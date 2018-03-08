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В Lockheed Martin сообщили о новых трудностях при производстве F-35

Ответственный за программу F-35, вице-президент корпорации Lockheed Martin Джефф Бабионе рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются при производстве истребителей F-35, передает РИА Новости.



По словам Бабионе, компания столкнулась с трудностями при выполнении требования военного ведомства по обеспечению малозаметности самолетов. В качестве причин он назвал «уникальность продукции и резкий рост темпов производства».


Вместе с тем, представитель компании признал и «влияние человеческого фактора».

Случаются повреждения покрытия, и их нужно исправлять,
сказал он.

Либо, так как покрытие частично наносится на самолет рабочими, им приходится иногда убирать излишки,
добавил Бабионе.

Ранее вице-адмирал Мэт Уинтер раскритиковал руководство компании за «медленное устранение различных несоответствий стандартам качества при производстве».

Напомним, F-35 Lightning II – второй многофункциональный серийный истребитель 5-го поколения (после F-22 Raptor). Самолеты регулярно подвергались критике, в том числе со стороны Дональда Трампа.

СМИ неоднократно сообщали о различных технических неполадках F-35. Например, в октябре 2017-го стало известно, что у многих пилотов наблюдаются симптомы кислородного голодания, а в ноябре Минобороны США на 30 дней заморозило программу оснащения этими самолетами вооруженных сил после того, как на них обнаружили ржавчину.
Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций
Комментарии 77
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  1. Геркулесыч
    Геркулесыч     Сегодня, 18:16
    Советую компании Лох Кид обратиться к израильтянам с сайта ВО, wassat данные пользователи легко докажут компании что все это лажа, самолет супер,не имеет анал-лохов и вообще, wassat хватит петь под дудку Кремля wassat!
    1. Арон Заави
      Арон Заави     Сегодня, 18:19
      Цитата: Геркулесыч
      Советую компании Лох Кид обратиться к израильтянам с сайта ВО, wassat данные пользователи легко докажут компании что все это лажа, самолет супер,не имеет анал-лохов и вообще, wassat хватит петь под дудку Кремля wassat!

      Ну ладно про F-35, мы знаем очень много , начиная с первых его шагов. А что мы знаем о проблемах которые преодолевает Су-57? Может росияне поделятся информацией?
      1. Геркулесыч
        Геркулесыч     Сегодня, 18:23
        Арон hi Су57, как мы знаем, и вы можете найти информацию в интернете, проходит испытания и доводку с новыми движками!
      2. poquello
        poquello     Сегодня, 18:26
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Геркулесыч
        Советую компании Лох Кид обратиться к израильтянам с сайта ВО, wassat данные пользователи легко докажут компании что все это лажа, самолет супер,не имеет анал-лохов и вообще, wassat хватит петь под дудку Кремля wassat!

        Ну ладно про F-35, мы знаем очень много , начиная с первых его шагов. А что мы знаем о проблемах которые преодолевает Су-57? Может росияне поделятся информацией?

        а ф35 уже в скороподъёмности с пакфой конкурирует? )))))) ИМХО этот пепелац с 57 рядом не стоял, и не надейтесь
      3. stalkerwalker
        stalkerwalker     Сегодня, 18:28
        Цитата: Арон Заави
        Ну ладно про F-35, мы знаем очень много , начиная с первых его шагов. А что мы знаем о проблемах которые преодолевает Су-57?

        Парни.... Вам втюхали высокотехноличную проблему. За ваши деньги, заметьте.... Когда прикупите эскадрилью проблемных Сушек, мы вам ответим - где кроется корень зла....
        laughing
        1. злой партизан
          злой партизан     Сегодня, 18:45
          Цитата: stalkerwalker
          Когда прикупите эскадрилью проблемных Сушек

          Будем подпиливать Сушкам крылья? what Или может по лопаткам зубилом пройдёмся? feel В любом случае- я с тобой Ильич! fellow
      4. Искандер-хан
        Искандер-хан     Сегодня, 18:36
        проходит полевые испытания...
      5. 210окв
        210окв     Сегодня, 18:54
        Арон,что я могу сказать про проблемы с СУ..Да,на площадку для гольфа мы его не смогли затащить..Как F35 на фото..
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Геркулесыч
        Советую компании Лох Кид обратиться к израильтянам с сайта ВО, wassat данные пользователи легко докажут компании что все это лажа, самолет супер,не имеет анал-лохов и вообще, wassat хватит петь под дудку Кремля wassat!

        Ну ладно про F-35, мы знаем очень много , начиная с первых его шагов. А что мы знаем о проблемах которые преодолевает Су-57? Может росияне поделятся информацией?
      6. Вкд Двк
        Вкд Двк     Сегодня, 18:58
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Геркулесыч
        Советую компании Лох Кид обратиться к израильтянам с сайта ВО, wassat данные пользователи легко докажут компании что все это лажа, самолет супер,не имеет анал-лохов и вообще, wassat хватит петь под дудку Кремля wassat!

        Ну ладно про F-35, мы знаем очень много , начиная с первых его шагов. А что мы знаем о проблемах которые преодолевает Су-57? Может росияне поделятся информацией?

        Всенепременнейше. Но только на взаимообразной основе.
      7. Владыка Ситх
        Владыка Ситх     Сегодня, 18:59
        Последний опытный образец ПАК ФА совершил перелет из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский

        Как сообщают споттеры, 6 марта 2018 года на аэродроме Ельцовка (Новосибирск) был заснят во время совершения промежуточной посадки при совершении перелета из Комсомольска-на-Амуре на аэродром АО "Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова" в подмосковном Жуковском последний (десятый по счету) летный опытный образец российского истребителя пятого поколения по программе ПАК ФА - самолет Т-50-10 (бортовой номер "510"). Затем этот же борт был заснят и по прибытии в Жуковский. До того фотографий самолета Т-50-10 в открытом доступе не появлялось.

        Самолет Т-50-10 был построен на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (филиале ПАО "Компания "Сухой") и совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре без широкой огласки 23 декабря 2017 года. Всего таким образом с 2010 по 2017 годы было построено десять летных опытных образцов ПАК ФА (Т-50).
        1. stalkerwalker
          stalkerwalker     Сегодня, 19:19
          Ещё одно фото
          1. Владыка Ситх
            Владыка Ситх     Сегодня, 19:26
            Да тут на сайте много не прицепишь фото. Поэтому и не поставил.
            1. stalkerwalker
              stalkerwalker     Сегодня, 19:32
              Цитата: Владыка Ситх
              Да тут на сайте много не прицепишь фото

              Мне просто повезло - наткнулся на это фото сразу же, как вышел с ВО.... fellow
        2. фигвам
          фигвам     Сегодня, 19:50
          Владыка Ситх

          В этом году началась постройка серийных бортов, которые пойдут в войска.
      8. Не либероид Русский
        Не либероид Русский     Сегодня, 19:07
        а зачем ? меньше знаете лучше спите
      9. dauria
        dauria     Сегодня, 19:22
        Ну ладно про F-35, мы знаем очень много ,


        Чудесненько !!! Давно интересует вопрос - что там за белые контуры вроде малярного скотча ? Арон, это не ирония, действительно непонятно - для чего ? Если шпаклюете ( или заклеиваете) зазоры панелей, почему цвет другой ? Кстати, на Су тоже присутствует эта непонятка... recourse
      10. gridasov
        gridasov     Сегодня, 19:49
        Очевидные и неочевидные проблемы у Локхида , как и у всех других говорят о том , что американцы впереди других и столкнулись с тем , с чем другим еще только придется столкнуться. Ведь мало кто понимает и способен увидеть , что у всех по сути одна и та же технология в основе тех физических вопросов которые каждый решает якобы сам. Главным же вопросом являются именно летные качества которые основываются на работе двигателей. Поэтому только те кто поймет почему из современных двигателей уже не выжать ничего более , и будут искать новые фундаментальные принципы работы этих двигателей будут уже на шаг впереди других.
      11. myrzilka
        myrzilka     Сегодня, 20:13
        Цитата: Арон Заави
        А что мы знаем о проблемах которые преодолевает Су-57

        А пиричем здесь 57 ? Панимаеш, дарагой, зидесь о Ф -35 говорить будут. Вот будит статиа о СУ - 57 , тогида и пагаварим о сем чудесном, нагибаторе исключительных и кошерных эФок, хоть 35, хоть 22, хоть.... цифирку сами дорисуйте.
    2. Дмитрий Беловецкий
      Дмитрий Беловецкий     Сегодня, 18:20
      скоро всю энту программу признают ошибочной!
    3. The_Lancet
      The_Lancet     Сегодня, 18:21
      В качестве причин он назвал «уникальность продукции и резкий рост темпов производства».

      Но это ведь очень хорошо.И цена за единицу идёт вниз.Все пользователи довольны.Почему тогда на сайте постоянно пытаются создать мрачную картину?
      1. Piramidon
        Piramidon     Сегодня, 18:30
        Цитата: The_Lancet
        Но это ведь очень хорошо.И цена за единицу идёт вниз.

        Хорошо, даже если в ущерб качеству?
        1. Арон Заави
          Арон Заави     Сегодня, 18:47
          Цитата: Piramidon
          Цитата: The_Lancet
          Но это ведь очень хорошо.И цена за единицу идёт вниз.

          Хорошо, даже если в ущерб качеству?

          Гм. Это плохо. Еще хуже если это скрывают. Если о проблеме говорят в слух значит ее исправят.
          1. myrzilka
            myrzilka     Сегодня, 20:14
            Цитата: Арон Заави
            Если о проблеме говорят в слух значит ее исправят.

            Или закроют программу))))
      2. Вкд Двк
        Вкд Двк     Сегодня, 19:00
        Цитата: The_Lancet
        В качестве причин он назвал «уникальность продукции и резкий рост темпов производства».

        Но это ведь очень хорошо.И цена за единицу идёт вниз.Все пользователи довольны.Почему тогда на сайте постоянно пытаются создать мрачную картину?

        Похоже, вы не поняли. Военное начальство сетует на рост количества брака, объясняя это ростом производства.
        Иначе говоря, брак поставлен на конвейер.
    4. Владыка Ситх
      Владыка Ситх     Сегодня, 18:55
      Оставлю тут статистику

      Техническая готовность авиационного парка ВВС США

      Опубликованные небезынтересные официальные данные о технической готовности парка летательных аппаратов ВВС США в 2017 финансовом году (закончился 30 сентбря 2017 года), в том числе в сравнении с предыдущими годами.

      Отмечается постоянное снижение средней технической готовности парка ВВС в последние несколько лет, причем особо ощутимое - для истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-22A и Lockheed Martin F-35A.


      Также ВВС США продолжают испытывать дефицит квалифицированного наземного технического состава. Хотя за последние несколько лет ВВС США смогли сократить общий дефицит наземного технического состава с 4000 до 200 человек, однако большая часть набранных технических специалистов имеют все еще недостаточную квалификацию ("3-го уровня") и могут действовать только под руководством специалистов "5-го" и "7-го" уровней, в которых по-прежнему ощущается значительная нехватка. Кроме того, непропорционально большое количество наземных специалистов высших уровней квалификации неизбежно задействовано в передовых развертываниях, оставляя части ВВС на территории США с дефицитов наземного технического состава.

      Снижение технической готовности парка ВВС США стало одним из факторов снижения уровня налета летного состава ВВС. ВВС США по-прежнему испытывают серьезный дефицит летчиков (около 2000 человек - примерно 10 % от общей потребности). Согласно приводимым газетой данным, ВВС США считают необходимым для летчиков средний налет в 20-25 часов в месяц, а минимально необходимым - 15-20 часов в месяц, или три полета в неделю (четыре полета в неделю для вводимых пилотов). Фактически в 2017 финансовом году средни йналет на летчика в ВВС США составил 17,6 часов в месяц, в том числе 16,4 часа в месяц для летчиков истребительной авиации, 17,6 часов в месяц для летчиков военно-транспортной авиации и 19,4 часа в месяц - для летчиков бомбардировочной авиации. Однако эти средние данные не дают всей картины, поскольку летчики в передовых развертываниях имеют гораздо более высокий налет (как по числу полетов, так и по их продолжительности), в то время как летчики частей на территории США - гораздо меньший. Последние во многих случаях совершают лишь от четырех до пяти полетов в месяц.
      1. myrzilka
        myrzilka     Сегодня, 20:18
        Цитата: Владыка Ситх
        имеют все еще недостаточную квалификацию ("3-го уровня") и могут действовать только под руководством специалистов "5-го" и "7-го" уровней,

        Надо чаще менять перчатки во время проведения работ. А то привыкли в одних перчатках работать. Правильно сделали американцы, что ввели цветовую дифференциацию работ по перчаткам. Сразу видно, не дикари)))) Заодно и швейную промышленность поддержат )))) А интересно какой процент от стоимости самолета составляет стоимость набора перчаток для обслуживания))))
  2. Арон Заави
    Арон Заави     Сегодня, 18:16
    Блин. Что интересно они не делают из этого секрета и свободно обсуждают проблемы. Может быть это действительно лучший рычаг для их преодоления.
    1. Геркулесыч
      Геркулесыч     Сегодня, 18:19
      Арон hi -у них без вас ничего не выходит!!! Рабочие, которые делают самолет, хорошо его видят!!! wassat
      1. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014     Сегодня, 18:23
        Геркулесыч hi
        Рабочие, которые делают самолет, хорошо его видят!!!
        Поправлю в конце ваш комментарий с (!!!) на ??? laughing
      2. myrzilka
        myrzilka     Сегодня, 20:20
        Цитата: Геркулесыч
        Рабочие, которые делают самолет, хорошо его видят!!!

        Но, если его завесить ветошью и поставить в угол. Вот тогда точно будет невидимкой )))
    2. stalkerwalker
      stalkerwalker     Сегодня, 18:23
      Цитата: Арон Заави
      Блин. Что интересно они не делают из этого секрета и свободно обсуждают проблемы. Может быть это действительно лучший рычаг для их преодоления.

      Помню в годы моего детства "Пионерская правда" проводила конкурсы на преодоление технологических проблемок в поисках "свежего незамутнёного детского взгляда"..... wassat
      Осталось огласить список проблем - глядишь, народ откликнется....
      wassat
    3. poquello
      poquello     Сегодня, 18:28
      Цитата: Арон Заави
      Блин. Что интересно они не делают из этого секрета и свободно обсуждают проблемы. Может быть это действительно лучший рычаг для их преодоления.

      )))))))))))))) продавать то надо, если они из этого секрет сделают покупатели начнут вопросы задавать
    4. APASUS
      APASUS     Сегодня, 18:44
      Цитата: Арон Заави
      Может быть это действительно лучший рычаг для их преодоления.

      Производство шагнуло за 200 машин (не самых дешевых) ,а они еще что то преодолевают.Может стоило сперва довести машину ?
      1. Арон Заави
        Арон Заави     Сегодня, 18:48
        Цитата: APASUS
        Цитата: Арон Заави
        Может быть это действительно лучший рычаг для их преодоления.

        Производство шагнуло за 200 машин (не самых дешевых) ,а они еще что то преодолевают.Может стоило сперва довести машину ?

        Это нормально. Далеко не у всех машин есть проблемы.
        1. stalkerwalker
          stalkerwalker     Сегодня, 18:59
          Цитата: Арон Заави
          Далеко не у всех машин есть проблемы.

          Интересно, а если б Галиль стрелял бы через раз, или Меркава глохла, не выйдя из бокса?
      2. The_Lancet
        The_Lancet     Сегодня, 18:52
        стоило сперва довести машину ?

        Что вы этим хотите сказать?
        Что еще нуждается в исправлении кроме кода?Используется язык С++ и требуется свести к минимуму возникновение трудно обнаруживаемых ошибок.
        1. Слесарь
          Слесарь     Сегодня, 19:38
          Цитата: The_Lancet
          Используется язык С++ и требуется свести к минимуму возникновение трудно обнаруживаемых ошибок

          Для того и используют профессиональных программистов ,а не быдлокодеров ,что бы программные ошибки не плодились сами belay ,что бы код был самотестируемым и гарантированно выполнялся ,это требует мастерства и знания математики . Каким образом сумели написать код для ф22 ? Уже не помнят -ушли на пенсию спецы ... laughing
      3. myrzilka
        myrzilka     Сегодня, 20:21
        Цитата: APASUS
        Может стоило сперва довести машину ?

        Куйте деньги не отходя от кассы! Как любит говорить их любимый шеф))))
    5. Касым
      Касым     Сегодня, 19:05
      Арон, доброго вечера, конкуренция между компаниями ничего не оставляет от этих секретов. Давят лоббисты этих компаний и вынуждают сливать всю информацию о конкурентах. Наверняка "своих шпионов" хватает у компаний-конкурентов. Ну и легче потом отмазываться, если придется останавливать производство (как с Ф-22).
      Не хочу обливать грязью Ф-35, но уж очень он противоречивый. С одной стороны, универсальный самолет никак не может быть лучше узкоспециализированных. Хотели съэкономить на универсальности, а получили самый дорогой проект. С другой стороны, передовая электроника (сетецентричность, связь, радар и т.д.) и мощный движок. Кажется, что еще надо для лучшего самолета?! hi
    6. Слесарь
      Слесарь     Сегодня, 19:23
      Цитата: Арон Заави
      они не делают из этого секрета и свободно обсуждают проблемы

      Это не проблема -это попытка "отмазаться",что типа рабочие чудаки через букву М ,от них проблемы с незаметностью ,а не оттого что конструкторы смудили. А самые главные проблемы -они не обсуждают,их тихо слили .
      У него поперечный набор фюзеляжа карбоновый и он трескается от нагрузок пушки и полетных нагрузок -вот проблема !! У нашего 57 набор металл и ему глубохо похфиолетово эти нагрузки -перегрузки ,а также огневое поражение центроплана осколками ,чего нельзя сказать об фу35 -типичный полицейский самолетик ,аккуратный ,высокотехнологичный -мастер художественного висения laughing ,но абсолютно декоративный .....
    7. gridasov
      gridasov     Сегодня, 19:54
      Потому , что понимают, что проблемы уже не способны решить потенциалом отраслевых ученых и инженеров. Не зря создана DARPA , чтобы получить идеи не только от специалистов , но и от фантазеров.
  3. Приговор
    Приговор     Сегодня, 18:17
    Не смейте критиковать второго после Яхве бога наших маленьких друзей из солнечного Израиля!... laughing
  4. seregatara1969
    seregatara1969     Сегодня, 18:17
    перемудрили сто пудов с покрытием!
    1. Геркулесыч
      Геркулесыч     Сегодня, 18:21
      Они его клеют обратной стороной и самолет поэтому больше излучает, чем нам говорят! belay
  5. Геркулесыч
    Геркулесыч     Сегодня, 18:17
    Начинайте тогда сразу делать новую модель -Ф36,6!!! wassat wassat wassat
  6. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014     Сегодня, 18:17
    Да это прям подарок какой-то .Прямо на десерт laughing
    сообщили о новых трудностях при производстве F-35
    Да подкинули наши им тему в конце 80х.Обосновали на 210% Те купились.Исполнили.И офигели.Что теперь со всем этим гуано делать recourse Наверно Азербайджану остаток слить.Там любитель "Утюга" с сайта ВО живётlaughing А ещё конечно израильско-украинские товарищи полюбляют хвалить.То что летает с трудом.
  7. Дормидонт
    Дормидонт     Сегодня, 18:23
    Мелочь, а приятно
  8. Masya Masya
    Masya Masya     Сегодня, 18:23
    новые трудности, значит нужны новые денежные вливания... wink
    1. Геркулесыч
      Геркулесыч     Сегодня, 18:28
      Марина hi love hi с Праздником 8 марта! У них станок скоро расплавится, чтобы все хотелки свои реализовать!
      1. Masya Masya
        Masya Masya     Сегодня, 18:33
        приветик, Витальевич! love
        Цитата: Геркулесыч
        У них станок скоро расплавится

        кубышку пусть потрясут... wink
        и спасибочки... love
        1. Partyzan
          Partyzan     Сегодня, 18:58
          Марина с праздником love
          1. Masya Masya
            Masya Masya     Сегодня, 19:07
            приветики!!! love love
    2. Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014     Сегодня, 18:30
      Masya Masya
      новые трудности, значит нужны новые денежные вливания..
      А с этим делом в мире нынче очень строго feel
      И с праздником вас Марина love
      1. Masya Masya
        Masya Masya     Сегодня, 18:42
        Сергей, приветик! love
        Цитата: Наблюдатель2014
        А с этим делом в мире нынче очень строго

        да ладно... тряси буратину... wassat
        спасибки за поздравление! love
    3. рюрикович
      рюрикович     Сегодня, 18:43
      Цитата: Masya Masya
      значит нужны новые денежные вливания...

      Так уже дерут с вассалов fellow lol
      Марина, с Праздником!!! Здоровья, счастья,любви и удачи! love drinks hi
      Женщин малавата будет на сайте,посему каждой поболее внимания smile
      1. Masya Masya
        Masya Masya     Сегодня, 18:49
        приветик, Андрей! love
        Цитата: рюрикович
        Так уже дерут с вассалов

        тогда не буратину тряси, а буратинов!!! laughing
        и...
        love
        1. рюрикович
          рюрикович     Сегодня, 18:53
          Цитата: Masya Masya
          а буратинов

          Точно!!! fellow Да и "страна дураков" имеется с полконтинента wink
  9. Комментарий был удален.
  10. Геркулесыч
    Геркулесыч     Сегодня, 18:27
    На топваре есть две "святые" темы -об земляках из Израиля, и о ф35!Отсутствие любой из них делает день мрачным! wassat
  11. Косолапый
    Косолапый     Сегодня, 18:27
    Ну так справились , не летают их и не видно )))
  12. Влад Морозов
    Влад Морозов     Сегодня, 18:33
    Трудности существуют у всех. Но я бы не отнес американцев к хорошим работникам. Их продукция сравни с китайской, а, временами и хуже.
    1. RusskiyMos
      RusskiyMos     Сегодня, 18:48
      Большой опыт в использовании американской продукции? Что за продукция?
  13. Egorovich
    Egorovich     Сегодня, 18:35
    Помойных ведер, куда можно смывать недоделки в виде фе-35, у матрасии целый вагон - Израиль, Япония, Англия и т.п. страны. С начала продадут, а недоросль свою потом доводить до ума будут. А доведут ли!?
    1. рюрикович
      рюрикович     Сегодня, 18:44
      Цитата: Egorovich
      омойных ведер, куда можно смывать недоделки в виде фе-35, у матрасии целый вагон - Израиль, Япония, Англия и т.п. страны

      Причём добровольно-принудительно yes
      1. Egorovich
        Egorovich     Сегодня, 18:49
        Судьбу не обманешь. angry
  14. RusskiyMos
    RusskiyMos     Сегодня, 18:47
    Сложный самолёт получился. Очень навороченный. Хотя, интересный
  15. злой партизан
    злой партизан     Сегодня, 18:48
    Я смотрю, что этот Ф-35 не самолёт, а прям сокровища мадам Петуховой: вроде рядом, но никак в руки не даётся... request
    1. stalkerwalker
      stalkerwalker     Сегодня, 18:53
      Цитата: злой партизан
      этот Ф-35 не самолёт, а прям сокровища мадам Петуховой

      Зато как распиаренный! Все, кто купил этот вундер-ваффен, так тащились от щастя и гордости! Слишком дорогая игрушка "Доведи до ума сам!"
      1. Васян1971
        Васян1971     Сегодня, 20:27
        Цитата: stalkerwalker
        Слишком дорогая игрушка "Доведи до ума сам!"

        Интересно, а если доработать до готовности напильником, что получится?
  16. ЛМН
    ЛМН     Сегодня, 18:49
    Это ответ на вопрос:Вот сша уже имеет ф-22 и ф-35,а Россия только испытывает Су-57...

    Для России,вооружение,это не бизнес.Мы строим оружие,в первую очередь для себя!!!!
    В отличии от США,для которых это бизнес в первую очередь.

    Мы рано или поздно,допилим 57ой.И это будет реально работающая машина.На многие года.
    А 22 и 35 американские,просто бизнес.
    1. Korax71
      Korax71     Сегодня, 19:24
      Ну так то ф 22 ни один не продали.продукт для внутреннего использования recourse
    2. myrzilka
      myrzilka     Сегодня, 20:30
      Цитата: ЛМН
      А 22 и 35 американские,просто бизнес

      А потом они выстругают из бальсы летак 6 - го поколения. И, находящиеся здесь, товагищи будут мироточить и петь осанну новому вытрясателю денежных знаков.
  17. Vard
    Vard     Сегодня, 18:49
    А чего все переживают... Там все в порядке... Самолёт продаётся... Деньги капают... А что летает через пень колоду... Это ерунда... Они на нем воевать не собираются... Они нам... ДОВЕРЯЮТ....
    1. ЛМН
      ЛМН     Сегодня, 19:07
      На мой взгляд,они просто делают деньги.И не смотрят они,на нас...
      Пока есть возможность заработать,они зарабатывают.А там будь,как будет(
    2. ЛМН
      ЛМН     Сегодня, 19:08
      Видимо уверены,что Россия не поступит...
  18. Dzafdet
    Dzafdet     Сегодня, 19:20
    Цитата: The_Lancet
    В качестве причин он назвал «уникальность продукции и резкий рост темпов производства».

    Но это ведь очень хорошо.И цена за единицу идёт вниз.Все пользователи довольны.Почему тогда на сайте постоянно пытаются создать мрачную картину?

    Мы рады за вас! Больше Ф-35 хороших и разных! Вам их ещё для союзников клепать и клепать! drinks
  19. KonoGon
    KonoGon     Сегодня, 19:55
    Более чем уверен, никто оригинал статьи не читал. дарю, читайте и завидуйте: https://www.defensenews.com/air/2018/03/06/stealt
    h-features-responsible-for-half-of-f-35-defects-l
    ockheed-program-head-states/
  20. Комментарий был удален.
  21. Yak28
    Yak28     Сегодня, 20:26
    Можно сколь угодно долго хихикать над американскими самолётами но,F-35 и F-22 выпускаются серийно и стоят на вооружении армии США в количестве несколько сотен штук.А в России самолёта 5 поколения на вооружении нет,когда наш Су-57 доведут до ума и в серийном производстве выпустят хотя бы пару сотен,он уже устареет.Может лучше пропустить выпуск 5 поколения и приступить к 6 не пилотируемому летательному аппарату.Посмотрите на сопла Су-57 и сопла F-35 и F-22,сразу станет ясно какой самолёт малозаметный,а какой будет светится на радарах