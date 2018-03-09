Американский беспилотник провел воздушную разведку у побережья Крыма

Как сообщает сервис слежения за перемещением авиации CivMilA в своем Twitter, стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4A Global Hawk провел разведку у побережья КрымаОтмечается, что дрон с бортовым номером 10-2043 поднялся с сицилийской авиабазы Сигонелла, а затем в течение нескольких часов совершал пролеты на высоте 16 тысяч метров вдоль западного и южного побережья полуострова.В районе Севастополя RQ-4A Global Hawk приближался к берегу на расстояние около 30 километров, пройдя почти по кромке морской границы, а в районе Алупки — на 34 километра.Перед тем, как отправиться к берегам Крыма, беспилотник пролетел вдоль линии разграничения на Донбассе, а также несколько раз приближался на расстояние от 40 до 60 км к граничащим с Украиной районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.