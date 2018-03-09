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В Латвии протестировали новый американский радиолокатор
В латвийскую армию поступил многофункциональный радиолокатор TPS-77 MRR по наблюдению за воздушным пространством. Об этом сообщало издание Министерства обороны Латвии Sargs.lv. Вооруженные силы Латвии уже провели пробный тест
Министр обороны страны Раймонд Бергманис заявил, что поступивший в латвийскую армию многофункциональный радиолокатор усилит наблюдение за воздушным пространством.
Латвия закупит три радиолокатора TPS-77 MRR, изготовленных военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin, соответствующий договор был подписан в октябре 2015 года, передает РИА Новости
Министр обороны страны Раймонд Бергманис заявил, что поступивший в латвийскую армию многофункциональный радиолокатор усилит наблюдение за воздушным пространством.
Покупка радиолокаторов внесет большой вклад в укрепление боеспособности и модернизацию Национальных вооруженных сил, позволяя адекватно реагировать на современные угрозы, с которыми сталкиваются страны НАТО. Наблюдение за низкими полетами и идентифицирование цели — жизненно важная часть защиты воздушного пространства Латвии. Современные технологии позволяют соединить многофункциональный локатор с радиолокационными системами во всем мире— цитирует пресс-служба минобороны слова министра Раймонда Бергманиса.
Латвия закупит три радиолокатора TPS-77 MRR, изготовленных военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin, соответствующий договор был подписан в октябре 2015 года, передает РИА Новости
Использованы фотографии: https://www.ausa.org/
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