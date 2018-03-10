Украине присвоен статус натовского "аспиранта"

На данный момент о своём стремлении к получении членства заявляют четыре страны. Это Босния и Герцеговина, Грузия, Македония и Украина.

Мы готовы держать дверь открытой для тех стран, которые хотят вместе с нами вносит вклад в безопасность на Европейском континенте.

Это очень важно. НАТО признало статус "страны-аспиранта" для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в альянсе.