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Спецназ ЦВО провел в Самарской области акцию «Вам, любимые»

Военнослужащие спецназа Центрального военного округа провели в городе базирования своего соединения в Самарской области акцию «Вам, любимые», посвященную Международному женскому дню, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа

Спецназ ЦВО провел в Самарской области акцию «Вам, любимые»


Акция была проведена в многолюдных местах, возле торговых центров. Военнослужащие в форме «вежливых людей» и парадной одежде дарили представительницам прекрасного пола оформленные красные розы, говорили слова благодарности и разные пожелания. Настроение женщинам также поднимал военный оркестр бригады, который исполнял весенние мелодии.






Использованы фотографии: пресс-служба ЦВО
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Комментарии 15

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  1. Геркулесыч Сегодня, 18:41
    Вот бы да в масштабах всей страны такую акцию провести!!!! hi soldier hi
    Геркулесыч
    1. влад66 Сегодня, 18:53
      Военнослужащие в форме «вежливых людей» и парадной одежде дарили представительницам прекрасного пола оформленные красные розы, говорили слова благодарности и разные пожелания.

      Кхм hi what А если бы я в форме НАТО и парадной одежде дарил цветы и пожелания,что бы было?(Не братишки.просто .представляю себя без пулемета перед Белым Домом) whatА молодцы братишки,очень хорошая идея. good
      влад66
    2. seregatara1969 Сегодня, 18:55
      не не надо по всей россии- в фашингтоне провести и всё
      seregatara1969
  2. solzh Сегодня, 18:42
    Мило, красиво. Поддерживаю. С праздником наших милых женщин! love
    solzh
  3. Vard Сегодня, 18:42
    Может и есть в этом смысл... Но лучше бы они дома... Со своими женами праздник встречали..
    Vard
    1. Ингвар 72 Сегодня, 19:25
      В третьей бригаде ГРУ далеко не все женатые. wink
      Ингвар 72
  4. Ураган70 Сегодня, 18:44
    Прикольно и трогательно! Молодцы!!!
    Ураган70
  5. Ураган70 Сегодня, 18:46
    Цитата: Vard
    Может и есть в этом смысл... Но лучше бы они дома... Со своими женами праздник встречали..

    Смысл есть во всем! И со своими женами, матерями и дочерьми вечером отметят!
    Ураган70
    1. Vard Сегодня, 18:51
      Вы со своим женщинами на эту тему пообщайтесь и послушайте... Что они по этому поводу думают...
      Vard
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:47
    Военнослужащие спецназа Центрального военного округа провели в городе базирования своего соединения в Самарской области акцию «Вам, любимые», посвященную Международному женскому дню, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа
    А в Сочи по стройкам можно эту акцию провести.?А то завезённые тысячи гастарбайтеров забрали работу у мужской половины города.А семьи кормить нужно.Предприятий нет никаких.А жить нужно.Вернее хорошо жить .Так что спецназ.Приезжай.Строек куча.Работы не початый край hiПолицейские на стройку иногда приходят.Получают и уходят.Спецназ взятки не берёт?
    Наблюдатель2014
  7. Proton Сегодня, 18:56
    Цветназ на улицах страны laughing
    Proton
    1. Ингвар 72 Сегодня, 19:23
      На улице Дзержинского в Тольятти. wink
      Ингвар 72
  8. Masya Masya Сегодня, 18:57
    а нас погода порадовала!!! солнышко, температура плюс, все тает... Запахло весной!!! good
    Masya Masya
    1. Ингвар 72 Сегодня, 19:27
      Вам везет! love С праздником!
      Ингвар 72
  9. sabakina Сегодня, 20:22
    Как фотограф-любитель скажу, перефразируя одну фразу из всем известного советского фильма:
    "А с оружием он был бы краше!"
    sabakina
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