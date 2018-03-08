В Lockheed Martin сообщили о новых трудностях при производстве F-35
Ответственный за программу F-35, вице-президент корпорации Lockheed Martin Джефф Бабионе рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются при производстве истребителей F-35, передает РИА Новости.
По словам Бабионе, компания столкнулась с трудностями при выполнении требования военного ведомства по обеспечению малозаметности самолетов. В качестве причин он назвал «уникальность продукции и резкий рост темпов производства».
Вместе с тем, представитель компании признал и «влияние человеческого фактора».
Ранее вице-адмирал Мэт Уинтер раскритиковал руководство компании за «медленное устранение различных несоответствий стандартам качества при производстве».
Напомним, F-35 Lightning II – второй многофункциональный серийный истребитель 5-го поколения (после F-22 Raptor). Самолеты регулярно подвергались критике, в том числе со стороны Дональда Трампа.
СМИ неоднократно сообщали о различных технических неполадках F-35. Например, в октябре 2017-го стало известно, что у многих пилотов наблюдаются симптомы кислородного голодания, а в ноябре Минобороны США на 30 дней заморозило программу оснащения этими самолетами вооруженных сил после того, как на них обнаружили ржавчину.
По словам Бабионе, компания столкнулась с трудностями при выполнении требования военного ведомства по обеспечению малозаметности самолетов. В качестве причин он назвал «уникальность продукции и резкий рост темпов производства».
Вместе с тем, представитель компании признал и «влияние человеческого фактора».
Случаются повреждения покрытия, и их нужно исправлять,сказал он.
Либо, так как покрытие частично наносится на самолет рабочими, им приходится иногда убирать излишки,добавил Бабионе.
Ранее вице-адмирал Мэт Уинтер раскритиковал руководство компании за «медленное устранение различных несоответствий стандартам качества при производстве».
Напомним, F-35 Lightning II – второй многофункциональный серийный истребитель 5-го поколения (после F-22 Raptor). Самолеты регулярно подвергались критике, в том числе со стороны Дональда Трампа.
СМИ неоднократно сообщали о различных технических неполадках F-35. Например, в октябре 2017-го стало известно, что у многих пилотов наблюдаются симптомы кислородного голодания, а в ноябре Минобороны США на 30 дней заморозило программу оснащения этими самолетами вооруженных сил после того, как на них обнаружили ржавчину.
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