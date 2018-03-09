21:26 09 марта
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Последний из опытных образцов Су-57 прибыл на испытания в Жуковский

Последний из опытных образцов истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) приступил к испытаниям на аэродроме в Жуковском, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

Накануне опытный образец Су-57 под заводским номером Т-50-10 прибыл из Комсомольска-на-Амуре в ЛИИ им. Громова для проведения летных испытаний
- сказал собеседник агенства.

Последний из опытных образцов Су-57 прибыл на испытания в Жуковский



Он напомнил, что этот истребитель, последний из опытных образцов ПАК ФА, впервые взлетел 23 декабря 2017 года с аэродрома Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ, филиал ПАО "Сухой").

По данным источника, в настоящее время завод приступил к изготовлению агрегатов для серийных самолетов Су-57. Как ожидается, в скором времени будет подписан контракт с Минобороны РФ на изготовление установочной партии истребителей пятого поколения из 12 штук.

Как ранее сообщалось, военные уже начали опытно-боевую эксплуатацию истребителя пятого поколения.

Кроме того, планируется заключить контракт на изготовление установочной партии Су-57 из 12 штук. Эти истребители будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость без форсажа, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний займет около трех лет.

Использованы фотографии: (с) Артем Аникеев
42

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Комментарии 64

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  1. предки с Дона Сегодня, 16:57
    Сейчас в Сирии обкатают в боевых условиях, внесут необходимые поправки и будет то что "доктор прописал".
    предки с Дона
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 17:01
      Шойгу давно сказал , что 57-е пробыв в Сирии два дня улетели обратно .
      Цитата: предки с Дона
      Сейчас в Сирии обкатают в боевых условиях, внесут необходимые поправки и будет то что "доктор прописал".
      КВУ-НСвД
      1. svp67 Сегодня, 17:05
        Цитата: КВУ-НСвД
        Шойгу давно сказал , что 57-е пробыв в Сирии два дня улетели обратно .

        Главное они чуть чуть показали свои возможности. Навели шороху....
        svp67
        1. собаковод Сегодня, 17:07
          svp67
          Цитата: КВУ-НСвД
          Шойгу давно сказал , что 57-е пробыв в Сирии два дня улетели обратно .
          Главное они чуть чуть показали свои возможности. Навели шороху..
          Поделитесь подробностями!
          собаковод
          1. svp67 Сегодня, 17:23
            Цитата: собаковод
            Поделитесь подробностями!

            Их реально очень мало. Весь шум от израильтян, которые объявили, что в одном из полетов Су-57 отстрелялся по Восточной Гуте гиперзвуковыми ракетами...да так, что израильтяне засекли взлет, полет и возвращение и то, что в это время было уничтожено два объекта "бармалеев" в Восточно Гуте. Переполох был вызван тем, что полет ракет не был засечен, из чего они сделали вывод об новом гиперзвуковом оружии русских.
            svp67
            1. Арон Заави Сегодня, 17:46
              Цитата: svp67
              Весь шум от израильтян, которые объявили, что в одном из полетов Су-57 отстрелялся по Восточной Гуте гиперзвуковыми ракетами...да так, что израильтяне засекли взлет, полет и возвращение и то, что в это время было уничтожено два объекта "бармалеев" в Восточно Гуте. Переполох был вызван тем, что полет ракет не был засечен, из чего они сделали вывод об новом гиперзвуковом оружии русских.

              Это фейк.
              Арон Заави
              1. svp67 Сегодня, 17:48
                Цитата: Арон Заави
                Это фейк.

                Это Вы о Су-57?
                svp67
                1. Арон Заави Сегодня, 18:25
                  Цитата: svp67
                  Цитата: Арон Заави
                  Это фейк.

                  Это Вы о Су-57?

                  Нет . О том что эти слухи пошли из Израиля.
                  Арон Заави
              2. Angel_and_Demon Сегодня, 17:52
                Цитата: Арон Заави
                Это фейк.

                дайте тогда вашу информацию, что видели
                Angel_and_Demon
                1. Лекс. Сегодня, 19:30
                  вы в самом деле думаете что по кучке террористов будут запускать гиперзвуковую ракету ради испытание ?
                  Лекс.
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:32
                    Цитата: Лекс.
                    вы в самом деле думаете что по кучке террористов будут запускать гиперзвуковую ракету ради испытание ?

                    я как раз и не думаю, скорее всего систему наведения обкатывали
                    Angel_and_Demon
                2. Berkut24 Сегодня, 19:39
                  У них есть фотографии с какого-то частного спутника, как на стоянке в кучке стояли 4 разноцветных самолётика. Хотя по словам Шойгу в это время их было 2 и оба стояли в закрытом ангаре. А фотошопщик то и не знал. Но шуму понаделал. А еще американцы заявили, что сняли с "гостей" все-привсе характеристики, правда их полёты F-22 в эти дни были запрещены. Но если бы Израиль промолчал о своих "успехах", я бы сильно удивился.
                  Berkut24
            2. Vittt Сегодня, 18:33
              Ну ерунду не озвучивайте, фельдмаршал! Евреи "просто обоссаные и обкаканые стоят и дрожат". Что вы там засекли-то? Пойдите, умойтесь холодной водой.
              Хочу видеть лицо Путина во время этого триумфа!
              Vittt
            3. Beltasir Matyagu Сегодня, 20:11
              Это не кукурузник чтобы засечь взлет, полёт и пуск чего-либо, кроме как при условии постоянного визуального наблюдения за ним через видеокамеру.
              Beltasir Matyagu
          2. iliitchitch Сегодня, 17:50
            Цитата: собаковод
            Поделитесь подробностями!

            Ни с жизть .чёрный плащ на крыльях ночи . Приварили нужные штуки , и свинтили , чего ещё надо ?
            iliitchitch
        2. Тикси-3 Сегодня, 18:46
          Цитата: svp67
          Главное они чуть чуть показали свои возможности. Навели шороху....

          wassat кому шороху и что показали?? belay
          Тикси-3
          1. sapporo1959 Сегодня, 19:24
            Что же вы товарищ такой прям там за рубежом не понятливый? У нас выборы как ни как..Вот и дали шороху избирателю!
            sapporo1959
        3. next322 Сегодня, 19:02
          Цитата: svp67

          “Главное они чуть чуть показали свои возможности. Навели шороху....


          а какой шорох они навели за 2 дня пребывания?))))))прилетели и улетели
          next322
      2. Hanokem Сегодня, 19:05
        Вот за что я СУ-57 восхищаюсь , так это тем что его разработка проходит абсолютно гладко , никаких неполадок и недочетов ( не чета летающему утюгу и вундервафле Ф-35)... Завидую вам по-хорошему, по-человечески...
        Hanokem
        1. жарофф Сегодня, 19:17
          Святая наивность! Продолжайте восхищаться. На самом деле,как и всё новое,даётся огромным трудом множества людей различных трудовых коллективов. С различного рода ошибками и "граблями". Всего один пример: вернулись к годами проверенному спиртовому бачку для антиобледелительной системы лобового стекла. Изначально она не предусматривалась и на Су-35 т на Т50. Жизнь показала,что лучше оставить бачок.
          И это только один пример.
          жарофф
        2. 210окв Сегодня, 19:52
          Почему?Один раз двигатель на старте стал... yes
          Цитата: Hanokem
          Вот за что я СУ-57 восхищаюсь , так это тем что его разработка проходит абсолютно гладко , никаких неполадок и недочетов ( не чета летающему утюгу и вундервафле Ф-35)... Завидую вам по-хорошему, по-человечески...
          210окв
    2. Вадим237 Сегодня, 17:07
      Только бюджет не потянет - самолётов 150 и всё.
      Вадим237
      1. iliitchitch Сегодня, 17:52
        Цитата: Вадим237
        самолётов 150 и всё

        Поболе , без паники .
        iliitchitch
      2. фа2998 Сегодня, 18:03
        Моя ставка- до 100 (серийных), и это уже будут 30-35 годы, если раньше не откажутся. hi
        фа2998
      3. Лекс. Сегодня, 19:32
        Потянет не за год же их построят
        Лекс.
        1. Вадим237 Сегодня, 20:00
          Только вот цена под 4 миллиарда рублей за штуку - говорит об обратном.
          Вадим237
          1. Beltasir Matyagu Сегодня, 20:15
            Это цена для "продажи" а не для Минобороны явно. Путин даже специальные банки под оборонку организует чтобы нулевая инфа шла наружу. Не светить ни суммы ни объёмы.
            Если оборонное предприятие использует счета в иных банках то разведка узнаёт все о делах предприятия. Все сольют.
            А тут условно говоря банк под колпаком фсб.
            Beltasir Matyagu
            1. NN52 Сегодня, 20:38
              Beltasir Matyagu

              Вы там чего все курите сегодня? или от 8 марта не отошли?
              Калькулятор возьмите и получите 66 000 000 бакинских,,,
              Cколько фу 35 стоит?
              NN52
          2. NN52 Сегодня, 20:32
            Вадим237

            Тонко троллить научились? Переведите в ин валюту по курсу...
            И расcкажите потом про цену...
            И сравните с ценами на конкурентов....
            И потом всем здесь расскажите///
            NN52
    3. МИХАН Сегодня, 17:45
      Дороговатый конечно..Но летает и неплохо!! Посмотрим ..
      Цитата: svp67
      Их реально очень мало. Весь шум от израильтян, которые объявили, что в одном из полетов Су-57 отстрелялся по Восточной Гуте гиперзвуковыми ракетами...

      У страха глаза велики..хе хе
      Но все может быть! soldier
      МИХАН
    4. Vittt Сегодня, 18:27
      Что обкатают? Слава Богу, что он вообще не падал. За 2 дня нахождения в Сириии он , конечно, он обкатал РЛС и РЭБ США. Не место ему там СЕЙЧАС!
      Vittt
  2. Sadko88 Сегодня, 16:58
    Есть мнение, что ВКС не просто так ВКС назвали
    Sadko88
    1. d1975 Сегодня, 17:04
      По любасу вы правы . Птички уже сами ничего не могут . Вокруг очень много пересечений . Главное результат. Слава Богу ,Табуреткин показал всё г...о в нашей армейке . Пусть больше такого никогда не будет . И человек в форме должен быть ,и пусть будет уважаем всегда ! Хоть в ВКС служит , хоть в банно-прачечном отряде ! drinks
      d1975
      1. Hanokem Сегодня, 19:07
        А врач или учитель должен быть уважаем меньше , чем человек в форме ?
        Hanokem
    2. 210окв Сегодня, 17:07
      Т50 уже в космосе? smile
      Цитата: Sadko88
      Есть мнение, что ВКС не просто так ВКС назвали
      210окв
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:58
        Цитата: 210окв
        Т50 уже в космосе?

        МИГ-41 под это затачивается, но это лет так через 10
        Angel_and_Demon
        1. Стройбат запаса Сегодня, 18:54
          Вы не знаете, где можно такую модельку купить? А то когда они были в магазинах, я смеялся, ведь такого самолета не существовало никогда, а сейчас на поржать, поставить рядом с С-37 и Т-50 было бы шикарно
          Стройбат запаса
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:00
            Цитата: Стройбат запаса
            Вы не знаете, где можно такую модельку купить?

            моделированием не занимаюсь, но думаю в нете найти можно, на том же алике думаю будут
            Angel_and_Demon
      2. iliitchitch Сегодня, 18:01
        Цитата: 210окв
        Т50 уже в космосе?

        Чёрт , когда уже в подпространстве будем ? Из "а" в "б" кратчайшим , наикратчайшим .
        Вот чтобы "чик" , и без базара . Тогда и с соседями по Галактике можно будет поговорить не на уровне сантехника .
        iliitchitch
  3. svp67 Сегодня, 17:03
    Накануне опытный образец Су-57 под заводским номером Т-50-10 прибыл из Комсомольска-на-Амуре в ЛИИ им. Громова для проведения летных испытаний
    Я так понимаю это уже предсерийный? По его образу и подобию будут уже серию выпускать...
    svp67
  4. tchoni Сегодня, 17:06
    В добрый путь. Пусть колличество взлетов и посадок будет равным.
    В конце-концов, хочется верить, что истребитель наконец то попадет в войска... и не к 2045 году...а хотя ба к 25 му как нам всем активно обещают.
    tchoni
    1. Герман 4223 Сегодня, 17:55
      К двадцать пятому они точно будут, вопрос сколько? Будет их штук тридцать,в лутшем случае ,это не серьёзно.
      Герман 4223
    2. 210окв Сегодня, 17:57
      И с двигателями "второго этапа"..А не с данными которые сейчас устанавливают.
      Цитата: tchoni
      В добрый путь. Пусть колличество взлетов и посадок будет равным.
      В конце-концов, хочется верить, что истребитель наконец то попадет в войска... и не к 2045 году...а хотя ба к 25 му как нам всем активно обещают.
      210окв
      1. FalconD Сегодня, 18:46
        Так уже второй этап ставят...были сообщения
        FalconD
      2. tchoni Сегодня, 18:58
        Цитата: 210окв
        И с двигателями "второго этапа"..А не с данными которые сейчас устанавливают.

        Хотелось бы и второй этап по движкам. Но,это , на мой взгляд не очень критично. Гораздо интереснее увидеть нормально работающу электронную начинку и приличные ракеты воздух-воздух большой дальности... А, если еще и оптимизируют его отражающую способность методом нанесения различных рпп , металлизацией фонаря кабины..и прочими мероприятиями - будет вашпе атас
        tchoni
  5. san4es Сегодня, 17:13
    в настоящее время завод приступил к изготовлению агрегатов для серийных самолетов Су-57.
    soldier
    san4es
    1. FalconD Сегодня, 18:48


      Повторюсь возможно
      FalconD
      1. san4es Сегодня, 19:15
        Цитата: FalconD
        ...Повторюсь возможно
        soldier
        В состав радиолокационного комплекса Ш-121 входят: антенная система переднего обзора Н036-1-01, антенная система L-диапазона Н036L-1-01 и антенные системы бокового обзора — Н036Б-1-01Л и Н036Б-1-01Б.
        Характеристики РЛС Н036 Белка
        - Количество ППМ: 1526 шт
        - Размер антенного полотна: 700 × 900 мм
        По состоянию на 2015: РЛС состоит из перспективной АФАР X-диапазона в носовом отсеке, двух радаров бокового обзора, а также АФАР L-диапазона вдоль закрылков.
        - Су-57 имеет специальный инфракрасный радар обнаружения и уже производится с ним, а F-22 только планируется оснастить сходной системой в 2020 году.

        http://oruzhie.info/voennye-samolety/46-t-50
        san4es
  6. VOENOBOZ Сегодня, 17:16
    Давайте соколы дерзайте.
    VOENOBOZ
  7. senima56 Сегодня, 17:26
    Я думаю, что пока на СУ-57 не стоит "двигатель второго этапа", называть этот самолет "истребителем 5-го поколения" нельзя! Без нового движка он до 5-го не дотягивает!
    senima56
    1. SETTGF Сегодня, 17:36
      Тогда F-35(США) тоже не является истребителем 5-го поколения из-за своей скорости...
      SETTGF
    2. Muvka Сегодня, 17:48
      У F-35 тоже нет крейсерского сверхзвука. Но его называют самолетом 5 поколения.
      Muvka
    3. Piramidon Сегодня, 18:12
      Цитата: senima56
      Я думаю, что пока на СУ-57 не стоит "двигатель второго этапа", называть этот самолет "истребителем 5-го поколения" нельзя! Без нового движка он до 5-го не дотягивает!

      У нас хотя бы опытный движок есть и проходит испытания. Китайцы, как я понял, на свой "Чэнду J-20" даже не планируют ставить что то подобное, но все равно это у них 5-е поколение.
      Piramidon
  8. Sadko88 Сегодня, 17:35
    Цитата: 210окв
    Т50 уже в космосе? smile
    Цитата: Sadko88
    Есть мнение, что ВКС не просто так ВКС назвали

    Президент просто так новые двигатели не стал бы анонсировать. Опять же ВКС зачем назвали? Луна априори наша ;-)
    Sadko88
  9. шурави Сегодня, 17:37
    Автор (через Ф), сам ты, последний. А самолёт, крайний.
    шурави
    1. МИХАН Сегодня, 17:52
      Цитата: шурави
      Автор (через Ф), сам ты, последний. А самолёт, крайний.

      Крайний конечно ..! Последний, такого в авиации понятия нет..и не может быть..!
      Не все знают просто..
      МИХАН
      1. Тикси-3 Сегодня, 18:50
        Цитата: МИХАН
        Последний, такого в авиации понятия нет..и не может быть..!
        Не все знают просто..

        belay fool Виталька, что запостил сам то понял?.....а где есть понятие "последний"?....жаль мне тебя виталька...за плюсики готов писать fool
        Тикси-3
    2. Стройбат запаса Сегодня, 18:51
      А что Вас не устраивает? Последний из ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ. Дальше пойдут серийные)
      Стройбат запаса
  10. Стройбат запаса Сегодня, 18:50
    "Двигатель "второго этапа" (изделие 30), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость без форсажа, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года."
    Вроде, в прошлом году писали, что бесфорсажный сверхзвук достигнут на движках первого этапа, просто не такой быстрый, как по ТЗ, что должно быть выполнено с движками второго этапа. Что-то я не понимаю...
    Стройбат запаса
  11. К-50 Сегодня, 19:05
    Последний из опытных образцов истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) приступил к испытаниям на аэродроме в Жуковском

    А что с движками? Первого или второго этапа? what
    К-50
  12. Александр Акул Сегодня, 19:16
    КАК то все Очень медленно. 3 года на испытание двигателя, примерно в 21-22 гг. Пойдут в серию с этими движками, к 25 году построят максимум штук 30 и что это нормально? А ведь его начали разрабатывать еще в нулевых.у американцев уже сотни самолетов 5 го поколения. Короче как всегда дешевые понты России.
    Александр Акул
  13. серж сибиряк Сегодня, 19:27
    В небе над Новосибирском замечен засекреченный истребитель пятого поколения
    08.03.2018
    Там и фото имеется.Их уже 12 штук готовых ,ну ,там прочитаете.А судя по тому,что о нём пичатают,то самолёт класный.Да и аналогов пока нет. good
    серж сибиряк
  14. Влад5307 Сегодня, 19:50
    Цитата: Александр Акул
    КАК то все Очень медленно. 3 года на испытание двигателя, примерно в 21-22 гг. Пойдут в серию с этими движками, к 25 году построят максимум штук 30 и что это нормально? А ведь его начали разрабатывать еще в нулевых.у американцев уже сотни самолетов 5 го поколения. Короче как всегда дешевые понты России.

    Понты это у "партнеров", причем очень дорогущие. Как говорится - поспешишь, людей насмешишь! Все будет и без излишней суеты, вот еще бы пробить действительные законы против коррупции, а не нынешние декоративные, то глядишь и разработки м.б. форсировать и не толька по ПАК ФА!
    Влад5307
  15. xant Сегодня, 20:19

    все СУ-57 !
    xant
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