Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Американский беспилотник провел воздушную разведку у побережья Крыма
Как сообщает сервис слежения за перемещением авиации CivMilA в своем Twitter, стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4A Global Hawk провел разведку у побережья Крыма
Отмечается, что дрон с бортовым номером 10-2043 поднялся с сицилийской авиабазы Сигонелла, а затем в течение нескольких часов совершал пролеты на высоте 16 тысяч метров вдоль западного и южного побережья полуострова.
В районе Севастополя RQ-4A Global Hawk приближался к берегу на расстояние около 30 километров, пройдя почти по кромке морской границы, а в районе Алупки — на 34 километра.
Перед тем, как отправиться к берегам Крыма, беспилотник пролетел вдоль линии разграничения на Донбассе, а также несколько раз приближался на расстояние от 40 до 60 км к граничащим с Украиной районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.
Отмечается, что дрон с бортовым номером 10-2043 поднялся с сицилийской авиабазы Сигонелла, а затем в течение нескольких часов совершал пролеты на высоте 16 тысяч метров вдоль западного и южного побережья полуострова.
В районе Севастополя RQ-4A Global Hawk приближался к берегу на расстояние около 30 километров, пройдя почти по кромке морской границы, а в районе Алупки — на 34 километра.
Перед тем, как отправиться к берегам Крыма, беспилотник пролетел вдоль линии разграничения на Донбассе, а также несколько раз приближался на расстояние от 40 до 60 км к граничащим с Украиной районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.
Использованы фотографии: https://pbs.twimg.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти