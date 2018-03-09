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SIG Sauer P320 получит приклад
Немецкий пистолет SIG Sauer P320 получил новый необычный аксессуар. Компания B&T представила устройство под названием USW-320 Upgrade Chassis, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал thefirearmblog.com.
Новый аксессуар является пистолетной рамкой, оснащённой поворотным прикладом. USW-320 совместима с пистолетом SIG Sauer P320 и его армейской модификацией M17. Кроме того, рамка от B&T адаптирована как под стандартные, так и под магазины увеличенной ёмкости.
Длина рамки USW-320 с развёрнутым прикладом составляет 36 см, а её вес — 188 г. При сложенном прикладе толщина рамки составит всего 43 мм. Но даже учитывая небольшую толщину, использование USW-320 сделает большинство штатных кобур для SIG Sauer P320 непригодными для переноски пистолета. Поэтому в B&T указывают, что намерены выпустить серию специальных кобур, которые позволяют переносить SIG Sauer P320 при использовании рамки с прикладом.
Благодаря модульной конструкции пистолетная рамка SIG Sauer P320 не является номерной деталью и во многих странах может продаваться как аксессуар, не требующий наличия лицензии или специального разрешения. USW-320 совместима с полноразмерными и укороченными моделями пистолета SIG Sauer P320 и появится в розничной продаже летом текущего года, тогда же будет объявлена цена на аксессуар.
Пистолетная рамка USW-320
Новый аксессуар является пистолетной рамкой, оснащённой поворотным прикладом. USW-320 совместима с пистолетом SIG Sauer P320 и его армейской модификацией M17. Кроме того, рамка от B&T адаптирована как под стандартные, так и под магазины увеличенной ёмкости.
Длина рамки USW-320 с развёрнутым прикладом составляет 36 см, а её вес — 188 г. При сложенном прикладе толщина рамки составит всего 43 мм. Но даже учитывая небольшую толщину, использование USW-320 сделает большинство штатных кобур для SIG Sauer P320 непригодными для переноски пистолета. Поэтому в B&T указывают, что намерены выпустить серию специальных кобур, которые позволяют переносить SIG Sauer P320 при использовании рамки с прикладом.
Благодаря модульной конструкции пистолетная рамка SIG Sauer P320 не является номерной деталью и во многих странах может продаваться как аксессуар, не требующий наличия лицензии или специального разрешения. USW-320 совместима с полноразмерными и укороченными моделями пистолета SIG Sauer P320 и появится в розничной продаже летом текущего года, тогда же будет объявлена цена на аксессуар.
Использованы фотографии: thefirearmblog.com
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