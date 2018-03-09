21:33 09 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Американский беспилотник провел воздушную разведку у побережья Крыма

Как сообщает сервис слежения за перемещением авиации CivMilA в своем Twitter, стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4A Global Hawk провел разведку у побережья Крыма

Американский беспилотник провел воздушную разведку у побережья Крыма


Отмечается, что дрон с бортовым номером 10-2043 поднялся с сицилийской авиабазы Сигонелла, а затем в течение нескольких часов совершал пролеты на высоте 16 тысяч метров вдоль западного и южного побережья полуострова.




В районе Севастополя RQ-4A Global Hawk приближался к берегу на расстояние около 30 километров, пройдя почти по кромке морской границы, а в районе Алупки — на 34 километра.

Перед тем, как отправиться к берегам Крыма, беспилотник пролетел вдоль линии разграничения на Донбассе, а также несколько раз приближался на расстояние от 40 до 60 км к граничащим с Украиной районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

Использованы фотографии: https://pbs.twimg.com
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 90

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. МИХАН Сегодня, 12:57
    Пусть летают пока ...Потом падать будут , как осенние листья осенью!
    МИХАН
    1. Геркулесыч Сегодня, 13:01
      Виталий, привет hi !С этим нужно что то делать! Необходимо возле него "подвесить "наш беспилотник, чтобы он глушил, или искажал сигналы американского авиашпиона! Надо отвадить их летать тут, тем более что они возле нашей границы буквально прописались!
      Геркулесыч
      1. Чёрный Сегодня, 13:37
        Полет вдоль линии разграничения на Донбассе....Молодцы америкосы , не нарушили воздушное пространство Новороссии smile
        Чёрный
        1. DMB_95 Сегодня, 17:49
          Цитата: Чёрный
          Полет вдоль линии разграничения на Донбассе....Молодцы америкосы , не нарушили воздушное пространство Новороссии

          А вот это действительно важный факт . Америкосы не нарушили воздушное пространство ЛДНР , хотя считают его украинским , а республики - незаконными .
          DMB_95
          1. dsk Сегодня, 19:46
            Цитата: DMB_95
            Америкосы не нарушили воздушное пространство ЛДНР
            Боятся, по нему же будут стрелять из всего, что может и не может дотянутся...
            dsk
      2. Tusv Сегодня, 13:54
        Цитата: Геркулесыч
        Необходимо возле него "подвесить "наш беспилотник, чтобы он глушил, или искажал сигналы американского авиашпиона!

        Может Кабанчика запустить рядышком и какой нидь дивизион случайно "промахнется" по мишени. Потом примем меры и виновных жестко накажем орденами и медалями
        Tusv
      3. okko077 Сегодня, 14:24
        Глушил или искажал, а ещё заставил плакать ? Другие предложения у мамонтов есть? На более реальные фантазии ума не хватает- надо знать возможности и той и другой стороны ???
        okko077
        1. ast1 Сегодня, 17:48
          Не стоит юродствовать.......,МИГ-31 поднять и ненароком пролететь рядом.Помехи перехватчик ставит замечательно....Удачи Вам ,сурки.
          ast1
          1. Летун_64 Сегодня, 18:49
            Не стоит юродствовать.......,МИГ-31 поднять и ненароком пролететь рядом.

            Зачем МиГ-31 поднимать. Его и так перехватили теми силами что есть в Крыму. Вчера отличная погода была и видно было как наш самолет вышел ему на перехват.
            Летун_64
        2. dsk Сегодня, 19:22
          Цитата: okko077
          возможности

          Если бы наши хакеры "уронили" эту "птичку" в море...
          dsk
      4. вадим dok Сегодня, 15:30
        Для этого надо ИМЕТЬ такой беспилотник,которого НЕТ!
        вадим dok
    2. предки с Дона Сегодня, 13:02
      Только за высказывания волкера о Крыме , этот отрепыш должен быть выведен из переговорного процесса за нарушение территориальной целостности России, а все контакты с США сведены до минимума. Дипломатические отношения понизить до уровня консульства. Хватит уговаривать пора действовать жестко.
      предки с Дона
    3. Сергей Д_2 Сегодня, 13:15
      Мы его приземлим.Как Руста.Верно?
      Цитата: МИХАН
      Пусть летают пока ...Потом падать будут , как осенние листья осенью!
      Сергей Д_2
      1. 210окв Сегодня, 13:19
        Это кстати стало регулярно(как рассвет) и совершенно безнаказанно.
        210окв
        1. Tusv Сегодня, 14:54
          Цитата: 210окв
          Это кстати стало регулярно(как рассвет) и совершенно безнаказанно.

          Открою военную тайну. Янки летают постоянно. Инфу пускают выборочно, когда уже совсем борзеют. В данном случае явная провокация. Пролет в 8 км от гос границы. В наше время наша бригада с легкостью повелась бы. Нас, земных слегка пожурили бы, летунов конкретно оттрахали во все щели
          Tusv
          1. Летун_64 Сегодня, 18:55
            Цитата: Tusv
            Открою военную тайну. Янки летают постоянно. Инфу пускают выборочно, когда уже совсем борзеют. В данном случае явная провокация. Пролет в 8 км от гос границы. В наше время наша бригада с легкостью повелась бы. Нас, земных слегка пожурили бы, летунов конкретно оттрахали во все щели

            Совершенно верно, информируют выборочно, но не потому как борзеют, а по резонансу. Вчера например был праздник. Обнаружение и перехваты происходят постоянно, все кому положено работают как часы.
            Летун_64
            1. Tusv Сегодня, 21:20
              Цитата: Летун_6
              Совершенно верно, информируют выборочно, но не потому как борзеют, а по резонансу.

              Ваша правда. Резонанс. А по мне так реально Летуны должны выёживаться. постоянно
              8 км от границы ваш косяк hi
              Tusv
      2. Serg65 Сегодня, 13:19
        Цитата: Сергей Д_2
        Мы его приземлим.Как Руста.Верно?

        Что бы приземлить его как Руста, нужно Путина заменить на Горбачёва!
        Serg65
      3. Piramidon Сегодня, 13:31
        Цитата: Сергей Д_2
        Мы его приземлим.Как Руста.Верно?

        А почему вам так мил случай с Рустом, вы лучше Пауэрса вспомните.
        Piramidon
        1. Сергей Д_2 Сегодня, 13:44
          Вспомнил.Два своих МИГа попутно завалили.Скромней нужно быть.
          Цитата: Piramidon
          Цитата: Сергей Д_2
          Мы его приземлим.Как Руста.Верно?

          А почему вам так мил случай с Рустом, вы лучше Пауэрса вспомните.
          Сергей Д_2
          1. Piramidon Сегодня, 13:59
            Цитата: Сергей Д_2
            Вспомнил.Два своих МИГа попутно завалили.Скромней нужно быть.

            Про "два МиГа" писано на воде вилами, данные ничем не подтверждаются, кроме "мемуаров" какого то "Васи" служившего около РЛС. Но даже, если считать все эти фейки не высосанными из пальца, то в конечном результате Френсиса завлили и его морда, сливающая своих "работодателей" светилась на телеэкранах всего мира. И это главное.
            Piramidon
    4. Geisenberg Сегодня, 13:18
      Цитата: МИХАН
      Пусть летают пока ...Потом падать будут , как осенние листья осенью!


      Нефиг им тут летать. Падать их надо ... ка кони наши самолёты в Сирии сбивают.
      Geisenberg
      1. Piramidon Сегодня, 13:38
        Цитата: Geisenberg
        Нефиг им тут летать. Падать их надо ...

        Разрешите уточнить. Не падать, а ронять. hi
        Piramidon
    5. Svarog Сегодня, 13:26
      Цитата: МИХАН
      Пусть летают пока ...Потом падать будут , как осенние листья осенью!

      При СССР его давно бы уже приземлили..
      Svarog
      1. Piramidon Сегодня, 13:48
        Цитата: Svarog
        При СССР его давно бы уже приземлили..

        Вы не правы. При СССР все было по "джентльментски" они летали вдоль наших границ, а мы вдоль их. И если границу не нарушали, никто никогда никого не трогал. Но уж если кто то решался сунуть нос за "красную линию" - валили и сажали. Поверьте мне, отслужившиму 22 года в разведывательном авиационном полку авиации КСФ и именно во времена СССР. Пока янкесы за эту линию не суются, поэтому нет поводов для сбития и приземления.
        Piramidon
        1. okko077 Сегодня, 14:30
          Поводы есть, возможностей или умения сделать всё грамотно нет, а скорее и того и другого вместе...
          okko077
          1. Piramidon Сегодня, 14:58
            Цитата: okko077
            Поводы есть, возможностей или умения сделать всё грамотно нет, а скорее и того и другого вместе...

            Не будьте голословным. Назовите повод.
            Piramidon
            1. okko077 Сегодня, 15:02
              Вы задали пустой вопрос? Летают у наших границ, нам это не нравится, надо умело пресекать или мешать, тоже умело... А что здесь все тогда обсуждают?
              okko077
            2. zoolu350 Сегодня, 19:18
              Повод это все более наглые их полеты их БПЛА вдоль границ. Просто завалить это не по спортивному, завалить во время учебных стрельб, как некоторые тут предлагают это разовое мероприятие, к тому же придется перед матрасами оправдываться. Я бы предложил построить достаточно примитивный БПЛА, который будет управляться с самолета и при очередном пролете Глобал Хоука у Крыма, просто столкнуть эти два (дорогущий матрасный и копеечный наш) БПЛА в воздухе, затем объявить, что это Глобал Хоук врезался в наш супернавороченный, сделанный из платины и золота БПЛА (презентовав липу) и выставить счет матрасам как за Ф-22 и заявить, что пока матрасы не выплатили компенсацию, полеты их БПЛА будут пресекаться, по причине их опасности для воздушного движения. К сожалению у олигархата РФ фантазия работает только на грабеж простого народа.
              zoolu350
          2. Летун_64 Сегодня, 18:58
            Цитата: okko077
            Поводы есть, возможностей или умения сделать всё грамотно нет, а скорее и того и другого вместе...

            Бред не несите.
            Летун_64
    6. красноярск Сегодня, 13:55
      Цитата: МИХАН
      Пусть летают пока ...Потом падать будут , как осенние листья осенью!

      А у нас, к сожалению, таких беспилотников нет. Увы.
      красноярск
    7. papas-57 Сегодня, 15:12
      Пустить на постоянной основе наши самолёты-разведчики вдоль границы с Украиной, пускай понервничают.
      papas-57
      1. okko077 Сегодня, 15:35
        А зачем там летать ? ПОДНЯЛ шар или дирижабль на привязи у своей границы и смотри.. в оптическом , тепловом и др... диапазонах.. У нас же всё лучшее в мире ... И ОЭС и матрицы...Мы вообще каждую пушку ХЕРОЕВ видеть должны ...Они только заряжать, а ДНР их накрыла..И такие системы у нас давно быть должны...Программа начата президентом в 2000 году и их сам Герасимов принимал... Не знаете? А как они грамотно в Сирии используются ? ... Зато у нас самые лучшие танки, ...правда, они в 3-м эшелоне используются в современной войне...
        okko077
      2. Летун_64 Сегодня, 19:00
        Что творится в Украине и беспилотников знают все.
        Летун_64
  2. svp67 Сегодня, 13:00
    Только ли Крыма? Он и вдоль Донбасса барражировал и около наших границ, несколько раз приближался на расстояние от 40 до 60 километров к граничащим с Украиной районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. Не слишком ли ОБНАГЛЕЛИ янки?
    svp67
  3. Sirocco Сегодня, 13:03
    Ну и какие у кого предпроложения, по этому поводу? Что то супостат проявляет нездоровый интерес как с моря, воздуха и суши. Что то затевают, какую то гадость готовят.
    Sirocco
    1. предки с Дона Сегодня, 13:07
      предложение такое, вывести из строя систему позиционирования беспилотника, взять управление им и посадить его на своем аэродроме.
      предки с Дона
      1. kit88 Сегодня, 13:13
        И что мы потом скажем хозяину этого пепелаца? Он вроде как ничего не нарушает.
        kit88
        1. предки с Дона Сегодня, 13:22
          А не надо оправдываться ! Когда он окажется на территории России, пусть хозяин пепелаца объясняет как он тут очутился на суверенной территории нарушив границу. В этом и весь смысл. Можно же хоть раз разработать операцию и провести ее на опережение, широко осветив факт нарушения в мировых СМИ.
          предки с Дона
        2. Tusv Сегодня, 14:04
          Цитата: kit88
          И что мы потом скажем хозяину этого пепелаца? Он вроде как ничего не нарушает.

          Полет в 8 км от государственной границы? Перечисляю: Нарушение негласного договора - ближе 20 км низя, Ошибка радиолокации, Не все дивизионы с-400 и ошиблись с удалением и высотой, Приняли за ракету-мишень (ох уж эти внезапные проверки)
          Достаточно отмазок?
          Tusv
      2. Sirocco Сегодня, 13:24
        Цитата: предки с Дона
        посадить его на своем аэродроме.

        Разложить его над Украиной, любым способом, как бы такое замутить)))) Хотя все что мы тут пишем, этого делать нельзя, все интернет нити ведут в США, все интернетресурсы Ай пи выдает США. Тут надо хитрее. )))))
        Sirocco
      3. okko077 Сегодня, 14:35
        Привет , земляк по предкам ! Не проходит: у него есть полностью автономная система и ещё запасной вариант в ней для ухода....
        okko077
    2. Piramidon Сегодня, 14:25
      Цитата: Sirocco
      Что то супостат проявляет нездоровый интерес как с моря, воздуха и суши.

      А вы только сейчас проявление этого интереса заметили? Этот интерес проявлялся со времен окончания Второй Мировой и не снижается по сие время.
      Piramidon
      1. Sirocco Сегодня, 14:32
        Цитата: Piramidon
        А вы только сейчас проявление этого интереса заметили?

        Ну что вы так сразу, ))) Не хотел я педалировать тему Аларма, но уже не раз говорил что ситуация схожа с предвоенными 40-ми, Это не саечка за испуг. Но если быть честным до конца то нас обложили как Волков красными флажками, такими темпами если не послушают Путина, в скором времени пустят загонщиков. Как то так.
        Цитата: Piramidon
        и не снижается по сие время.

        Не то что не снижается, а такого небыло со времен Карибского кризиса, даже его переплюнули.
        Sirocco
        1. Tusv Сегодня, 15:45
          Цитата: Sirocco
          Не то что не снижается, а такого небыло со времен Карибского кризиса, даже его переплюнули.

          Имел честь служить в ПВО СССР с 1989 года. За год набрал БД на Отличного пограничника!!! Так что я с Зелеными фуражками одной крови.
          О чём это я? Судя по прессе, американцы халявничают, а Наши ваще фишку не рубят. А Вы сравниваете с Карибским кризисом
          Tusv
  4. Masya Masya Сегодня, 13:05
    давно наши субмарины в их воды не заходили... yes может стоит напомнить?
    Masya Masya
    1. Геркулесыч Сегодня, 13:10
      Марина love hi -Необходимо чтобы наши субмарины залетали в их воздушное пространство! Чтобы у янки от такого тотально крыша уехала безвозвратно! !! good
      Геркулесыч
      1. Masya Masya Сегодня, 13:14
        приветик, Витальевич! love
        Цитата: Геркулесыч
        Чтобы у янки от такого тотально крыша уехала безвозвратно! !!

        крыша их уже давно покинула... wink не то что бы не спеша, сбежала второпях!!! lol
        Masya Masya
    2. Piramidon Сегодня, 14:29
      Цитата: Masya Masya
      давно наши субмарины в их воды не заходили... yes может стоит напомнить?

      Обижаете наших подводников. Норманы уже не один десяток лет и по сие время считают, что наши субмарины уже лет 30-40 как буквально поселились в их тер.водах. Все свои фьорды бреднями прочесали. love love
      Piramidon
      1. Masya Masya Сегодня, 15:07
        love
        Цитата: Piramidon
        Обижаете наших подводников

        ни в коем разе!!!
        только восхваляю!!!
        Подводная лодка идёт в глубине
        В секретное плаванье дальнее.
        Следить, чтоб война не грозила стране, -
        Её боевое задание.
        Всегда приготовлены к пуску
        Ракеты её и торпеды -
        Не будет противнику спуску,
        У лодки есть всё для победы!
        Уверена в каждом матросе она
        И в каждом своём офицере.
        И если прикажет родная страна -
        Моряк не промажет по цели!
        Masya Masya
  5. andrewkor Сегодня, 13:09
    Эх,нету у России адекватного ответа на подобные выпады. Поднять бы дрон-перехватчик с аналогичными характеристиками, встетить у Босфора,полетать вежливо рядышком и проводить восвояси!А Сухие могут его сопровождать?
    andrewkor
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 13:16
      На 16000?Долго наврят ли.
      Сергей Д_2
      1. sabakina Сегодня, 13:26
        Слышь, Д2-Р2, ты про что ? МиГ-31 в ближнем космосе летает! Эх, дать бы тебе коленом под зад!
        sabakina
        1. Сергей Д_2 Сегодня, 13:47
          Шо Ви такой агрэссивный?
          Цитата: sabakina
          Слышь, Д2-Р2, ты про что ? МиГ-31 в ближнем космосе летает! Эх, дать бы тебе коленом под зад!
          Сергей Д_2
  6. keeper03 Сегодня, 13:11
    Перекрыть ему кислород с помощью дрона и грохнется "без видимых причин" !!! yes
    keeper03
  7. Northern warrior Сегодня, 13:17
    России нужны свои стратегические дроны-разведчики, способные сутками висеть рядом с военными базами США. Мы, к сожалению, не имеем права сбить их дрон в нейтральном воздушном пространстве, но должеы потроллить их своими полетами. Если у 3.14ндосов однажды сдадут нервы и они решат сбить наш дрон, то это развяжет нам руки по очищению окружающего пространства от авиации с белой звездочкой на борту.
    Northern warrior
  8. sabakina Сегодня, 13:22
    Т
    Товарищи, а не пора ли сажать таких "товарищей" "без права переписки"?
    sabakina
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:37
      думаю теперь, когда у Кремля есть превосходство поставленное в серию, мы будем наблюдать непривычные картины. у них по инерции все идет, они еще не прочухали произошедшие изменения

      так что полетают еще. но машина конечно хороша. нам нужны аналоги
      с-т Petrov
    2. Tusv Сегодня, 14:15
      Цитата: sabakina
      Товарищи, а не пора ли сажать таких "товарищей" "без права переписки"?

      Слав. В наш жестокий век надо мягче. Пилотов Посейдонов и РС--135 приглашать на "Кино, концерт, буфет и дискотека", беспилотники бесплатно дозаправить и через месяц отдать нерадивому хозяину. Мол уже сам падал, а мы его спасли и ценные разведданные.
      Tusv
  9. Aleksandr21 Сегодня, 13:32
    Интересно, а нельзя задействовать РЭБ чтобы RQ-4A Global Hawk приземлился где нибудь в Чёрном море ? Ну а если Американцы будут возмущаться, списать на технический сбой беспилотника.... так то не комильфо что у наших границ летают такие разведчики и получают развед данные.
    Aleksandr21
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:38
      надо делать такие же машины (даже лучше,у нас нет Кубы, хотя если с Анадыря взлетать) и летать вдоль побережья в США, чтоб американцы сами пришли к нам и решили заключить какой либо новый ограничивающий договор.

      стрелять это не уровень. уровень сделать машину лучше. Никаких договоров его полеты не нарушают.

      Они нарушают только равновесие в наших эмоциях =]
      с-т Petrov
      1. Aleksandr21 Сегодня, 13:45
        так то да, но боюсь много времени уйдёт на то чтобы сделать такую же машинку. У Американцев и Израильтян, на сегодняшней день наверное самые лучшие БПЛА, тут мы отстаём.... а вот по части РЭБ наши позиции довольно сильны :) правда работают ли на такой высоте наши системы, не знаю....
        Aleksandr21
        1. okko077 Сегодня, 14:45
          Бойтесь дальше ! Нам нужно противодействовать таким полётам , а не повторять их... Первое, значительно проще, но пока не умеют, хотят, но не могут... Может подсказать.., если у них ума не хватает, а может приказа нет, такая у нас ...дебильная система...А ещё никто не знает, кто должен отдавать такой приказ... Наверное ждут, пока президент заметит, а что, ещё от таких как Герасимов ждать ? Тупой, но преданный...Вон , в Сирии используются приёмы Второй мировой, там ничего не видим, ничего не знаем , а ..собираются этот опыт изучать ...
          okko077
      2. okko077 Сегодня, 15:06
        Мы в Сирии ничего не видим в реальном времени, даже вблизи своих баз.. Там наши люди гибнут, а вы фантазируете...Фантазируйте ближе...
        okko077
        1. Aleksandr21 Сегодня, 15:41
          Цитата: okko077
          Мы в Сирии ничего не видим в реальном времени, даже вблизи своих баз.. Там наши люди гибнут, а вы фантазируете...Фантазируйте ближе...


          Тут скорее проблема не в технических средствах за контролем над нашими базами в Сирии, а в том что либо они не применяются, по каким то причинам либо их просто там нет. Это вы наверное имели в виду, ситуацию с атакой на авиабазу Хмеймим, там да много вопросов касательно безопасности.... по официальной сводке была атака с миномётов, по другим неофициальным источникам атака дронами, да и попытка потом с атакой беспилотников была. А касательно системы РЭБ с технической стороны у нас всё довольно неплохо, и приземлить RQ-4A Global Hawk наверное можно, я просто не специалист в этой области поэтому и интересовался такой возможностью, у Иранцев же получилось перехватить RQ-170 Sentinel благодаря уязвимости в GPS и ScanEagleе тоже потом удалось перехватить....
          Aleksandr21
          1. okko077 Сегодня, 15:51
            Нет , я имел ввиду свободное неконтролируемое перемещение боевиков и их друзей в Сирии вообще...У подобных БПЛА есть инерциальные системы, которые определяют своё положение автономно, и рассчитывают маршрут автономно, виртуально если хотите, но летят до зоны устойчивой связи реально, с небольшими ошибками....
            okko077
  10. pan.70 Сегодня, 13:34
    А может нам есть как ответить.
    pan.70
  11. Дмитрий Воронов Сегодня, 13:36
    Интересно а на высоте 16000 метров наши РЭБ работают?
    Дмитрий Воронов
    1. Sirocco Сегодня, 13:55
      Цитата: Дмитрий Воронов
      Интересно а на высоте 16000 метров наши РЭБ работают?

      Да работают. этот РЭБ называется С - 300.))) В Сирии уже разложили один, после уничтожения амерами Сирийского самолета.
      По странному совпадению, сообщается, что сегодня RQ-4 Global Hawk потерпел крушение в малонаселенной местности Калифорнии.

      Так что как-то, не смотря на отсутствие официальных заявлений по этому поводу (Россия не заявляет о пуске ракеты по цели, а американцы молчат о сбитом самолёте), но пазл к пазлу складывается...
      Sirocco
    2. гранат Сегодня, 14:29
      С-400 до 35 километров сбить может а видит думаю еще выше!
      гранат
  12. arhPavel Сегодня, 13:44
    Товарищи подскажите, а мешает случайно его сбить или посадить используя РЭБ, там нет граждан США, имущество только, бывает же что падают и сами
    arhPavel
    1. emwave Сегодня, 14:17
      Думается, теоретически можно, но есть правила игры - зачем нарушать без необходимости?
      emwave
      1. Piramidon Сегодня, 14:42
        Цитата: emwave
        Думается, теоретически можно, но есть правила игры - зачем нарушать без необходимости?

        Поднять перехватчик и выбросить этому дрону во входное отверстие движка кучу птичьих костей и перьев. После этого можно будет этот беспилотник даже хозяевам вернуть. Хрен кто докопается. laughing good
        Piramidon
        1. emwave Сегодня, 15:06
          Всё это фигня... что он может увидеть? - его пролёт заранее известен. Надувай танки и прикрывай сеткой - пусть разглядывают... Как в том фильме: "Ночью мы меняем ландшафт вручную. Утром враг оказывается на незнакомой территории - и теряется".
          emwave
    2. гранат Сегодня, 14:49
      Возможно ему специально позволили так летать.
      А вот зачем это уже секрет)
      гранат
  13. emwave Сегодня, 14:15
    Какая у этого беспилотника максимальная скорость?
    emwave
    1. Razvedka_Boem Сегодня, 14:29
      Крейсерская скорость 650 км/ч.
      Непрерывный полет 36 часов.
      Сканирование и обнаружение движущихся целей в радиусе 100 км;
      Комбинированный SAR/MTI режим предоставляет возможность наблюдения с разрешением 6 метров за полосой шириной 37 км и длиной от 20 до 110 км;
      В режиме деталировки радар обеспечивает разрешение 1,8 метра на территории 10 кв. км.
      Передача данных через спутник со скоростью до 50 Мбит/с.
      В общем - сУрьёзный аппарат.
      Razvedka_Boem
      1. emwave Сегодня, 14:59
        Но такое чувство, что использовать его как ударный беспилотник будет не очень хорошо. Только по большой нужде...
        emwave
        1. Razvedka_Boem Сегодня, 15:07
          Но такое чувство, что использовать его как ударный беспилотник будет не очень хорошо

          Особенно учитывая его цену - более 200.000.000 долларов. за экземпляр.
          Razvedka_Boem
          1. emwave Сегодня, 15:18
            Нарыл тут исходную цену в тендере 1994 года - не более 10 млн долларов... Ха-ха-ха! И всё так!
            emwave
      2. okko077 Сегодня, 15:09
        Маловато будет...Режимы управления...забыли....Это самое главное, этого у нас нет....
        okko077
    2. гранат Сегодня, 14:55
      Модификация RQ-4
      Размах крыла, м 35.42
      Длина, м 13.53
      Высота, м 4.62
      Площадь крыла, м2 50.2
      Масса, кг
      пустого 4177
      взлетная 11622
      топлива 6583
      Тип двигателя 1 ТРДД Allison AE3007H
      Тяга, кгс 1 х 3450
      Максимальная скорость, км/ч 639
      Радиус действия, км 4445
      Продолжительность полета, ч 38
      Практический потолок, м 19800
      гранат
      1. emwave Сегодня, 15:02
        Спасибо! Потребляет чуть меньше бочки в час.
        Общий возможный пролёт без дозаправки - половина экватора 25000км... неплохо однако.
        emwave
  14. Doliva63 Сегодня, 15:07
    От скуки вряд ли летать будут. Что-то мерзкое замыслили. Обострить ситуацию на Донбасе, под шумок ввести чьи-нить войска?
    Doliva63
  15. Бензорез Сегодня, 15:33
    Наше ПВО сопровождало сей полёт?!
    Бензорез
    1. emwave Сегодня, 15:41
      Нет, наша ПВО смотрела полет на сайте flightradar24.com.
      emwave
      1. Летун_64 Сегодня, 19:16
        Глупая ирония. Скучно на диване)))
        Летун_64
  16. hiller Сегодня, 17:23
    Вопрос к спецам по РЭБ:" возможен ли перехват управления с целью посадки(приводнения) самоликвидации?"
    hiller
  17. Vittt Сегодня, 17:30
    Цитата: svp67
    Только ли Крыма? Он и вдоль Донбасса барражировал и около наших границ, несколько раз приближался на расстояние от 40 до 60 километров к граничащим с Украиной районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. Не слишком ли ОБНАГЛЕЛИ янки?

    Они это могут сделать, а мы НЕТ!
    Vittt
    1. Летун_64 Сегодня, 19:21
      Успокою, мы где надо тоже присутствуем. Вспомните как в США визжали когда к их берегам приблизился "шпионский корабль" ВМФ России "Виктор Леонов". Но и не только корабли выполняют такие задачи, есть и еще что-то.
      Летун_64
Картина дня