В сенате США призвали к переговорам с РФ после слов Путина о новом оружии

Стратегический диалог между США и Россией стал актуальнее после публичного выступления президента (Владимира) Путина 1 марта, когда он упомянул о нескольких новых видах ядерного вооружения, которые Россия, как сообщается, разрабатывает, включая крылатую ракету и ядерный подводный беспилотник. Сейчас они не ограничены договором СНВ-3 и дестабилизируют (ситуацию), если будут развернуты

Группа сенаторов обратилась к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с Москвой после заявлений президента России Владимира Путина о новом оружии.— говорится в письме, которое подписали демократы Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и независимый сенатор Берни Сандерс.Ни один из авторов не возглавляет какой-либо комитет Сената, их также не поддержали контролирующие палату республиканцы.В заявлении сенаторов также отмечается, что представленные Путиным новые виды вооружения, в частности, крылатая ракета и ядерный подводный беспилотник, не подпадают под действие договора СНВ-3, поэтому США необходимо начать переговоры с Россией для обновления этого соглашения.Как поясняют авторы обращения, в случае продления договора можно будет проверять, как Россия соблюдает лимиты ядерного оружия и сокращает арсеналы.Диалог с Россией, по мнению сенаторов, должен позволить урегулировать разногласия вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).Новый ДСНВ вступил в силу в 2011 году. Он остается в силе в течение 10 лет - до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением о сокращении и ограничении СНВ. Он также может быть продлен не более, чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.