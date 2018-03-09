Пентагон: американские подлодки способны уничтожить Россию

Они (русские) Не могут ничего сделать, кроме массированной атаки против нашей страны, на которую мы не смогли бы ответить. Кстати, они не знают, где расположены наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем этим курсом

Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом

Председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Гайтен заявил, что американские подводные лодки "способны уничтожить Россию, если примут такое решение".Об этом он заявил во время бюджетных слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам в среду, сообщает "Голос Америки".- добавил он.— отметил Хайтен.В новой "Национальной оборонной стратегии" США Пентагон назвал главными угрозами американской безопасности Китай, Россию, КНДР и Иран. Отмечается, что самая существенная угроза для Штатов — ядерное оружие России. Вашингтон также обвинил Москву в финансировании "дестабилизации киберпространства".