12:38 10 марта
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Иракское шиитское ополчение нанесло удар по игиловцам в сирийской провинции Ракка

Шиитские вооружённые формирования «Аль Хашд аш-Шааби» вступили в бой с террористами так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ) в Сирии. «Аль-Хашд ад-Шааби» - отряды, которые составлены из ополченцев-шиитов, и которые ранее вели боевые действия против террористов ИГИЛ* в районе иракского Мосула.

Сообщается, что шиитские ополченцы нанесли миномётный удар по расположению игиловцев в районе населённого пункта Эль-Атшана (провинция Ракка), расположенного неподалёку от границы с Ираком. По последней информации, миномётный обстрел позиций боевиков ИГИЛ* осуществлялся с иракской территории.

На этом фоне поступают сообщения о том, что премьер-министр Ирака подтвердил решение о включении ополченцев «Аль-Хашд ад-Шааби» в ряды официальных иракских силовых структур. Начало такому включению было положено ещё в прошлом году, когда парламент Ирака, несмотря на критику со стороны суннитских и курдских формирований, принял решение о присвоении армейского статуса шиитскому ополчению.


Иракское шиитское ополчение нанесло удар по игиловцам в сирийской провинции Ракка


Известно, что военнослужащие из числа отрядов «Аль-Хашд ад-Шааби» получают возможность повышать своё мастерство и при обучении в военных учебных заведениях Ирака.

Использованы фотографии: Фейсбук/Sebastiano Caputo
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Комментарии 10

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  1. svp67 Сегодня, 12:02
    Иракское, шиитское ополчение воюет на земле Сирии.... Так понимаю, что для многих это не очень приятная новость.
    svp67
    1. cniza Сегодня, 12:11
      По последней информации, миномётный обстрел позиций боевиков ИГИЛ* осуществлялся с иракской территории.


      Узелок завязывают такой , что и зубами не развязать.
      cniza
    2. МИХАН Сегодня, 12:15
      Как там все запутано...Ну пусть мочат друг друга и России с Сирией полегче! Хотя Израиль там опять , что то замышляет с США!
      Мира на БВ по моему долго не будет ..Израиль нужно прижать и конкретно! negative
      Они там воду мутят постоянно..Это мое мнение мужики! soldier
      МИХАН
    3. сибиралт Сегодня, 12:23
      Странно. Американцы Раку снесли ковровым бомбометанием, а местные игиловцы остались в живых. belay
      сибиралт
      1. svp67 Сегодня, 12:25
        Цитата: сибиралт
        Американцы Раку снесли ковровым бомбометанием, а местные игиловцы остались в живых.

        Город Ракка и провинция Ракка, поймите различие.
        svp67
        1. сибиралт Сегодня, 12:33
          Да уж, куда уж нам недоумкам! Территория провинции Ракка и город Ракка, подконтрольные ИГ, по вашему, находятся в разных углах Сирии? Территория Ракки как раз и была в зоне ответственности американской коалиции.
          сибиралт
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:28
        сибиралт Сегодня, 12:23 ↑ Новый
        Странно. Американцы Раку снесли ковровым бомбометанием, а местные игиловцы остались в живых. belay

        Олег, ничего "странного" нет. Перед "ковровым бомбометанием" мерикатосы вывели бандюг. Под завалами остались мирные жители.
        a.s.zzz888
      3. роман66 Сегодня, 12:29
        они были под ковром lol
        роман66
    4. Комментарий был удален.
  2. 210окв Сегодня, 12:02
    Сейчас заштатники с израильтянами какую нибудь пакость замутят.
    210окв
    1. svp67 Сегодня, 12:24
      Цитата: 210окв
      Сейчас заштатники с израильтянами какую нибудь пакость замутят.

      Круче чем появление вооруженных шиитов, да еще и партизан, в землях сунитов ТАМ...даже трудно себе представить, что там может замутится.
      svp67
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:29
      210окв Сегодня, 12:02 Новый
      Сейчас заштатники с израильтянами какую нибудь пакость замутят.

      Так это всенепременно. angry
      a.s.zzz888
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