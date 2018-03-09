21:29 09 марта
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В Латвии протестировали новый американский радиолокатор

В латвийскую армию поступил многофункциональный радиолокатор TPS-77 MRR по наблюдению за воздушным пространством. Об этом сообщало издание Министерства обороны Латвии Sargs.lv. Вооруженные силы Латвии уже провели пробный тест

В Латвии протестировали новый американский радиолокатор


Министр обороны страны Раймонд Бергманис заявил, что поступивший в латвийскую армию многофункциональный радиолокатор усилит наблюдение за воздушным пространством.


Покупка радиолокаторов внесет большой вклад в укрепление боеспособности и модернизацию Национальных вооруженных сил, позволяя адекватно реагировать на современные угрозы, с которыми сталкиваются страны НАТО. Наблюдение за низкими полетами и идентифицирование цели — жизненно важная часть защиты воздушного пространства Латвии. Современные технологии позволяют соединить многофункциональный локатор с радиолокационными системами во всем мире
— цитирует пресс-служба минобороны слова министра Раймонда Бергманиса.

Латвия закупит три радиолокатора TPS-77 MRR, изготовленных военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin, соответствующий договор был подписан в октябре 2015 года, передает РИА Новости



Использованы фотографии: https://www.ausa.org/
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Комментарии 41

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  1. adma Сегодня, 17:57
    Теперь на латвийском военном параде будет на одну машину больше.
    adma
    1. Zoldat_A Сегодня, 18:00
      Цитата: adma
      Теперь на латвийском военном параде будет на одну машину больше.

      И на 10 американских инструкторов, к этой машине приставленных.
      Zoldat_A
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:03
        Цитата: Zoldat_A
        И на 10 американских инструкторов, к этой машине приставленных.

        они мухи теперь регистрировать будут?
        Наблюдение за низкими полетами и идентифицирование цели — жизненно важная часть защиты воздушного пространства Латвии.
        Angel_and_Demon
        1. андрей юрьевич Сегодня, 18:13
          В Латвии протестировали новый американский радиолокатор
          Сегодня, 17:54
          adma Сегодня, 17:57
          Теперь на латвийском военном параде будет на одну машину больше.[quote][/quote]ну что вы..это мирные натовскиие машинки....
          андрей юрьевич
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:17
            Цитата: андрей юрьевич
            мирные натовскиие машинки....

            так их никто и не считает страшными, так детям дали поиграть, может теперь хоть кричать не будут
            Angel_and_Demon
            1. андрей юрьевич Сегодня, 18:19
              Цитата: Angel_and_Demon
              Цитата: андрей юрьевич
              мирные натовскиие машинки....

              так их никто и не считает страшными, так детям дали поиграть, может теперь хоть кричать не будут

              чем бы Дитя не тешилось,лишь бы не вешалось...
              андрей юрьевич
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:22
                Цитата: андрей юрьевич
                чем бы Дитя не тешилось,лишь бы не вешалось...

                вот и я о том же drinks
                Angel_and_Demon
            2. iliitchitch Сегодня, 19:00
              Цитата: Angel_and_Demon
              так их никто и не считает страшными, так детям дали поиграть, может теперь хоть кричать не будут

              Это страшное ухо от какой батарейки принимает пищу? Кабеля дохлые . Там дальность на сотку км . Если в ухо пинок пульнут , поймает штучку .
              iliitchitch
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:01
                Цитата: iliitchitch
                Это страшное ухо от какой батарейки ест ? Кабеля дохлые .

                я и говорил будут белорусские мухи отслеживать laughing
                Angel_and_Demon
      2. vovanpain Сегодня, 18:15
        Цитата: Zoldat_A
        на 10 американских инструкторов, к этой машине приставленных.

        Вот это независимость laughing вот это они свободные. ШЕСТЕРКИ, блин я служил с ними, с Роландом Вай...., Рол помнишь черепаху и тортиллу, мир перевернулся.
        vovanpain
    2. рюрикович Сегодня, 18:10
      Цитата: adma
      еперь на латвийском военном параде будет на одну машину больше.

      На три soldier
      рюрикович
    3. сибиралт Сегодня, 18:15
      Зачем Латвии нужен министр обороны? Что бы быть похожей на государство? Таки, её на глобусе даже не видно? belay Так бы и назвали - "Латвийская база НАТО" с порядковым номером. laughing
      сибиралт
      1. Zoldat_A Сегодня, 18:35
        Олег, hi !
        Цитата: сибиралт
        Так бы и назвали - "Латвийская база НАТО" с порядковым номером.

        Ну, допустим, "Немецкую базу НАТО" на карте видно. А что это меняет? А уж про Японию я совсем не говорю. Это не базы, это оккупированные территории.
        Zoldat_A
        1. vovanpain Сегодня, 18:46
          Цитата: Zoldat_A
          что это меняет? А

          Ничто это Лёша не меняет hi Сначала мы поработаем, устраним кого надо, потом твой батальон поработает, но лучше былр бы, что бы головы политиканы включили.
          vovanpain
          1. Zoldat_A Сегодня, 18:52
            Цитата: vovanpain
            Сначала мы поработаем, устраним кого надо, потом твой батальон поработает,

            Это всё, конечно, на раз... Вырежем кого надо легко... Только однозначно
            Цитата: vovanpain
            лучше былр бы, что бы головы политиканы включили.
            Zoldat_A
            1. vovanpain Сегодня, 18:58
              Цитата: Zoldat_A
              Это всё, конечно, на раз... Вырежем кого надо легко... Только однозначно

              В Анголе в прошлом столетии, так и было, Алексей с уважением и спасибо огроменное. good drinks drinksможет Империя и возродится и мы солдаты её.
              vovanpain
              1. Zoldat_A Сегодня, 19:46
                Цитата: vovanpain
                В Анголе в прошлом столетии, так и было, Алексей с уважением и спасибо огроменное.

                Владимир, drinks soldier !
                Цитата: vovanpain
                может Империя и возродится и мы солдаты её.

                Мне-то уж куда... В тире пострелять немного, да на даче по жестянкам чуть-чуть. Внук растёт - вот он солдат. Хотя стреляет хуже меня (несмотря на зрение - я стреляю "чутьём"), да и в рукопашке, несмотря на мой возраст и его бокс - регулярно рукой по татами молотит... Но это ПОКА..... soldier Пусть враги ждут и боятся...
                Zoldat_A
  2. polpot Сегодня, 17:59
    Ну все конец воронам над Ригой пришел, ибо ни чего другого низколетящего над чухляндией давно нет
    polpot
  3. 210окв Сегодня, 17:59
    Фото однако не из Латвии.Но все же нашим спецам стоит призадуматься.Да,и вопрос.Обнаружат,идентифицируют..А среагировать успеют?
    210окв
    1. Zoldat_A Сегодня, 18:44
      Дмитрий, hi !
      Цитата: 210окв
      Обнаружат,идентифицируют..А среагировать успеют?

      Будут смотреть и до момента взрыва радоваться, какая у них крутая американская техника.
      Я брату младшему в конце 70-х из командировки притащил "Шарп"-двухкассетник, а он ему по молодости и глупости через месяц башку свернул. Так мне года два ничего не говорил. "Шарп" стоял, вокруг кассеты разбросаны - как будто только выключил. Нервы мои берёг - стыдно было признаться.....
      Так и эти - будут сидеть, смотреть и тихо (или громко) радоваться, какая у них крутая техника стоит. Хоть и бесполезная....
      Zoldat_A
      1. sabakina Сегодня, 19:54
        Лексей, "Шарп" в 70-х....Ох, затронул ты тонкие струны моей души...
        sabakina
        1. Zoldat_A Сегодня, 20:17
          Цитата: sabakina
          Лексей, "Шарп" в 70-х....Ох, затронул ты тонкие струны моей души...

          Модель, к сожалению, не помню, так, внешне - огромные два динамика по бокам и по одному (или по два?) поменьше над ними... Но то, что во всей школе, во всём его доме (я в то время уже своим домом жил) такой был один - факт... Пацаны из его класса ходили к нему домой "хоровые прослушивания" устраивали... Пока Вовка (брат) башку ему не свернул... Хоть бы мне сказал - я б ему новый привёз - здесь-то в "Берёзке" впятеро дороже даже на чеки, так я привёз бы - чо, жалко, что ли? Нееет, упрямый, чёрт, молчал...
          Zoldat_A
          1. sabakina Сегодня, 20:23
            Лексей, чувство стыда у нас было развито, по себе помню. Тем более перед старшим братом. Вот такие мы были. Да, немного поругали бы и купили бы другой. Нынешним это не понять.
            sabakina
            1. Zoldat_A Сегодня, 20:58
              Цитата: sabakina
              Лексей, чувство стыда у нас было развито, по себе помню.

              Цитата: sabakina
              Вот такие мы были.

              Да ужжж...
              Не то, что нынешнее племя - Богатыри...
              good
              Цитата: sabakina
              немного поругали бы и купили бы другой

              Да я б и ругаться не стал - там, откуда я его привёз, ему цена была несколько банок "тухи" или "сгухи"... Не несколько сот чеков в "Берёзке", как здесь. Но "по лбу разок" объяснил бы, что, пока руки с возрастом и опытом не выпрямились, пока они кривые - совать их с отвёрткой куда попало не следует... laughing
              Zoldat_A
    2. Pete Mitchell Сегодня, 20:15
      Цитата: 210окв
      Обнаружат,идентифицируют..А среагировать успеют?

      А вот "союзникам" наплевать среагируют в Латвии или нет: их участь определена - овцы на заклание.
      Но надо иметь ввиду, что система наблюдения за воздушным пространством прибалтики, ака BaltNet, интегрирована в пво западной европы. Если с прибалтийских радаров не придет информация, там начнут обратны отсчет. Те кто этот блудняк замутил четко просчитали: если с востока пойдет авиационный удар, то радары в прибалтике 'накроют' в первую очередь
      Pete Mitchell
  4. Tusv Сегодня, 18:02
    Ужас. Нас будут видеть. Дрожу отсётливо
    Tusv
    1. андрей юрьевич Сегодня, 18:22
      Цитата: Tusv
      Нас будут видеть. Дрожу отсётливо

      еслиб я тебя перевёлбляменязабанилибнахрен....
      андрей юрьевич
    2. sabakina Сегодня, 19:57
      Цитата: Tusv
      Ужас. Нас будут видеть. Дрожу отсётливо

      Владимир, Вы явно что о перепутали.
      sabakina
  5. svp67 Сегодня, 18:02
    Наблюдение за низкими полетами
    А чего уж не "низменными"? Что значить "сложности перевода". Все таки прибалты стараются наблюдать за низко высотными полетами
    svp67
  6. faterdom Сегодня, 18:08
    За "Авангардом" собрались изумленно наблюдать? Хоть пару раз этот пепелац успеет вокруг себя обернуться за время пролета?
    faterdom
  7. Не либероид Русский Сегодня, 18:10
    наши успели поди частоты списать
    Не либероид Русский
  8. мерцание Сегодня, 18:16
    Мда, утерли нос латыши ... литовцам и эстонцам laughing направят его в сторону Эстонии : чтобы ни одна эстонская муха не залетела на территорию суверенной и независимой Литвы.
    мерцание
  9. san4es Сегодня, 18:34
    Латвия закупит три радиолокатора TPS-77 MRR

    В настоящее время Воздушные силы Латвии в составе эскадрильи контроля воздушного пространства уже имеют две РЛС AN/TPS-77, закупленных по контракту 2007 года стоимостью 44 млн долл и развернутых на радиолокационных постах в районах Кала (Вентспилс) и Лиелварде, а также одну приобретенную еще в 2003 году РЛС полностью стационарного варианта AN/FPS-117 на радиолокационном посту в районе Аудрини. Летом 2015 года Lockheed Martin заключила контракт на ремонт и модернизацию латвийской РЛС AN/FPS-117.



    РЛС Lockheed Martin AN/TPS-77 Воздушных сил Латвии на полустационарном радиолокационном посту в Кала (Вентспилс), введенном в строй в мае 2015 года
    san4es
    1. Александр War Сегодня, 20:33
      Тезка привет hi А есть подробней инфа о этом радиолокаторе ?С каким ЭПР видит самолеты на какой дальности?
      Александр War
      1. san4es Сегодня, 21:04
        hi ...Здорова. Про ЭПР вряд-ли
        Буксируемая радиолокационная станция AN/TPS-77, разработанная компанией «Локхид-Мартин» на базе РЛС AN/FPS-117, предназначена для обнаружения воздушных целей на дальности до 400 км и высотах до 30 км. Эта трехкоординатная импульсно-доплеровская РЛС L-диапазона (1,215-1,4 ГГц) обеспечивает выдачу огневым средствам ПВО данных об азимуте, высоте и расстоянии до цели, в том числе в сложных метеоусловиях и в условиях радиоэлектронного противодействия. AN/TPS-77 позволяет выполнять задачи контроля воздушного пространства и управления воздушным движением. Мобильная РЛС TPS-77 обеспечивает непрерывное высококачественное обнаружение воздушных целей на расстоянии до 250 морских миль (400 км) на высотах до 30 км. РЛС обеспечивает устойчивую выдачу огневым средствам ПВО данных о расстоянии до объекта, азимуте и высоте цели при неблагоприятных погодных условиях и воздействии электромагнитных помех. РЛС может транспортироваться грузовиком и разворачиваться в течение 30 мин. Ориентировочный срок эксплуатации станции составляет 15 лет.
        Источник: http://nevskii-bastion.ru/tps-77-usa/ ВТС «НЕВСКИЙ БАСТИОН» A.V.Karpenko

        hi ...Переведёшь?
        san4es
        1. Александр War Сегодня, 21:18
          Заявления латвийского военного ведомства о «стратегической дальности» радара слегка преувеличены. Инструментальная дальность обнаружения целей с ЭПР свыше 5 м2 не превышает 470 км, а малоразмерные цели типа МиГ-35 не более 300 км. Данная РЛС работает в D/L-диапазоне дециметровых волн (нижние частоты ДМ-волн) с частотой от 1,22 до 1,4 ГГц, поэтому AN/TPS-77 является исключительно обзорной системой, которая способна обеспечивать лишь дальнее обнаружение и сопровождение воздушных объектов.

          Надёжность радиолокатора подтверждается применением АФАР с площадью апертуры 27,1 м2. Наработка на отказ составляет более 2000 часов. По сравнению с нашей дециметровой РЛС ДРЛО «Противник-Г», точность американской AN/TPS-77 на 35% ниже, так на дальности 250 км «Противник-Г» определяет координаты высоты цели с точностью +/-628 м, а AN/TPS-77 — +/- 920 м. При этом, американская РЛС имеет потолок по обнаружению целей всего 30500 м, а «Противник-Г» «заглядывает» на низкую околоземную орбиту высотой до 200 км.

          Это возможно благодаря более совершенной конструкции плоской ФАР «Противника-Г» по сравнению с планарной АФАР американской станции. Наша РЛС использует передающий фазовый синтез 20 лучей типа «cosec2», а американская – простой карандашный луч, который может отклоняться по углу места максимум до +20 градусов в режиме сканирования воздушного пространства, в то время как 5Н69 «Противник-Г» смотрит до +60 градусов по углу места. Т.е., «поле зрения» AN/TPS-77 и высота обзора значительно меньше, чем у наших РЛС, а поэтому все средства воздушного нападения, находящиеся выше 30 км, либо выше угла обзора американской РЛС в 20 градусов, не обнаруживаются и могут представлять серьёзную угрозу при отсутствии дополнительных РЛС в зоне риска.
          Александр War
          1. san4es Сегодня, 21:22
            ...Тоже это нашёл... удалил свой
            san4es
            1. Александр War Сегодня, 21:25
              Обнаруживает самолеты с ЭПР 1м2 не более 300км
              Александр War
      2. Комментарий был удален.
  10. Горный стрелок Сегодня, 18:37
    Первый кандидат на "получение" ракетой, наводящейся на источник радиоизлучения...
    Горный стрелок
  11. КВУ-НСвД Сегодня, 19:03
    Сама по себе латышская армия конечно ни о чём и три радара для неё как мёртвому припарка . Но эти три радара интегрированы в единую систему контроля воздушного пространства НАТО и являются ещё одним кирпичиком единой системы контроля ситуации и управления войсками альянса , а значит потребуют дополнительных усилий по нейтрализации...Вот так по маленьку сеть вокруг наших границ и плетётся - по батальону , по радару ,по авиазвену ... Так что ржать можно сколько угодно и шапками кидаться , а потом в один момент обнаружить мощную сеть управления и инфраструктуру для развёртывания вдоль всей границы и ждущих только прибытия транспортов с крупными силами...И тогда только шапок не хватит , да и улыбатся станет неуместно...
    КВУ-НСвД
  12. Дормидонт Сегодня, 19:22
    Будут подслушивать эхо Москвы
    Дормидонт
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