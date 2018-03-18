Город Вроцлав, бронзовые гномы и диорама битвы у Рацлавицы (часть 2)

О дальнейших событиях, последовавших вслед за этими, у историка Костомарова Н.И. в его монографии «Последние годы Речи Посполитой» рассказывается так: «Игельстром отправил против взбунтовавшегося Мадалинского и приставших к нему войск генерала Денисова, который остановился в Скальмерже, и послал на неприятеля отряд, под начальством генерал-майора Тормасова. Рассчитывая, что у неприятеля сил еще немного, Денисов дал Тормасову небольшой отряд, всего два батальона и две роты пехоты, шесть эскадронов конницы и казацкий полк. Костюшко узнал, что Мадалинскому угрожает опасность, вышел из Кракова и соединился с Мадалинским прежде, чем достиг до него Тормасов. С Костюшкою были бригады Мангета и Валевского, Заиончек с народовой конницею и 16 пушек. По русским известиям, с ним было 7 батальонов, 26 эскадронов и 11 пушек, да до двух тысяч мужиков с пиками и косами. Кроме войска, к Костюшке пришли и приведены были отряды шляхты из воеводств равского, серадзкого и ленчицкого — молодые безземельные шляхтичи, которым терять было почти нечего. . .Диорама «Битва под Рацлавицами». Польские солдаты конвоируют русских пленных.Враждебные войска встретились при деревне Рацлавицы. Глубокая долина разделяла оба войска. Тормасов сделал нападение. Сначала дело шло для русских успешно. Народовая конница не выдержала атаки и бежала. Но Костюшко, сосредоточив свои силы, ударил по русским; вперед бросились косиньеры — хлопы, вооруженные косами; русского войска оказалось меньше, и оно зашло в долину, где неудобно было поворачиваться. Тормасов приказал пробиваться в штыки. Но поляки надавили на них так сильно, что русские не выдержали.Диорама «Битва под Рацлавицами». Кульминация боя. Польские косиньеры атакуют русскую батарею.Фрагмент панорамы. «Бой за пушки».Фрагмент панорамы. «Отчаянная рукопашная: русские солдаты против польских косиньеров».Диорама «Битва под Рацлавицами». Русские артиллеристы пытаются увести пушки с позиции. Кстати, Тадеуш Костюшко писал о русской артиллерии следующее: «Корпус русской артиллерии обыкновенно многочислен. Атаке армейского корпуса предшествуют беспрерывные залпы этой артиллерии. Артиллеристы стреляют довольно быстро, но их огнем плохо управляют, а из орудий они плохо прицеливаются». Можно бы не верить – ведь пишет враг, но о плохом состоянии артиллерии русской армии в то время писали очень многие из тех, кто в нашей армии служил. Так что неудивительно, что поляков залпы русских орудий в этом бою остановить не смогли!Диорама «Битва под Рацлавицами». Тадеуш Костюшко лично ведет косиньеров в атаку!Фрагмент панорамы. Тадеуш Костюшко в сукмане «а ля мужик» возглавляет атакующих косиньеров.Первым побежал гренадерский батальон графа Томатиса, побросав ружья. Тормасов двинул в сечу роту полка углицкого, но эта рота последовала примеру товарищей и, побросав ружья, бежала. Держался более других третий батальон, но и тот наконец был смешан и побежал в лес. Полковник Муромцев с четырьмя эскадронами бросился на неприятельскую конницу, но был убит. Русские пушки достались победителям. Русские насчитывали убитыми: двух штаб-офицеров, десять обер-офицеров и рядовых 425. В числе убитых, кроме Муромцева, был другой штаб-офицер, подполковник Пустовалов, отличавшийся прежде своею храбростью. Костюшко двух хлопов произвел в офицеры за храбрость, оказанную при взятии русских пушек.А вот это «малая панорама». В центре макет места битвы, а по периметру фигуры в мундирах участников сражения.Денисов между тем спешил к Тормасову на помощь, но было поздно. Костюшко, победив русских, отступил и стал в укрепленном лагере у Промника, недалеко от Кракова». (Костомаров Н.И. Последние годы Речи Посполитой. Историческая монография. - 2-е изд. - СПб., 1870. - СС. 708-709.) Таково было описание боя под Рацлавицами – одно из первых сражений в ходе восстания Тадеуша Костюшко против Российской империи. Произошла она 4 апреля 1794 года неподалеку от деревни Рацлавице на территории Малопольского воеводства.Польская пехота 1794 года.Для ведения военных действий Костюшко на этот момент удалось собрать следующие войска:Численность Название полка и командующий Количество солдат2 батальона. Пехотный полк Чапского: 400 штыков2 батальона. Пехотный полк Водзицкого: 400 штыков2 батальона. Пехотный полк Озаровского: 400 штыков1 батальон. Пехотный полк Рачиньского: 200 штыков10 кавалерийских эскадронов. Под командованием Мадалиньского: 400 сабель10 кавалерийских эскадронов. Под командованием Магнета: 400 сабель4 кавалерийских эскадрона. Под командованием Бернацкого: 160 сабель2 вспомогательных эскадрона. Герцог Вюртембергский: 80 сабельИтого: 2440 человек.Польская конница в мундирах 1794 года.Ко всему этому Малопольское воеводство смогло поставить повстанцам 11 пушек и еще 2000 крестьян, вооруженных переделанными в пики косами (так называемых «косиньеров»), которым в этом сражении довелось сыграть решающую роль.Хлопы-косиньеры в своих традиционных жупанах.И это тоже они. Некоторые показаны весьма забавным образом, не так ли?!К сожалению, точного описание этого боя не существует. Описания у разных авторов разнятся порой достаточно значительно. Однако в целом мы можем восстановить его ход примерно следующим образом. Прежде всего нужно отметить, что генерал Тормасов, встретившись с противником и имея в своем распоряжении значительные силы, превосходящие силы противника, атаковал польские войска, развернувшись к ним фронтом. Русские войска наступали традиционным сомкнутым строем, построившись в линии, плечом к плечу, в несколько рядов. То есть все было сделано в лучших традициях линейной тактики прусской военной школы Фридриха II. Такой строй давал возможность вести по противнику частый и эффективный огонь, когда первая шеренга давала залп с колена, а вторая поверх голов первой. Недостатком такого трехшереночного строя являлась его плохая маневренность и зависимость от местности.Ну, а это русские солдаты в знаменитой «потемкинской форме».Между тем Тадеуш Костюшко, который участвовал в Войне за Независимость 1775—1783 гг., владел уже более передовой тактикой. Его солдаты, как и американцы в столкновениях с англичанами, вели огонь по противнику, применяясь к местности, используя естественные укрытия. Пока шел огневой бой отряды мужиков-косиньеров, которыми Костюшко командовал лично, смогли незаметно обойти позиции русского отряда и оказались у него в тылу. Тормасов этого не заметил, а когда косиньеры пошли в атаку было уже поздно. Атака косиньеров оказалась настолько стремительной, что они сумели захватить все русские пушки и тем самым вынудили русские войска бежать с поля боя. Но, хотя это и была победа, силы Костюшко по сравнению с силами русской армии были все же слишком малы, чтобы он решился на преследование отряда Тормасова, так что русские войска после понесенного поражения смогли продолжить свои действия в Малопольском воеводстве.Памятник Бартошу Гловацкому, сумевшего заклепать одно из русских орудий.То есть победа под Рацлавицами представляла собой лишь тактический успех, хотя и способствовала поднятию боевого духа восставших. После него к ним присоединилось большинство польских земель, а также Литва и Курляндия, после чего началось восстание уже в самой Варшаве. Оно вынудило русские войска покинуть город 17 апреля. Ну, а Костюшко после битвы отметил особо отличившихся в ней крестьян-добровольцев, которым за их доблесть было присвоено звание хорунжих. Причем в честь победы в Варшаве на параде косиньеры прошли в своей национальной одежде малопольских крестьян, то есть в сукманах, представлявших собой длиннополые домотканые кафтаны. Один из крепостных крестьян, участвовавший в битве – Бартош Гловацкий, заклепавший русское орудие, стал впоследствии национальным героем Польши.На месте этой битвы сегодня везде стоят памятники… Ну хочется маленькому народу маленького государства «великих побед» над сильным соседом. Пусть не сейчас, так хотя бы в прошлом.Кстати, интересно, что шапки «конфедератки», которые носили войска в дни этого польского восстания, и две скрещенные косы в годы Второй мировой войны стали эмблемой польской 303-й истребительной эскадрильи.Однако про эскадрилью я уже узнал потом, а именно тогда меня уже весьма сильно поджимало время. Хотя совсем рядом со зданием диорамы оказалось сразу три музея: Национальный, Технический и Музей архитектуры, а еще памятник жертвам УПА, на который мне тоже очень хотелось бы взглянуть. Но время поджимало. Поэтому взглянул я на карту и пошел, причем пошел очень быстро. Взгляд отмечал, как много во Вроцлаве языковых центров, всяких «вкусных забегаловок» и ресторанов, на улицах совсем мало иностранных туристов (совсем не то, например, что можно увидеть в Праге), прямо-таки невероятную чистоту на улицах и повсеместно новые черепичные крыши…Фотографировать при такой скорости хода было особенно некогда. Но вот этого каменного кота не запечатлеть было ну просто невозможно. Надеюсь, что любителям кошек и котов, которых на ВО совсем немало, он понравится. Стоит себе в каком-то переулке и вроде бы даже на продажу…К точке рандеву – стоянке такси возле Оперного театра, я подошел ровно минута в минуту. Много чего просто не смог сфотографировать, но зато целый ряд фотографий успели сделать «мои женщины».Вот, например, фото этой улицы. Дома на ней ну просто словно игрушечные или из сказки про принцессу и огниво.Ну, а эта башня с часами принадлежит старой ратуше. Они появились на ней в 1550 году.Здесь же находился какой-то музей, перед которым стояла вот эта эффигия, которую они для меня специально сфотографировали. Но что это за музей и кому принадлежит эта эффигия узнать мне так и не довелось.Придется посетить Вроцлав еще раз…