Американский БПЛА провёл очередную разведмиссию над Донбассом

Очередную разведывательную миссию над Донбассом выполнил американский беспилотник RQ-4B Global Hawk. В течение нескольких часов БПЛА США осуществлял полёт над линией соприкосновение сторон и долетал практически до границы с Россией. Речь идёт о беспилотном летальном аппарате, который поднимался в воздух с американской авиабазы Сигонелла в Италии.Высота полёта БПЛА с бортовым номером 05-2024 составляла почти 16 тыс. метров. Скорость полёта – около 550 км/ч.В ходе выполнения полёта БПЛА имел возможность вести разведку не только территории Донбасса, но также и приграничных областей Российской Федерации.Это далеко не первый разведывательный полёт RQ-4B Global Hawk над Донбассом. Обычно после таких полётов американская сторона пытается озвучивать новые обвинения в адрес России, или же украинские войска осуществляют очередную серию военных провокаций в отношении ДНР и ЛНР.Нужно отметить, что частота разведывательных миссий американских БПЛА в небе над Донбассом в последнее время существенно повысилась.