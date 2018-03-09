СБУ: глава Центра освобождения пленных готовил покушение на Порошенко

С целью нарушить общественную безопасность, запугать население, спровоцировать военный конфликт Рубан решил совершить террористический акт - применить оружие, устроить взрывы и другие действия, которые создадут опасность для жизни и здоровья человека, причинят значительный материальный ущерб и приведут к тяжелым последствиям

История задержания руководителя Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана получила продолжение, пишет издание "Страна.ua". Оказывается, согласно предъявленного обвинения Рубану со стороны СБУ, задержанный готовил, ни много ни мало, а покушение на президента Украины Петра Порошенко.Как следует из документа, Рубану предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины - "Незаконное обращение с оружием", "Приготовление к преступлению", "Террористический акт".Согласно предъявленного обвинения, Рубан готовил покушение на президента Украины, а также на первых лиц государства в Киеве. Кроме того, как отмечается в тексте обвинения, планировалось "убийство большого количества людей в Киеве, уничтожение и повреждения инфраструктуры в правительственном квартале, дестабилизации внутренней обстановки в государстве".- говорится в тексте обвинения.Напомним, что Рубана задержали утром 8 марта при пересечении линии разграничения в районе КПП "Майорск". Как пишут украинские СМИ, при проверке мебели, которую руководитель "Офицерского корпуса" перевозил в микроавтобусе, нашли минометы, автоматы Калашникова, взрыватели и другое оружие. Провозилось все это под видом имущества семьи переселенцев.