Последний из опытных образцов Су-57 прибыл на испытания в Жуковский

Накануне опытный образец Су-57 под заводским номером Т-50-10 прибыл из Комсомольска-на-Амуре в ЛИИ им. Громова для проведения летных испытаний

Последний из опытных образцов истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) приступил к испытаниям на аэродроме в Жуковском, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиационной отрасли.- сказал собеседник агенства.Он напомнил, что этот истребитель, последний из опытных образцов ПАК ФА, впервые взлетел 23 декабря 2017 года с аэродрома Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ, филиал ПАО "Сухой").По данным источника, в настоящее время завод приступил к изготовлению агрегатов для серийных самолетов Су-57. Как ожидается, в скором времени будет подписан контракт с Минобороны РФ на изготовление установочной партии истребителей пятого поколения из 12 штук.Как ранее сообщалось, военные уже начали опытно-боевую эксплуатацию истребителя пятого поколения.Кроме того, планируется заключить контракт на изготовление установочной партии Су-57 из 12 штук. Эти истребители будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость без форсажа, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний займет около трех лет.