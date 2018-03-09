21:28 09 марта
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Пентагон: американские подлодки способны уничтожить Россию

Председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Гайтен заявил, что американские подводные лодки "способны уничтожить Россию, если примут такое решение".

Пентагон: американские подлодки способны уничтожить Россию


Об этом он заявил во время бюджетных слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам в среду, сообщает "Голос Америки".


Они (русские) Не могут ничего сделать, кроме массированной атаки против нашей страны, на которую мы не смогли бы ответить. Кстати, они не знают, где расположены наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем этим курсом
- добавил он.

Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом
— отметил Хайтен.

В новой "Национальной оборонной стратегии" США Пентагон назвал главными угрозами американской безопасности Китай, Россию, КНДР и Иран. Отмечается, что самая существенная угроза для Штатов — ядерное оружие России. Вашингтон также обвинил Москву в финансировании "дестабилизации киберпространства".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 131

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  1. prapor75m Сегодня, 13:50
    Они готовы и мы готовы , самоуспокоением занимаются wink
    prapor75m
    1. Монос Сегодня, 13:53
      Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом

      Обычно, когда говорят "Верь мне" или "Никто не должен сомневаться.", это означает, что вас хотят на... ну, пусть будет надуть. smile
      Монос
      1. Подрезчик Сегодня, 14:05
        Пентагон: американские подлодки способны уничтожить Россию

        Конечно могут...Но и от штатов ничего не останется! Даже если тупо сравнить территорию России и штатов, русским будет где начать новую жизнь... yes
        Подрезчик
        1. Кроу Сегодня, 14:17
          Цитата: Подрезчик
          русским будет где начать новую жизнь...

          Ядерной зимой жить будет весьма затруднительно. Везде! Даже в Африке будет дубак.
          Это уже не оптимизм, а глупая наивность.
          Кроу
          1. Подрезчик Сегодня, 14:28
            Это уже не оптимизм, а глупая наивность.

            Конечно, согласен с Вами, но если Председатель Стратегического командования ВС США генерал(!) утверждает подобную глупость в Палате представителей (!):
            Они (русские) Не могут ничего сделать, кроме массированной атаки против нашей страны, которую мы не смогли бы ответить. Кстати, они не знают, где расположены наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем этим курсом

            то что уже хотеть от меня, скромного советского офицера запаса! Так что "оптимизм с глупой наивностью" нужен не мне, а американскому генералу...
            hi
            Подрезчик
          2. Sirocco Сегодня, 14:43
            Цитата: Кроу
            Ядерной зимой жить будет весьма затруднительно.

            Предполагаю, на счет ядерной зимы это блеф ученых, что бы устроить этот сценарий. думаю надо весь запас ЯО по всему щарику, а не локальными ударами в КЛТ, тут нужны МГТ.
            Теперь по теме, такого же мнения придерживаемся и мы на ВО по отношению к США. Только есть одно НО, Россия это не Ливия, Сирия, Ирак. Орудийный откат может и голову оторвать от такого успеха у желающих попробовать.
            Sirocco
          3. Хаос Сегодня, 15:00
            Кто- то когда -то ляпнул про ядерную зиму. Все поверили. Не будет никакой ядерной зимы. Миф это все.
            Хаос
            1. onix757 Сегодня, 15:05
              Цитата: Хаос
              Кто- то когда -то ляпнул про ядерную зиму. Все поверили. Не будет никакой ядерной зимы. Миф это все.

              Думаю что эта теория выдвигалась в то время когда каждая из сторон обладала несколькими тысячами развернутых носителей.
              onix757
            2. Bongo Сегодня, 15:40
              Цитата: Хаос
              Кто- то когда -то ляпнул про ядерную зиму. Все поверили. Не будет никакой ядерной зимы. Миф это все.

              Ядерные страхи (кликабельно) hi
              Bongo
            3. DMB_95 Сегодня, 18:02
              Цитата: Хаос
              Кто- то когда -то ляпнул про ядерную зиму. Все поверили. Не будет никакой ядерной зимы..

              Скорее всего , после масштабного обмена ядерными ударами будет ещё хуже , чем при ядерной зиме .
              DMB_95
          4. КОСМОС Сегодня, 15:37
            Цитата: Кроу
            Ядерной зимой жить будет весьма затруднительно. Везде! Даже в Африке будет дубак.

            Дубак, наш дом родной.
            КОСМОС
          5. poquello Сегодня, 16:03
            Цитата: Кроу
            Ядерной зимой жить будет весьма затруднительно. Везде!

            poquello
          6. dvina71 Сегодня, 17:31
            Цитата: Кроу
            Ядерной зимой

            Ядерная зима это чушь. Вторая мировая никаких катаклизмов не вызвала,а сгорали там целые города и страны.
            dvina71
          7. lis-ik Сегодня, 18:06
            Цитата: Кроу
            Цитата: Подрезчик
            русским будет где начать новую жизнь...

            Ядерной зимой жить будет весьма затруднительно. Везде! Даже в Африке будет дубак.
            Это уже не оптимизм, а глупая наивность.

            Откуда такая уверенность про ядерную зиму? Мне кажется,что это сильно преувеличенно радетелями природы. А по тому давно пора жахнуть первыми, притом имея такую "фору" в виде озвученных президентом ништяков. Всё равно большой войны не избежать.А Сам говорил, " надо бить первым".
            lis-ik
        2. шура матросов Сегодня, 14:23
          Могут... И США, и Россия, и Китай (а там еще Индия, Великобритания, братец Ын и иже с ними). Снова пиписьками меряются? Как малые дети, ей Богу
          шура матросов
          1. sgazeev Сегодня, 18:25
            Цитата: шура матросов
            Могут... И США, и Россия, и Китай (а там еще Индия, Великобритания, братец Ын и иже с ними). Снова пиписьками меряются? Как малые дети, ей Богу

            Мелкобритания арендует ракеты у США,последний запуск показал.... и она ...повернула к хозяину. wassat
            sgazeev
        3. sgazeev Сегодня, 14:48
          Цитата: Подрезчик
          Пентагон: американские подлодки способны уничтожить Россию

          Конечно могут...Но и от штатов ничего не останется! Даже если тупо сравнить территорию России и штатов, русским будет где начать новую жизнь... yes
          sgazeev
      2. МИХАН Сегодня, 14:16
        Пентагон: американские подлодки способны уничтожить Россию

        Может быть , но вы ведь ответку нашу тоже знаете ? "Система " Мертвая рука" ..? Есть такая , хотя при новых разработках , ваши ракеты возможно скорее всего обратно могут вернуться..)))
        РЭБ русская тоже на месте не стоит и вы это знаете господа! soldier лучше бы нам с вами поговорить по душам и деньги нам ВСЕ вернуть с ворами вместе ! soldier
        МИХАН
        1. Galaxy Сегодня, 15:02
          Тебя Михан без слез читать невозможно, уверен если бы ты встретился с Трампом, то у вас бы была чудесная и отличная беседа! Хотя Трамп скорее всего на публику под идиота косит, а ты натуральный!
          Galaxy
          1. Korax71 Сегодня, 15:30
            Неееееет.михан наше все!наш местный замполит!!!низя его обижать.он за собой может в атаку поднимать.
            Korax71
            1. Вадим237 Сегодня, 16:42
              Не - наш местный маршал для победы.
              Вадим237
          2. Б.Т.В. Сегодня, 15:40
            Цитата: Galaxy
            Хотя Трамп скорее всего на публику под идиота косит, а ты натуральный!


            А оскорбление от чего: от " сверх ума" или недостатка воспитания?!
            Б.Т.В.
          3. МИХАН Сегодня, 17:09
            Цитата: Galaxy
            Тебя Михан без слез читать невозможно,

            Согласен.. crying Сам себя боюсь иногда .. wassat
            А ваше ехидство я прекрасно понял.. хе хе
            Цитата: Galaxy
            Хотя Трамп скорее всего на публику под идиота косит, а ты натуральный!

            Я это запомнил ...
            МИХАН
          4. 72jora72 Сегодня, 17:26
            Хотя Трамп скорее всего на публику под идиота косит, а ты натуральный!
            Хамить то не надо......
            72jora72
      3. предки с Дона Сегодня, 15:39
        Про "невидимость " амеровских подлодок ))), только российские АПЛ могут произвести одновременный залп ракетами находящимися на борту из подводного положения, больше никто в мире это не может повторить.
        предки с Дона
        1. alex86 Сегодня, 17:16
          Цитата: предки с Дона
          одновременный залп ракетами находящимися на борту из подводного положения

          для точности - все таки не одновременный, а последовательный (если так можно сказать)
          И про невидимость - к сожалению, зона боевого патрулирования для них - весь мировой океан, и мы их не отследим
          alex86
    2. Dimontius Сегодня, 13:54
      кроме массированной атаки против нашей страны, которую мы не смогли бы ответить

      Так нам больше то и не надо. fellow Да и про наши подлодки как то подзабыли что-ли, на фоне нового оружия. А они есть! только вот где они-бооольшой вопрос feel Да и вообще, нет лучшего места для таких выпадов, чем слушания в бюджетном комитете laughing
      Dimontius
    3. Spartanez300 Сегодня, 13:58
      Флот у них конечно не слабый но и у России есть чем ответить тем более сейчас angry .
      Так что на счет того кто кого уничтожит я думаю амерам не стоит себя переоценивать no .
      Spartanez300
    4. 210окв Сегодня, 14:01
      " Кстати, они не знают, где расположены наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем этим курсом"А вы,заштатники,знаете где наши подлодки?
      Цитата: prapor75m
      Они готовы и мы готовы , самоуспокоением занимаются wink
      210окв
      1. Deck Сегодня, 17:11
        А вы,заштатники,знаете где наши подлодки?


        Если читают ВО, то знают, что в основном у стенки или на ремонте https://topwar.ru/132156-voennyy-flot-rossii-grus
        tnyy-vzglyad-v-buduschee.html
        Deck
    5. To be or not to be Сегодня, 14:06
      "Председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Гайтен заявил, что американские подводные лодки "способны уничтожить Россию, если примут такое решение".
      ДУРЬ американская и так видна всякому и без заявления его высших военных
      Или он без бумажки шпарит?
      Интересно ОНИ проходят психическую экспертизу??
      To be or not to be
    6. poquello Сегодня, 15:54
      Цитата: prapor75m
      Они готовы и мы готовы , самоуспокоением занимаются wink

      этт он так шутит, туповато немного, но смешно
      poquello
    7. Маз Сегодня, 16:53
      24-й «звериной» дивизии подводных лодок, получившей свое прозвище за названия субмарин - «Волк», «Вепрь», «Гепард», «Леопард», «Пантера», «Тигр»… На эмблеме у этой дивизии – пантера, перекусывающая пополам американскую субмарину класса «Огайо». И не просто так на эмблеме черная ночная кошка, царица тьмы, грызёт американский ПЛАРБ...
      Маз
    8. drunkram Сегодня, 19:39
      Сколько шапок в комментах, и никто по делу не комментирует. ай ай, флудильню развели
      drunkram
      1. Хаос Сегодня, 21:00
        А вы вот прям сейчас в тему откомметарились, прям в центр статьи laughing
        Хаос
  2. svp67 Сегодня, 13:50
    Председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Гайтен заявил, что американские подводные лодки "способны уничтожить Россию, если примут такое решение".
    Так и у России есть свои подводные лодки, в том числе и беспилотные... Но не это главное. Они целенаправленно не ЖЕЛАЮТ нас слышать. Наш Президент четко заявил, что :
    - удар России будет ОТВЕТНЫЙ
    - нам НЕ НУЖЕН ЗЕМНОЙ ШАР БЕЗ РОССИИ.
    Пора бы в США достать из запасников и вновь пересмотреть фильм "На следующий день", может тогда чуть утихомирятся
    svp67
    1. Masya Masya Сегодня, 13:56
      Цитата: svp67
      Они целенаправленно не ЖЕЛАЮТ нас слышать.

      так они уши мыть не умеют... wink
      Masya Masya
    2. 210окв Сегодня, 14:03
      Очень серьезный фильм с хреновым концом..Там кстати артист из "Полицейской академии" снялся..
      Цитата: svp67
      Председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Гайтен заявил, что американские подводные лодки "способны уничтожить Россию, если примут такое решение".
      Так и у России есть свои подводные лодки, в том числе и беспилотные... Но не это главное. Они целенаправленно не ЖЕЛАЮТ нас слышать. Наш Президент четко заявил, что :
      - удар России будет ОТВЕТНЫЙ
      - нам НЕ НУЖЕН ЗЕМНОЙ ШАР БЕЗ РОССИИ.
      Пора бы в США достать из запасников и вновь пересмотреть фильм "На следующий день", может тогда чуть утихомирятся
      210окв
    3. To be or not to be Сегодня, 14:19
      svp67 "- удар России будет ОТВЕТНЫЙ"
      При той новой системе обнаружения ракетно-ядерного нападения , что сделана в России, без сомнений ,в случае ракетной атаки с любого направления ,удар будет ответно -ВСТРЕЧНЫЙ....
      To be or not to be
  3. Selendis Сегодня, 13:51
    Господи, столько лет уже мускулами мнут вместо мозгов, а толку то...
    Selendis
  4. tchoni Сегодня, 13:53
    Дааа... гер Хайтен открыл Америку (или Арменику....или Армению... может заблудился...)
    Прязрявим его с этим ! (можно хором)
    Это не новость уже с конца шестиднсятых....
    tchoni
  5. Masya Masya Сегодня, 13:54
    о как грозно щеки надувает! типа он знает, где наши ходят... laughing
    wink
    Masya Masya
  6. Runoway Сегодня, 13:55
    Если б могли вообще,давно б напали,но пока увы для них
    Runoway
  7. razved Сегодня, 13:56
    Судя по высказываниям амеров, чем внимательнее они изучают послание от 1 марта т.г. и больше осознают его, тем сильнее их истерика.
    razved
    1. Dashout Сегодня, 14:49
      Есть такое дело... пока дойдет по длиной шее...
      Dashout
  8. bubalik Сегодня, 13:57
    Об этом он заявил во время бюджетных слушаний

    ,,,проект бюджета на 2019 год предусматривает выделение дополнительных 24 млрд долларов на поддержку и модернизацию ядерных сил.

    Ранее Путин заявил, что в ответ на развитие в США системы ПРО Россия примет новую ядерную ракету. По его словам, информация о новейшем уникальном российском оружии, которого не у кого нет в мире , это не блеф.
    bubalik
  9. изя топ Сегодня, 13:57
    и чё,даже денег не попросили? belay
    изя топ
    1. злой партизан Сегодня, 16:07
      Цитата: изя топ
      и чё,даже денег не попросили?

      У допросишься, как же! sad
      Привет, жадина! drinks
      злой партизан
      1. изя топ Сегодня, 16:10
        Цитата: злой партизан
        Привет, жадина

        не будь протоукром no эти сто шекелей ты мне должен за моральный ущерб
        изя топ
        1. злой партизан Сегодня, 16:14
          Сначала 100 шекелей верни!
          А про ущерб потом поговорим... smile
          злой партизан
          1. изя топ Сегодня, 16:20
            Цитата: злой партизан
            А про ущерб потом поговорим.

            не,Шмулик,ты точно шумер belay
            изя топ
  10. Сергей Д_2 Сегодня, 14:00
    Человек - есть микроб на теле Земли,мерзопакостный и жадный(Сен Жон Перс)
    Сергей Д_2
  11. Арон Заави Сегодня, 14:03
    Ну так вы их пугаете. Они вас. Вот так и живете весело.
    Арон Заави
    1. Комментарий был удален.
    2. dauria Сегодня, 14:27
      Ну так вы их пугаете. Они вас. Вот так и живете весело.


      А вам не страшно ? wink Мы-то привыкшие, а вот у вас не все родом из СССР. Причём, самое обидное для вас - армагедон могут начать , не спросив Израиль . laughing
      dauria
      1. Дайвер Д Сегодня, 15:18
        Не переживай насчет Израиля) Здесь во время обстрелов кафешки были забиты, во всяком случае, в начале, да и после они не закрывались. И знаешь, больше паники как раз не у местного населения было, а у тех, кто приехал. Местные уже привычные, не было здесь еще поколения, которое бы не воевало или выросло без войн. Паники и раньше не было, а теперь и подавно не будет. Реально пуганные, настолько, что вместо укрытия, идут смотреть на то, как перехватываются ракеты, чудесное зрелище, более завораживающее, чем салют) Впрочем, собирающее не меньше зрителей)
        Дайвер Д
    3. Маз Сегодня, 15:40
      Цитата: Арон Заави
      Ну так вы их пугаете. Они вас. Вот так и живете весело.

      Вас уже запугали - никакой активности в Сирии. Хезболла пасть открыла. Они вас пугают, вы их пугаете. Всё паралельно. Разница в объёмах и опасности. Ваша мышиная возня никому кроме вас не угрожает. А если наши лодки начнут пулять и американские, вот тогда чуб придётся почухать всем.
      Маз
  12. askme Сегодня, 14:05
    С психологической точки зрения это чистый акт агрессии. Россия же не заявляет об уничтожении США на всех официальных уровнях. Янки это делают от истерики. Они - лузеры. В чем признаются регулярно. Официально))
    askme
    1. MadCat Сегодня, 17:28
      Цитата: askme
      С психологической точки зрения это чистый акт агрессии. Россия же не заявляет об уничтожении США на всех официальных уровнях. Янки это делают от истерики. Они - лузеры. В чем признаются регулярно. Официально))

      не заявляла? Уверен? А мультик недавний с ракетой что наводится на американское побережье тогда что?
      MadCat
      1. askme Сегодня, 17:36
        Это тест Роршаха. То есть только чел с особой фантазией (больной) может нафантазировать себе, что посредством мультика Россия официально угрожает уничтожить американское побережье. В отличии от абсолютно однозначного заявления данного американского официального подонка с погонами, прямо угрожающего это сделать. Причем он далеко не первый. Россия же такого себе никогда официально не позволяла. Разница очевидна. Для вменяемых...
        askme
  13. Оператор Сегодня, 14:06
    Руководитель Стратегического командования США разгласил военную тайну: в качестве меры военного воздействия на Россию Америка может рассчитывать только на свои наступательные вооружения, ПРО - это блеф.
    Оператор
  14. Вышибала Сегодня, 14:07
    А русские лодки могут уничтожить США
    Вышибала
  15. AlexVas44 Сегодня, 14:07
    Кстати, они не знают, где расположены наши подводные лодки,

    Если такое говорит председатель Стратегического командования Вооруженных сил США, то стоит задуматься о его стратегическом кругозоре. На своем ли месте он? Может устал, пора в запас, отставку? Или, страшно даже подумать в психушку? laughing laughing tongue laughing laughing
    AlexVas44
  16. Геркулесыч Сегодня, 14:09
    Такое впечатление, что у вояк сша перевернулся мир, после выступления Путина 1 марта янки точно потеряли почву под ногами, и они теперь пытаются методом самообмана доказать в первую очередь самим себе свое всемогущество и неуязвимость.
    Геркулесыч
    1. drunkram Сегодня, 19:34
      Вот только у них подводные флот не хуже нашего и надводного и подводного вместе взятыми, носителей КР в разы больше, количество атомных подлодок такое что ВМФ РФ и не снилось и не будет в ближайшие 30-50 лет, с количеством современных торпед и противолодочных средств у РФ не особо в порядке, устаревший парк противолодочной авиации, уставшие тральщики и еще куча проблем можно навскидку вспомнить, шапками тут уже не закидаешь. Так что тут скорее намек - не лезьте на рожон, медведи.
      drunkram
  17. КВУ-НСвД Сегодня, 14:11
    Ну вот пошли здравые рассуждения о гарантированном ответе , призывы к переговорам , истеричные взвизги о невозможности "русских" разработок.... good . Глядишь и вернёмся к нормальному диалогу.. А то "всех победю" , "бензоколонка" и прочие "в клочья"...Вот что крест животворящий делает... laughing
    КВУ-НСвД
    1. MadCat Сегодня, 17:29
      Цитата: КВУ-НСвД
      Ну вот пошли здравые рассуждения о гарантированном ответе , призывы к переговорам , истеричные взвизги о невозможности "русских" разработок....

      журналисты их спросили они и ответили, хотите сказать соврали?
      MadCat
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 18:45
        Их спросили , они ответили , ни в чём не соврали . laughing И чо ?
        КВУ-НСвД
  18. Doliva63 Сегодня, 14:15
    "Они (русские) не могут ничего сделать, кроме массированной атаки против нашей страны, на которую мы не смогли бы ответить..."
    Нам этого хватит drinks Да и вам тоже drinks
    Doliva63
  19. Николай Фёдоров Сегодня, 14:16
    Цитата: из статьи
    Кстати, они не знают, где расположены наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем этим курсом - добавил он (генерал Джон Гайтен)

    Зато мы (Россия) знаем, где расположены США и где живут дети генерала Джона Гайтена...
    Николай Фёдоров
  20. Горный стрелок Сегодня, 14:19
    Так в этом никто и не сомневался. А вот когда мы объявим о созДании противоракетного оружия - это будет решающим Преимуществом laughing
    Горный стрелок
    1. MadCat Сегодня, 17:31
      Цитата: Горный стрелок
      Так в этом никто и не сомневался. А вот когда мы объявим о созДании противоракетного оружия - это будет решающим Преимуществом laughing

      против того количества ракет что есть у американцев пупок надорвется про поднимать. Не рассказывайте сказок.
      MadCat
  21. emwave Сегодня, 14:20
    Господи, открытие сделали?!
    Мы можем друг друга по многу раз уничтожить и за одно весь мир...
    emwave
  22. HAM Сегодня, 14:22
    Ну,как пацаны "игрушками" хвастаются и меряются.Вот только напрягает:"пацаны" престарелые и,как оказалось,без мозгов,а "игрушки" могут угробить всё. Ына запугали так,что он уже "кушать не может".ЗА нас взялись,ушлёпки..
    HAM
  23. Дормидонт Сегодня, 14:23
    Ну да. Видали такое. "Я самая обаятельная и привлекательная..." Называется самовнушение
    Дормидонт
  24. Стройбат запаса Сегодня, 14:23
    Утомили уже своими воинственными визгами... Вот реально, толпа сброда из бандитов, рабов и предателей пытается в классических традициях гопоты угрожать всему миру. Шваль подзаборная...
    Стройбат запаса
  25. Separ Сегодня, 14:30
    "...американские подлодки способны уничтожить Россию.." - если ненароком не утопнут на дальних подступах. am
    Separ
    1. rocket757 Сегодня, 14:48
      А ""ненароку" потом звезду присвоим!?
      rocket757
    2. MadCat Сегодня, 17:33
      Цитата: Separ
      "...американские подлодки способны уничтожить Россию.." - если ненароком не утопнут на дальних подступах. am

      если уж угрожаешь то нужно быть готовым воплотить угрозу, чем это собираетесь "ненароком" утопить все АПЛ? шапками закидаете?
      MadCat
      1. rocket757 Сегодня, 20:46
        Кажному "ненароку" в карман глубинную бомбу, бомбомёт в ... под мышку, "траулер" с сетями на буксир!!!
        rocket757
  26. Yak28 Сегодня, 14:32
    Россия эта сухопутная страна,а инфраструктура США находится на побережье,мощный подводный ядерный взрыв создаст волны которые смоют всю гадость
    Yak28
    1. rocket757 Сегодня, 14:47
      Тож вариант! Стрёмно всё это, лучше не будем воевать, мир побережём!
      rocket757
  27. armourer Сегодня, 14:43
    Если каша начнется, китай забоится помогать. Почему то так в голову лезет, а может ошибаюсь
    armourer
    1. staviator Сегодня, 15:02
      Имхо.Скорей перейдут на их сторону,нафиг им за океан когда все тут под боком,заодно и Монголию занять.
      staviator
      1. Вадим237 Сегодня, 16:44
        Кому нужна эта каменюка Монголия.
        Вадим237
        1. staviator Сегодня, 18:42
          Территория однако,свалку например сделать или полигон fool
          staviator
  28. rocket757 Сегодня, 14:43
    Если нечего сказать? Значит надо повторять!
    Действительно, чему мы удивляемся\ возмущаемся?
    rocket757
  29. Симон Сегодня, 14:50
    Конечно могут, но только на карте! tongue
    Симон
  30. FalconD Сегодня, 14:57
    Способны и способны..кто бы сомневался!...Можно и не заявлять было!
    Вопрос в неотвратимости ответного удара...при любом раскладе - вне зависимости знаем мы где их лодки или нет...лодкам этим возвращаться будет некуда...
    А так дилдами можно сколько угодно мериться...
    FalconD
  31. Околоточный Сегодня, 14:59
    Цитата: Арон Заави
    Ну так вы их пугаете. Они вас. Вот так и живете весело.

    Перепутали вы. Мы не пугали, а предупредили. Разницу улавливаете? Сравните боевые потенциалы НАТО и России, и тогда свою ересь о пугании писать не будете. Хотя будете, нашальника, мана мана. Вы стали откровенными Джумшудами у амеров.
    Околоточный
  32. besik Сегодня, 14:59
    Цитата: rocket757
    А ""ненароку" потом звезду присвоим!?

    звезды навалим
    besik
  33. дим димыч Сегодня, 15:02
    А.Невский "Не в силе Бог, а в праве"! Добавлю, за кем правда, за теми и сам Господь, со всеми вытекающими последствиями! И это видно по текущим событиям, в том, числе и безкровной операции в Крыму, операция по "очистке" Сирии и вообще, в случае ядерной дуэли может получится так, что 50% МБР не долетят до цели, или не сдетонируют, а остальные 50% АПЛ США, в случает команды "старт" произойдут нештатные ситуации (к стате США ни когда не испытывали одновременный старт полного боезапаса АПЛ, в отличии от Росси и операции "Бегемот", где был произведен запуск полного боекомплекта 16 МБР с борта АПЛ К-407 «Новомосковск»!) Просто я давненько где то читал, что пентагон пробовал запускать несколько штук одновременно (по моему с АПЛ "Огайо", когда еще она до Томагавков, была носителем МБР) и лодка сразу стала буквально расходится по швам! Вот вам и хваленая техника США! Действительно, зачем Богу такой мир, в котором не будет России...
    дим димыч
    1. Вадим237 Сегодня, 16:45
      Сказка не более.
      Вадим237
  34. Puler Сегодня, 15:06
    Почему то мне кажется...что пингвину ряженому, было бы умнее промолчать...
    Puler
  35. sib.ataman Сегодня, 15:10
    И когда же таких "-р-роев" начнут сажать в палату N6?! Если это он хотел сказать, что ему совсем не страшно после выступления ВВП, то башка его в это время была засунута или в песок, или, тог хуже, у себя между ног! Страус с выпученными глазами!
    sib.ataman
  36. macgyver Сегодня, 15:16
    У них уже подлодки решение принимают? Подводный флот ЛГБТ?
    macgyver
    1. Вадим237 Сегодня, 16:46
      Просто чувачёк премию к зарплате отрабатывает не более.
      Вадим237
  37. Мирза Сегодня, 15:19
    Шипел хорек, вы только посмотрите...
    У медведя нет хитрости и прыти...
    Медведь плевал, на хитрость и на прыть!
    Такой фигуре незачем хитрить!
    Мирза
  38. К-50 Сегодня, 15:20
    Председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Гайтен заявил, что американские подводные лодки "способны уничтожить Россию, если примут такое решение"

    Кто примет решение? Лодки? Экипажи? Президент?
    Никто и не сомневался, что если разинуть варежку и смотреть, как на страну падают ракеты, то да, вполне. Только вот Россия будет сопротивляться всеми доступными средствами, а средств у нас с запасом. yes angry
    От Омериги останутся одни воспоминания, ну и какое-то количество беженцев, которых удавят на месте куда они захотят спрятаться. Надеяться, что на этих беженцах не выместят злобу граждане других государств, которые непременно пострадают от американских авантюр бессмысленно, всех повесят. yes
    К-50
  39. Strashila Сегодня, 15:25
    "Кстати, они не знают, где расположены наши подводные лодки"... а оно нам сильно надо...??? наши ракетчики знают географию... не промахнутся.
    Strashila
    1. КОСМОС Сегодня, 15:44
      Цитата: Strashila
      Кстати, они не знают, где расположены наши подводные лодки"..

      Что то подсказывает что это наивное заблуждение, каждая атомная подводная американцев и их союзников, каждый атомный авианасец, очень ярко светятся на мониторах НЦУО.
      КОСМОС
      1. Strashila Сегодня, 16:36
        Во всем виновата программа по снижению веса у американских военнослужащих, фитнес трекеры выдают расположения военных.
        Strashila
      2. MadCat Сегодня, 17:34
        Цитата: КОСМОС
        Цитата: Strashila
        Кстати, они не знают, где расположены наши подводные лодки"..

        Что то подсказывает что это наивное заблуждение, каждая атомная подводная американцев и их союзников, каждый атомный авианасец, очень ярко светятся на мониторах НЦУО.

        думаю вы просто не знаете о чем говорите.
        MadCat
  40. Mavrikiy Сегодня, 15:43
    Пентагон: американские подлодки способны уничтожить Россию

    Да ёпрст. Сменил трусы и прокладки..... feel Только одно категоричное условие! :
    - Согласно всем требованиям, "зелено-оранжевым" - "дерьмо стирать по месту происхождения " feel
    Ну штрафы мы будем принимать.... а кто не успел, тот увы, опоздал.
    А мне не жалко таких. "Тупая башка получи перожка"
    Mavrikiy
  41. Старый26 Сегодня, 15:48
    Как же мало надо, чтобы вы ребята возбудились. Ну сказал он перед сенаторами, что ПЛАРБ США могут уничтожить Росссию. А что вы хотите, чтобы он говорил? Наличие 280 ракет на лодках действительно достаточно, чтобы уничтожить Россию, как единое государство с центральным правительством.
    Наверняка то же самое Шойгу говорит при выступлении перед думцами или СФ. Если бы не было угрозы взаимного уничтожения война бы разразилась бы очень давно. А тут мы можем друг друга уничтожить. Что нового он сказал? Факт есть факт. Именно угроза взаимного уничтожения и подвинула в свое время СССР и США на заключение стратегических договоров
    Старый26
  42. poquello Сегодня, 15:52
    хорошая юмореска, мне понравилась, кто под стол ещё не упал посмотрите стрельбы их подлодок
    poquello
  43. Максим Максимыч Штирлиц Сегодня, 16:04
    США и НАТО уничтожить надо ! США являются самыми главными международными террористами в мире. Уничтожение США является основным условием спасения человечества от масоно-глобалистского порабощения и от жидо-сатанинского закабаления.
    https://youtu.be/vSrXtKrrX8Q
    Максим Максимыч Штирлиц
  44. мерцание Сегодня, 16:05
    В течении нескольких лет в Европе создавалось ПРО от Ирана и КНДР, в последние года три перебрасывалась и продолжает перебрасываться военная техника США к границам России, США резко снижают порог принятия решения о нанесении ядерного удара (за кибератаки), причисляют нас к числу угроз, лишают нас флага и гимна на Олимпиаде, вводят надуманные санкции (если намерены ударить ядерным оружием, то для чего санкции?) и вся для того, чтобы напугать и вынудить к капитуляции.
    Но вот Путин сообщает о новом оружии созданном в России и способном обнулить агрессивные намерения амеров. И все эти ПРО, весь этот металлолом (именуемый танками и итд), все эти потуги оказываются обнулены.
    Теперь (после послания Путина), мы слышим
    Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом

    В начале была позиция уверенного в себе охотника , теперь позиция уже дичи, способной огрызнутся.
    Быстро сбили спесь с вашингтонского ястреба.
    мерцание
  45. APASUS Сегодня, 16:21
    Американцы классные спецы ,особенно в классе под коверных интриг, но когда что то пошло не так наступает паника ,это просто бросается в глаза:
    Пентагон: американские подлодки способны уничтожить Россию
    APASUS
  46. Berkut24 Сегодня, 16:22
    У нас, конечно, подлодок поменьше, ну так и территория США поменьше. Они хотят услышать аналогичную фразу от Путина?
    Berkut24
  47. Dimy4 Сегодня, 16:37
    Кстати, они не знают, где расположены наши подводные лодки....

    Я уж подумал, что сейчас заявит, что они (то есть мы) не знаем где расположены Штаты.
    Dimy4
  48. birs Сегодня, 16:38
    Очень зря он так заявил, потому что тогда выходит, что раз американский подводный флот в полном порядке, то и дополнительное финансирование ему не требуется, а отсюда и до сокращения бюджета недалеко. Недальновидно.
    birs
  49. Грац Сегодня, 16:39
    так у них можно расколоть материк если одну или две ракеты Сармат засандалить в Йеллоустонский вулкан, тогда уж это с гарантией будет
    Грац
  50. Ураган70 Сегодня, 17:01
    "Кстати, они не знают, где расположены наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем этим курсом..."
    Вот это уровень генерала!!! Как ребенок, отставший в развитии! Даже сказать нечего, покойный М. Задорнов о них все в двух словах выразил четко и доступно!
    А адмиралы с ним согласны? С тем, что про лодки их никто не знает? Так и про наши мы можем сказать тоже самое и про другие сюрпризы...
    О, Господи! Признать это: "... Не могут ничего сделать, кроме массированной атаки против нашей страны, на которую мы не смогли бы ответить..." и нести бред про лодки. Вы на лодках потом жить будете, упоротые в хламушку, исключительные по тупости, особи?
    Ураган70
  51. Berkut154 Сегодня, 17:01
    Было бы страно если бы военные говорили что не готовы.
    Berkut154
  52. Жаждущий ветра Сегодня, 17:05
    Сколько мегатон нужно уронить в еловстоун? Чтобы он самозапустился?
    Жаждущий ветра
  53. PPD Сегодня, 17:15
    Ну и построение фразы-Прости Господи!.
    Т.Е. решение лодки принимать будут!
    А добавление-"Не могут ничего сделать, кроме массированной атаки против нашей страны, на которую мы не смогли бы ответить." Язык как у Черномырдина. Слава этого "лингвиста" покою не даёт?
    Кстати, гениальнейшая оговорка в добавлении, если задуматься.
    С последнего-"мы не смогли бы ответить"-на что ответить?
    -На "кроме массированной атаки против нашей страны", а с чего вдруг, что перед этим-то.
    Там конечно что-то достаточно туманное вроде-"Не могут ничего сделать".Но стиль мышления мы живём мирной жизнью а если враг...-он совсем другой. У России вроде оборонительная догтрина.
    PPD
    1. MadCat Сегодня, 17:36
      Цитата: PPD
      Ну и построение фразы-Прости Господи!.
      Т.Е. решение лодки принимать будут!

      это вы переводчикам претензии предъявляйте.
      MadCat
      1. PPD Сегодня, 17:38
        Переводчики тут ни причём. МЫшленье у товарища такое.
        PPD
  54. мерцание Сегодня, 17:18
    Кстати, они не знают, где расположены наши подводные лодки
    В смысле, если тихо сидеть под водой, то можно уцелеть. laughing
    мерцание
  55. VOENOBOZ Сегодня, 17:26
    Неужели подводникам хочется прожить после только два часа.
    VOENOBOZ
  56. Ураган70 Сегодня, 17:26
    [quote=Ураган70]"Кстати, они не знают, где расположены наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем этим курсом..."
    Вот это уровень генерала!!! Как ребенок, отставший в развитии! Даже сказать нечего, покойный М. Задорнов о них все в двух словах выразил четко и доступно!
    А адмиралы с ним согласны? С тем, что про лодки их никто не знает? Так и про наши мы можем сказать тоже самое и про другие сюрпризы...
    О, Господи! Признать это: "... Не могут ничего сделать, кроме массированной атаки против нашей страны, на которую мы не смогли бы ответить..." и нести бред про лодки. Вы на лодках потом жить будете, упоротые в хламушку, исключительные по тупости, особи?
    Это ж признание полной импотенции!
    Вот кто многолетний военный бюджет то умеет осваивать! Со времен Холодной войны, все обгоняли, обгоняли, по их собственным выводам и заявлениям, а мы после стольких потрясений, такого числа продажных политиков, опять далеко впереди, назло всем! Особо сочувствую сионистам, да уж...не повезло...таран, который вы готовили против России, так же как и прошлый раз 1941-1945г.г. гнилым оказался, так же как и собственный железный кумпол! Скоро Иран к вам постучится, а помощи ждать неоткуда будет, в союзники к вам очередь не стоит...
    Ураган70
  57. aleks700 Сегодня, 17:36
    Конечно они могут уничтожить нас, конечно мы можем уничтожить их. Что нового сказали?
    aleks700
  58. Туз Бубен Сегодня, 18:09
    Блин...
    как хотелось бы все эти подлодки и авианосцы пустить на иголки...
    Опять же проблема...куда столько иголок девать ?
    Неужели МЫ, люди, не сможем никогда договориться ?
    Туз Бубен
  59. Туз Бубен Сегодня, 18:20
    А вообще, похоже у полосатых нервишки,похоже, ни к чёрту...
    Ну случайно,...ну шутя... Сте банул Гарант, а у них уже понос...
    Да как же вы по настоящему то воевать будете?
    Туз Бубен
  60. KudrevKN Сегодня, 19:13
    Конечно способны - они для этой цели и созданы! Быстрым и адекватным ответом на эту угрозу может быть пример Китая - противолодочная баллистическая ракета с СЯЗ большой мощности, которая может быть доставлена в район пуска МБР МБ в считанные минуты?! Дабы американский ракетоносец гарантированно был уничтожен!!!
    KudrevKN
  61. arhPavel Сегодня, 19:17
    Цитата: Sirocco
    Предполагаю, на счет ядерной зимы это блеф ученых, что бы устроить этот сценарий. думаю надо весь запас ЯО по всему щарику, а не локальными ударами в КЛТ, тут нужны МГТ.

    А вы понимаете, что если начнется обмен ядерными ударами, то это не штучный размен. Даже на одном Тополе если мне память не изменяет суммарный заряд больше МГТ, а есть еще и водородные боеприпасы.
    Да и кроме ЯО есть куча других не приятных ОМП.
    arhPavel
    1. Вадим237 Сегодня, 20:08
      На Тополе и прочих стоят термоядерные - водородные заряды.
      Вадим237
  62. Влад5307 Сегодня, 20:11
    Цитата: MadCat
    Цитата: askme
    С психологической точки зрения это чистый акт агрессии. Россия же не заявляет об уничтожении США на всех официальных уровнях. Янки это делают от истерики. Они - лузеры. В чем признаются регулярно. Официально))

    не заявляла? Уверен? А мультик недавний с ракетой что наводится на американское побережье тогда что?

    Чудила, в этом мультике даже реальных очертаний континентов нет, а то что тебе так хочется видеть, то это к психиатру надо обратиться, ну или к психологу! laughing
    Влад5307
  63. Dr_Mad_71 Сегодня, 20:12
    Пупок не развяжется , привыкли за океаном прятаться ,вояки картонные.
    Dr_Mad_71
    1. ser-pov Сегодня, 20:50
      Воевать то по настоящему придется, а не на диване...
      ser-pov
  64. ser-pov Сегодня, 20:48
    Цитата: Deck
    А вы,заштатники,знаете где наши подлодки?


    Если читают ВО, то знают, что в основном у стенки или на ремонте https://topwar.ru/132156-voennyy-flot-rossii-grus
    tnyy-vzglyad-v-buduschee.html

    Читают... Они молодцы на счет этого... Все отслеживают..
    ser-pov
Картина дня