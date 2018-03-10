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Украине присвоен статус натовского "аспиранта"
Командование Североатлантическим военным блоком нашло определение для Украины и некоторых других стран, которые заявляют о готовности вступить в НАТО, но пока видят перед собой закрытые двери альянса. В НАТО заявили, что Украина получает статус «страны-аспиранта». Этот статус предусматривает, что НАТО может принять Украину в свой состав, когда та выполнит все необходимые для этого требования.
Официальный сайт Североатлантического военного блока:
Далее в руководстве НАТО заявили, что Украина, как и Грузия, «вероятно, получат статус членов НАТО в будущем». Когда конкретно наступит это «будущее», в штаб-квартире организации не сообщили.
Комментарий депутата ВРУ Ирины Геращенко в Фейсбуке:
Официальный сайт Североатлантического военного блока:
На данный момент о своём стремлении к получении членства заявляют четыре страны. Это Босния и Герцеговина, Грузия, Македония и Украина.
Мы готовы держать дверь открытой для тех стран, которые хотят вместе с нами вносит вклад в безопасность на Европейском континенте.
Далее в руководстве НАТО заявили, что Украина, как и Грузия, «вероятно, получат статус членов НАТО в будущем». Когда конкретно наступит это «будущее», в штаб-квартире организации не сообщили.
Комментарий депутата ВРУ Ирины Геращенко в Фейсбуке:
Это очень важно. НАТО признало статус "страны-аспиранта" для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в альянсе.
Использованы фотографии: NATO
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