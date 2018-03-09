21:27 09 марта
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Эрдоган заявил, что турецкие войска готовы войти в центр Африна

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что центр сирийского Африна окружен, турецкие вооруженные силы могут войти туда в любой момент.

Эрдоган заявил, что турецкие войска готовы войти в центр Африна


Наша цель — Африн… Всего 3171 (боевиков) было нейтрализовано. Центр Африна окружен. Мы готовы войти в центр в любой момент
— приводит телеканал Haberturk слова Эрдогана.


Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что операция в Африне завершится до мая.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (являются частью "Сил демократической Сирии", костяк которых составляют курдские формирования) и курдской партии "Демократический союз" в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.




Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 31

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:20
    объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (являются частью "Сил демократической Сирии", костяк которых составляют курдские формирования) и курдской партии "Демократический союз" в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии.
    геноцид будет? или только мужиков отстреляют?
    Angel_and_Demon
    1. предки с Дона Сегодня, 19:27
      Да, там оливковой веточкой не отмахнешься, 1.5 миллионный район, где даже дети и женщины воины взять без огромных потерь для себя туркам не прокатит, замес с курдами будет по-взрослому, рядом еще и сирийская армия. Эрдогану бы подумать стоило.
      предки с Дона
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:29
        Цитата: предки с Дона
        Эрдогану бы подумать стоило.

        а что ему думать? и те и те против него, так что чем больше перемелют - тем меньше останется
        Angel_and_Demon
        1. предки с Дона Сегодня, 19:37
          Когда армия Эрдогана при помоле сама окажется между валками может получится турецкая крупа очень мелкого помола. Не думаю, что большие потери среди армии входят в его планы, а легкой победоностной войны точно не получится.
          предки с Дона
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:39
            Цитата: предки с Дона
            а легкой победоностной войны точно не получится.

            вот с этим согласен, да сейчас уже давно таких воин нету, ну если только по примеру наглосаксов устроить Дрезден
            Angel_and_Demon
            1. Кроу Сегодня, 20:27
              Цитата: Angel_and_Demon
              устроить Дрезден

              Есть и более свежие примеры, аналогии, например - Ракка.
              Кроу
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:32
                Цитата: Кроу
                например - Ракка.

                так там они и устроили Дрезден
                Angel_and_Demon
        2. Охотовед 2 Сегодня, 19:44
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: предки с Дона
          Эрдогану бы подумать стоило.

          а что ему думать? и те и те против него, так что чем больше перемелют - тем меньше останется

          Вы как за футбольным матчем наблюдаете! И за кого болеете?
          Как то грустно, читать коменты , пусть Все - Всех убивают.
          Курды - реально упрутся, Россия с Асадом - не известно как отреагирует, матрасники - тоже терять своих протеже не пожелают! Замес - реально суровый будет!
          Думаю, Эрдоган - не будет рисковать, ослабленной после чисток армией и своей репутацией, попугает - щеки понадувает и успокоится.
          Охотовед 2
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:51
            Цитата: Охотовед 2
            Вы как за футбольным матчем наблюдаете! И за кого болеете?

            за наших, а что? когда наших убивали по вашему это нормально было? война, это всегда тяжело, но.... ничего личного
            Angel_and_Demon
      2. Sefevi Сегодня, 20:50
        "1.5 миллионный район, где даже дети и женщины воины взять без огромных потерь для себя туркам не прокатит, замес с курдами будет по-взрослому, рядом еще и сирийская армия."
        Поздно уже беспокоится ))) Город Африн уже почти окружен. Боевые действия в горах уже завершены. Войска уже вышли на оперативный простор . Всё это обошлось малой кровью. И Асад не смог помочь))
        Sefevi
    2. сибиралт Сегодня, 19:37
      Если готовы войти, то зачем об этом заявлять? Пусть сначала попробуют. lol
      сибиралт
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:41
        Цитата: сибиралт
        Если готовы войти, то зачем об этом заявлять?

        а вот это уже восток request надо танцы устроить, попугать противника и т.д.
        Angel_and_Demon
      2. Громобой Сегодня, 20:22
        Цитата: предки с Дона
        Когда армия Эрдогана при помоле сама окажется между валками может получится турецкая крупа очень мелкого помола. Не думаю, что большие потери среди армии входят в его планы, а легкой победоностной войны точно не получится.

        Это война....для турков-освободительно-завоевательная и суд по их прессе Эрдоганчик там нехило эту тему раскочегарил,заявляет о возвращении позиций утерянных в Первой мировой войне....репрессии проводит внутри своей армии и флота,а это верный признак,что за ценой этой ,мальчЫГ,не постоит...так что потери для него критичны,как и отрубание нитки трубопровода(ведь у него есть альтернативные источники газа в Европу)..Для кого критичные и особокритичные потери это думаю сами догадаетесь,а кроме того,не забываайте,что это верный волк НАТО и не смотр на популистскую шелуху,договоры соблюдаютс свято и в случае афринского контакта (что мало вероятно по всем признакам)ПРОЛи ВЫ замкнут свои жвалы дл кораблей и судов РФ,а в качестве усиления там будет гарцевать дежурная группа натовской группировки,возможно и усиленная американскими флотскими,т.к. для них это верный шанс.Про тёрки между Эрдоганом и США можно смело забить,когда дело касается его(ТУРИМП)границ.Ещё интиресние конфигурация сторон на линии КАрабаха.И это ,скажем так,отложенная оперативная пауза,но зубки точат со времён Бориса Николаевича.А это выход на оперативный простор всего Кавказа,который есть надёжныые ворота нашей русской армии от южных ворогов.Дагестан....много известно про этот регион,много пишу т здесь на сайте про ичкерийскую диаспору в стамбулиии?Вот-вот ...Такто потери дл турков не сильно критичны по всем данным,а вот стратегические перспективы нарисовываются интересные(ещё даже Крым не беря на которыйТурция раскрывает свои жвал и другие регионы Российской Империи находщиеся щас под юрисдикцией РФ(где стоят войсковые караулы,там есть русская земля)
        Громобой
    3. iliitchitch Сегодня, 19:44
      Цитата: Angel_and_Demon
      геноцид будет? или только мужиков отстреляют?

      Не , ну что Вы , какой ещё геноцид ? Одни кретины причешут других придурков . Перемочат друг друга , делов-то , обычная история . fool
      iliitchitch
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:52
        Цитата: iliitchitch
        Одни кретины причешут других придурков . Перемочат друг друга , делов-то , обычная история .

        значит женщин трогать не будут, ну тогда это на долго
        Angel_and_Demon
  2. Перейра Сегодня, 19:26
    Главное не это. Главное то, что свободолюбивые курды не прогнулись перед Асадом. Вдовы и сироты ещё оценят их мужество и непреклонность.
    Перейра
    1. demo Сегодня, 19:47
      И Асад решил преподать курдам урок турецкими руками?
      Заодно и туркам объяснить.
      И кто в выигрыше?
      В сухом остатке - курды.
      demo
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 19:33
    Мы готовы войти в центр в любой момент
    операция в Африне завершится до мая.
    Чо то не вяжется . Не , ну от прибалтов там каких нибудь "в любой момент" и "до мая" я бы ещё понял... А тут мозг закипает . Восток - дело тонкое.. laughing
    КВУ-НСвД
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:37
      Цитата: КВУ-НСвД
      Восток - дело тонкое..

      а может у них какой праздник намечается?
      Angel_and_Demon
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 19:39
        Цитата: Angel_and_Demon
        Цитата: КВУ-НСвД
        Восток - дело тонкое..

        а может у них какой праздник намечается?

        Первомай чо ли laughing
        КВУ-НСвД
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:41
          Цитата: КВУ-НСвД
          Первомай чо ли

          ну или первоапрель laughing
          Angel_and_Demon
      2. Сергей Д_2 Сегодня, 19:43
        Ага,страна Лимония,где вечно пляшут и поют
        Цитата: Angel_and_Demon
        Цитата: КВУ-НСвД
        Восток - дело тонкое..

        а может у них какой праздник намечается?
        Сергей Д_2
  4. ПалБор Сегодня, 19:47
    До сих пор кто-то верит в курдское "сопротивление"?Цыгане,млин...Им предлагали защиту,они всё торговались.Эрдоган готов был отдать Африн Асаду,кроме границы.Теперь и не знаю...поздно.
    ПалБор
    1. ПалБор Сегодня, 19:49
      Их предки хурриты много городов и государств разрушили,но своего так и не создали.
      ПалБор
    2. Anyone Сегодня, 21:18
      Кто им предлагал защиту? Не смешите! Асад сам себя защитить не в состоянии - куда ему еще курдов защищать от турок, у которых, на минуточку, вторая по численности армия в НАТО.
      Anyone
  5. Korsar4 Сегодня, 19:51
    Вот на кого время работает в этой ситуации?

    Для Асада, вероятно, Африн сейчас не первоочерёдная задача. Не распутается быстро этот клубок. И нам из него легко не выйти.
    Korsar4
  6. mavrus Сегодня, 19:58
    Странно, что с точностью до одного человека называются потери у противника.
    А интересно, как пpoпиндocoвские СМИ отреагируют на штурм. Разрешат ли туркам, как амерам, разнести город в пух и прах вместе с жителями, или это только мировому гегемону можно. А для всех остальных, "там нет вооружённых боевиков, там только больницы".
    mavrus
  7. Vard Сегодня, 20:02
    Действие рождает противодействие... Проблему Курдов так или иначе решать придётся....
    Vard
  8. мерцание Сегодня, 20:06
    Эрдоган заявил, что турецкие войска готовы войти в центр Африна
    Для кого заявил и зачем заявил?
    мерцание
  9. Александр War Сегодня, 20:08
    Скину видео из Гуты
    Александр War
  10. Sadko88 Сегодня, 20:40
    Скатертью дорога...
    Sadko88
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