не глава государства такими "пророчествами" занимается,как бы к нему не относиться.Есть разница.
        ПалБор
    2. Комментарий был удален.
  8. Геркулесыч Сегодня, 14:15
    Вот нужно нам туда еще и деньги вкладывать, кормить бендеровский режим? fool Быстрее бы они без наших денег развалились, а так получается, что Россия поддерживает на плаву это бандитское квазигосударство !!!
    Геркулесыч
    1. Svarog Сегодня, 14:24
      Цитата: Геркулесыч
      Вот нужно нам туда еще и деньги вкладывать, кормить бендеровский режим? fool Быстрее бы они без наших денег развалились, а так получается, что Россия поддерживает на плаву это бандитское квазигосударство !!!

      Сейчас досмотрел интервью Путина с Соловьевым.. Был ошарашен, тем, что команду Януковичу не применять войска, дал Путин. После того, как Путину позвонили из Америке .. Потом Путин говорит, что нас обманули.. а Соловьев, боязливо так, вкрадчиво, спрашивает.. так уж сколько раз обманывали.. а Путин ему.. мол в этот раз сильнее всего... А ошарашен тем, что сами допустили такое.. вот вам и внешняя политика.. Путина..
      Svarog
      1. Galaxy Сегодня, 14:39
        Так значит Янукович был под нашим (внешним) управлением? Правильно, что украинцы этого предателя прогнали!
        Galaxy
        1. sapporo1959 Сегодня, 17:43
          Может и наш был? Если у госдепа такая уж длинная рука,что даже в подъездах наших гадит,то почему бы и нам её не иметь? Не удивлюсь да же,если через десяток лет узнаем что и Порошенко наш под прикрытием разведчик..
          sapporo1959
        2. Андрей К Сегодня, 20:20
          Цитата: Galaxy
          ...Так значит Янукович был под нашим (внешним) управлением? Правильно, что украинцы этого предателя прогнали!...

          Предателя кого? Предателя чего?
          Потрох под прямым и непосредственным управлением меринов, он предатель? Или радетель?
          Андрей К
  9. perepilka Сегодня, 14:18
    Так Газпром, вроде согласился, раз нарушаем, так и торговать с Куроиной не след. Рынок то большой, походи, поищи, поторгуйся. Кто-же заставляет у Газпрома покупать? Полная свобода выбора. Да, хоть совсем не покупай, кучу денег сэкономишь.
    perepilka
  10. iliitchitch Сегодня, 14:21
    Как чувиха страшная с 5-го курса , ей-Богу . Кому-кому . Подходи-не-жмурься . Эх , в кошелёк залездь бы .
    iliitchitch
  11. КОТ БАЮН Сегодня, 14:22
    Порошенко стал эдакой бухающей Вангой.. только в штанах... Оторвался как-то Петюня от действительности...
    КОТ БАЮН
  12. Голован Джек Сегодня, 14:23
    Цитата: iliitchitch
    Эх , в кошелёк залездь бы

    Вы там не поместитесь laughing
    Голован Джек
    1. ромул Сегодня, 14:36
      Цитата: Голован Джек
      Цитата: iliitchitch
      Эх , в кошелёк залездь бы

      Вы там не поместитесь laughing

      Порошенко стал эдакой бухающей Вангой.. только в штанах... Оторвался как-то Петюня от действительности... РОМАН... прикинь у утого тоже звезва..))) во лбе))) не позорь сайт пошли в АНБ поработаем laughing
      ромул
  13. vivra Сегодня, 14:27
    Момент подрыва автомобиля гранатами возле метро "Лесная" в Киеве
    https://www.youtube.com/watch?v=2wxSd0j14Qw
    vivra
    1. sapporo1959 Сегодня, 17:56
      А чего это они там в самом центре бандеровского режима только по русски,да еще и с матком? Я же вроде читал что бандеры русский там давным давно запретили и они сейчас только на мове гутарят?
      sapporo1959
  14. ромул Сегодня, 14:28
    Цитата: Svarog
    .. А ошарашен тем, что сами допустили такое.. вот вам и внешняя политика..

    Ты агент госдепа и продался за печенюшки...
    ромул
    1. Svarog Сегодня, 14:31
      Цитата: ромул
      Цитата: Svarog
      .. А ошарашен тем, что сами допустили такое.. вот вам и внешняя политика..

      Ты агент госдепа и продался за печенюшки...

      Вот и что тут думать.. а главное сам об этом рассказал.. стареет, сентиментален...
      Svarog
      1. Б.Т.В. Сегодня, 15:04
        Цитата: Svarog
        Вот и что тут думать.. а главное сам об этом рассказал.. стареет, сентиментален...


        Судя потому, что в двух комментариях один и тот же текст с точностью до ..., Вам, нечем думать, оставьте это другим.
        Б.Т.В.
  15. kunstkammer Сегодня, 14:31
    Цитата: МИХАН
    Эх Вальцман , знаем мы к чему ты клонишь...Вместе с Сакашвилли тебя повесим на Крещатике..
    И съемка будет на весь мир ! ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!

    Как американцы Саддама Хусейна... или лучше как Каддафи. Можно и Чаушеску вспомнить.
    kunstkammer
  16. APASUS Сегодня, 14:46
    Порошенко не то что не может разобраться с экономикой самой Украины,он еще не совсем может объяснить что у него с личным бизнесом.Говорить о том что развалиться Россия из-за газовых споров с Украиной,просто смешно.
    Аналитег
    APASUS
  17. Горный стрелок Сегодня, 14:53
    Не раньше, чем победный парад в Севастополе проведёте. Или хотя бы в Белгороде?
    Горный стрелок
  18. KIBL Сегодня, 15:04
    Да задолбал уже этот вечно бухой капитан шкалик своими псевдо идиотским тостами!Когда же он упьется в успеть???!!!
    KIBL
  19. федоров Сегодня, 15:19
    Как сказал Путин Соловьеву в документальном фильме. Со ссылкой на какого-то военачальника 18-го века - " Россия управляется Богом напрямую. Если нет, то как Она еще существует ? "
    Вот и ответ на разные вопросы.
    федоров
  20. NF68 Сегодня, 15:49
    Не долго осталось "музыке" в Киеве и его окресностях играть. После окончания 2019 года станет еще вееслее.
    NF68
  21. olefoks Сегодня, 15:52
    а 3000000000 кредита они отдали?
    olefoks
    1. NF68 Сегодня, 16:50
      Цитата: olefoks
      а 3000000000 кредита они отдали?


      Не царское это дело. Вссе свои долги они прощают кредиторам.
      NF68
  22. Esoteric Сегодня, 15:54
    Пора прекращать всякие торговые отношения с Украиной, отправить на незалежную родину всех её политологов и жить интересами россиян.
    Esoteric
  23. Armat Сегодня, 16:03
    Факт остаётся фактом, Газпром будет выплачивать 20 млрд баксов киевской хунте. И это только начало! Затем будут решения судов о нанесению ущерба на Донбассе и в Крыму.И это не шутки!
    Armat
    1. Ретвизан 8 Сегодня, 19:10
      А Вы уважаемый фантазер!
      Или выдаёте желаемое за действительное?
      Или просто провокатор - дезинформатор?
      Вообщем-то "Газпрому" присудили два миллиарда и то это решение он будет опротестовывать.
      Ретвизан 8
      1. Armat Сегодня, 20:10
        Я доргой товарищщщ вижу проблему изнутри. Так сказать спустился к народу. Информирую народ из сочувствия.
        Armat
  24. bmv04636 Сегодня, 16:11
    Когда три ярда зелини по евро бондам поросенок вернет там вроть аж ланданский суд сказал вернуть а
    bmv04636
  25. федоров Сегодня, 16:13
    А вот Новосибирск 9-го Мая шесть утра 15-го года. Вальцман думает с подачи запада этот народ победить ?
    Молодежь уже подросла и научилась кое чему.
    Ну удачи ему в аду - парош небесный.
    федоров
    1. sapporo1959 Сегодня, 18:04
      И у Шария посмотришь так на Украине все поют,и тут вижу что в России то же по утрам все поют.Во времена! Одни пестни кругом.
      sapporo1959
      1. Вадим237 Сегодня, 19:53
        Главное когда пляски начнутся.
        Вадим237
  26. nebche Сегодня, 16:37
    С украиной впредь нужно договоры заключать в Москве по российскому праву. И не зачем шведских бюрократов вдобавок кормить.
    nebche
  27. Proton Сегодня, 17:02
    Надо бить в зубы уже,направо и налево,а потом уж разбираться кто прав кто нет am
    Proton
  28. seregatara1969 Сегодня, 18:26
    всё правильно всё верно бумага составлена - только страна то хох ляндия а так всё сходится
    seregatara1969
  29. Дормидонт Сегодня, 18:28
    У вальцмана агония, ибо чует конец третьего ига
    Дормидонт
  30. Ретвизан 8 Сегодня, 18:43
    Свинаракул.
    Ретвизан 8
  31. ibn.shamai Сегодня, 18:56
    Хохлобыдло в экстазе от новой порции лапши от алкоголика парашенка lol
    ibn.shamai
  32. Кент0001 Сегодня, 19:10
    За 20 лярдов зелени наемники закопают юкрейн на минуса 1 метр..даже если просто пообещать эту сумму...поляки будут первыми в очереди...
    Кент0001
  33. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 19:23
    Мечты Вальцмана:
    Прощай немытая Россия!
    Но вентиль газовый - открой
    МИМО ПРОХОДИЛ
Картина дня