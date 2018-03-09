Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Пентагон: американские подлодки способны уничтожить Россию
Председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Гайтен заявил, что американские подводные лодки "способны уничтожить Россию, если примут такое решение".
Об этом он заявил во время бюджетных слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам в среду, сообщает "Голос Америки".
В новой "Национальной оборонной стратегии" США Пентагон назвал главными угрозами американской безопасности Китай, Россию, КНДР и Иран. Отмечается, что самая существенная угроза для Штатов — ядерное оружие России. Вашингтон также обвинил Москву в финансировании "дестабилизации киберпространства".
Об этом он заявил во время бюджетных слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам в среду, сообщает "Голос Америки".
Они (русские) Не могут ничего сделать, кроме массированной атаки против нашей страны, на которую мы не смогли бы ответить. Кстати, они не знают, где расположены наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем этим курсом- добавил он.
Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом— отметил Хайтен.
В новой "Национальной оборонной стратегии" США Пентагон назвал главными угрозами американской безопасности Китай, Россию, КНДР и Иран. Отмечается, что самая существенная угроза для Штатов — ядерное оружие России. Вашингтон также обвинил Москву в финансировании "дестабилизации киберпространства".
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти