21:34 09 марта
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СБУ: глава Центра освобождения пленных готовил покушение на Порошенко

История задержания руководителя Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана получила продолжение, пишет издание "Страна.ua". Оказывается, согласно предъявленного обвинения Рубану со стороны СБУ, задержанный готовил, ни много ни мало, а покушение на президента Украины Петра Порошенко.

СБУ: глава Центра освобождения пленных готовил покушение на Порошенко


Как следует из документа, Рубану предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины - "Незаконное обращение с оружием", "Приготовление к преступлению", "Террористический акт".


Согласно предъявленного обвинения, Рубан готовил покушение на президента Украины, а также на первых лиц государства в Киеве. Кроме того, как отмечается в тексте обвинения, планировалось "убийство большого количества людей в Киеве, уничтожение и повреждения инфраструктуры в правительственном квартале, дестабилизации внутренней обстановки в государстве".

С целью нарушить общественную безопасность, запугать население, спровоцировать военный конфликт Рубан решил совершить террористический акт - применить оружие, устроить взрывы и другие действия, которые создадут опасность для жизни и здоровья человека, причинят значительный материальный ущерб и приведут к тяжелым последствиям
- говорится в тексте обвинения.

Напомним, что Рубана задержали утром 8 марта при пересечении линии разграничения в районе КПП "Майорск". Как пишут украинские СМИ, при проверке мебели, которую руководитель "Офицерского корпуса" перевозил в микроавтобусе, нашли минометы, автоматы Калашникова, взрыватели и другое оружие. Провозилось все это под видом имущества семьи переселенцев.

Использованы фотографии: https://strana.ua/
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Комментарии 113

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  1. svp67 Сегодня, 14:54
    задержанный готовил, ни много ни мало, а покушение на президента Украины Петра Порошенко.
    Что то мне Украина все больше СССР образца 1937 года напоминает...
    svp67
    1. Владимир16 Сегодня, 14:59
      Цитата: svp67
      Что то мне Украина все больше СССР образца 1937 года напоминает...

      Вы жили в то время?
      Здоровья вам. love
      Владимир16
      1. Татьяна Сегодня, 15:08
        Цитата: svp67
        задержанный готовил, ни много ни мало, а покушение на президента Украины Петра Порошенко.
        Что то мне Украина все больше СССР образца 1937 года напоминает...
        Нет, скорее это напоминает 1934 год в Германии - а именно операцию по устранению Рэма и его архаровцев из СА в Германии.
        Офицерский корпус тогда требовал устранения Рёма и роспуска СА в качестве условия поддержки Гитлера. ... Ну, а в Украине - Порошенко.
        Просто этот арест - это как преддверие для "ночи длинных ножей" в Украине.
        Татьяна
        1. Николай Фёдоров Сегодня, 15:46
          Цитата: Татьяна
          Цитата: svp67
          задержанный готовил, ни много ни мало, а покушение на президента Украины Петра Порошенко.
          Что то мне Украина все больше СССР образца 1937 года напоминает...
          Нет, скорее это напоминает 1934 год в Германии - а именно операцию по устранению Рэма и его архаровцев из СА в Германии.
          Офицерский корпус тогда требовал устранения Рёма и роспуска СА в качестве условия поддержки Гитлера. ... Ну, а в Украине - Порошенко.
          Просто этот арест - это как преддверие для "ночи длинных ножей" в Украине.

          Вон куда Вас занесло... Вы, наверное, недавно посмотрели кино по этой теме. Огорчу Вас, ситуации абсолютно непохожи. Нигде и никак. Вы сравнили несравнимое.
          Николай Фёдоров
          1. Ростов Папа Сегодня, 16:07
            Судя по обвинениям у него фамилия не Рубан а Рембо...
            Ростов Папа
            1. okko077 Сегодня, 16:29
              Ничего это не напоминает. Просто ..."люди" зарабатывали на торговле оружия. Это "нормальная" практика СБУ, как и всех подобных служб... У этого было отличное прикрытие: обмен пленными... А тут его свои и слили и сделали главой государственного заговора и для чего ? Для отвлечения внимания от свиньи Порошенка и его такой же власти...Дарю версию актуальную бесплатно...Рубан понял это только в суде и назвал себя:бараном....
              okko077
              1. Николай С. Сегодня, 17:22
                Иезуиты, в т.ч. минстець, инфовийска и т.п. брешут всегда.

                Но вопрос к знающим:
                - 4х120мм миномёта+46 мин - уже 1.5тн;
                - Утёс с 5-6 коробками;
                - 3хРПГ-7 с 6 выстрелами;
                - крупнокалиберная винтовка с БК;
                - море калашей, пулемётов, пистолетов, с БК суммарно ~7 тыс. патронов;
                - 20хФ1, 20РГД-5 , 28 гранат к подствольникам, 6хМОН50, 2хРПГ-22;
                - и т.д.

                Неужели это всё способно войти в один Меседес Спринтер по весу или по суммарным габаритам (упаковка какая-то тоже должна быть)?
                При этом хунтовцы утверждают, что Рубан вёз переселенцев с мебелью, а весь перечисленный арсенал + и т.д. под мебелью спрятал, чтобы не заметили.
                Николай С.
                1. Капитан Пушкин Сегодня, 19:20
                  Цитата: Николай С.
                  Неужели это всё способно войти в один Меседес Спринтер по весу или по суммарным габаритам (упаковка какая-то тоже должна быть)?

                  Пусть скажет спасибо, что ему ещё гаубицу Д-20 и вертолет Ми-24 в общий перечень не включили...
                  Капитан Пушкин
          2. Orionvit Сегодня, 16:55
            Цитата: Николай Фёдоров
            Вы сравнили несравнимое.

            Подождите, ещё не вечер. Просто, пока ещё заокеанский хозяин придерживает. Зачем тогда сформированы националистические "добробаты" всех мастей, которые подчиняются кому угодно, только не правительству.
            Orionvit
        2. Лелёк Сегодня, 19:21
          Цитата: Татьяна
          Просто этот арест - это как преддверие для "ночи длинных ножей" в Украине.

          hi
          Вряд ли. Объявят намедни Рубана агентом Красной Площади, поднимут ор по этому поводу и Вальцман в очередной раз с трибуны ЕП будет трясти каким-нибудь обрывком бумаги в доказательство "подлости" режима Путина и просьбой дать денег на противостояние этой противной России. bully
          Лелёк
          1. Татьяна Сегодня, 21:03
            Цитата: Лелёк
            Цитата: Татьяна
            Просто этот арест - это как преддверие для "ночи длинных ножей" в Украине.
            hi
            Вряд ли. Объявят намедни Рубана агентом Красной Площади, поднимут ор по этому поводу и Вальцман в очередной раз с трибуны ЕП будет трясти каким-нибудь обрывком бумаги в доказательство "подлости" режима Путина и просьбой дать денег на противостояние этой противной России. bully
            Лелёк! hi
            Наверняка так, как Вы говорите, так и будет, однако одно другому не мешает!
            И деньги от Запада Порошенко получит, и "ночь длинных ножей" от Порошенко по оппозиции будет - всё будет!
            Татьяна
      2. Серый брат Сегодня, 15:11
        Цитата: Владимир16
        Вы жили в то время?

        Его даже расстреляли за то что он кашлянул когда мимо проезжал кортеж Сталина.
        В НКВД его долго били ногами, а потом пришёл Берия, вырезал из его спины почку канцелярскими ножницами и съел её прямо на его глазах.
        Именно тогда он навсегда перестал кашлять.
        Серый брат
        1. svp67 Сегодня, 15:14
          Цитата: Серый брат
          Его даже расстреляли за то что он кашлянул когда мимо проезжал кортеж Сталина.

          Это у Вас такая "шутка-юмора"? Глупая и не смешная
          svp67
          1. Серый брат Сегодня, 15:19
            Цитата: svp67
            Это у Вас такая "шутка-юмора"? Глупая и не смешная

            Разве можно шутить на такие темы?
            Один мой родственник сам пострадал от сталинского режима - с вышки застрелил двух врагов народа, а отпуск ему дали как за одного.
            Серый брат
            1. Николай Фёдоров Сегодня, 15:53
              Цитата: Серый брат
              Цитата: svp67
              Это у Вас такая "шутка-юмора"? Глупая и не смешная

              Разве можно шутить на такие темы?
              Один мой родственник сам пострадал от сталинского режима - с вышки застрелил двух врагов народа, а отпуск ему дали как за одного.

              Действительно, нельзя так жестоко с человеком. Вы шутите, а ему-то не до шуток. У него небось до сих пор болит то место, где раньше была почка...
              Николай Фёдоров
            2. Капитан Пушкин Сегодня, 19:22
              Цитата: Серый брат
              Один мой родственник сам пострадал от сталинского режима - с вышки застрелил двух врагов народа, а отпуск ему дали как за одного.

              Пусть обратится в "Мемориал", они должны выхлопотать ему повышенную пенсию.
              Капитан Пушкин
              1. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 19:40
                А Вы не подскажете,
                а куда мне обратиться?
                У моего деда был наградной браунинг.
                На браунинге была серебряная табличка,
                с гравировкой:
                " За беспощадную
                борьбу с контрреволюцией".
                Вот,хочу что бы мне вернули,семейную реликвию.
                Такое чувство, что без
                тех(Сталинских)
                методов,уже не обойтись.
                Крановщик Нахамкинсон
                1. Николай Фёдоров Сегодня, 20:55
                  Цитата: Крановщик Нахамкинсон
                  А Вы не подскажете,
                  а куда мне обратиться?
                  У моего деда был наградной браунинг.
                  На браунинге была серебряная табличка,
                  с гравировкой:
                  " За беспощадную
                  борьбу с контрреволюцией".
                  Вот,хочу что бы мне вернули,семейную реликвию.
                  Такое чувство, что без
                  тех(Сталинских)
                  методов,уже не обойтись.

                  Вы не Крановщик. Вы - Поэт. Это ж какой талантище надо иметь, чтобы свои мысли вот так вот стихами выражать! Я бы Вас на Сталинскую премию по литературе выдвинул бы.
                  Николай Фёдоров
      3. Tusv Сегодня, 15:18
        Цитата: Владимир16
        Вы жили в то время? Здоровья вам.

        Здраве буде, тезка. В 1987 застал курс "История КПСС" без учебников. Препод говорила,про борьбу Троцкистов с Государственниками. Если брать аналогию, то троцкисты победили вна украине hi
        Tusv
    2. красноярск Сегодня, 15:05
      Цитата: svp67
      Что то мне Украина все больше СССР образца 1937 года напоминает...

      А что Вы знаете об СССР образца 1937 года? Только то, что в газетенках написали, да всякие там сванидзи по ящику наговорили? И все? И этого достаточно для сравнения?
      красноярск
      1. svp67 Сегодня, 15:11
        Цитата: красноярск
        Только то, что в газетенках написали, да всякие там сванидзи по ящику наговорили? И все? И этого достаточно для сравнения?

        Уголовные дела тех лет читать приходилось. Очень тяжелое чтиво, скажу я Вам. Сын, дает показания на отца. Друзья "закладывают" друг друга... Жены отрекаются от мужей, а те от жен. Очень страшно. Так как в конце этих дел, очень много справок о реабилитации, но уже 50-х. годов.
        Так вот у большинства присутствует пункт о участии в подготовке покушения на товарища Сталина и иных партийных руководителей той поры.
        svp67
        1. Стройбат запаса Сегодня, 15:47
          Сергей, моё почтение! hi
          Не уточните ли, где такое читали, а то мне интересно зело laughing
          Сам-то читал только часть архива Конторы по нашей области, так ничего особо "ужжасненького" не нашел. По некоторым делам сам бы настаивал на более серьезном наказании.
          Стройбат запаса
          1. svp67 Сегодня, 15:50
            Цитата: Стройбат запаса
            Не уточните ли, где такое читали, а то мне интересно зело

            В архиве. Они все сданы в Гос.архивы.
            svp67
            1. Стройбат запаса Сегодня, 16:05
              Так я спрашиваю, в каком архиве) Я работал в ГААОСО smile
              Стройбат запаса
              1. svp67 Сегодня, 16:18
                Цитата: Стройбат запаса
                Я работал в ГААОСО

                В таком же по Свердловской обл
                svp67
                1. Стройбат запаса Сегодня, 16:42
                  ГААОСО - Государственный Архив Административных Органов Свердловской Области laughing
                  Так что там по конкретике?
                  Стройбат запаса
                  1. svp67 Сегодня, 16:46
                    Цитата: Стройбат запаса
                    Так что там по конкретике?

                    Простите, но я разбирался с судьбой конкретного человека и не хочу сейчас даже говорить о нем. Был период, короткий период когда можно было к этим делам получить допуск, не будучи родственником. Сейчас это уже не так просто.
                    svp67
                    1. Стройбат запаса Сегодня, 16:51
                      Я говорил про конкретный архив))) Просто я имел время почитать дела в архиве (3 года на должности зав. архивохранилищем дают шансы), а тема "сталинских репрессий" меня интересовала. Вот и почитал))) Теперь при баснях о "кровавом диктаторе" хохочу))) Как по поводу "сидельцев" Свердловского концентрационного лагеря №2, так и по поводу "несчастных пленных, тысячами умиравших в сталинских лагерях".
                      Стройбат запаса
                      1. svp67 Сегодня, 16:58
                        Цитата: Стройбат запаса
                        ак и по поводу "несчастных пленных, тысячами умиравших в сталинских лагерях".

                        На счет тысяч не скажу, но не скажите чьи это косточки нет да нет, а из земли подымаются в районе Верхней Пышмы и Нижнего Тагила, аккурат где лагеря пленных были?
                        И еще, часть документов, особенно по труд армиям лежит не у вас, а еще в архиве ГУФСИН, а в этих армиях было очень много советских немцев, так вот сейчас много их потомков получают справки о их смерти и захоронении именно тут.
                        Согласитесь времена очень страшные
                        svp67
                      2. sogdy Сегодня, 18:36
                        Цитата: Стройбат запаса
                        , а тема "сталинских репрессий" меня интересовала. Вот и почитал))) Теперь при баснях о "кровавом диктаторе" хохочу

                        Аналогично.
                        Но svp67 тут гонит жутики. И, в основном, гонит.
                        sogdy
        2. Николай Фёдоров Сегодня, 16:01
          Цитата: svp67
          Цитата: красноярск
          Только то, что в газетенках написали, да всякие там сванидзи по ящику наговорили? И все? И этого достаточно для сравнения?

          Уголовные дела тех лет читать приходилось. Очень тяжелое чтиво, скажу я Вам. Сын, дает показания на отца. Друзья "закладывают" друг друга... Жены отрекаются от мужей, а те от жен. Очень страшно. Так как в конце этих дел, очень много справок о реабилитации, но уже 50-х. годов...

          Поменьше читайте перед сном Суворова, Солженицина и прочих предателей, тогда Вас меньше станут мучать ночные фантазии. И окажется, что всё не так страшно... fellow
          Николай Фёдоров
          1. svp67 Сегодня, 16:10
            Цитата: Николай Фёдоров
            Поменьше читайте перед сном Суворова, Солженицина и прочих предателей, тогда Вас меньше станут мучать ночные фантазии.

            Суворова и Солженицина раньше читал, надо же знать аргументы противника, что бы отвечать предметно, сейчас не читаю. Не интересно. Резун просто выдохся и уже ничего нового сказать не может.
            А вот Вам встречный вопрос, а Армена Гаспаряна читать на ночь можно?
            svp67
            1. Николай Фёдоров Сегодня, 16:23
              Цитата: svp67
              ...А вот Вам встречный вопрос, а Армена Гаспаряна читать на ночь можно?

              Ничего по существу ответить не могу, т.к. с Гаспаряном не знаком, в одном полку с ним не служил. Но, судя по тому, как криво на нём сидят очки, - неплохой человек, кажется...
              Николай Фёдоров
              1. svp67 Сегодня, 16:47
                Цитата: Николай Фёдоров
                Но, судя по тому, как криво на нём сидят очки, - неплохой человек, кажется...

                Ну тогда прочтите его "Убить Сталина. Реальные истории покушений и заговоров против вождя"
                svp67
                1. sogdy Сегодня, 18:40
                  Цитата: svp67
                  Ну тогда прочтите его "Убить Сталина.

                  Самое интересное чтиво - покушения на Кастро.
                  sogdy
        3. Orionvit Сегодня, 16:58
          Цитата: svp67
          Уголовные дела тех лет читать приходилось.

          А кто вам "подборочку" делал, журнал "Огонёк"?
          Orionvit
        4. красноярск Сегодня, 19:25
          Цитата: svp67

          Уголовные дела тех лет читать приходилось. Очень тяжелое чтиво, скажу я Вам. Сын, дает показания на отца. Друзья "закладывают" друг друга... Жены отрекаются от мужей, а те от жен. Очень страшно. Так как в конце этих дел, очень много справок о реабилитации, но уже 50-х. годов.
          Так вот у большинства присутствует пункт о участии в подготовке покушения на товарища Сталина и иных партийных руководителей той поры.

          Цитата: svp67

          Уголовные дела тех лет читать приходилось. Очень тяжелое чтиво, скажу я Вам. Сын, дает показания на отца. Друзья "закладывают" друг друга... Жены отрекаются от мужей, а те от жен. Очень страшно. Так как в конце этих дел, очень много справок о реабилитации, но уже 50-х. годов.
          Так вот у большинства присутствует пункт о участии в подготовке покушения на товарища Сталина и иных партийных руководителей той поры.

          Все, что вы прочитали в "делах" это ведь следствие. А уж коли так случилось, что Вы - любознательный, то Вам не мешало бы поинтересоваться причинами произошедшего. Когда Вы это сделаете, уверяю Вас, Вы несколько по другому будете оценивать суть произошедшего. Для начала порекомендовал бы Вам почитать протоколы допросов Ягоды, Ежова. Книги: Литлпейдж (горный инженер, работал в СССР в 20-30 годы, курировал цветную металлургию в СССР), мемуары Меньшагина (адвокат Смоленска и области, во время ВОВ в оккупированном Смоленске был главой гражданской администрации, после войны 25 лет лагерей где и написал свои воспоминания.), книги Ю.И.Мухина, Гровер Ферр "Антисталинская подлость", А.К.Дмитриев "Обманутое человечество". Да что я Вам перечисляю. При известном желании любую информацию можно легко найти. Только всю информацию необходимо пропукать через свой жизненный опыт, через логичность полученной информации.
          Легко сказать, что СССР в 30-е годы это - сплошной ГУЛАГ. А понять причины никто из обвинителей не желает.
          Читая комменты на ВО я понял, что очень и очень многие не желают избрания Темнейшего на очередной срок. Почему? Да в основном за его либерализм по отношению к Чубайсам всех рангов и мастей. За то, что он нахваливает правительство, которое народ проклинает. А если он начнет генеральную чистку, что будет? Прочитав несколько архивных дел, - не понять сути происходившего в те годы.
          красноярск
        5. Капитан Пушкин Сегодня, 19:29
          Цитата: svp67
          Очень тяжелое чтиво, скажу я Вам. Сын, дает показания на отца. Друзья "закладывают" друг друга... Жены отрекаются от мужей, а те от жен.

          Самое интересное в тех делах, доносы и личности доносивших. Кто-то хотел прибрать к рукам чужую жену, кто-то квартиру, комнату в коммуналке, имущество кое-какое, продвинуться по службе, убрать с глаз долой неугодного чела, отомстить за что и по прочим уважительным причинам. В общем писали, в основном, сослуживцы, соседи, родственники, друзья, добрые знакомые и т.д.
          Капитан Пушкин
    3. Комментарий был удален.
      1. svp67 Сегодня, 15:12
        Цитата: Татьяна
        Скорее это напоминает 1934 год в Германии - а именно операцию по устранению Рэма и его архаровцев из СА в Германии.

        А "дело Тухачевского" не о том же?
        svp67
        1. Татьяна Сегодня, 15:17
          svp67
          А "дело Тухачевского" не о том же?
          В СССР и Германии общественный строй был разный. В СССР - социалистический. В Германии - капитализм. В Украине - тоже капитализм.
          Поэтому сравнение Украины 2018 года будет ближе с сравнением Германии 1934 года
          Татьяна
          1. svp67 Сегодня, 15:26
            Цитата: Татьяна
            В Германии - капитализм. В Украине - тоже капитализм.

            Вы не совсем правы. В Германии до 1945 года была Империей. с однопартийной системой и доминирующей идеологией (национал-социализмом). Украина, де юре - Республика.
            svp67
            1. Татьяна Сегодня, 15:57
              Цитата: svp67
              Цитата: Татьяна
              В Германии - капитализм. В Украине - тоже капитализм.
              Вы не совсем правы. В Германии до 1945 года была Империей. с однопартийной системой и доминирующей идеологией (национал-социализмом). Украина, де юре - Республика.
              А разве в СССР была НЕ однопартийная система и не с единой доминирующей идеологией? Тоже была однопартийная система с доминирующей идеологией. Только в коммунистической партии было два внутренних течения, которые боролись между собою за власть в стране против "двоевластия" – а именно троцкизм и сталинизм. В 1937-38 гг. победил сталинизм. В противном случае СССР бы проиграл ВОВ.
              И сейчас в Украине идёт борьба за власть в стране в виде демонстрации "внутрипартийно"-идеологического бандеро-системного «двоевластия», как это было в Германии с РА. Кого представляет «мишимайдан» в Украине? Отсюда и удар по мишимайдановцам со стороны Порошенко и Ко против тех, кто требует их устранения от власти.
              Татьяна
          2. Orionvit Сегодня, 17:03
            Цитата: Татьяна
            В Германии - капитализм

            В Германии национал-социализм. Другими словами, тот же социализм, только для немцев. И частная собственность на средства производства здесь не причём. Социально, немцы при Гитлере были защищены. Правда если не считать, что их потом на убой гнали.
            Orionvit
            1. Татьяна Сегодня, 18:32
              Цитата: Orionvit
              Цитата: Татьяна
              В Германии - капитализм
              В Германии национал-социализм. Другими словами, тот же социализм, только для немцев. И частная собственность на средства производства здесь не причём. Социально, немцы при Гитлере были защищены. Правда если не считать, что их потом на убой гнали.
              Ну, Вы и выдали! У Вас полная эклектическая путаница в голове.
              Это у Гитлера и его партии только по названию был "социализм для немцев», как Вы говорите, который с классическим социализмом не имеет абсолютно ничего общего. Это был скорее сионизм наизнанку, т.е. «нацизм» только для немцев. А именно.

              Важно учесть, что официальная советская идеология осуждала движение мирового сионизма как разновидность буржуазного национализма. Ленин видел в сионизме одно из проявлений «буржуазного или мелкобуржуазного национализма, противостоящего пролетарскому интернационализму и проповедующего классовый мир между рабочими и капиталистами одной национальности». В статье «Мобилизация реакционных сил и наши задачи» (1903) Ленин заявлял, что «сионистское движение непосредственно гораздо более грозит развитию классовой организации пролетариата, чем антисемитизм, и, так как для нас, социал-демократов, не существует „избранных“ и „неизбранных“ народов, то мы никак не можем отказаться от задачи борьбы с „предрассудками еврейской массы“».

              И в Германии был не социализм, как таковой, а именно этнонемецкий расизм и фашизм – т.е. сращивание немецкой крупной и мелкой буржуазии (бюргер-лавочниками и крестьянами) с немецким пролетариатом на фоне вливания в Германию иностранных кредитов при условии с последующим движением возрождённой военной машины Германии "Nach Osten!".
              Т.о., это был не немецкий национальный "социализм" в отдельно взятой стране, а немецкое буржуазное течение под названием нацизм - расизм и фашихм. И скопирован он был Гитлером - под руководством его американских кураторов - с доктрины еврейского сионизма – тоже расистского и фашистского по своей сути еврейского буржуазного течения. К пролетарскому социалистическому, т.е. классическому социализму, ни германский нацизм Гитлера, ни сионизм не имеют никакого отношения.
              Татьяна
              1. Orionvit Сегодня, 20:54
                Цитата: Татьяна
                Ну, Вы и выдали! У Вас полная эклектическая путаница в голове.

                Классиков Марксизма-Леннинизма и классовую теорию знаю великолепно, ещё с института. Если опираться на "первоисточники" и цитировать мнения авторов, то можно спорить бесконечно, тем более, что все они сами, весьма сильно расходились во мнениях по многим вопросам. В моём понимании социализм, это общество., которое гарантирует своим членам определённые социальные гарантии и защиту. Такими были СССР (для всех граждан) и Гитлеровская Германия (для немцев). А что вы скажете про такое расхожее понятие как "Шведский социализм"? Ведь в Швеции чистейший капиталистический строй и про "классиков" с их идеологическими спорами, люди там и слыхом не слышали. Однако социальные гарантии были на лицо . hi
                Orionvit
                1. Татьяна Сегодня, 21:12
                  Orionvit
                  А что вы скажете про такое расхожее понятие как "Шведский социализм"? Ведь в Швеции чистейший капиталистический строй и про "классиков" с их идеологическими спорами, люди там и слыхом не слышали. Однако социальные гарантии были на лицо .

                  Ничего не могу сказать про шведский социализм, не была там. А вот те, кто там работал, о социализме и свободе личности совсем не говорят. Там граждане под тоталитарным контролем со стороны буржуазного государства. Детей из семьи отбирают только так - запросто! Ювенальная юстиция.
                  Татьяна
                  1. Orionvit Сегодня, 21:20
                    Вы невнимательно читали. Я писал в Швеции
                    социальные гарантии были на лицо
                    Именно были. С развалом Союза, на западе уже не считают нужным скрывать своё пренебрежительное отношение к своим гражданам, тогда как во времена СССР, были вынуждены хоть делать вид. Теперь государства рабочих и крестьян как примера нет, и на западе во всю процветает откровенный махровый сатанизм.
                    Orionvit
        2. 210окв Сегодня, 15:42
          Нет,не о том же.Сравнение совершенно неуместное.
          Цитата: svp67
          Цитата: Татьяна
          Скорее это напоминает 1934 год в Германии - а именно операцию по устранению Рэма и его архаровцев из СА в Германии.

          А "дело Тухачевского" не о том же?
          210окв
          1. svp67 Сегодня, 16:21
            Цитата: 210окв
            Нет,не о том же.Сравнение совершенно неуместное.

            Это почему? Всем участникам того заговора, настоящего или мнимого приписали подготовку убийства всего партийного руководства во главе с товарищем Сталиным.
            svp67
            1. sogdy Сегодня, 18:58
              Цитата: svp67
              Всем участникам того заговора, настоящего или мнимого

              Подождите еще 10-15 лет. Таки не долго осталось. Но по косвенным данным, вполне возможно.
              sogdy
        3. sogdy Сегодня, 18:42
          Цитата: svp67
          А "дело Тухачевского" не о том же?

          Нет. Это дело о приписках и воровстве в армии.
          sogdy
        4. красноярск Сегодня, 19:28
          Цитата: svp67
          А "дело Тухачевского" не о том же?

          Нет, не о том! Потому, что заговор был!
          И я удивлен, что Вы этого до сих пор не знаете.
          красноярск
        5. Капитан Пушкин Сегодня, 19:32
          Цитата: svp67
          Цитата: Татьяна
          Скорее это напоминает 1934 год в Германии - а именно операцию по устранению Рэма и его архаровцев из СА в Германии.

          А "дело Тухачевского" не о том же?

          Дело Тухачевского и прочих троцкистов, а также примкнувших к ним, либо вовсе не причастных, это заключительные аккорды Гражданской войны.
          В Гражданских войнах, в большинстве своем, погибают мирные люди, которые и ружья-то в руках не держали.
          Капитан Пушкин
    4. LiSiCyn Сегодня, 15:07
      А почему СССР ?? Почему не Германию в 33-ем ?? Или Италию, Испанию в 30-х...
      Рубан, мешал торговать пленными.. Украм, очень понравился опыт чеченских боевиков... Каждый хочет набить "мошну", перед тем, как драпать придется..
      LiSiCyn
      1. svp67 Сегодня, 15:14
        Цитата: LiSiCyn
        А почему СССР ??

        С какими документами был знаком лично, с тем и сравниваю.
        svp67
        1. sogdy Сегодня, 19:00
          Цитата: svp67
          с тем и сравниваю

          У всех есть прекрасная возможность проверить свои знания и понимание.
          Но все происходит по одним и тем же причинам, только антураж меняется.
          sogdy
    5. iouris Сегодня, 15:12
      Политический режим, установленный на Украине, уникален. Антироссии ещё никогда не было.
      iouris
      1. svp67 Сегодня, 15:15
        Цитата: iouris
        Антироссии ещё никогда не было.

        Была. Давным давно Великое Княжество Литовское, после унии с Речей Посполитой очень быстро стало таковым
        svp67
      2. Капитан Пушкин Сегодня, 19:35
        Цитата: iouris
        Политический режим, установленный на Украине, уникален. Антироссии ещё никогда не было.

        Россия, с момента своего возникновения и по наши дни, всегда была в сплошном кольце "антироссии". Просто иногда удавалось эти рубежи отодвинуть, а иногда нет.
        Капитан Пушкин
    6. macgyver Сегодня, 15:15
      Это же хохлоРейх. Германия - 1932. Только нищая, потому беззубая.
      macgyver
    7. 210окв Сегодня, 15:40
      Совершенно не напоминает..Разве в 1937 была гражданская война?И люди вставали на путь вооруженной борьбы с оголтелым националистами?
      Цитата: svp67
      задержанный готовил, ни много ни мало, а покушение на президента Украины Петра Порошенко.
      Что то мне Украина все больше СССР образца 1937 года напоминает...
      210окв
      1. svp67 Сегодня, 15:44
        Цитата: 210окв
        И люди вставали на путь вооруженной борьбы с оголтелым националистами?

        Но были те кто с оружием с руках боролись против коммунистов. И пусть очень ограниченно на территории той России, в частности на Дальнем Востоке, и на территории Испании, но и там наша гражданская война продолжалась. Русские воевали против русских.
        .Разве в 1937 была гражданская война?
        Она и сейчас не прекращается. Достаточно посмотреть даже на нашем сайте борьбу "красных" и "белых". А в 1937 году она еще ПРОДОЛЖАЛАСЬ, что на Дальнем Востоке, что в Средней Азии
        svp67
        1. 210окв Сегодня, 15:57
          К 37 и там и там уже все закончилось.Да,были те,кто попрятался,ибо открыто уже не выступали.А то что происходит вна не имеет аналогов в нашей истории.Я имею в виду Российскую историю.
          Цитата: svp67
          Цитата: 210окв
          И люди вставали на путь вооруженной борьбы с оголтелым националистами?

          Но были те кто с оружием с руках боролись против коммунистов. И пусть очень ограниченно на территории той России, в частности на Дальнем Востоке, и на территории Испании, но и там наша гражданская война продолжалась. Русские воевали против русских.
          .Разве в 1937 была гражданская война?
          Она и сейчас не прекращается. Достаточно посмотреть даже на нашем сайте борьбу "красных" и "белых". А в 1937 году она еще ПРОДОЛЖАЛАСЬ, что на Дальнем Востоке, что в Средне Азии
          210окв
          1. svp67 Сегодня, 16:02
            Цитата: 210окв
            К 37 и там и там уже все закончилось.

            Нет. С туркменским басмачеством было окончательно покончено лишь в 1938 году, когда Красная Армия добила последние банды. А на Дальнем Востоке, только после разгрома Японии в 1945 году удалось покончить с белоказаками.
            svp67
            1. LiSiCyn Сегодня, 16:19
              Вы представляете, что такое Туркмения ?? Пустыня... Поиск, преследование, засада, все затруднено... Там, где сильно мешали, уже к 33-му проблему решили...
              Цитата: svp67
              только после разгрома Японии в 1945 году удалось покончить с белоказаками.

              Эти бело-казаки, они где базировались ?? Насколько я знаю, в Манчжурии... Называть их повстанцами, очень странно no Снабжение от япов, финансирование тоже..
              Диверсионные группы, более правильно.. wink
              LiSiCyn
              1. svp67 Сегодня, 16:29
                Цитата: LiSiCyn
                Пустыня... Поиск, преследование, засада, все затруднено...

                Отлично понимаю, по этому и не делаю из этого какой то сенсации. Но факт остается фактом, что последние крупные войсковые операции против басмачей проводились в 1938 году
                Цитата: LiSiCyn
                Эти бело-казаки, они где базировались ?? Насколько я знаю, в Манчжурии...Называть их повстанцами, очень странно
                А как они там оказались? Их туда вытеснили. Они и мстили.
                Цитата: LiSiCyn
                Снабжение от япов, финансирование тоже..
                Диверсионные группы, более правильно..

                Так басмачи от англов деньги получали и что от этого они стали менее опасны и не они вели СВОЮ гражданскую войну? Нет и те и те, так её продолжали.
                svp67
                1. LiSiCyn Сегодня, 17:05
                  Цитата: svp67
                  Но факт остается фактом, что последние крупные войсковые операции против басмачей проводились в 1938 году

                  А почему крупные ???
                  А потому что, перекрыть все оазисы, колодцы, караванные тропы, можно только большим кол-ом...
                  Поддержка местного населения к 37-му, была практически, никакой... Вы же не назовете поддержкой, когда ночью в дом вваливаются бандиты и под угрозой расправы, требуют сведения, еду , воду... Так как туркмены кочевники, обеспечить их охрану было проблематично..
                  LiSiCyn
                  1. svp67 Сегодня, 17:18
                    Цитата: LiSiCyn
                    Поддержка местного населения к 37-му, была практически, никакой... Вы же не назовете поддержкой, когда ночью в дом вваливаются бандиты и под угрозой расправы, требуют сведения, еду , воду... Так как туркмены кочевники, обеспечить их охрану было проблематично..

                    Зато были английские деньги. В 1938 году была проведена крупная войсковая операция, по зачистке, там привлечены были части РККА, пара кавалерийских бригад.
                    svp67
                    1. LiSiCyn Сегодня, 17:36
                      То есть, поддержки местных не было..??? Уже прогресс wink
                      Цитата: svp67
                      привлечены были части РККА, пара кавалерийских бригад.

                      Я уже Вам писАл...
                      Цитата: LiSiCyn
                      потому что, перекрыть все оазисы, колодцы, караванные тропы, можно только большим кол-ом...

                      Но это не потому что, басмачей было много..
                      LiSiCyn
                      1. svp67 Сегодня, 17:44
                        Цитата: LiSiCyn
                        То есть, поддержки местных не было..??? Уже прогрес

                        Да вот, какая то точно поддержка была.
                        Цитата: LiSiCyn
                        Но это не потому что, басмачей было много..

                        Но проведение подобных операций с привлечением войсковых частей и соединений и называется войсковой операцией.
                        Если читали "Момент истины" Богомолова, то там такую операцию готовились провести против развед группы в менее десятка человек
                        svp67
            2. 210окв Сегодня, 16:21
              Вы путаете Манчьжурию с советским Дальним Востоком.
              Цитата: svp67
              Цитата: 210окв
              К 37 и там и там уже все закончилось.

              Нет. С туркменским басмачеством было окончательно покончено лишь в 1938 году, когда Красная Армия добила последние банды. А на Дальнем Востоке, только после разгрома Японии в 1945 году удалось покончить с белоказаками.
              210окв
              1. svp67 Сегодня, 16:25
                Цитата: 210окв
                Вы путаете Манчьжурию с советским Дальним Востоком.

                Если бы они не лезли к на нашу территорию и не имели тут свою агентуру и базы, то я бы с Вами согласился. Но это не самое главное. А Вы в курсе, что там же на территории Маньчжурии, в то же время действовали наши воинские части?
                svp67
                1. LiSiCyn Сегодня, 16:42
                  Цитата: svp67
                  Что то мне Украина все больше СССР образца 1937 года напоминает...

                  И мы опять, возвращаемся к Вашим словам... Чем укроина, напоминает СССР??? hi
                  LiSiCyn
                  1. svp67 Сегодня, 16:52
                    Цитата: LiSiCyn
                    И мы опять, возвращаемся к Вашим словам... Чем укроина, напоминает СССР???

                    Прочитайте как нибудь про дело "Клубок", которое НКВД в 30-е годы вскрыло
                    svp67
                    1. LiSiCyn Сегодня, 17:29
                      Сложно с Вами спорить. what Разве ЛДНР устраивают теракты на тер-ии укроины ??? Или с тер-ии России, постоянно проникают диверсионные группы??
                      LiSiCyn
                      1. svp67 Сегодня, 17:34
                        Цитата: LiSiCyn
                        Разве ЛДНР устраивают теракты на тер-ии укроины ??? Или с тер-ии России, постоянно проникают диверсионные группы??

                        Если прочесть украинские СМИ, так да. Они там чуть ли не каждый месяц отчитываются о поимках наших шпионов и диверсантов, а уж про республиканских и говорить не приходится. Украина накаляет истерию до верхнего уровня.
                        svp67
                    2. sogdy Сегодня, 19:15
                      Цитата: svp67
                      дело "Клубок"

                      Все ссылки в нете очень странные, не вызывающие минимального доверия.
                      А очевидцы (кстати, важняки по финделам), таки не упомнят.
                      sogdy
            3. Капитан Пушкин Сегодня, 19:37
              Цитата: svp67
              Цитата: 210окв
              К 37 и там и там уже все закончилось.

              Нет. С туркменским басмачеством было окончательно покончено лишь в 1938 году, когда Красная Армия добила последние банды. А на Дальнем Востоке, только после разгрома Японии в 1945 году удалось покончить с белоказаками.

              С басмачеством было покончено в сентябре 1939 года, одновременно с прекращением финансирования этого движения Польшей.
              Капитан Пушкин
      2. sogdy Сегодня, 19:07
        Цитата: 210окв
        Разве в 1937 была гражданская война?

        Официально Гражданская закончилась в 1937 году. Отдельные восстания продолжались до 1939 года. После 50х на окончании Гражданской в школьных учебниках вопрос не заострялся. Предполагается, что в военном училище Вам сообщили подобные подробности.
        sogdy
    8. Троль Сегодня, 16:15
      Плюс миллион пятьсот!!
      Троль
    9. сибиралт Сегодня, 17:43
      Похоже, Рубан не в тот микроавтобус сел. winked
      сибиралт
  2. Vard Сегодня, 14:55
    А чего не покушение на мистера Трампа... или на Кличко... или о ужас на Тимошенко!!!
    Vard
  3. Серый брат Сегодня, 14:55
    Он уже в зале суда сидит - во дают.
    Серый брат
    1. мыслитель Сегодня, 16:12
      Оперативно, уже и постановили -
      Шевченковский суд Киева постановил арестовать на 60 суток руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана без права внесения залога
      мыслитель
  4. Серый брат Сегодня, 14:59
    Ащё укросми написали что сей персонаж, кроме прочих жывотных, собирался убить Яйценюка. Только я не очень понял как Яйценюка можно убить в Киеве если он в штатах сейчас находится.
    Серый брат
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 15:06
    Ну да ..для теракта в Киеве надо тащить арсенал с Донбасса ! Да там после 4-х лет гражданской войны взрывчатки и оружия как грязи...причём в любом селении , не говоря о столице . Видать кому-то стал как бельмо в глазу , вот и закрыли , устроив при этом "кукольный театр "...
    КВУ-НСвД
    1. AVA77 Сегодня, 16:30
      Странный арсенал для покушения на Порошенко.Надо было сразу авианосец с охранением прямо в Киев протащить laughing
      AVA77
  6. Masya Masya Сегодня, 15:11
    что-то фигово готовил... а может всё намного проще, он слишком много знает? recourse
    Masya Masya
    1. Мар.Тира Сегодня, 15:17
      Фигово СБУ готовились.Даже не удосужились заряды к миномётам одного калибра подкинуть.
      Мар.Тира
      1. Серый брат Сегодня, 15:27
        Цитата: Мар.Тира
        Даже не удосужились заряды к миномётам одного калибра подкинуть.

        И так сойдёт!
        Серый брат
  7. изя топ Сегодня, 15:16
    всё таки мощнейшая контора-шпигунов российских по десятку-другому ловит,терракты в европах пачками предотвращает.только вот не учли покушения на пэцину печень recourse
    изя топ
  8. mavrus Сегодня, 15:17
    Цитата: svp67
    задержанный готовил, ни много ни мало, а покушение на президента Украины Петра Порошенко.
    Что то мне Украина все больше СССР образца 1937 года напоминает...

    С 37-м вообще ничего общего... А вот с началом 90-х разницы абсолютно никакой. Да и откуда ей взяться, если сценарий писали одни и те же люди, в одном и том же месте.
    mavrus
  9. mavrus Сегодня, 15:29
    Цитата: svp67
    Цитата: красноярск
    Только то, что в газетенках написали, да всякие там сванидзи по ящику наговорили? И все? И этого достаточно для сравнения?

    Уголовные дела тех лет читать приходилось. Очень тяжелое чтиво, скажу я Вам. Сын, дает показания на отца. Друзья "закладывают" друг друга... Жены отрекаются от мужей, а те от жен. Очень страшно. Так как в конце этих дел, очень много справок о реабилитации, но уже 50-х. годов.

    Интересно, это какие же такие "дела тех лет" вам доводилось читать??? Судя по здесь написанному, вы этих "дел" даже после обработки следователями "хрущевского реабилитанса" глаза не видели. Не удивлюсь, если все ваши познания подчёрпнуты из речей Валерии Ильиничны, и ей подобных.
    mavrus
    1. svp67 Сегодня, 15:39
      Цитата: mavrus
      Не удивлюсь,

      Вольному воля.
      svp67
  10. Стройбат запаса Сегодня, 15:43
    ...и самое страшное найденное оружие, с помощью которого хотели устранить порошенко - бутылка палёной "Хортицы".
    Несут такой бред, что даже читать стыдно...
    Стройбат запаса
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:51
      Зато как несут lol -мастера лжи wassat !!!
      Геркулесыч
  11. Горный стрелок Сегодня, 15:50
    У них ГУЛАГа ещё нет, а методы освоили в лучшем виде... Ничего, где нибудь в закарпатье или в Чернобыльской зоне организуют лагеря...
    Горный стрелок
  12. Геркулесыч Сегодня, 15:50
    Не указано, что он это готовил по указу из Москвы wassat -недоработка сбу fool wassat !
    Геркулесыч
  13. samarin1969 Сегодня, 15:54
    Создать провокацию, выдвинуть бредовое обвинение и громко поместить за решётку - на это у СБУ просто талант...садили будущего прокурора, лидеров партий, министров, губернаторов, отрывали головы, высылали идейных противников, осталось дождаться "выдачи с Дона" президента...
    Похоже осторожного Рубана банально подставили.
    samarin1969
  14. Чичиков Сегодня, 16:01
    Все смешалось в доме Облонских
    Чем замечательна, это страна, чем выделяется местный преЗеРдент? У всех, все, как у всех, а здесь, - по заверениям политиков Запада, в демократической, почти европейской стране, творятся странные вещи. Вариться какой-то странный политико-экономический котел! Марши кастрюлеголовых, - сменяют марши националистов, тех, - марши шахтеров, затем, - марши обделенных теплом, этих, - марши лишенных льгот, их, - марши пенсионеров, всех, - разгоняют атошники и проводят свои марши.
    Все время, какие-то нападения, падения, покушения.... Один "Майдан", идет на смену другому, вызрел и забурлил "Михомайдан", - во главе с оппозиционером и бывшим преЗеРдентом другой демократической и почти европейской, - выгнанный из родной и лишенным паспорта и гражданства другой страны, то укрывающийся в свободной Европе, то прорывающий границы Шангена и этой притягательной страны. Страны, у которой, все "соседи", что-то хотят забрать, которой "все должны", - кто больше, кто меньше, но должны все. Страны, в которой четыре года, как развязана гражданская война и в которой, участвует пол-мира!
    Неужели, ни у кого на Западе, даже этот, не полный перечень "демократической идиллии", не настораживает, не заставляет задуматься, не взывает к отвращению? Они там, если не политические импотенты, то политические гомосеки, - пытающиеся, или самому подставить (сШа), дупло, или залезть в чужое!
    Чичиков
  15. Алексий Сегодня, 16:05
    Цитата: Владимир16
    Цитата: svp67
    Что то мне Украина все больше СССР образца 1937 года напоминает...

    Вы жили в то время?
    Здоровья вам. love

    Есть такая наука - история называется.
    Или чтобы рассуждать о каком то периоде надо непременно жить в это время???
    Алексий
    1. LiSiCyn Сегодня, 16:29
      Нет , не обязательно.. Но сравнивать, можно и с другими странами.. Борьба с инакомыслием в СССР, к 33-му уже была закончена.. В 37-ом шла "зачистка", перед Великой Войной...
      LiSiCyn
  16. Николай Фёдоров Сегодня, 16:08
    Цитата: из статьи
    Как пишут украинские СМИ, при проверке мебели, которую руководитель "Офицерского корпуса" перевозил в микроавтобусе...

    Что ж это за микроавтобус такой, что в него влезло столько барахла?!! Это уж скорее фура типа "Белый Камаз".
    Николай Фёдоров
  17. APASUS Сегодня, 16:16
    Чем это Рубан хотел Пецю долбануть ,все никак понять не мог.Неужели из 120 миномета в окно резиденции ? А потом понял,Рубан возил паленую водку для Пеци ,хотел травануть,зараза?

    И у него изъяли кучу оружия
    APASUS
  18. Дормидонт Сегодня, 17:18
    Теракт и казнь выродка вальцмана таки две большие разницы
    Дормидонт
  19. сибиралт Сегодня, 17:26
    Цитата: svp67
    задержанный готовил, ни много ни мало, а покушение на президента Украины Петра Порошенко.
    Что то мне Украина все больше СССР образца 1937 года напоминает...

    Ага. Тогда Порошенко - Сталин что ли? belay Не было никакого образца СССР 37 года!!! Время было такое. Зачистки шли по всей Европе. Все понимали, что война неизбежна.
    сибиралт
  20. Косолапый Сегодня, 17:38
    ))) Покушение готовила , печень порошена )))
    Косолапый
  21. LiSiCyn Сегодня, 17:53
    svp67,
    Вы же сами читали о тех событиях... Террор был?? Отрицать не будете?? Как события на укроине, соотносятся с 37-м ?
    LiSiCyn
  22. Стройбат запаса Сегодня, 18:45
    svp67,
    Сергей, а не подскажете, чьи косточки нет-нет, да и всплывают где попало по всему миру? И порой не месте тюрем и т.д.? Просто я читал ДОКУМЕНТЫ местных лагерей для военнопленных, где было указано количество, национальности, партийная принадлежность, состояние здоровья (причем от момента поступления в лагерь, например в 1943г. после Сталинградской битвы, через госпиталь для военнопленных, а таких госпиталей у нас, оказывается, доголенища было, и в лагеря попадали после лечения всякие истощенные, раненые и т.п.
    И еще: Пайки пленных фашистов тогда были богаче, чем потребительская корзина работающего человека сейчас)))
    И Вы бы видели эту кипу макулатуры, в которой руководство лагеря объясняет "верхам", как так получилось, что один из расконвоированных немцев попал под машину в г. Дегтярске, когда следовал на работы)))
    Стройбат запаса
  23. Стройбат запаса Сегодня, 19:00
    svp67,
    Сергей, тот факт, что сейчас получают справки о захоронении в этих местах объясняется просто до примитива))) Дело в том, что у нас на Вайнера, была ЕДИНСТВЕННАЯ расстрельная тюрьма Урала. Сюда везли из Перми, Тюмени, Коми, Кургана, про Челябинск вообще не говорю. Вот и кости расстрелянных здесь))) Ничего удивительного.
    Стройбат запаса
  24. Metallurg_2 Сегодня, 19:16
    Если докажут, что готовил покушение на Порося - найдется не один десяток "патрыётив", готовых взять его не поруки.
    Metallurg_2
  25. Berkut24 Сегодня, 19:46
    задержанный готовил, ни много ни мало, а покушение на президента Украины Петра Порошенко

    СБУ даже не подозревает, сколько сторонников в момент этой новости Рубан обрёл. Если бы сейчас были выборы, то было бы без вариантов. На Украине в политике всего один мужик, и то баба с косой.
    Berkut24
  26. Капитан Пушкин Сегодня, 19:59
    Цитата: svp67
    Цитата: LiSiCyn
    То есть, поддержки местных не было..??? Уже прогрес

    Да вот, какая то точно поддержка была.
    Цитата: LiSiCyn
    Но это не потому что, басмачей было много..

    Но проведение подобных операций с привлечением войсковых частей и соединений и называется войсковой операцией.
    Если читали "Момент истины" Богомолова, то там такую операцию готовились провести против развед группы в менее десятка человек

    Как-то спросил мнение ветерана КГБ об этом "Моменте истины" Богомолова. Тот усмехнулся и сказал, что там все муть голубая, человек не знаком с предметом.
    А этот ветеран и с басмачами дело имел и с афганскими соседями и разведчиков-диверсантов во время ВОВ ловил и с "лесными братьями" после ВОВ разбирался. Его мнению я доверял.
    Капитан Пушкин
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