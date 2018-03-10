15:19 10 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Украине присвоен статус натовского "аспиранта"

Командование Североатлантическим военным блоком нашло определение для Украины и некоторых других стран, которые заявляют о готовности вступить в НАТО, но пока видят перед собой закрытые двери альянса. В НАТО заявили, что Украина получает статус «страны-аспиранта». Этот статус предусматривает, что НАТО может принять Украину в свой состав, когда та выполнит все необходимые для этого требования.

Официальный сайт Североатлантического военного блока:
На данный момент о своём стремлении к получении членства заявляют четыре страны. Это Босния и Герцеговина, Грузия, Македония и Украина.


Украине присвоен статус натовского "аспиранта"



Мы готовы держать дверь открытой для тех стран, которые хотят вместе с нами вносит вклад в безопасность на Европейском континенте.


Далее в руководстве НАТО заявили, что Украина, как и Грузия, «вероятно, получат статус членов НАТО в будущем». Когда конкретно наступит это «будущее», в штаб-квартире организации не сообщили.

Комментарий депутата ВРУ Ирины Геращенко в Фейсбуке:
Это очень важно. НАТО признало статус "страны-аспиранта" для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в альянсе.

Использованы фотографии: NATO
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 77

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Trevis Сегодня, 12:46
    Это очень важно. НАТО признало статус "страны-аспиранта" для Украины!

    правильней было бы сказать, статус "страны-холуя" наты.
    Trevis
    1. volodya Сегодня, 12:52
      Цитата: Trevis
      Это очень важно. НАТО признало статус "страны-аспиранта" для Украины!

      Страна натовского эксперимента или экскримента.?
      volodya
      1. cniza Сегодня, 13:04
        Тряпки для вытирания ног и исполнений всех грязных работ для НАТО.
        cniza
        1. Partyzan Сегодня, 13:08
          Цитата: cniza
          Тряпки для вытирания ног и исполнений всех грязных работ для НАТО.

          Виктор hi ну не только, еще должен же кто-то просроченные печеньки доедать
          Partyzan
          1. cniza Сегодня, 13:21
            Приветствую Володя! hi НАТО ещё даже на 1% не представляет себе , что такое рагули и с кем они связались.
            cniza
            1. Монос Сегодня, 13:34
              Тёзка, моё почтение hi
              "Аспирант (воинское звание) — во франкоязычных странах соответствует званию прапорщика."
              Страна - прапорщик!!! Тот, кто это придумал, явно служил в Советской Армии. laughing
              Монос
              1. cniza Сегодня, 13:50
                Приветствую Виктор! hi очень похоже , но они не знают что такое прапорщик - хохол , их ждет сюрприз. lol
                cniza
                1. Red_Hamer Сегодня, 13:58
                  очень похоже , но они не знают что такое прапорщик - хохол , их ждет сюрприз. lol
                  Как правило мордатый,пузатый,вороватый и т. п. зав складом( как продовольственным, так и вещевым , зачастую "дружат семьями", одним словом землячество в крови)!
                  Red_Hamer
                  1. Red_Hamer Сегодня, 14:08
                    Друг с другом ведут бартер, тем, чего удалось на 3,14ть!
                    Red_Hamer
                2. Монос Сегодня, 14:02
                  Цитата: cniza
                  но они не знают что такое прапорщик - хохол , их ждет сюрприз.

                  laughing По-моему, они уже начинают догадываться.
                  Монос
                  1. cniza Сегодня, 14:05
                    Одно дело догадываться , а другое прочувствовать на своей шкуре.
                    cniza
              2. ротмистр Сегодня, 14:10
                Какие же русские люди завистливые. Ну хочет Украина в НАТО, пусть хоть в Африканский союз. Пусть вернут все земли , которые добрый Ленин подарил вместе с людьми и пусть идут , идут и идут вместе с последователями Ленина, далеко далеко.
                ротмистр
            2. Partyzan Сегодня, 14:01
              Цитата: cniza
              НАТО ещё даже на 1% не представляет себе , что такое рагули и с кем они связались.

              все они представляют - припалтам впарили свои легкие танки, которые даже от крупнокалиберного стрелкового оружия не защищают, укрошкмеры за ихи же кредиты сейчас еще какие нибудь просроченные печеньки приобретут, ничегго личного - бизнес
              Partyzan
              1. cniza Сегодня, 14:06
                Правильно , он и мать родную продаст.
                cniza
                1. Partyzan Сегодня, 14:09
                  Цитата: cniza
                  Правильно , он и мать родную продаст.

                  в данном случае - покупает laughing
                  Partyzan
                  1. cniza Сегодня, 14:11
                    Что бы "перепродать". lol
                    cniza
                    1. Partyzan Сегодня, 14:23
                      Цитата: cniza
                      Что бы "перепродать".

                      этот хлам перепродать уже не возможно, по попилить покупку - еще кака laughing
                      Partyzan
                2. zivXP Сегодня, 14:46
                  А шо, есть и покупатель?
                  zivXP
          2. 210окв Сегодня, 15:10
            Да и ложится под пули и снаряды в разных точках мира во имя "дерьмократии"
            Цитата: Partyzan
            Цитата: cniza
            Тряпки для вытирания ног и исполнений всех грязных работ для НАТО.

            Виктор hi ну не только, еще должен же кто-то просроченные печеньки доедать
            210окв
        2. MKPU-115 Сегодня, 13:11
          Цитата: cniza
          Тряпки для вытирания ног и исполнений всех грязных работ для НАТО.

          Традиционно карателями, против мирного населения.
          MKPU-115
    2. dorz Сегодня, 12:52
      Назови хоть "аспирант", хоть "декан" НАТО. Украина профукана, по опросам 62% за вступление.
      dorz
      1. AID.S Сегодня, 12:58
        Опросы, опросы, их результаты удовлетворят любого , это как независимая экспертиза, кто заплатит, тот и получит нужный результат. Посмотрим на эти опросы после освобождения Малороссии.
        AID.S
      2. MKPU-115 Сегодня, 13:01
        Цитата: dorz
        Назови хоть "аспирант", хоть "декан" НАТО. Украина профукана, по опросам 62% за вступление.

        Отлично! Иметь таких союзников - ВРАГОВ НЕ НАДО!!! good
        MKPU-115
      3. Machete Сегодня, 13:06
        Цитата: dorz
        Назови хоть "аспирант", хоть "декан" НАТО. Украина профукана, по опросам 62% за вступление.

        Да хоть 100%.
        Это что-то изменило или изменит?
        Им газ дадут на халяву или "еврами" завалят?
        Как они хорошо скакали на Майдане. Тоже все "за" были.
        Но что-пошло не так.
        Machete
        1. aleks700 Сегодня, 14:21
          Это что-то изменило или изменит?
          Изменит. ПРО под Харьковом.
          aleks700
          1. Товарищ Берия Сегодня, 15:15
            Земля круглая.
            Товарищ Берия
      4. dvina71 Сегодня, 13:08
        Цитата: dorz
        по опросам 62% за вступление.

        Кто и где проводил опрос?
        dvina71
      5. kafa Сегодня, 13:23
        Я спросил у тополя , я спросил у месяца ....... Все против !
        kafa
      6. Бо Ярий Сегодня, 15:17
        за что боролись, то и получили.
        Бо Ярий
    3. антивирус Сегодня, 13:17
      это звучит гордо!
      перспективы манящие-все еще будет!
      аспирант может не ужинать,
      кандидат наук -ходить пешком на работу,
      профессор не застегивает ширинку после посещения туалета,
      академик забывает использовать бумажку,
      член-кор забывает снимать брюки ( когда садится на унитаз)
      антивирус
    4. Серж Горелый Сегодня, 13:22
      У немцев было более краткое название - хиви.
      Серж Горелый
    5. Spartanez300 Сегодня, 13:47
      Страны подхалимов и лизоблюдов , надеюсь они еще подавятся этим НАТО .
      Spartanez300
    6. aleks700 Сегодня, 14:19
      правильней было бы сказать, статус "страны-холуя" наты.
      Ну и что что холуя? Примут в статусе холуя.
      aleks700
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:47
    Далее в руководстве НАТО заявили, что Украина, как и Грузия, «вероятно, получат статус членов НАТО в будущем».

    Ключевое слово "вероятно". bully Точно, морковь на удочке! laughing
    a.s.zzz888
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:48
    Комментарий депутата ВРУ Ирины Геращенко в Фейсбуке:
    Это очень важно. НАТО признало статус "страны-аспиранта" для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в альянсе.

    Ты то уж точно не доживешь!!! wassat
    a.s.zzz888
  4. polpot Сегодня, 12:48
    Ну все три дня гулять от счастья будут ,потом опять деньги выпрашивать пойдут ,на аспирантскую стипендию долго не погуляешь
    polpot
  5. Дормидонт Сегодня, 12:49
    Натовский аспирант - синоним бледной спирахеты
    Дормидонт
  6. MKPU-115 Сегодня, 12:52
    Украина получает статус «страны-аспиранта» НАТО - ну им не привыкать,традиции дедов продолжают.
    MKPU-115
    1. AlexVas44 Сегодня, 15:00
      Цитата: MKPU-115
      Украина получает статус «страны-аспиранта» НАТО - ну им не привыкать,традиции дедов продолжают.

      Или бабелей? laughing
      AlexVas44
  7. Горный стрелок Сегодня, 12:55
    Главоне, морковку посочнее повесить! А то старая уже "пожухла" и пахнёт невкусно...
    Горный стрелок
    1. MKPU-115 Сегодня, 13:06
      Цитата: Горный стрелок
      Главоне, морковку посочнее повесить! А то старая уже "пожухла" и пахнёт невкусно...

      После аспирантов , если что то останется от 404, назначат кандидатами.
      MKPU-115
  8. MKPU-115 Сегодня, 12:58
    "вносит вклад в безопасность на Европейском континенте" - ага, давно уже всем понятно ,безопасность в Европе по версии США:
    MKPU-115
  9. мерцание Сегодня, 13:02
    Украине присвоен статус натовского "аспиранта"
    Даже не знаю за кого здесь надо порадоваться: то ли за Украину, то ли за НАТО? Утопающие хватаются за соломинку.
    мерцание
    1. MKPU-115 Сегодня, 13:07
      Цитата: мерцание
      Украине присвоен статус натовского "аспиранта"
      Даже не знаю за кого здесь надо порадоваться: то ли за Украину, то ли за НАТО? Утопающие хватаются за соломинку.

      НАТО можно посочувствовать.
      MKPU-115
  10. svp67 Сегодня, 13:02
    Украине присвоен статус натовского "аспиранта"
    Ну все, месяц теперь пить и гулять будут... А вообще, чем то это напоминает...
    svp67
    1. cniza Сегодня, 13:05
      Пока всё НАТО не пропьют не успокоятся. laughing
      cniza
  11. Machete Сегодня, 13:04
    Специально для украины придумали такую фигню?
    Бакалавр уже был?
    Machete
    1. svp67 Сегодня, 13:12
      Цитата: Machete
      Специально для украины придумали такую фигню?

      Нет, еще для грузин, молдован и боснийцев...
      svp67
  12. злой партизан Сегодня, 13:04
    Караганов в нескольких своих интервью западным журналистам сказал, что Россия мало того, что не допустит вступления Украины в НАТО, но и не позволит развёртывать нав Украине военную инфраструктуру НАТО. Если НАТО всё-таки попытается начать развёртывание своей инфраструктуры вна Украине, то Россиия готова воевать с НАТО на территории Украины с применением всех средств, в том числе и ЯО. И добавил, что никогда больше Россия не будет воевать на своей территории. Одно интервью возможно от 2015 года немецкому изданию. Все его тезисы найти в сети можно. А Караганов - это один из верифицированных каналов информирования наших "партнёров" .
    злой партизан
    1. Антарес Сегодня, 14:00
      Цитата: злой партизан
      Россиия готова воевать с НАТО на территории Украины с применением всех средств, в том числе и ЯО.

      ну да, взяли так и ЯО только на территории Украины все применяют...то то применение по целям ЯО это исключительно украинские объекты...
      Применение ЯО автоматически общая ЯМВ. Уж тем более по стране которая сам отдала ЯО в обмен на безопасность(в том числе от РФ, которая гарантирует не применение ЯО по ее территории)
      Так что никакое ЯО никуда не полетит(ЯО в общем то оружие сдерживания)
      Насчет остальных средств-почти все они и так применяются прокси.
      Антарес
  13. КВУ-НСвД Сегодня, 13:05
    НАТО признало статус "страны-аспиранта" для Украины!
    Хозяина назвал меня любимый жена ! laughing Поделят вас , по-де-лят...Хотя селюкам всё равно.."И чтоб из города привозили керосин" М.А.Булгаков . Читаешь и поражаешься точности гения в подмеченном и сформулированном..
    КВУ-НСвД
  14. rotmistr60 Сегодня, 13:06
    «страны-аспиранта»
    А может лаборанта на пол ставки? Кстати, по аспиранту можно судить и о руководителе и это не в пользу Сша. Но радости на Украине будет через край, особенно у Порошенко. Пора в очередной раз объявлять о "перемоге", которая плавно перейдет в зраду.
    rotmistr60
    1. Morozyaka Сегодня, 13:26
      Как много одинаковых не очень умных комментариев в стиле "бугага кому они там нужны с такой экономикой" и "не вступит в НАТО никогда". Это, в принципе, раскрывает средний уровень комментаторов на ВО. А если включить немного голову, то становится понятно почему в НАТО не пустят полностью :тогда вступит в силу договор о взаимозащите. После этого окрылённые неошумеры могут начать БД против России. Далее НАТО либо воевать с РФ, либо разваливается, подорвав к себе доверие не защитив Украину.
      А если ещё подумать - то НАТО не нужны экономики - нужны территории для плацдарма и быстрого удара по РФ. И понятие "аспиранта" подходит отлично: базы свои создать можно, а ответственности - ноль. И звоночек этот весьма серьёзный. И не удивлюсь, если наши будут грозить войной с Украиной, если там начнут разворачивать инфраструктуру НАТО. Получается вилка - либо базы там разворачиваются, сильно подрывая наши возможности к обороне, либо война с Украиной, которую придётся начать первыми нам. При последнем варианте вполне вероятна эскалация до мировой войны.и эта вилка ставится сознательно.
      Хихикайте дальше.
      Morozyaka
      1. rotmistr60 Сегодня, 13:31
        Вы написали о том, о чем знает каждый "комментатор среднего уровня" (по вашим словам). Судя по всему вы своим комментарием решили открыть глаза "неучам" и наставить их на путь истинный.
        Хихикайте дальше
        Продолжайте раскрывать секреты Полишинеля. Удачи.
        rotmistr60
        1. Morozyaka Сегодня, 14:30
          Пост вставил как комментарий к вашему случайно: с телефона не удобно тыкать, так что не воспринимайте не свой счёт. Ну а поводу "средних комментариев" : тут ничего не исправить, ведь это тоже своеобразный срез общества и выражает общий уровень культуры, знаний, образования нашего общества. И меня это огорчает, хоть сам и не семи пядей во лбу.
          Morozyaka
        2. красноярск Сегодня, 14:45
          Цитата: rotmistr60
          Вы написали о том, о чем знает каждый "комментатор среднего уровня" (по вашим словам). Судя по всему вы своим комментарием решили открыть глаза "неучам" и наставить их на путь истинный.
          Хихикайте дальше
          Продолжайте раскрывать секреты Полишинеля. Удачи.

          А Вы напрасно так отреагировали на пост Морозяки. Как ни крути, а прием Украины в НАТО, под любым соусом, аспирант, бакалавр - не суть важно, является, по сути приглашением России к войне. И они, США, это прекрасно понимают и целенаправленно ведут к этому. Единственная надежда у них и жгучее желание, что Россия развяжет войну с Украиной без применения ЯО. Их цель будет достигнута. Если так произойдет, то Россия, первое - идет на поводу у США, и второе - бьет не по коню, а по оглобле. Единственный выход - по дип. каналам поставить США ультиматум - любое дальнейшее продвижение Украины к вступлению в НАТО будем расценивать как объявление нам войны и поэтому мы оставляем за собой право на применение первыми ЯО по территории США.
          красноярск
      2. MKPU-115 Сегодня, 14:09
        "если там начнут разворачивать инфраструктуру НАТО." - Развяжут нам руки. Развернем инфраструктуру на Донбассе, и тогда мало им не покажется.
        MKPU-115
      3. AlexVas44 Сегодня, 15:13
        Цитата: Morozyaka
        ... Это, в принципе, раскрывает средний уровень комментаторов на ВО...


        Ну что делать, умных на всех не хватает. Это давно известно :
        «Товарищ генерал табе пакет!" — «Не табе, а Вам!"-«Нам он на хрен не нужен! он табе.-«Вот , где такого нашли? Не могли умного послать?"-«Умных к умным послали, а меня к Табе!!»
        AlexVas44
  15. razved Сегодня, 13:14
    Очередная морковка для осла...
    razved
  16. тагил Сегодня, 13:15
    Какая разница как этих шавок будут называть? Главное что сейчас на Украине находятся до батальона всех этих защитников демократии, биологические лаборатории, оперативники из развед служб и хрен знает что еще. И им ничего не мешает располагать на этой территории и более серьезные силы и структуры, и при этом ни за что не отвечать если что. Вот что самое опасное.
    тагил
  17. unignm Сегодня, 13:22
    3 недостраны и Грузия. компашка ёпте
    unignm
  18. Опер Сегодня, 13:25
    Украине присвоили статус натовского аспиранта! Шел третий день отмечания мартовских праздников...
    Опер
  19. Mavrikiy Сегодня, 13:32
    Украине присвоен статус натовского "аспиранта"

    Похоже натовцы дюже гонорные. "Любой охлик с детства академик!"
    Mavrikiy
  20. Лекс. Сегодня, 13:43
    А дураку радость
    Лекс.
  21. Proton Сегодня, 13:43
    В нато просто еще не поняли,какую свинью сами себе подложили laughing хохол-натоаспирант,что может быть хуже
    Proton
  22. Комментарий был удален.
  23. МИХАН Сегодня, 13:58
    Ну нормально все ..!!! Сейчас хоть не жалко будет! ..Вот только что делать с сотнями тысяч "братьями с паспортами" в России..?
    Может вооружить и на Киев пустить..? А семьи в заложниках..хе хе Они ведь порвут всех и до Ламанша дойдут , чтобы эвакуироваться ! wassat
    МИХАН
  24. Сергей Суворов Риа Сегодня, 14:07
    Донбасс так не думает ...ну не чему не учатся заробитчане . тогда потеряют Мариуполь . Харьков . Одессу ...и уже на пути к младшему научному сотруднику они потеряют и Львов . на сим закончится всё это недрозумении из страны " Прекрути " !
    Сергей Суворов Риа
  25. tv70 Сегодня, 14:13
    Ну конечно не членству в альянсе, а скорее члену в ану... Кажется, вернее так будет.
    tv70
  26. Alex20042004 Сегодня, 14:24
    Главное не потерять веру, и.. нас_рать под дверь соседу !
    Alex20042004
  27. aleks700 Сегодня, 14:28
    Можно сколь угодно смеяться над ними, издеваться, но они четко иду к своей цели. Они не развалились, не замерзли, не восстали против. И Россия до сих пор почти не вмешивается. Тоесть не пытается расшатать ситуацию там и хоть что то сделать чтоб исправить ситуацию. В общем 5-6 лет и Украина станет полноценным членом. Со всеми вытикающими и втекающими.
    aleks700
    1. Васян1971 Сегодня, 14:32
      Цитата: aleks700
      Тоесть не пытается расшатать ситуацию там и хоть что то сделать чтоб исправить ситуацию.

      Предлагаете "расшатывать ситуацию"?
      Васян1971
      1. aleks700 Сегодня, 14:47
        Нет. Я предлагаю радоваться фашистскому режиму в Киеве и бесплатно газ им отдавать. Да, и Крым с извинениями.
        aleks700
    2. sir_obs Сегодня, 14:45
      Неполноценным членом она была и останется, независимо от результата.
      sir_obs
  28. Васян1971 Сегодня, 14:31
    " Далее в руководстве НАТО заявили, что Украина, как и Грузия, «вероятно, получат статус членов НАТО в будущем»."
    Не могу определиться : то-ли морковка на верёвочке, то-ли маятник гипнотезёра. request
    Васян1971
  29. sir_obs Сегодня, 14:44
    когда та выполнит все необходимые для этого требования.

    Ну то есть, как ей и предписывали ранее начнет отвоевывать Крым и Дон асс. Главное развязать войну с Россией. Тут можно на посулы не стесняться.
    sir_obs
  30. андрсон Сегодня, 15:14
    До Украины всё никак не дойдёт , что Киев, это цель Брюсселя ( уничтожения государства ).
    андрсон
  31. Товарищ Берия Сегодня, 15:18
    Звучит гордо, но аспирант-это даже не кандидат. Надо сначала аспирантуру закончить, и кандидатскую защитить. А вот с этим у них плохо, с защитой.
    Товарищ Берия
Картина дня