В Латвии протестировали новый американский радиолокатор

Покупка радиолокаторов внесет большой вклад в укрепление боеспособности и модернизацию Национальных вооруженных сил, позволяя адекватно реагировать на современные угрозы, с которыми сталкиваются страны НАТО. Наблюдение за низкими полетами и идентифицирование цели — жизненно важная часть защиты воздушного пространства Латвии. Современные технологии позволяют соединить многофункциональный локатор с радиолокационными системами во всем мире

В латвийскую армию поступил многофункциональный радиолокатор TPS-77 MRR по наблюдению за воздушным пространством. Об этом сообщало издание Министерства обороны Латвии Sargs.lv. Вооруженные силы Латвии уже провели пробный тестМинистр обороны страны Раймонд Бергманис заявил, что поступивший в латвийскую армию многофункциональный радиолокатор усилит наблюдение за воздушным пространством.— цитирует пресс-служба минобороны слова министра Раймонда Бергманиса.Латвия закупит три радиолокатора TPS-77 MRR, изготовленных военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin, соответствующий договор был подписан в октябре 2015 года, передает РИА Новости