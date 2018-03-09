Эрдоган заявил, что турецкие войска готовы войти в центр Африна

Наша цель — Африн… Всего 3171 (боевиков) было нейтрализовано. Центр Африна окружен. Мы готовы войти в центр в любой момент

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что центр сирийского Африна окружен, турецкие вооруженные силы могут войти туда в любой момент.— приводит телеканал Haberturk слова Эрдогана.Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что операция в Африне завершится до мая.Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (являются частью "Сил демократической Сирии", костяк которых составляют курдские формирования) и курдской партии "Демократический союз" в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.