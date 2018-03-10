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Американский БПЛА провёл очередную разведмиссию над Донбассом
Очередную разведывательную миссию над Донбассом выполнил американский беспилотник RQ-4B Global Hawk. В течение нескольких часов БПЛА США осуществлял полёт над линией соприкосновение сторон и долетал практически до границы с Россией. Речь идёт о беспилотном летальном аппарате, который поднимался в воздух с американской авиабазы Сигонелла в Италии.
Высота полёта БПЛА с бортовым номером 05-2024 составляла почти 16 тыс. метров. Скорость полёта – около 550 км/ч.
В ходе выполнения полёта БПЛА имел возможность вести разведку не только территории Донбасса, но также и приграничных областей Российской Федерации.
Это далеко не первый разведывательный полёт RQ-4B Global Hawk над Донбассом. Обычно после таких полётов американская сторона пытается озвучивать новые обвинения в адрес России, или же украинские войска осуществляют очередную серию военных провокаций в отношении ДНР и ЛНР.
Нужно отметить, что частота разведывательных миссий американских БПЛА в небе над Донбассом в последнее время существенно повысилась.
Высота полёта БПЛА с бортовым номером 05-2024 составляла почти 16 тыс. метров. Скорость полёта – около 550 км/ч.
В ходе выполнения полёта БПЛА имел возможность вести разведку не только территории Донбасса, но также и приграничных областей Российской Федерации.
Это далеко не первый разведывательный полёт RQ-4B Global Hawk над Донбассом. Обычно после таких полётов американская сторона пытается озвучивать новые обвинения в адрес России, или же украинские войска осуществляют очередную серию военных провокаций в отношении ДНР и ЛНР.
Нужно отметить, что частота разведывательных миссий американских БПЛА в небе над Донбассом в последнее время существенно повысилась.
Использованы фотографии: Фейсбук
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