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Спецназ ЦВО провел в Самарской области акцию «Вам, любимые»
Военнослужащие спецназа Центрального военного округа провели в городе базирования своего соединения в Самарской области акцию «Вам, любимые», посвященную Международному женскому дню, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа
Акция была проведена в многолюдных местах, возле торговых центров. Военнослужащие в форме «вежливых людей» и парадной одежде дарили представительницам прекрасного пола оформленные красные розы, говорили слова благодарности и разные пожелания. Настроение женщинам также поднимал военный оркестр бригады, который исполнял весенние мелодии.
Акция была проведена в многолюдных местах, возле торговых центров. Военнослужащие в форме «вежливых людей» и парадной одежде дарили представительницам прекрасного пола оформленные красные розы, говорили слова благодарности и разные пожелания. Настроение женщинам также поднимал военный оркестр бригады, который исполнял весенние мелодии.
Использованы фотографии: пресс-служба ЦВО
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