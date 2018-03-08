Спецназ ЦВО провел в Самарской области акцию «Вам, любимые»

Военнослужащие спецназа Центрального военного округа провели в городе базирования своего соединения в Самарской области акцию «Вам, любимые», посвященную Международному женскому дню, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округаАкция была проведена в многолюдных местах, возле торговых центров. Военнослужащие в форме «вежливых людей» и парадной одежде дарили представительницам прекрасного пола оформленные красные розы, говорили слова благодарности и разные пожелания. Настроение женщинам также поднимал военный оркестр бригады, который исполнял весенние мелодии.