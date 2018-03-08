Американские танкисты оценили Т-14

Мне кажется, русские обычно делают оружие типа автомата Калашникова: брось его в грязь, он будет работать. А здесь, я думаю, они увлеклись, вышло слишком навороченно,

Танкисты американской армии в интервью изданию Business Insider оценили танк Т-4 «Армата», назвав его «мощной боевой машиной», передает РИА Новости Как пишет издание, военнослужащие согласились отвечать на вопросы журналиста толь лишь при условии полной анонимности.В частности, американцев смутила 125-мм пушка «Арматы» с автоматом заряжания, которую, по их словам, «проще было бы заряжать вручную».отметил один из собеседников интернет-издания.Военные признались, что в целом танк им нравится, и назвали его «мощной боевой машиной».Они отметили, что «за счет автоматизации российским инженерам удалось решить многие проблемы, с которыми сталкивались другие производители танков – например, трудности с загрузкой тяжелых боеприпасов».Однако, по мнению американцев, «боевая техника такого уровня требует больших усилий при устранении технических неполадок».Напомним Т-14 – танк третьего послевоенного поколения, является полностью российской разработкой. Построен на базе новейшей универсальной тяжелой платформы «Армата», которая кроме танков позволяет производить тяжелые БТР, БМП, машины поддержки, разведки и управления.