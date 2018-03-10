09:32 10 марта
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Американский БПЛА провёл очередную разведмиссию над Донбассом

Очередную разведывательную миссию над Донбассом выполнил американский беспилотник RQ-4B Global Hawk. В течение нескольких часов БПЛА США осуществлял полёт над линией соприкосновение сторон и долетал практически до границы с Россией. Речь идёт о беспилотном летальном аппарате, который поднимался в воздух с американской авиабазы Сигонелла в Италии.

Высота полёта БПЛА с бортовым номером 05-2024 составляла почти 16 тыс. метров. Скорость полёта – около 550 км/ч.

Американский БПЛА провёл очередную разведмиссию над Донбассом



В ходе выполнения полёта БПЛА имел возможность вести разведку не только территории Донбасса, но также и приграничных областей Российской Федерации.

Это далеко не первый разведывательный полёт RQ-4B Global Hawk над Донбассом. Обычно после таких полётов американская сторона пытается озвучивать новые обвинения в адрес России, или же украинские войска осуществляют очередную серию военных провокаций в отношении ДНР и ЛНР.

Нужно отметить, что частота разведывательных миссий американских БПЛА в небе над Донбассом в последнее время существенно повысилась.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 22

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:02
    Зачастили эти дроны не к добру походу... Собирают для укрокаклии разведданные... angry
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:11
      Нужно отметить, что частота разведывательных миссий американских БПЛА в небе над Донбассом в последнее время существенно повысилась.

      Жди беды от киборгов ... negative
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:12
        Вот и я говорю, да и 18-е близко, укронацики что то вытворят по-любому... angry
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:15
          Цитата: a.s.zzz888
          18-е близко, укронацики что то вытворят по-любому...

          Это можно к гадалке не ходить !
          bouncyhunter
          1. Кроу Сегодня, 08:38
            Местные "гадалки" ещё на "Новый Год" наступление прогнозировали. Но только обычные обстрелы.
            На первое сентября та же ерунда была.
            Кроу
        2. svp67 Сегодня, 08:45
          Цитата: a.s.zzz888
          Вот и я говорю, да и 18-е близко, укронацики что то вытворят по-любому...

          Скорей всего пока ограничатся сильными обстрелами...
          svp67
      2. svp67 Сегодня, 08:44
        Цитата: bouncyhunter
        Жди беды от киборгов ...

        Киборг=гробиК
        svp67
    2. Chertt Сегодня, 08:14
      Цитата: a.s.zzz888
      Зачастили эти дроны не к добру

      Вот бы приземлить такую игрушку, на территории ЛДНР. Мечты, мечты
      Chertt
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:17
        Chertt Сегодня, 08:14Вот бы приземлить такую игрушку, на территории ЛДНР. Мечты, мечты

        Но ведь и воздушную границу ЛДНР!!! не нарушают... прикидывают, что запросто могут носом в землю сунутся...
        a.s.zzz888
  2. 210окв Сегодня, 08:02
    Эту " новость"можно писать каждый день..
    210окв
    1. Tusv Сегодня, 08:26
      Цитата: 210окв
      Эту " новость"можно писать каждый день..

      На колу мочало, начинай сначала. Ждемс внезапной проверки
      Tusv
  3. Навигатор 1 Сегодня, 08:13
    Видно лохмы готовятся к наступательным действиям.
    Навигатор 1
  4. rotmistr60 Сегодня, 08:15
    Так летали, летают и будут летать пока уверены, что им ничего не грозит, т.к. российскую границу не нарушают.
    rotmistr60
  5. Петр1 Сегодня, 08:22
    а посадить его нельзя никак? наши вроде отстают пока еще
    Петр1
    1. Tusv Сегодня, 08:35
      Цитата: Петр1
      а посадить его нельзя никак? наши вроде отстают пока еще

      Таки и мы отстаем. Воздушная полиция есть, а прокуратуры нетути crying
      Tusv
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:41
        Петр1 Сегодня, 08:22
        а посадить его нельзя никак? наши вроде отстают пока еще

        Так он юридически, воздушных границ не нарушает... К укрокаклии добирается по нейтралке, там ему нацики "добро" дают летать - да и кто бы их спрашивал, хозяин у раба не просит. Границ ЛДНР не нарушает ( значит признают мерикатосы ЛДНР !!!)... Если только нечаянно, но подымется такой вой... bully
        a.s.zzz888
        1. Петр1 Сегодня, 09:06
          В ходе выполнения полёта БПЛА имел возможность вести разведку не только территории Донбасса, но также и приграничных областей Российской Федерации.
          Вот только за это уже можно сажать,и пусть воют,что теперь wink
          Петр1
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:10
            Петр1 Сегодня, 09:06 ↑
            В ходе выполнения полёта БПЛА имел возможность вести разведку не только территории Донбасса, но также и приграничных областей Российской Федерации.

            Что с успехом и делает этот драндулет. Конечно же "снимает" ВСЁ на сколько позволяет его ТТХ.
            a.s.zzz888
          2. Голован Джек Сегодня, 09:10
            Цитата: Петр1
            только за это уже можно сажать

            Нельзя. Он ничего не нарушает.
            ЗЫ: флажок у Вас забавно работает wink
            Голован Джек
      2. Петр1 Сегодня, 08:42
        Цитата: Tusv
        Воздушная полиция есть, а прокуров нетути crying

        Предлогаю вам возглавить каолицию идущих на ... флаг ваш laughing
        Петр1
        1. Tusv Сегодня, 08:47
          Цитата: Петр1
          Предлогаю вам возглавить каолицию идущих на ... флаг ваш

          Мне низя, я ж без суда и следствия завалю fool
          Tusv
  6. Мих1974 Сегодня, 08:25
    Ммм а может он "воткнется в стаю аистов"? feel И "немножко упадет". lol
    Мих1974
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