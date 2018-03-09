08:45 09 марта
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В сенате США призвали к переговорам с РФ после слов Путина о новом оружии

Группа сенаторов обратилась к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с Москвой после заявлений президента России Владимира Путина о новом оружии.

В сенате США призвали к переговорам с РФ после слов Путина о новом оружии


Стратегический диалог между США и Россией стал актуальнее после публичного выступления президента (Владимира) Путина 1 марта, когда он упомянул о нескольких новых видах ядерного вооружения, которые Россия, как сообщается, разрабатывает, включая крылатую ракету и ядерный подводный беспилотник. Сейчас они не ограничены договором СНВ-3 и дестабилизируют (ситуацию), если будут развернуты
— говорится в письме, которое подписали демократы Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и независимый сенатор Берни Сандерс.


Ни один из авторов не возглавляет какой-либо комитет Сената, их также не поддержали контролирующие палату республиканцы.

В заявлении сенаторов также отмечается, что представленные Путиным новые виды вооружения, в частности, крылатая ракета и ядерный подводный беспилотник, не подпадают под действие договора СНВ-3, поэтому США необходимо начать переговоры с Россией для обновления этого соглашения.

Как поясняют авторы обращения, в случае продления договора можно будет проверять, как Россия соблюдает лимиты ядерного оружия и сокращает арсеналы.

Диалог с Россией, по мнению сенаторов, должен позволить урегулировать разногласия вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Новый ДСНВ вступил в силу в 2011 году. Он остается в силе в течение 10 лет - до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением о сокращении и ограничении СНВ. Он также может быть продлен не более, чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 34

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  1. 210окв Сегодня, 06:24
    Глазам своим не верю..Испугались?Уважения конечно от заштатников мы не ждём..
    210окв
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:30
      Не ужели снизошли до переговоров видать коленки задрожали от страха , а как же их "исключительность" . Наивные сейчас захотят загнать Россию опять в какой нибудь договор об ограничении этого оружия . Никаких договоров с США не должно быть потому как они их не соблюдают .
      Spartanez300
      1. oleg-gr Сегодня, 07:06
        "Исключительные" задергались. Надо время тянуть и попытаться "прогнуть" ВВП. Вдруг такое получится. Хотя доверия наглосаксам нет никакого.
        oleg-gr
      2. Galaxy Сегодня, 07:06
        После Ына какое-то дежавю возникло, опустились до уровня КНДР, что просить будем?
        Galaxy
        1. 210окв Сегодня, 07:12
          Ну,наверное что бы Рыбку к себе забрали.. wassat
          Цитата: Galaxy
          После Ына какое-то дежавю возникло, опустились до уровня КНДР, что просить будем?
          210окв
        2. dorz Сегодня, 07:56
          Веры нет американцам, сначала пусть уберут базы из Европы, можно еще о целесообразности НАТО поговорить.
          dorz
        3. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:57
          Galaxy
          После Ына какое-то дежавю возникло, опустились до уровня КНДР, что просить будем?
          Для начало деньги вывезенные в США.Потом ограничение по их флоу.Убрать всё ПРО расположенное не в США.Ну и НАТО пусть отгребает в границы 1990 года.Для начало.80% всей их инфроструктуры на побережьях.Нет не захотят можно конечно вот это подарить.Пусть ядерные торпеды попробуют поймать laughing
          А ! Ну да у них же катер беспилотный есть.И глубины возле берега до 200 метров всего.Есть шанс заметить промелькнувшую на скорости за сотню у дна тень наверное wassat laughing
          Наблюдатель2014
        4. Васян1971 Сегодня, 08:33
          Цитата: Galaxy
          После Ына какое-то дежавю возникло, опустились до уровня КНДР, что просить будем?

          Ну не знаю... Пожрать, наверное, и айфон со скидкой... laughing
          Васян1971
    2. Vard Сегодня, 06:31
      Эти ... Уважают только силу... КНДР тому пример... Теперь будут как всегда... Там где у них дыра... Прикрывать бумагой, что бы получить выигрыш...
      Vard
      1. MadCat Сегодня, 06:44
        Цитата: Vard
        Эти ... Уважают только силу... КНДР тому пример... Теперь будут как всегда... Там где у них дыра... Прикрывать бумагой, что бы получить выигрыш...

        Чему пример КНДР? Я что то пропустил? Гегемон Ынович наконец раскрутил амеров на увеличение поставок гуманитарки халявной?
        MadCat
    3. mamont5 Сегодня, 06:33
      Испугались, конечно. Но и здесь пытаются свою игру протолкнуть. Хотят обновить договор СНВ-3, чтобы ограничить НАШИ НОВЫЕ виды вооружения, а о договоре по ПРО скромно умалчивают. Наглецы! Впрочем, как и всегда.
      mamont5
    4. Spartanez300 Сегодня, 06:45
      Теперь пускай это новое российское оружие весит над ними как "Дамоклов меч" что бы у америкосов гонору поубавилось .
      Spartanez300
    5. ПалБор Сегодня, 06:55
      Не...Заманивают.Мы такие ласковые,добрые,с широкими взглядами.А Россию любим так,что есть и спать не можем...Ну-ну.
      ПалБор
    6. сибиралт Сегодня, 07:12
      Ага, после шока захотели послушать Россию. Теперь Россия будет диктовать свои условия. В первую очередь убрать НАТОвские базы с наших границ. Иначе, зачем было пыль подымать? winked
      сибиралт
      1. MadCat Сегодня, 07:25
        Цитата: сибиралт
        Ага, после шока захотели послушать Россию. Теперь Россия будет диктовать свои условия. В первую очередь убрать НАТОвские базы с наших границ. Иначе, зачем было пыль подымать? winked

        диктовать условия? На основании большой ядерной дубины? У меня для вас плохие новости, такая же дубина нацелена на Россию, и она никуда не испарилась особенно из за показа пары мультиков.
        MadCat
        1. 30 вис Сегодня, 07:53
          Цитата: MadCat
          особенно из за показа пары мультиков.
          так проще .Мультики .. Нет оружия есть мультики ... А иначе ,что ? Иначе очень страшно ! Это ,как страус ,ему страшно ,а он фигак бошку в песок . Нет врага! Он его не видит .. А задница снаруже ,подходи пользуй!
          30 вис
      2. mig29mks Сегодня, 07:28
        Вот именно, убирайтесь со всеми натовскими пожитками от наших границ!
        mig29mks
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:35
    В сенате США призвали к переговорам с РФ после слов Путина о новом оружии

    Пора уже ПРОСИТЬ, а не "призывать", и своё место в стойле подыскивать. bully
    a.s.zzz888
  3. собаковод Сегодня, 06:35
    Для действенных переговоров с Россией, им нужно адекватно отнестись к ситуации в мире. А это большая потеря для их "демократии". В некоторых ситуациях договора не исполняются, из других они вышли в одностороннем порядке.
    И не понятно, к ним прислушаются в Сенате?
    собаковод
  4. tchoni Сегодня, 06:44
    Ни один из авторов не возглавляет какой-либо комитет Сената, их также не поддержали контролирующие палату республиканцы
    Унтерменьши от сената США!? Они чего то просили!? Ой-вэй! Таки хто их будет слушать...
    tchoni
    1. Korax71 Сегодня, 07:05
      Конечно никто их слушать не будет.интересно сколь человек к этому призывали?два,а может три? возникает ощущение,что такие новости спецом так громко озвучивают.
      Korax71
  5. Smoke Сегодня, 07:22
    уря патриоты вы хотя б посмотрите на список сенаторов, подписавших обращение к госсекретарю....Это люди давно зарекомендовавшие себя как пророссийское лобби, а вы уже тут писаетесь от радости рррряяяяя!!!!11нас баяца!!!1111рррряяя!!!!1111....Хртьфу бл....ь тошнит от таких как вы д е би л о в. Американцы к вашему сведению далеко не трусы, они также свято уверены в своей правоте как и мы и также готовы жертвовать ради своей Родины. Просто сейчас внутренний климат США напоминает СССР конца 80-х годов, когда был вывод войск из Афганистана и весь СССР посыпал голову пепелом ах простите нас афганцы мы так не правы....но ведь никто и не сомневался тогда что в случае агрессии против СССР вся страна бы встала, точно так же сейчас мыслят и в США. Простой американец искренне недоумевает что делают войска США хренпойми где и какие интересы они там защищают, но если будет угроза его святой и любимой господом Америке, этот простой американец встанет как на защиту сталинграда! Зарубите это себе на носу вояки диванные!
    Smoke
    1. МИХАН Сегодня, 07:29
      Цитата: Smoke
      уря патриоты вы хотя б посмотрите на список сенаторов, подписавших обращение к госсекретарю....Это люди давно зарекомендовавшие себя как пророссийское лобби, а вы уже тут писаетесь от радости рррряяяяя!!!!11нас баяца!!!1111рррряяя!!!!1111...

      Да мы вообще то Трампа выбрали..хе хе..Радуемся от души, а у вас либерастов траур явно

      А русских запад всегда боялся , непредсказуемые мы и вечно их планы мирового господства нарушаем .. Ведь так..?
      МИХАН
    2. mig29mks Сегодня, 07:37
      На своём носу зарубки ставь ! Половина США приезжие за лучшей жизнью , и если там за пахнет жареным побегут как тараканы , в поисках новых мест обетованных!
      mig29mks
      1. Deck Сегодня, 08:36
        В США все приезжие ! Кроме индейцев.
        Deck
    3. Подрезчик Сегодня, 08:22
      но если будет угроза его святой и любимой господом Америке, этот простой американец встанет как на защиту сталинграда!

      Вояка диванный, приведи хотя бы ОДИН пример из истории, когда этот сброд вставал на защиту своей горячо любимой америки? Вот и заруби себе на носу... Не забудь, что американский "патриотизм"-приличное количество бабла, не сильно организованный и оснащенный противник (хотя и вьетнамцев дожать не смогли), ну и обязательно пиво с пиццей и мороженным в буфете, иначе в атаку не пойдут. Вот и ЗАРУБАЙ на своем носу...
      Подрезчик
      1. Deck Сегодня, 08:38
        Вояка диванный, приведи хотя бы один пример из истории, когда этот сброд вставал на защиту своей горячо любимой америки?


        Можете привести примеры когда не вставал? Или так, для красного словца болтанули?
        Deck
      2. Smoke Сегодня, 08:43
        ты точно баран.....на кури для начала :
        "Героизм Рафаэля Перальты очевиден любому, кто слышал о его поступке. В ноябре 2004 г. 25-летний сержант морской пехоты добровольно вызвался участвовать в операции по изгнанию боевиков из одного района иракского города Фаллуджа. Подчиненная ему команда из восьми солдат успела зачистить четыре дома, а в пятом пехотинцев ждала засада. Сержанта Перальту ранили в лицо и шею. Капрал Роберт Рейнольдс, получивший пулю в руку, видел, как его командир медленно осел на пол и остался лежать в луже крови. А в следующее мгновение из соседней комнаты под ноги солдат выкатилась желтая ручная граната. Рейнольдс рассказывает: сержант Перальта успел дотянуться до гранаты и закрыть ее своим телом. Сержанта убило взрывом, остальные отделались легкими ранениями."
        А вообще забей в любом поисковике и тебя ждет неприятное известие - американцы точно также будут биться за свою РОдину как и мы русские.
        Smoke
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:44
    Боятся, значит, уважают, еще сильнее ненавидят нас и еще сильнее боятся!
    Геркулесыч
  7. Старый военрук Сегодня, 08:06
    Ага-ага. Нашлись таки мозги в сенате, хоть и немного. Важно, что хоть кто-то задумался о возможных последствиях и о том, что договориться будет дешевле. Короче, лиха беда начало.
    Старый военрук
  8. rotmistr60 Сегодня, 08:24
    не подпадают под действие договора СНВ-3, поэтому США необходимо начать переговоры с Россией для обновления этого соглашения
    Хитромудрые решили, что если не получилось самим еще создать такое оружие, то необходимо уговорить Россию подписать новое соглашение, которое по их задумке должно запретить использование такого оружия. Вот только поезд ушел и Россия сегодня не под Горбачевым или ЕБНом.
    rotmistr60
  9. Piramidon Сегодня, 08:39
    Как поясняют авторы обращения, в случае продления договора можно будет проверять, как Россия соблюдает лимиты ядерного оружия и сокращает арсеналы.

    Этим всё сказано, что им от нас нужно.
    Piramidon
  10. Smoke Сегодня, 08:40
    Цитата: МИХАН
    Цитата: Smoke
    уря патриоты вы хотя б посмотрите на список сенаторов, подписавших обращение к госсекретарю....Это люди давно зарекомендовавшие себя как пророссийское лобби, а вы уже тут писаетесь от радости рррряяяяя!!!!11нас баяца!!!1111рррряяя!!!!1111...

    Да мы вообще то Трампа выбрали..хе хе..Радуемся от души, а у вас либерастов траур явно

    А русских запад всегда боялся , непредсказуемые мы и вечно их планы мирового господства нарушаем .. Ведь так..?


    либераст на этом сайте это ты михан...и главный провокатор
    Smoke
  11. Васян1971 Сегодня, 08:42
    Эк мультики-то вштырили "группу сенаторов"! Не то, что некоторых тутошних правдорубов. Впрочем: "Ни один из авторов не возглавляет какой-либо комитет Сената, их также не поддержали контролирующие палату республиканцы." Так что эта "группа" либо купленная на корню Кремлём, либо взломанная кремлёвскими же хакерами и значения не имеет.
    Васян1971
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