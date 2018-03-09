21:29 09 марта
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SIG Sauer P320 получит приклад

Немецкий пистолет SIG Sauer P320 получил новый необычный аксессуар. Компания B&T представила устройство под названием USW-320 Upgrade Chassis, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал thefirearmblog.com.

SIG Sauer P320 получит приклад

Пистолетная рамка USW-320


Новый аксессуар является пистолетной рамкой, оснащённой поворотным прикладом. USW-320 совместима с пистолетом SIG Sauer P320 и его армейской модификацией M17. Кроме того, рамка от B&T адаптирована как под стандартные, так и под магазины увеличенной ёмкости.


Длина рамки USW-320 с развёрнутым прикладом составляет 36 см, а её вес — 188 г. При сложенном прикладе толщина рамки составит всего 43 мм. Но даже учитывая небольшую толщину, использование USW-320 сделает большинство штатных кобур для SIG Sauer P320 непригодными для переноски пистолета. Поэтому в B&T указывают, что намерены выпустить серию специальных кобур, которые позволяют переносить SIG Sauer P320 при использовании рамки с прикладом.

Благодаря модульной конструкции пистолетная рамка SIG Sauer P320 не является номерной деталью и во многих странах может продаваться как аксессуар, не требующий наличия лицензии или специального разрешения. USW-320 совместима с полноразмерными и укороченными моделями пистолета SIG Sauer P320 и появится в розничной продаже летом текущего года, тогда же будет объявлена цена на аксессуар.


Использованы фотографии: thefirearmblog.com
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Комментарии 16

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  1. sabakina Сегодня, 20:14
    Я понимаю, для "Маузер", с его винтовочным патроном, но для этого пистолета...
    sabakina
    1. Герман Сегодня, 20:23
      Постите,Вы про пистолет "Маузер" говорите? Так там вполне себе пистолетный 7.63х25 и от ТТ патроны подходят.
      Герман
      1. sabakina Сегодня, 20:25
        Я про Маузер с деревянной кобурой, который любили революционные матросы.
        sabakina
        1. Герман Сегодня, 20:29
          Ну так и я про этот,там пистолетный патрон.
          Герман
          1. sabakina Сегодня, 20:47
            Да. Герман, признаюсь, я лопух. С детства почему то думал, что там винтовочный патрон. Тем не менее, Маузер расчитан на дальность стрельбы до 1000 метров, так что приклад ему, со своим стволом был не помеха. А для пистолета на видео- только для понтов.
            sabakina
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:52
              Цитата: sabakina
              А для пистолета на видео- только для понтов.

              так т написано - аксессуар, хочешь понтоваться - любой каприз за ваши деньги
              Angel_and_Demon
          2. Громобой Сегодня, 20:51
            судя по от клику товарищей с белорусии там этих патрончиков немалооо захронено)верной дорогой идёте,товарищи,операци "Концерт" и симфонии штаб партизанского движения не отменилзначит пулть будем по гадам
            Громобой
        2. Zoldat_A Сегодня, 21:18
          Цитата: sabakina
          Я про Маузер с деревянной кобурой, который любили революционные матросы.

          Кстати, Слава, читал где-то, что "революционный матрос с маузером" - миф."Тот самый" "Маузер С96" - 100 золотых рублей стОил (при том, что корова 16 рублей ассигнациями) и приобретался на личные деньги. ... А 100 рублей у революционного матроса.... recourse Да и офицеров, имеющих оружие столь огромной цены, не хватило бы, чтобы всех их поставить к стенке и вооружить всех революционных матросов. Я про то в книге читал, лет 10-15 назад, а сейчас глянул - в интернетах много чего про это написано.
          Хотя пару раз держать в руках приходилось - внушаетЪЪЪЪ.......
          А по статье... Я, конечно, морально устарел для этих всех споров - чуть не каждый день что-то новенькое выдумывают. За всем не уследишь, тем более - с дивана. Поэтому живу по старинке - наградная "Беретта М9". С ней и отправлюсь в Страну Вечной Охоты... smile
          Zoldat_A
          1. bouncyhunter Сегодня, 21:29
            Приветствую , друг мой ! hi drinks
            Brugger und Thomet явно такой апгрейд сбацали чтобы продвинуть свою идею , реализованную в их пистолете-карабине USW . Подробнее здесь : http://modernfirearms.net/ru/pistolety-i-revolver
            y/pistolety/shvejcarija-pistolety/bt-usw/
            bouncyhunter
  2. polpot Сегодня, 20:29
    Осталось добавить дисковый магазин и вспомнить что уже давно изобретены пистолеты пулеметы
    polpot
    1. Sargas Сегодня, 20:47
      Дисковый магазин был ещё на Парабеллуме.
      Sargas
  3. Сергей Д_2 Сегодня, 20:46
    Заказ полиции?
    Сергей Д_2
    1. sabakina Сегодня, 20:56
      А что, полицию уже заказывают?
      sabakina
      1. Сергей Д_2 Сегодня, 21:04
        Нужное оружие заказывают
        Сергей Д_2
  4. Sargas Сегодня, 20:48
    И когда швейцарская фирма ZIG стала немецкой?
    Sargas
    1. Герман Сегодня, 21:11
      Изночально был выпуск пистолетов в Германии фирмой Sauer, сама фирма SIG Sauer считается немецкой хотя и входит в швейцарский холдинг
      Герман
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