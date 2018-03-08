20:34 08 марта
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Американские танкисты оценили Т-14

Танкисты американской армии в интервью изданию Business Insider оценили танк Т-4 «Армата», назвав его «мощной боевой машиной», передает РИА Новости.



Как пишет издание, военнослужащие согласились отвечать на вопросы журналиста толь лишь при условии полной анонимности.


В частности, американцев смутила 125-мм пушка «Арматы» с автоматом заряжания, которую, по их словам, «проще было бы заряжать вручную».

Мне кажется, русские обычно делают оружие типа автомата Калашникова: брось его в грязь, он будет работать. А здесь, я думаю, они увлеклись, вышло слишком навороченно,
отметил один из собеседников интернет-издания.

Военные признались, что в целом танк им нравится, и назвали его «мощной боевой машиной».

Они отметили, что «за счет автоматизации российским инженерам удалось решить многие проблемы, с которыми сталкивались другие производители танков – например, трудности с загрузкой тяжелых боеприпасов».

Однако, по мнению американцев, «боевая техника такого уровня требует больших усилий при устранении технических неполадок».

Напомним Т-14 – танк третьего послевоенного поколения, является полностью российской разработкой. Построен на базе новейшей универсальной тяжелой платформы «Армата», которая кроме танков позволяет производить тяжелые БТР, БМП, машины поддержки, разведки и управления.

Использованы фотографии: РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 63

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  1. Тралл Сегодня, 15:01
    Это они заявили после просмотра парада на Красной площади? smile
    Особенно доставило экспертное мнение о ручном заряжании в необитаемой башне laughing
    Тралл
    1. 210окв Сегодня, 15:10
      Это не мнение танкистов..Или там такие танкисты как и журналюги.
      Цитата: Тралл
      Это они заявили после просмотра парада на Красной площади? smile
      Особенно доставило экспертное мнение о ручном заряжании в необитаемой башне laughing
      210окв
      1. perepilka Сегодня, 15:19
        Цитата: 210окв
        Или там такие танкисты как и журналюги.

        Скорее нигры-закидные с абрашек, раз об АЗ и МЗ не ведают. Им спецом не говорят, чтоб не бунтовали wassat
        perepilka
        1. Монос Сегодня, 17:12
          Клуб "Анонимных американских танкистов". laughing В Америке сейчас модно написать бред и сослаться на анонимный источник. А может у них страна превращается в страну анонимных специалистов.
          Монос
      2. dorz Сегодня, 15:23
        Цитата: 210окв
        Это не мнение танкистов..Или там такие танкисты как и журналюги.
        Цитата: Тралл
        Это они заявили после просмотра парада на Красной площади? smile
        Особенно доставило экспертное мнение о ручном заряжании в необитаемой башне laughing

        Это опрос танкистов с сайта World of Tanks.
        dorz
      3. Громобой Сегодня, 15:25
        Цитата: 210окв
        Это не мнение ттолько пропаганда анкистов..Или там такие танкисты как и журналюги.

        да вообще неважно,как известно в войне не бывает информации,пропаганда только скурпулезируются и от того такие недалёкие комменты от уряшек.А между темпо европейской бронетехнике США я проследываю опасные моменты:а именнно:укрепление брони,АЗ,манёвры
        Громобой
      4. cniza Сегодня, 15:26
        Пусть зубоскалят дальше ...
        cniza
        1. Громобой Сегодня, 15:27
          Цитата: cniza
          усть зубоскалят дальше ...

          пишите дальше...
          Громобой
          1. влад66 Сегодня, 15:57
            Цитата: Громобой
            пишите дальше.

            пишем дальше,во первых сложно судить по картинкам на ТВ,как и что лучше,никак матрасные в Т 14 побывали и ручками пощупали как и чего,теперь подается как сенсация.
            Цитата: Громобой
            ,пропаганда только скурпулезируются и от того такие недалёкие комменты от уряшек

            Да от плакальщиков как все умрем.Вам в Генштаб пора ,там видно этого не знают,вот вы им мозги и прочистите. laughing
            Цитата: Громобой
            я проследываю опасные моменты:

            А в десятых,задолбали эксперты разбирающиеся во всем видя бой со стороны.Ничего личного и без обид.
            влад66
            1. Донской Сегодня, 17:03
              Все таки не можете вы отдохнуть от ВО даже в праздник ваших многочисленных женщин, которые ждут вас за столом laughing
              Донской
              1. влад66 Сегодня, 17:31
                Цитата: Донской
                Все таки не можете вы отдохнуть от ВО даже в праздник ваших многочисленных женщин, которые ждут вас за столом laughing

                Ох не говорите Коллега request Видно крест такой и его и нести. drinks hi
                влад66
      5. engenius Сегодня, 16:56
        Куда они без заряжающего-афроамериканца?!
        engenius
      6. Geisenberg Сегодня, 19:22
        Смешные такие ... Ломать не надо танки тогда и ремонтировать будет не сложно.
        Geisenberg
    2. tchoni Сегодня, 15:13
      Цитата: Тралл
      Это они заявили после просмотра парада на Красной площади?

      Вот с этим я полностью согласен. Сложно оценить танк предворительно его не поюзав.
      Особенно доставило экспертное мнение о ручном заряжании в необитаемой башне laughing
      А здесь нет ничего удивительного. Американская армия много раз экспериментировала как с автоматами заряжения, так и с необитаемыми боевыми отделениями, и осталось при своем "заряжающем-негре-качке-Джо". Видимо на это есть свои резоны)
      tchoni
    3. Dym71 Сегодня, 15:14
      Цитата: Тралл
      Особенно доставило экспертное мнение о ручном заряжании в необитаемой башне

      Если заряжающий негр, то башня продолжает считаться необитаемой! wink
      Dym71
      1. МИХАН Сегодня, 15:24
        Мне кажется, русские обычно делают оружие типа автомата Калашникова: брось его в грязь, он будет работать. А здесь, я думаю, они увлеклись, вышло слишком навороченно,

        Ну есть такое . вы правы! Имеем право просто и все.. soldier
        А в основном все по прежнему у нас господа...Без обиды!

        Замочим любого агрессора !
        МИХАН
        1. onix757 Сегодня, 15:51
          Замочишь, замочишь.. Только во времена проведения Запад -81 господ рассматривали в амбразуру.
          onix757
    4. Scoun Сегодня, 15:22
      Цитата: Тралл
      Особенно доставило экспертное мнение о ручном заряжании в необитаемой башне

      + на сегодня у нас основная проблема -"тепловизоры" и "мониторы" а с автоматом заряжания, всё должно быть надёжней и шустрей чем негр Джо. )))
      Scoun
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:29
        Поддерживаю . Данный бред матрасов даже в комментариях не нуждается . hi
        bouncyhunter
        1. Zoldat_A Сегодня, 15:38
          Паша, hi ! Супругу с Праздником! drinks
          Цитата: bouncyhunter
          Поддерживаю . Данный бред матрасов даже в комментариях не нуждается .

          Приводить здесь не буду - в сети роликов о ручном заряжании "Абрамса" навалом. Но, когда, не являясь танкистом, посмотрел процесс ручного заряжания "Абрамса", то подумал о том, где и когда это снимали. За последние 30 лет, как мне казалось, танкисты так уже не воюют. Ржал долго..... Вспомнилось что-то типа сцены морского боя из фильма "Адмирал Нахимов"....
          Zoldat_A
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:41
            Дружище Алексей - всех твоих милых дам с Праздником !!! soldier drinks
            Цитата: Zoldat_A
            посмотрел процесс ручного заряжания "Абрамса

            Цитата: Zoldat_A
            Ржал долго.....

            Собственно - мне к твоим словам и добавить-то нечего ... good drinks
            bouncyhunter
      2. tchoni Сегодня, 15:45
        Цитата: Scoun
        + на сегодня у нас основная проблема -"тепловизоры" и "мониторы" а с автоматом заряжания, всё должно быть надёжней и шустрей чем негр Джо

        А у матрасни нес первым ни со вторым проблем нет. А от "негра Джо" почемуто не отказываются... Совпадение? - Недумаю!
        tchoni
    5. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:23
      Тралл
      Особенно доставило экспертное мнение о ручном заряжании в необитаемой башне
      Ага.Заряжающие "негры" от зависти белеют feel
      Наблюдатель2014
    6. Комментарий был удален.
    7. avdkrd Сегодня, 15:47
      Цитата: Тралл
      Особенно доставило экспертное мнение о ручном заряжании в необитаемой башне laughing

      Этот "эксперд" не в курсе, что автомат заряжания русские применяют с начала 60х прошлого века и то же довели до уровня "калашникова". Эксперд не видел ничего кроме негра на месте АЗ и с трудом воспринимает подобный "наворот", конечно же заряжающий в необитаемой башне это верх надежности )))))
      avdkrd
    8. лис Сегодня, 16:53
      Цитата: Тралл
      Особенно доставило экспертное мнение о ручном заряжании в необитаемой башне

      у амеров-негр-заряжающий не является человеком и членом экипажа.это биоавтомат.
      лис
  2. К.А.С Сегодня, 15:07
    Жаба зависти грызет!
    К.А.С
  3. 210окв Сегодня, 15:08
    Интересно,с чего они делают выводы?Дали посидеть и попускать слюни?Анонимы блин.
    210окв
  4. Симон Сегодня, 15:20
    В частности, американцев смутила 125-мм пушка «Арматы» с автоматом заряжания, которую, по их словам, «проще было бы заряжать вручную». --- Ну американцы - новаторы! Они все придумывают, лишь бы механизмы не употреблять. Для них дешевая раб сила - это надежней механизмов. К стати в России дорожат человеческими жизнями, не как в штатах.
    Симон
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 15:28
      Когда дорожат жизнями- это:
      Современная медицина
      Современное вооружение
      Прекрасный быт
      Прекрасная экипировка
      Цитата: Симон
      В частности, американцев смутила 125-мм пушка «Арматы» с автоматом заряжания, которую, по их словам, «проще было бы заряжать вручную». --- Ну американцы - новаторы! Они все придумывают, лишь бы механизмы не употреблять. Для них дешевая раб сила - это надежней механизмов. К стати в России дорожат человеческими жизнями, не как в штатах.
      Сергей Д_2
    2. Vita VKO Сегодня, 15:53
      Цитата: Симон
      Для них дешевая раб сила - это надежней механизмов.

      Издержки мышления бывших рабовладельцев. Была бы возможность у них негры бы и сам танк толкали вместо двигателя.
      Vita VKO
    3. Васян1971 Сегодня, 17:32
      Цитата: Симон
      Ну американцы - новаторы! Они все придумывают, лишь бы механизмы не употреблять. Для них дешевая раб сила - это надежней механизмов.

      Справедливости ради - неправда Ваша!
      Васян1971
      1. perepilka Сегодня, 20:03
        Цитата: Васян1971
        Справедливости ради - неправда Ваша!

        Вывод промышленности из США в Китай?
        Теперь попытка вернуть её назад? Подорожало, и не только финансово.
        А как ЕЭС лопухнулось, думая, что с мигрантами появится дешёвая рабсила.
        perepilka
  5. гранат Сегодня, 15:21
    Все это пока что пустые разговоры и рассуждения, ни чего толком про армату не известно да еще и высказывания каких то там журналюг американских уписаться можно.
    гранат
  6. Салют Сегодня, 15:21
    внимание западной прессы говорит о том что танк хороший
    Салют
    1. san4es Сегодня, 16:52
      Цитата: Салют
      внимание западной прессы говорит о том что танк хороший
      soldier
      san4es
    2. Васян1971 Сегодня, 17:30
      Цитата: Салют
      внимание западной прессы говорит о том что танк хороший

      Хвалят, а это подозрительно.. no
      Васян1971
  7. tank64rus Сегодня, 15:22
    Господа американские танкисты в Армате предусмотрено ручное заряжание и ручное дублирование других систем. Это данные из открытых источников. Конструкторы в России всегда особое внимание уделяли подобным вопросам.Поэтому сейчас и идёт обкатка изделия.ну а насчёт технического обслуживания оно должно идти вперёд имея целью обслуживание роботехники ведь это просто развитие новых направлений.
    tank64rus
    1. groks Сегодня, 18:00
      Да без проблем - режем автогеном бронекапсулу и мы уже у пушки.
      groks
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 15:26
    В частности, американцев смутила 125-мм пушка «Арматы» с автоматом заряжания, которую, по их словам, «проще было бы заряжать вручную».
    Мне кажется, русские обычно делают оружие типа автомата Калашникова: брось его в грязь, он будет работать. А здесь, я думаю, они увлеклись, вышло слишком навороченно,
    А то что это "наворочено" работает как калаш уже десятилетия и заряжалось автоматом , а не негром , ещё когда они мутной каплей на конце мотылялись , им по ходу неизвестно ..дбб....и учат их дбб..
    КВУ-НСвД
  9. Сергей Д_2 Сегодня, 15:26
    Форумчане,у меня вопрос не в тему:
    Вот этот рейтинг на сайте влияет как то на бан от модератора?Модеру низкий поклон.
    Сергей Д_2
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:19
      Да не особо! Тут зависит от смысла комментария, чтобы он соответствовал правилам, которые тут есть, и всего-то!
      Геркулесыч
      1. Сергей Д_2 Сегодня, 16:34
        У меня три предупреждения.Дальше - глухой бан?))))
        Сергей Д_2
        1. Голован Джек Сегодня, 16:41
          Цитата: Сергей Д_2
          Дальше...

           Просвещайтесь

          Судя по тому, что Вы еще "живы" - не все так плохо.
          Голован Джек
  10. Incvizitor Сегодня, 15:37
    В частности, американцев смутила 125-мм пушка «Арматы» с автоматом заряжания, которую, по их словам, «проще было бы заряжать вручную».

    Сразу уж возить её на лафете вручную, будет ещё проще laughing
    А серьёзно-за АЗ будущее, сколько бы кто его не хаял (похоже от зависти) а ручное заряжание уходит в прошлое.
    Incvizitor
  11. Rostislav Сегодня, 15:46
    Напомним Т-14 – танк третьего послевоенного поколения, является полностью российской разработкой.

    Что за пошлые намеки? Это какие наши танки были "не полностью" российской разработки?
    Rostislav
    1. Товарищ Берия Сегодня, 16:12
      Те, которые были советской разработки. wink

      Еще скажу, что и советская танковая школа выросла из французской и американской.
      Так американский танк Кристи стал прототипом для советских танков БТ, и в дальнейшем Т-34 первых выпусков.
      Товарищ Берия
      1. Васян1971 Сегодня, 17:28
        Цитата: Товарищ Берия
        Те, которые были советской разработки. wink

        Еще скажу, что и советская танковая школа выросла из французской и американской.
        Так американский танк Кристи стал прототипом для советских танков БТ, и в дальнейшем Т-34 первых выпусков.

        После подобных заявлений - "наш товарищ Берия вышел из доверия."© Особенно про "американскую танковую школу" разулыбало!
        Васян1971
        1. Товарищ Берия Сегодня, 19:15
          Цитата: Васян1971
          Особенно про "американскую танковую школу" разулыбало!

          Почитайте по ссылке
          https://ru.wikipedia.org/wiki/Танки_серии_БТ
          Революционное решение нашёл американский конструктор Уолтер Кристи: он предложил увеличить диаметр опорных катков до размера автомобильных колёс, установить привод на задние катки, а два передних катка сделать управляемыми. Танк со снятыми гусеницами превращался в нормальную колёсную машину с колёсной формулой 2×8, подобная схема не требовала механизмов подъёма и опускания движетелей: экипаж просто снимал гусеницы и закреплял их на надгусеничных полках. Для повышения энерговооруженности на танк был установлен авиационный двигатель — при массе 9 тонн машина образца 1931 года могла разгоняться до 110 км/ч и выше. Подобные показатели привлекли к новинке внимание, но армия США танки Кристи отвергла, посчитав ненадёжными.

          В СССР проекты Кристи были встречены со вниманием, в это время в начале 1930-х годов в СССР шёл лихорадочный поиск удачной концепции танка. Попытки создать танк своими силами не увенчалась успехом — советские танкостроители не имели достаточного опыта в создании боевых машин: неудачей увенчалось создание танка Т-24, а танк МС-1 был скорее опытным образцом. В результате Советское правительство предприняло попытки закупить технику и технологии за границей.

          5 декабря 1929 года на основании доклада Председателя Реввоенсовета К. Е. Ворошилова комиссия под руководством заместителя председателя Совета народных комиссаров Г. К. Орджоникидзе принимает решение командировать за границу представителей военного ведомства и промышленности для приобретения образцов вооружения и получения технической помощи по их производству[2].


          Т-34 унаследовал уже от БТ компоновку и наклон лобовой брони.
          Товарищ Берия
  12. onix757 Сегодня, 15:47
    Напомним Т-14 – танк третьего послевоенного поколения, является полностью российской разработкой.

    Скорее упрощенный вариант советских проектов. Единственное что в нем от РФ это сравнительные удешевление.
    onix757
  13. Стройбат Сегодня, 16:13
    В 2018 году «Уралвагонзавод» завершит предварительные испытания «Арматы», а в 2020 году не менее 100 новых танков будут закуплены Министерством обороны РФ.
    Стройбат
    1. Doliva63 Сегодня, 17:45
      Почему "не менее 100 новых танков"? Цифра 100 нравится? laughing Я к чему. Танковый полк - 94 танка. Купят, допустим, 100. 6 танков - на постаменты у КПП, что ли? А, не дай бог, купят более 100 . К примеру, 150. Опять ни туда, ни сюда. Или лишние останутся, или кому-то не хватит... laughing
      https://youtu.be/77b_GW2hLV8
      Doliva63
      1. ВладГашек Сегодня, 19:10
        Дорогой Doliva63. Скорее остаточные машины будут отправлены в Казанский или Омский танковые институты (или что из них сохранилось после реформ). Не будут же учить будущих командиров ТВ учить на Т72. Различие машин радикальнейшее.
        ВладГашек
  14. Геркулесыч Сегодня, 16:21
    Новость о том что по фото и видео янки делают выводы о боеспособности боевой техники, только нам их мнение не сильно и нужно.
    Геркулесыч
  15. san4es Сегодня, 16:28
    американцев смутила 125-мм пушка «Арматы» с автоматом заряжания, которую, по их словам, «проще было бы заряжать вручную».

    АЗ на M1128 (Stryker) am
    san4es
  16. Стройбат запаса Сегодня, 16:46
    В частности, американцев смутила 125-мм пушка «Арматы» с автоматом заряжания, которую, по их словам, «проще было бы заряжать вручную». laughing
    Это что за военные американцы, которые не в курсе, что у нас автоматы заряжания на танках и САУ уже с полвека стоят
    Стройбат запаса
  17. нафанаил Сегодня, 17:05
    Хе -хе Автомат заряжания не понравился.Вот сколько я не смотрел роликов про абрамсы везде заряжающий -негр.В России не водится столько негров.Дешевле -автомат заряжания
    нафанаил
  18. Machete Сегодня, 17:05
    Это какого уровня у них танкисты, если им "вручную" легче пушку заряжать, а не полностью быть в бою и не думать про такие мелочи, как зарядка?
    Или они политкорректно ратуют за своих, из-за автомата в будущем убранных, братьев по оружию?
    Machete
  19. Васян1971 Сегодня, 17:24
    " В частности, американцев смутила 125-мм пушка «Арматы» с автоматом заряжания, которую, по их словам, «проще было бы заряжать вручную»."
    Ну где ж нам набраться негров-заряжающих! Да и запихивай их потом в необитаемую башню! fool
    Васян1971
  20. Rainman_1 Сегодня, 17:25
    Необитаемые башня... Как в ней должен быть заряжающий? Или я чего не понял?
    Rainman_1
  21. groks Сегодня, 18:02
    Ну либо амеровские танкисты судят по открытым источникам. Либо танк уже загнали. А что такого? Капитализм нынче.
    groks
  22. Xscorpion Сегодня, 20:19
    Цитата: dorz
    Цитата: 210окв
    Это не мнение танкистов..Или там такие танкисты как и журналюги.
    Цитата: Тралл
    Это они заявили после просмотра парада на Красной площади? smile
    Особенно доставило экспертное мнение о ручном заряжании в необитаемой башне laughing

    Это опрос танкистов с сайта World of Tanks.


    Так наоборот ,те бы оценили winked Их то уже достал звук типа: Заряжающий контужен, скорость перезарядки снижена laughing
    Xscorpion
  23. Xscorpion Сегодня, 20:20
    Цитата: Rainman_1
    Необитаемые башня... Как в ней должен быть заряжающий? Или я чего не понял?


    Так заряжающий должен владеть телекинезом,танк будущего как никак winked
    Xscorpion
  24. Xscorpion Сегодня, 20:24
    Цитата: Incvizitor
    В частности, американцев смутила 125-мм пушка «Арматы» с автоматом заряжания, которую, по их словам, «проще было бы заряжать вручную».

    Сразу уж возить её на лафете вручную, будет ещё проще laughing
    А серьёзно-за АЗ будущее, сколько бы кто его не хаял (похоже от зависти) а ручное заряжание уходит в прошлое.


    У американцев нет.На автомат заряжания сильно не поорешь,а на негра любой бравый американский сержант может прикрикнуть,чем соответственно существенно повысит его КПД. laughing
    Xscorpion
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