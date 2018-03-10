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Иракское шиитское ополчение нанесло удар по игиловцам в сирийской провинции Ракка
Шиитские вооружённые формирования «Аль Хашд аш-Шааби» вступили в бой с террористами так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ) в Сирии. «Аль-Хашд ад-Шааби» - отряды, которые составлены из ополченцев-шиитов, и которые ранее вели боевые действия против террористов ИГИЛ* в районе иракского Мосула.
Сообщается, что шиитские ополченцы нанесли миномётный удар по расположению игиловцев в районе населённого пункта Эль-Атшана (провинция Ракка), расположенного неподалёку от границы с Ираком. По последней информации, миномётный обстрел позиций боевиков ИГИЛ* осуществлялся с иракской территории.
На этом фоне поступают сообщения о том, что премьер-министр Ирака подтвердил решение о включении ополченцев «Аль-Хашд ад-Шааби» в ряды официальных иракских силовых структур. Начало такому включению было положено ещё в прошлом году, когда парламент Ирака, несмотря на критику со стороны суннитских и курдских формирований, принял решение о присвоении армейского статуса шиитскому ополчению.
Известно, что военнослужащие из числа отрядов «Аль-Хашд ад-Шааби» получают возможность повышать своё мастерство и при обучении в военных учебных заведениях Ирака.
Сообщается, что шиитские ополченцы нанесли миномётный удар по расположению игиловцев в районе населённого пункта Эль-Атшана (провинция Ракка), расположенного неподалёку от границы с Ираком. По последней информации, миномётный обстрел позиций боевиков ИГИЛ* осуществлялся с иракской территории.
На этом фоне поступают сообщения о том, что премьер-министр Ирака подтвердил решение о включении ополченцев «Аль-Хашд ад-Шааби» в ряды официальных иракских силовых структур. Начало такому включению было положено ещё в прошлом году, когда парламент Ирака, несмотря на критику со стороны суннитских и курдских формирований, принял решение о присвоении армейского статуса шиитскому ополчению.
Известно, что военнослужащие из числа отрядов «Аль-Хашд ад-Шааби» получают возможность повышать своё мастерство и при обучении в военных учебных заведениях Ирака.
Использованы фотографии: Фейсбук/Sebastiano Caputo
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